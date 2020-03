Written by: Redaktion (dpa) | 01/03/2020

Leipzig nur 1:1 im Topspiel gegen Leverkusen

Leipzig (dpa) - Bayern-Verfolger RB Leipzig hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann kam am Sonntag im Topspiel gegen Bayer Leverkusen nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der Rückstand der zweitplatzierten Leipziger auf den Tabellenführer aus München wuchs damit nach dem 24. Spieltag auf drei Punkte an. Der Treffer von Patrik Schick in der 32. Minute war für die Sachsen vor 41 216 Zuschauern zu wenig. Leon Bailey hatte die Gäste in der 29. Minute in Führung gebracht. Die Werkself darf sich als Fünfter weiter Chancen auf die Champions-League-Qualifikation ausrechnen.

Sieg im Clásico: Real übernimmt Tabellenführung in Spanien

MADRID: Real Madrid hat den 180. Clásico in der spanischen Fußball-Liga gewonnen und die Tabellenspitze erobert. Die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane setzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 2:0 (0:0) durch und zog mit 56 Punkten an den Katalanen (55) vorbei. Vinicius Junior brachte Real in der 71. Minute nach Zuspiel des deutschen Nationalspielers Toni Kroos in Führung, Mariano machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Kroos, der bei der 1:2-Heimpleite im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch noch auf der Bank gesessen hatte, kam für Real über die volle Distanz zum Einsatz.

Hopp: «Ich lasse mich nicht vertreiben»

SINSHEIM: Dietmar Hopp hat sein Engagement für den Fußball auch nach einem denkwürdigen Spieltag und jahrelangen Beleidigungen erneut bekräftigt. «Ich lasse mich von diesen Chaoten in meinem Handeln, weder sportlich noch gesellschaftlich beeinflussen und vertreiben, obwohl mir von Dortmunder Seite am 20. Dezember gewünscht wurde, dass das zurückliegende Weihnachtsfest mein letztes sein möge», sagte der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim in einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview am Sonntag. Wegen Schmähungen durch Anhänger des FC Bayern war am Samstag die Partie der Münchner bei der TSG zweimal unterbrochen worden.

Schalke kündigt konsequentes Vorgehen gegen Diffamierungen an

GELSENKIRCHEN: Der FC Schalke 04 will in Zukunft konsequent auf diffamierende Plakate und Sprechchöre von Fans reagieren. «Sollten am kommenden Dienstag (3. März) im Pokalspiel gegen den FC Bayern München, beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim (7. März) oder auch bei zukünftigen Spielen derartige Vorkommnisse in der Veltins-Arena sichtbar werden, wird unsere Mannschaft den Platz verlassen - ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen», kündigte der Fußball-Bundesligist am Sonntag an.

Manchester City gewinnt erneut den Ligapokal

LONDON: Der englische Fußballmeister Manchester City hat sich die erste Trophäe der Saison gesichert und bereits zum dritten Mal in Serie den englischen Ligapokal gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Endspiel am Sonntag mit 2:1 (2:1) gegen Aston Villa durch. Für Manchester City war es der siebte Triumph in dem auch als EFL Cup bekannten Wettbewerb.

Bayern gewinnen Topspiel der Basketball-Bundesliga

MÜNCHEN: 18. Sieg im 20. Spiel: Die Basketballer des FC Bayern München sind in der Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach der unerwarteten 81:90-Niederlage in der vorherigen Bundesliga-Partie bei der BG Göttingen setzte sich die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic am Sonntag mit 79:58 (29:41)-Erfolg im Topspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg durch. Damit stehen die Münchner weiterhin zwei Siege vor den MHP Riesen Ludwigsburg, die beim 79:54 bei Fraport Frankfurt keine Probleme hatten.

München geht als Spitzenreiter in DEL-Playoffs

MÜNCHEN: Vizemeister EHC Red Bull München ist dank eines Kraftakts am drittletzten Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga vorzeitig Hauptrunden-Meister. Nach dem 3:2 (0:0, 0:2, 2:0) nach Verlängerung gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings am Sonntag sicherte sich das Team von Trainer Don Jackson für die Playoffs die beste Ausgangssituation. Der Spitzenplatz nach der Vorrunde berechtigt den EHC erneut zur Teilnahme an der Champions League. In Form ist der Spitzenreiter indes nicht gerade.

Geiger gewinnt Skisprung-Weltcup in Lahti

LAHTI: Deutschlands bester Skispringer Karl Geiger hat im finnischen Lahti seinen vierten Saisonsieg eingefahren und darf weiter auf das Gelbe Trikot des Gesamtführenden hoffen. Der 27 Jahre alte Allgäuer setzte sich am Sonntag nach Sprüngen auf 121,5 und 130 Meter vor den Österreichern Stefan Kraft und Michael Hayböck durch. Geigers Rückstand auf den Führenden Kraft, der am Freitag noch gewonnen hatte, beträgt vier Einzelspringen vor Ende des Winters noch 118 Punkte. Auch Constantin Schmid (4.) und Stephan Leyhe (5.) schafften einen Tag nach dem Teamsieg ein ordentliches Resultat.

Snowboarderin Hofmeister holt Gesamt-Weltcup

BLUE MOUNTAIN: Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihre überragende Saison mit dem Gewinn des Gesamt-Weltcups gekrönt. Die Sportlerin aus Bischofswiesen in Oberbayern gewann am Sonntag auch den zweiten Parallel-Riesenslalom im kanadischen Blue Mountain und ist damit nicht mehr von der Spitze des Klassements zu verdrängen. Im Finale setzte sich die Olympia-Dritte gegen die Russin Sofia Nadirschina durch. Die 23-Jährige, die schon im Rennen am Samstag nicht zu schlagen war, ist die zweite deutsche Alpin-Boarderin nach Amelie Kober 2009, die sich die große Kristallkugel sicherte.

Coronavirus: MotoGP-Rennen in Katar fällt aus

LOSAIL: Das erste MotoGP-Rennen der Motorrad-WM fällt aus. Die Veranstalter haben am Sonntag den für die kommende Woche geplanten Grand Prix von Katar in Losail abgesagt. Als Grund wurden Reisebestimmungen für Flüge aus Italien genannt, die wegen des neuen Coronavirus gelten. Stattfinden sollen die Moto2- und Moto3-Rennen, da Teams und Fahrer dieser Klassen wegen der Testfahrten bereits vor Ort seien.

Nach Skandalspiel in Sinsheim: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein

Sinsheim (dpa) - Die Polizei in Mannheim richtet nach den Beleidigungen gegen Mäzen Dietmar Hopp im Bundesliga-Spiel der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München eine Ermittlungsgruppe ein. «Den verbalen und nonverbalen Straftätern dürfen wir nicht das Feld überlassen. Deswegen gehen wir gezielt gegen Hass auch auf den Stadionrängen vor und nehmen konsequent die Ermittlungen gegen vermeintliche Straftäter auf», sagte Polizeipräsident Andreas Stenger am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Wolfsburg rettet Remis bei Union Berlin

BERLIN: Aufsteiger Union Berlin hat einen weiteren Heimsieg in der Fußball-Bundesliga noch aus der Hand gegeben. Die Köpenicker mussten sich am Sonntag nach einer 2:0-Führung gegen den VfL Wolfsburg noch mit einem 2:2 (1:0) begnügen. Sebastian Andersson (41. Minute) und Marvin Friedrich (57.) erzielten die Treffer für die Gastgeber, die Tabellenzehnter bleiben. Für die Niedersachsen retteten Yannick Gerhardt (60.) und Wout Weghorst (81.) noch das Remis, durch das der VfL aber den Sprung auf Rang sechs verpasste. Überschattet wurde die Partie von erneuten Schmähungen der Fans gegen den DFB und den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp. Schiedsrichter Bastian Dankert unterbrach die Begegnung deshalb zweimal.

Arminia Bielefeld mit 1:0 auf Aufstiegskurs

DÜSSELDORF: Arminia Bielefeld ist der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga einen großen Schritt nähergekommen. Nach Patzern der Verfolger VfB Stuttgart und Hamburger SV nutzte der Zweitliga-Tabellenführer am 24. Spieltag die Gunst der Stunde. Dank des 1:0 (1:0)-Erfolgs über den Vorletzten Wehen Wiesbaden beträgt der Vorsprung der Ostwestfalen auf Relegationsplatz drei bereits neun Punkte. In den beiden weiteren Sonntagsspielen kam der VfL Bochum nicht über ein 4:4 (2:2) gegen den SV Sandhausen hinaus. Weiter im Aufwind ist dagegen der FC St. Pauli. Eine Woche nach dem Derbysieg über den HSV (2:0) gelang ein 3:1 (2:0) gegen den VfL Osnabrück.

Berater: Mesut Özil wird «ganz sicher» bis 2021 bei Arsenal bleiben

LONDON: Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Mesut Özil will seinen bis 2021 laufenden Vertrag beim FC Arsenal erfüllen. Das stellte Özils Berater Erkut Sögüt im Interview der britischen Zeitung «i» klar. «Er hat noch 15 Monate. Bis dahin bleibt er bei Arsenal, ganz sicher», sagte Sögüt. «Er bleibt bis zum Ende seines Vertrags. Es gibt keine Chance, dass er (vorher) geht.»

Handball-Meister Flensburg strauchelt in Göppingen

GÖPPINGEN: Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat einen empfindlichen Rückschlag im Bundesliga-Titelkampf erlitten. Der Titelverteidiger kassierte am Sonntag bei Frisch Auf Göppingen eine überraschende 26:28 (13:17)-Niederlage und hat als Tabellenzweiter nun bereits vier Minuspunkte mehr als Spitzenreiter THW Kiel.

Deutscher Dreifacherfolg: Bob-Pilot Friedrich holt neunten WM-Titel

ALTENBERG: Bob-Pilot Francesco Friedrich hat bei den Weltmeisterschaften in Altenberg den Titel im Viererbob gewonnen. Eine Woche nach dem Sieg im Zweierbob verwies der 29 Jahre alte Lokalmatador vom BSC Sachsen Oberbärenburg in der Gesamtzeit von 3:36,09 Minuten den Stuttgarter Johannes Lochner (0,05 Sekunden zurück) und seinen Vereinskollegen Nico Walther (0,23) auf die nächsten Podestplätze. Walther gab anschließend sein Karriereende bekannt.

Kluge und Reinhardt holen Bronze im Madison bei Bahnrad-WM

BERLIN: Roger Kluge und Theo Reinhardt haben bei der Bahnrad-WM in Berlin die Bronzemedaille im Madison gewonnen. Den Titel holten sich am Sonntag ausgerechnet die Dänen Michael Mørkøv und Lasse Norman Hansen. Um Mørkøv hatte es im Vorfeld große Aufregung gegeben. Der 34-Jährige hatte sich nach seiner Ankunft in Berlin am Donnerstag zunächst isoliert in seinem Hotelzimmer befunden, da er zuvor bei der UAE-Tour teilgenommen hatte. Die Rundfahrt war wegen der möglichen Erkrankung zweier italienischer Mitglieder eines Teams am neuartigen Coronavirus abgebrochen worden. Nachdem aber alle Tests negativ waren, konnte der Däne starten.

Kombinierer Geiger wird Dritter in Lahti

LAHTI: Vinzenz Geiger hat im Zehn-Kilometer-Rennen der Nordischen Kombinierer in Lahti den dritten Platz belegt. Der 22-Jährige musste sich am Sonntag in Finnland nur dem siegreichen Japaner Akito Watabe und dem Norweger Joergen Graabak geschlagen geben. Für Geiger war es nach Rang drei im Teamsprint am Samstag der zweite Podestplatz des Wochenendes. Fabian Rießle war als Fünfter der zweitbeste Deutsche.

Sieg für deutsche Team-Staffel beim Weltcup-Finale der Rodler

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Das deutsche Rodel-Team hat zum Abschluss des Weltcup-Finales am Königssee den Staffelwettbewerb gewonnen und sich zum insgesamt 13. Mal den Sieg im Gesamtklassement gesichert. In der Besetzung Anna Berreiter, Felix Loch und den Doppelsitzern Toni Eggert/Sascha Benecken gewann die deutsche Mannschaft am Sonntag vor den USA und Russland.

DFB-Kontrollausschuss ermittelt nach Beleidigungen gegen Hopp

Sinsheim (dpa) - Der DFB-Kontrollausschuss wird nach den Beleidigungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in der Partie gegen den FC Bayern ein Ermittlungsverfahren einleiten. Dies werde Anfang der Woche geschehen, bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am späten Samstagabend. Bayern-Fans hatten am Samstag während der Partie in der Fußball-Bundesliga beleidigende Plakate gegen Hopp gezeigt. Die Partie, die die Münchner mit 6:0 gewannen, war daraufhin zweimal unterbrochen worden. Nach dem zweiten Wiederanpfiff hatten sich die Profis den Ball nur noch hin und her gespielt.

Hopp nach Hass-Plakaten: «Warte gespannt, wie alles ins Rollen kommt»

SINSHEIM: Dietmar Hopp will auch nach dem denkwürdigen Spiel von Sinsheim nicht vor den Hass-Plakaten und -Tiraden gegnerischer Fans kapitulieren. «Warum soll ich nicht mehr in mein Stadion gehen? Die Personen, die das anrichten, müssen dann halt weg bleiben. Ich warte jetzt gespannt ab, wie das jetzt alles ins Rollen kommt», sagte der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim am Sonntag in einem Sport1-Interview.

Skeleton-Duo Lölling/Gassner siegt bei Mixed-Team-Premiere

ALTENBERG: Die deutschen Skeleton-Piloten haben bei den Weltmeisterschaften in Altenberg im dritten Wettbewerb den dritten Titel geholt. Bei der Premiere im Mixed-Team siegten am Sonntag Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland und Alexander Gassner aus Winterberg. In 1:55,39 Minuten lag das deutsche Duo eine Hundertstelsekunde vor Kanada. Dritte wurde das Team aus Italien (0,43 Sekunden zurück). Die beiden Einzelweltmeister Tina Hermann und Christopher Grotheer belegten den fünften Rang (0,69 Sekunden).

Norweger gewinnen Langlauf-Staffeln - Deutsche Frauen auf Rang fünf

LAHTI: Die norwegischen Skilangläufer sind ihrer Favoritenrolle bei den Staffelrennen in Lahti gerecht geworden. Tiril Weng, Ingvild Flugstad Oestberg, Therese Johaug und Heidi Weng setzten sich am Sonntag bei den Frauen nach 4 x 5 Kilometern mit 30,3 Sekunden Vorsprung vor dem Quartett Finnland I durch. Rang drei ging an die Schwedinnen, die im Schlussspurt knapp vor Russland blieben. Bei den Männern siegten die Norweger nach 4 x 7,5 Kilometern vor der Schweiz und Russland I. Die deutsche Frauen-Staffel belegte den fünften Platz, das Männer-Quartett wurde Siebter.

Alpine Kombination in La Thuile abgesagt - Kugel daher an Brignone

LA THUILE: Wegen schwerer Schneefälle im Aostatal hat der Ski-Weltverband Fis die für Sonntag geplante Alpine Kombination der Damen in La Thuile abgesagt. Weil das Rennen in den verbleibenden drei Weltcup-Wochen nicht mehr nachgeholt wird, steht Federica Brignone als Gewinnerin der Disziplin-Wertung fest. Die Italienerin hatte die beiden einzigen Kombi-Rennen in Altenmarkt-Zauchensee und Crans-Montana gewonnen und sicherte sich damit verdient die kleine Kristallkugel. Sie ist zudem Favoritin auf den Weltcup-Gesamtsieg.

Platz vier für Loch beim Weltcup-Finale - Repilow Gesamtsieger

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Der sechsmalige Rodel-Weltmeister Felix Loch hat beim Weltcup-Finale am Königssee seinen ersten Saisonsieg nur knapp verpasst. Der 30-Jährige, der im ersten Lauf noch Bestzeit fuhr, kam am Ende auf Rang auf vier. Sieger wurde der Russe Semjon Pawlitschenko vor Jonas Müller (Österreich) und seinem Landsmann Roman Repilow. Im spannenden Rennen um den Sieg im Gesamtweltcup rettete Repilow seinen knappen Vorsprung vor dem Italiener Dominik Fischnaller über die Ziellinie und gewann zum zweiten Mal nach 2017 das Gesamtklassement.

Nadal gewinnt Tennis-Turnier in Acapulco

ACAPULCO: Tennis-Star Rafael Nadal hat zum dritten Mal das Herren-Turnier in Acapulco gewonnen und damit den 85. Titel seiner Karriere geholt. Der Spanier siegte im Endspiel am Samstag (Ortszeit) 6:3, 6:2 gegen den Amerikaner Taylor Fritz und sicherte sich damit wie schon 2005 und 2013 die Trophäe in dem mexikanischen Badeort. Der 33-Jährige bleibt in der Weltrangliste damit knapp hinter dem führenden Serben Novak Djokovic.

Starke Zeiten: Salpeter und Legese siegen beim Tokio-Marathon

TOKIO: Lonah Salpeter hat den Tokio-Marathon in der Weltklassezeit von 2:17:45 Stunden gewonnen. Die aus Kenia stammende und für Israel startende Läuferin wurde am Sonntag damit zur sechstschnellsten Frau überhaupt auf der klassischen Distanz. Die 31-Jährige gewann mit Streckenrekord und stellte eine Jahresweltbestzeit auf. Der Äthiopier Birhanu Legese wiederholte seinen Vorjahressieg auf der 42,195-Kilometer-Distanz. Er gewann ebenfalls in Jahresweltbestzeit von 2:04:15 Stunden.

Eishockey-Star Draisaitl erreicht 100-Punkte-Marke in NHL

EDMONTON: Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat wie im Vorjahr die Marke von 100 Scorerpunkten in der Nordamerika-Liga NHL geknackt. Beim 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)-Heimsieg der Edmonton Oilers über die Winnipeg Jets am Samstag (Ortszeit) erzielte der Kölner zunächst seine Saisontore 38 und 39 zum 1:0 (7.) und 2:2 (40.). Außerdem war Draisaitl am Siegtreffer von Ryan Nugent-Hopkins in der 55. Minute mit seiner 63. Vorlage beteiligt. Mit nun 102 Zählern führt der 24-Jährige die Scorerwertung in der NHL klar an.