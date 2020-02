Written by: Redaktion DER FARANG | 19/02/2020

Dank Haaland-Doppelpack: BVB bezwingt PSG und Tuchel mit 2:1

DORTMUND (dpa) - Dank eines Doppelpacks von Stürmer Erling Haaland hat sich Borussia Dortmund im Champions-League-Achtelfinale eine gute Ausgangsposition verschafft. Im Hinspiel-Duell gegen Ex-Trainer Thomas Tuchel und sein Star-Ensemble von Paris Saint-Germain setzte sich der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit 2:1 (0:0) durch. Der 19 Jahre alte Winter-Neuzugang Haaland erzielte vor 66 099 Zuschauern in Dortmund beide Treffer für die Mannschaft von Trainer Lucien Favre (69./77. Minute). Superstar Neymar gelang für PSG immerhin das wichtige Auswärtstor (75.). Der BVB reist dennoch mit einer guten Ausgangsposition zum Rückspiel nach Paris in gut drei Wochen.

Aus «privaten Gründen»: Aus für Pfannenstiel in Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa) - Sportvorstand Lutz Pfannenstiel verlässt Fortuna Düsseldorf zum Saisonende. Der 46-Jährige habe den Aufsichtsrat des Vereins um eine Vertragsauflösung gebeten, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mit. Neuer Sportdirektor wird demnach der bisherige Kaderplaner und Direktor Scouting Uwe Klein. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung über die Personalie berichtet. «Es sind ausschließlich private Gründe, die es mir nicht möglich machen, meinen Vertrag bei der Fortuna über diese Saison hinaus zu erfüllen», sagte Pfannenstiel, der seit Dezember 2018 Sportvorstand war.

Klopp und Liverpool stolpern in der Königsklasse: 0:1 bei Atlético

MADRID (dpa) - Titelverteidiger FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp müssen im Champions-League-Achtelfinale ums Weiterkommen bangen. Der Premier-League-Tabellenführer unterlag am Dienstag im Hinspiel mit 0:1 (0:1) bei Atlético Madrid und braucht im Rückspiel in gut drei Wochen an der Anfield Road einen Sieg für den Viertelfinal-Einzug. Saúl Ñíguez brachte die Gastgeber früh in Führung (4. Minute), anschließend verteidigten die Rojiblancos das 1:0 leidenschaftlich. Nach einer Ecke nach wenigen Minuten herrschte kurzzeitig Unordnung im Liverpool-Strafraum - das nutzte Saúl aus und schob zum 1:0 ein.

Nun auch fix: Can-Vertrag beim BVB nach Leih-Halbjahr bis 2024

DORTMUND (dpa) - Der Transfer von Fußball-Nationalspieler Emre Can zu Borussia Dortmund in diesem Sommer nach seiner halbjährigen Leihe von Juventus Turin ist offiziell perfekt. Das teilte Bundesligist Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain am Dienstag mit. Cans Leihe endet im Juni. «Wir hatten ja sowieso eine Leihe mit Kaufverpflichtung vereinbart. Und wir hatten die Bedingungen relativ weich gehalten, so dass die Kaufverpflichtung sowieso gegriffen hätte», sagte Manager Michael Zorc auf DAZN. Der ab dem 1. Juli gültige Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2024.

München gewinnt DEL-Spitzenspiel - 1000. Einsatz von Seidenberg

MANNHEIM (dpa) - Der EHC Red Bull München hat das Topspiel der Deutschen Eishockey Liga gewonnen und damit Nationalspieler Yannic Seidenberg einen Sieg im Jubiläumsspiel geschenkt. Der Tabellenführer setzte sich am Dienstagabend in Seidenbergs 1000. DEL-Spiel beim Verfolger Adler Mannheim mit 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) durch und baute sechs Spieltage vor Ende der regulären Runde den Vorsprung auf die Mannheimer auf elf Punkte aus. Borna Rendulic (3. Minute) traf für die Adler. Trevor Parkes (47.) nach Seidenberg-Vorlage und Chris Bourque (60.) drehten vor 13 305 Zuschauern die Partie.

Stürmer Polter: «Im Sommer ist Schluss mit Union»

BERLIN (dpa) - Sebastian Polter will den 1. FC Union Berlin nach dieser Saison verlassen. Für ihn sei «die Zeit gekommen, um zu sagen: Im Sommer ist Schluss mit Union», sagte der 28-Jährige der «Berliner Morgenpost». Polter spielt seit Januar 2017 in Berlin, sein Vertrag bei dem Fußball-Bundesligisten endet am 30. Juni dieses Jahres. Er habe noch kein Angebot für einen neuen Kontrakt erhalten, sagte Polter dem Blatt. Wenn man einen Spieler behalten wolle, «dann sagst du ihm frühzeitig, worum es geht», sagte Polter. «Das betrachte ich als Wertschätzung des Vereins an den Spieler für dessen geleistete Arbeit. Solch ein Angebot ist aber nie gekommen.»

Quarterback-Star Drew Brees will weitere NFL-Saison spielen

NEW ORLEANS (dpa) - Quarterback-Star Drew Brees will seine Karriere bei den New Orleans Saints in der nordamerikanischen Football-Liga NFL fortsetzen. «Ich freue mich auf die Schinderei und auf die Reise und ich hoffe, dass die Belohnung am Ende es wert sein wird», schrieb der 41-Jährige am Dienstag auf Instagram. «Lasst uns einen neuen Anlauf nehmen!» Zuletzt war auch über ein mögliches Karrierenende des Star-Quarterbacks spekuliert worden. In der vergangenen Saison waren Brees und die Saints in der ersten K.o.-Runde der Playoffs an den Minnesota Vikings gescheitert.

Trainer in der MLS tritt nach rassistischen Äußerungen zurück

CINCINNATI (dpa) - Nach einem Rassismus-Vorfall ist der Niederländer Ron Jans von seinem Posten als Chef-Trainer des amerikanischen Fußball-Erstligisten FC Cincinnati kurz vor dem Saisonauftakt zurückgetreten. Nachdem die Major League Soccer entsprechende Ermittlungen aufgenommen hatte, bot Jans den Vereinschefs seinen Rückzug an. Man habe dem zugestimmt, weil es das Beste für jeden beim FC Cincinnati sei, erklärte Club-Präsident Jeff Berding in einer Mitteilung auf der Vereins-Homepage am Dienstag.

Leipzig-Coach Nagelsmann will «verrückte» Leistung gegen Tottenham

LONDON (dpa) - Die Profis von Fußball-Bundesligist RB Leipzig sollen im Achtelfinale der Champions League bei Tottenham Hotspur ihren Gefühlen freien Lauf lassen. «Die Jungs sollen sich nicht so viele Gedanken über taktische Dinge machen. Wir sind nicht so verkopft, sondern haben einen gesunden Grad an Verrücktheit. Das wird gefragt sein», sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Ein ähnliches Rezept habe er seiner Mannschaft auch vor dem Spiel bei Bayern München mit auf den Weg gegeben.

Leipzigs Königsklassen-Gegner Tottenham wochenlang ohne Son

LONDON (dpa) - Der englische Spitzenclub Tottenham Hotspur muss im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen RB Leipzig auf Stürmerstar Heung-Min Son verzichten. Der Südkoreaner erlitt am vergangenen Wochenende beim 3:2 bei Aston Villa einen Armbruch und wird wohl mehrere Wochen ausfallen. Das Rückspiel in Leipzig findet am 10. März statt. Neben dem früheren Bundesliga-Profi, der in Birmingham in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt hatte, fehlt den Spurs verletzungsbedingt auch Topstürmer Harry Kane, der erst im April zurück erwartet wird.

RB Leipzig verlängert Vertrag mit Laimer bis 2023

LONDON (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Konrad Laimer vorzeitig verlängert. Der 22 Jahre alte Österreicher unterschrieb bis 2023 bei den Sachsen, wie der Club am Dienstag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur mitteilte. Laimer war vor zweieinhalb Jahren von Red Bull Salzburg nach Leipzig gewechselt und absolvierte bislang 101 Spiele für RB.

Nationalspieler Süle: EM als Riesenziel - Rückkehr im Saisonendspurt?

MÜNCHEN (dpa) - Nationalspieler Niklas Süle schreibt seine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft noch lange nicht ab. Die EM sei ein Riesenziel, aber nicht nur die, sagte der 24-Jährige laut Medien. Mittlerweile sei es auch sein Ziel, dem FC Bayern schnellstmöglich zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein. Die EM beginnt für die deutsche Mannschaft am 16. Juni in München mit dem Spiel gegen Weltmeister Frankreich.

Formel-1-Rennen in Vietnam soll trotz Coronavirus stattfinden

SHANGHAI (dpa) - Die Organisatoren des Formel-1-Rennens in Vietnam halten trotz der Bedrohung durch das Coronavirus weiter an der Durchführung des Premieren-Grand-Prix in Hanoi fest. Demnach wird das dritte Saisonrennen auch unter dem Eindruck der Epidemie wie geplant am 5. April auf dem Stadtkurs in Südostasiens Millionen-Metropole stattfinden. Das berichtete die vietnamesische Tageszeitung «Dan Tri» am Dienstag unter Berufung auf eine Pressekonferenz mit dem stellvertretenden Tourismus-Direktor von Hanoi.

Schwerer Unfall überschattet Nascar-Rennen in Daytona Beach

DAYTONA BEACH (dpa) - Ein schwerer Unfall auf der letzten Runde des Nascar-Rennens in Daytona Beach hat für Entsetzen gesorgt. Das Auto des US-Rennfahrers Ryan Newman überschlug sich am Montag (Ortszeit) bei den Daytona 500 mehrfach und wurde über die Fahrbahn geschleudert. Wie sein Team mitteilte, wurde der 42-Jährige nach Angaben der behandelnden Ärzte schwer, aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt. Den bislang letzten tödlichen Unfall bei einem Nascar-Rennen gab es vor 19 Jahren, damals starb Dale Earnhardt in Daytona Beach.

Rieder gewinnt deutsches Duell gegen Jubilar Holzer in der NHL

CALGARY (dpa) - Tobias Rieder und die Calgary Flames haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL dank eines furiosen Schlussdrittels gegen Korbinian Holzer und die Anaheim Ducks gewonnen. Die Flames siegten am Montagabend (Ortszeit) mit 6:4 und bleiben als Siebter der Western Conference auf Playoff-Kurs. Während Rieder nur etwas mehr als acht Minuten auf dem Eis stand, kam der frühere Düsseldorfer Holzer in seinem 200. NHL-Spiel auf mehr als 15 Minuten Eiszeit.

Emily Bölk und Timo Kastening Handballer des Jahres

HAMBURG (dpa) - Die Nationalspieler Emily Bölk und Timo Kastening sind Handballer des Jahres 2019. Die Rückraumspielerin des Thüringer HC und der Rechtsaußen der TSV Hannover-Burgdorf setzten sich bei der von der «Handballwoche» durchgeführten Publikumswahl durch.

Dopingskandal im Baseball: Houston-Profi Francis gesperrt

HOUSTON (dpa) - Wegen eines positiven Dopingtests muss der amerikanische Baseball-Club Houston Astros fortan auf seinen Werfer Francis Martes verzichten. Der 24-Jährige wurde positiv auf das leistungssteigernde Steroid Boldenon getestet, wie die Major League Baseball (MLB) am Montag (Ortszeit) mitteilte. Martes wurde für die komplette Saison 2020 gesperrt. Für ihn ist es bereits das zweite Dopingvergehen.