Written by: Redaktion (dpa) | 29/02/2020 | Aktualisiert um: 23:03

Zweitliga-Niederlagen für Stuttgart, Hamburg und Heidenheim

Düsseldorf (dpa) - Die Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart, Hamburger SV und 1. FC Heidenheim haben am 24. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga Niederlagen hinnehmen müssen. Der Tabellenzweite Stuttgart verlor am Samstag beim 0:2 (0:0) bei der SpVgg Greuther Fürth erstmals unter Trainer Pellegrino Matarazzo und liegt weiter drei Zähler vor Hamburg. Der Tabellendritte kassierte eine Woche nach der Derby-Pleite gegen St. Pauli mit dem 0:3 (0:1) bei Erzgebirge Aue den nächsten Dämpfer.

Ski-Ass Dreßen bei Super-G-Sturz an beiden Schultern verletzt

HINTERSTODER: Skirennfahrer Thomas Dreßen ist beim Super-G von Hinterstoder gestürzt und hat sich dabei beide Schultern ausgekugelt. Der beste deutsche Alpin-Athlet kam am Samstag bei komplizierten Pistenbedingungen zu Fall und prallte auf die rechte Schulter. Sein Airbag ging auf, auch die linke Schulter erwischte es. Beide Gelenke renkten sich aber wieder ein. Ob dabei Bänder verletzt wurden, war zunächst unklar. «Ich werde heimfahren und morgen oder am Montag alles checken lassen, was genau fehlt. Wie es dann weitergeht, das schauen wir mal», sagte Dreßen in der ARD. Der Sieg ging an den Österreicher Vincent Kriechmayr.

Bob-Pilot Friedrich nur Vierter - Walther führt vor Kibermanis

ALTENBERG: Bob-Pilot Francesco Friedrich muss zum Abschluss der Bob-Weltmeisterschaften in Altenberg um seinen zweiten Titel bangen. Nach den ersten beiden Läufen im Viererbob am Samstag liegt der Weltmeister im Zweierbob mit neun Hundertstelsekunden Rückstand auf seinen führenden Vereinskollegen Nico Walther nur auf dem vierten Rang. Walther führt mit der Gesamtzeit von 1:48,50 Minuten vor dem Letten Oskars Kibermanis (0,05 Sekunden zurück) und dem Stuttgarter Johannes Lochner (0,06). Zeitgleich mit Friedrich liegt der Kanadier Justin Kripps auf dem vierten Platz. So sind fünf Teams nur neun Hundertstel voneinander entfernt.

Deutsche Kombinierer holen Plätze zwei und drei

LAHTI: Die Duos Terence Weber und Manuel Faißt sowie Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger haben den deutschen Nordischen Kombinierern im Teamsprint zwei Podestplätze beschert. Der 23 Jahre alte Weber und der vier Jahre ältere Faißt mussten sich am Samstag als Zweite im finnischen Lahti nur den wieder einmal souveränen Norwegern Jarl Magnus Riiber und Joergen Graabak geschlagen geben. Dank einer starken Leistung auf den letzten Runden erkämpften sich Rydzek und Geiger trotz zwischenzeitlich großen Rückstands Rang drei vor dem zweiten norwegischen Team.

Kopfverletzungen: Regelhüter beschließen Testphase für Auswechslungen

BELFAST: Das für die Regeln im Weltfußball zuständige Gremium Ifab hat eine Testphase für Auswechselungen im Falle von Kopfverletzungen beschlossen. Es seien mehr Daten für Regeländerungen vonnöten, teilte das International Football Association Board nach seiner Sitzung am Samstag in Belfast mit. Der Weltverband FIFA habe «starkes Interesse» daran bekundet, eine Testphase während der beiden olympischen Fußballturniere im Sommer in Japan durchzuführen. «Andere Wettbewerbe können ebenfalls an der Testphase teilnehmen.»

Julia Taubitz wird Zweite am Königssee und gewinnt den Gesamtweltcup

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Julia Taubitz aus Oberwiesenthal hat die seit 22 Jahren andauernde Siegesserie der deutschen Rennrodlerinnen fortgesetzt und erstmals in ihrer jungen Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. Dabei reichte der 23-Jährigen ein zweiter Platz hinter der überraschenden Siegerin und Teamkollegin Anna Berreiter beim Weltcup-Finale am Königssee. Die Weltcup-Führende Tatjana Iwanowa (Russland) kam nur auf Rang sechs und musste mit 957 Punkten Taubitz (965) noch vorbeiziehen lassen. Cheyenne Rosenthal aus Winterberg belegte Platz acht, Jessica Degenhardt (Altenberg) fuhr auf Rang 11.

Man City: Sané sieht sich nach U23-Einsatz noch nicht in Bestform

MANCHESTER: Der deutsche Fußball-Nationalspieler Leroy Sané sieht sich nach seinem Comeback in der U23 von Manchester City noch nicht bereit für einen Einsatz in der Premier League. «Es ist noch ein Stück, bis ich bei 100 Prozent bin und auf dem Niveau, auf dem ich vorher war. Daran gibt es gar keine Zweifel», sagte Sané. «Natürlich wäre es gut, wenn ich so schnell wie möglich wieder zu meiner Bestform zurückkehren könnte, so wie es vorher war. Aber ich mache mir deswegen nicht allzu viel Druck.» Nach rund siebenmonatiger Verletzungspause hatte der 24-Jährige in der Premier League 2 erstmals wieder in einem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden.

Hoeneß: Rücktritt, um «richtige Leute» Hainer und Kahn zu fixieren

MÜNCHEN: Uli Hoeneß hätte nach eigener Aussage «noch locker drei Jahre» Präsident des FC Bayern bleiben können. Das sagte er dem «Münchner Merkur» und der «tz» am Samstag. Er habe sich dann aber doch zum Rückzug entschlossen, um Herbert Hainer und Oliver Kahn für den deutschen Fußball-Rekordmeister zu fixieren. «Ich war der Meinung: Jetzt habe ich die richtigen Leute gefunden. Und die wären in drei Jahren beide nicht mehr da gewesen», erklärte der 68-Jährige. «Das war der entscheidende Aspekt, weshalb ich gesagt habe: Jetzt ist Schluss!» Hainer (65) folgte Hoeneß als Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats, Ex-Profi Kahn stieg in den Bayern-Vorstand ein.

Bahnrad-WM: Deutsches Team mit zwei Medaillen in der Einerverfolgung

BERLIN: Mit drei Fahrerinnen geht das deutsche Team bei der Bahnrad-WM in Berlin in die Medaillenläufe in der 3000-Meter-Einerverfolgung und hat damit zwei weitere Podestplätze sicher. Lisa Brennauer (Durach) fuhr am Samstag in 3:18,320 Minuten die zweitschnellste Zeit der Qualifikation und trifft im Finale auf die Amerikanerin Chloe Dygert, die in 3:17,283 Minuten ihren eigenen Weltrekord verbesserte. Das kleine Finale bestreiten Europameisterin Franziska Brauße (Öschelbronn/3:20,222) und Lisa Klein (Erfurt/3:21,828).

Erste Entwarnung: 167 Tests auf Coronovirus bei UAE Tour negativ

Abu Dhabi/Berlin (dpa) - Für die Radprofis und Teammitglieder bei der abgebrochenen UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es eine erste Entwarnung. Alle bisher 167 durchgeführten Tests auf das neuartige Coronavirus fielen negativ aus. Das teilten die Veranstalter und das Gesundheitsministerium von Abu Dhabi am Samstagvormittag mit. Die siebentägige Rundfahrt am Persischen Golf war nach fünf Etappen in der Nacht zum Freitag abgebrochen worden, weil zwei italienische Mitglieder eines Teams laut Veranstalterangaben positiv getestet wurden.

Coronavirus: Fünf italienische Top-Spiele auf Mai verschoben

ROM: Die italienische Fußballliga hat fünf Partien der Serie A dieses Wochenendes auf den 13. Mai verschoben. Darunter ist die Spitzenbegegnung zwischen dem Tabellenführer und Meister Juventus Turin und dem aktuell Drittplatzierten Inter Mailand, die ursprünglich am Sonntagabend stattfinden sollte. Das teilte die Liga am Samstag mit. Die weiteren betroffenen Spiele sind AC Mailand gegen CFC Genua 1893, Parma gegen Spal Ferrara, Sassuolo gegen Brescia und Udinese gegen AC Florenz. Die Spiele sollten wegen des Coronavirus-Ausbruchs zunächst ohne Zuschauer stattfinden.

Heimspiel des MTV Stuttgart «unter besonderen Hygienebedingungen»

STUTTGART: Das Champions-League-Heimspiel der Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart gegen Imoco Conegliano aus Italien wird am 4. März (19.00 Uhr) «unter besonderen Hygienebedingungen» stattfinden. Die Viertelfinal-Rückpartie beim favorisierten Weltpokalsieger am 10. März muss wegen der Coronavirus-Gefahr ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Dies teilte der deutsche Meister am Samstag mit. Conegliano liegt rund 50 Kilometer nördlich von Venedig und damit in dem vom Virus besonders betroffenen Norditalien.

Mit Bahnrekord: Skeleton-Pilotin Hermann verteidigt WM-Titel

ALTENBERG: Mit einem Bahnrekord von 57,77 Sekunden im letzten Lauf hat Skeleton-Pilotin Tina Hermann bei den Weltmeisterschaften in Altenberg ihren WM-Titel verteidigt. Die 27-Jährige vom WSV Königssee holte am Samstag im finalen Durchgang den großen Abstand von 66 Hundertstelsekunden auf die führende Marina Gilardoni aus der Schweiz auf und sicherte sich ihren dritten WM-Triumph in 3:54,62 Minuten. Gilardoni musste sich bei einem Rückstand von 0,22 Sekunden mit Silber begnügen, Bronze gewann Janine Flock aus Österreich (1,21 Sekunden zurück).

Doppelsitzer Eggert/Benecken zum vierten Mal Gesamtweltcup-Sieger

SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE: Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) haben sich zum fünften Mal und zum vierten Mal in Serie den Sieg im Gesamtweltcup der Doppelsitzer gesichert. Das deutsche Duo gewann am Samstag beim letzten Weltcup der Saison das spannende Finale am Königssee und verteidigte die knappe Führung im Gesamtklassement mit 872 Punkten vor ihren Teamkollegen Tobias Wendl/Tobias Arlt (847). Die Olympiasieger wurden Zweite vor dem lettischen Duo Andris und Juris Sics. Das Winterberger Doppel Robin Geueke/David Gamm kam auf Rang sechs.

Brignone baut Führung in Ski-Gesamtwertung aus

LA THUILE: Die italienische Skirennfahrerin Federica Brignone hat ihre Führung in der Weltcup-Gesamtwertung ausgebaut. Beim Super-G von La Thuile verpasste sie am Samstag zwar den Sieg um nur eine Hundertstelsekunde gegenüber der Österreicherin Nina Ortlieb. Als Zweite sammelte Brignone aber 80 Punkte und liegt im Kampf um die große Kristallkugel nun 153 Zähler vor US-Star Mikaela Shiffrin. Die deutschen Fahrerinnen, die auf die verletzte Viktoria Rebensburg verzichten mussten, erlebten bei dem Rennen im italienischen Aostatal ein Debakel: Patrizia Dorsch kam als beste Deutsche nur auf Platz 37.

Langläuferin Hennig wird Achte in Lahti - Johaug siegt weiter

LAHTI: Die norwegische Ausnahmeathletin Therese Johaug hat ihren Sonderstatus bei den Skilangläuferinnen erneut unter Beweis gestellt. Die souveräne Führende des Gesamtweltcups siegte am Samstag in Lahti über zehn Kilometer in der klassischen Technik vor Ebba Andersson aus Schweden und der finnischen Lokalmatadorin Krista Parmakoski. Als beste Deutsche lief Katharina Hennig mit 43,1 Sekunden Rückstand auf die Siegerin auf Rang acht.

Joel Dufter nach drei Strecken auf Rang sieben bei Sprint-WM

HAMAR: Joel Dufter strebt als Siebter nach drei Strecken bei den Sprint-Weltmeisterschaften der Eisschnellläufer in Hamar seiner bisher besten WM-Platzierung entgegen. Nach seinem Glanzrennen auf Platz zwei über 1000 Meter am Vortag konnte sich der Inzeller am Samstag über 500 Meter allerdings nicht in den Top 10 platzieren. In 35,45 Sekunden war er aber auf Platz elf bester Deutscher.

Kahuns Debüt-Treffer für Buffalo reicht den Sabres nicht

LAS VEGAS: Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hätte für die Buffalo Sabres beinahe einen Einstand nach Maß hingelegt. Der 24-Jährige traf am Freitagabend (Ortszeit) nach etwas mehr als zwei Minuten zum 1:0 für seinen neuen Club. Allerdings genügte sein elftes Saisontor in der nordamerikanischen Profiliga NHL nicht, denn die Sabres unterlagen auswärts mit 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) bei den Vegas Golden Knights. Kahun war erst am Montag von den Pittsburgh Penguins nach Buffalo transferiert worden.

Niederlagen für deutsche NBA-Profis

MILWAUKEE: Die deutschen Basketball-Profis haben in der nordamerikanischen NBA Niederlagen einstecken müssen. Nach zuvor fünf Siegen nacheinander unterlag der Braunschweiger Dennis Schröder mit den Oklahoma City Thunder am Freitagabend (Ortszeit) mit 86:133 den Milwaukee Bucks. Diese sind das beste Team der gesamten Liga und fügten OKC die bisher höchste Saisonniederlage zu. Einen Rang dahinter liegen die Dallas Mavericks, die es durch die 118:126-Pleite bei den Miami Heat verpassten, nach Siegen mit OKC gleichzuziehen. Maximilian Kleber aus Würzburg kam in etwas mehr als 29 Minuten auf acht Punkte und sechs Rebounds.

Schwimmstar Sun will Widerspruch gegen Doping-Sperre einlegen

PEKING: Der chinesische Schwimmstar Sun Yang will gegen seine achtjährige Dopingsperre kämpfen. Er werde «definitiv» gegen die Entscheidung Berufung einlegen, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua den 28-Jährigen am Freitag. Der Internationale Sportgerichtshof Cas hatte zuvor mit der Maximal- Strafe gegen Sun Yang ein deutliches Zeichen im Anti-Doping-Kampf gesetzt. Der Cas sperrte den dreimaligen Olympiasieger wegen Verletzung von Anti-Doping-Regeln für acht Jahre.