Written by: Redaktion DER FARANG | 08/02/2020

Deutsches Fed-Cup-Team gewinnt Qualifikationsspiel in Brasilien

FLORIANOPOLIS (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen haben sich für die neue Fed-Cup-Endrunde qualifiziert. Laura Siegemund stellte am Samstag den vorzeitigen Erfolg beim Qualifikationsspiel in Brasilien sicher. Die Weltranglisten-73. besiegte Gabriela Cé im ersten Einzel des zweiten Tages 6:1, 6:2 und sorgte damit in Florianopolis für den uneinholbaren 3:0-Vorsprung. Am Freitag hatte Siegemund bereits gegen Teliana Pereira gewonnen, Tatjana Maria bezwang danach Cé. Die Premiere der Fed-Cup-Endrunde findet vom 14. bis 19. April in Budapest statt.

Jordan Torunarigha in Herthas Startelf im Spiel gegen Mainz

BERLIN (dpa) - Vier Tage nach dem von Rassismus-Vorwürfen begleiteten Achtelfinale im DFB-Pokal bei Schalke 04 steht Hertha-Profi Jordan Torunarigha im Bundesligaduell gegen den FSV Mainz 05 wieder in der Startelf der Berliner. Chefcoach Jürgen Klinsmann hatte dem Innenverteidiger zuvor freigestellt zu spielen. Der 22-Jährige hatte jedoch nicht gezögert und wollte sofort wieder auflaufen. Im DFB-Pokal am Dienstag zwischen Schalke und den Berlinern (3:2 n.V.) war Torunarigha, der in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut eigener Aussage rassistisch beleidigt worden.

HSV übernimmt die Zweitliga-Spitze - VfB zieht mit Bielefeld gleich

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Dieter Hecking gewann am Samstagnachmittag durch die Tore von Lukas Hinterseer (68. und 81. Minute) mit 2:0 (0:0) gegen den Vorletzten Karlsruher SC. Der HSV liegt mit 40 Punkten nunmehr zwei Zähler vor der Arminia aus Bielefeld, die mit einem Sieg am Sonntag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr) die Spitze zurückerobern kann. Punktgleich mit Bielefeld auf Rang drei ist nun der VfB Stuttgart nach dem 3:0 (2:0) gegen Erzgebirge Aue. Einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt verbuchte der 1. FC Nürnberg mit dem 1:0 (0:0) beim VfL Osnabrück.

Niederlande: Harte Strafen und Technik gegen Rassismus im Fußball

AMSTERDAM (dpa) - Die niederländische Regierung und der Fußballverband KNVB wollen mit moderner Technologie und strengeren Strafen Rassismus im Fußball bekämpfen. In den kommenden drei Jahren sollen 14 Millionen Euro eingesetzt werden, um gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen. Die Regierung und der KNVB präsentierten den Aktionsplan am Samstag in Amsterdam unter dem Motto «Unser Fußball gehört allen». Der Plan sieht vor, dass mit technischen Mitteln Täter schneller aufgespürt und identifiziert werden.

3. Liga: Remis im Verfolgerduell zwischen 1860 München und Mannheim

MÜNCHEN (dpa) - Im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga haben sich der TSV 1860 München und der SV Waldhof Mannheim 1:1 (0:0) getrennt. Durch das Unentschieden bleiben die Löwen unter Trainer Michael Köllner zwar ungeschlagen, verpassten es am Samstag aber, auf einen Zähler an den viertplatzierten Aufsteiger heranzurücken. Die Münchner hatten zunächst mehr vom Spiel und gingen durch Noel Niemann in Führung (54.). Den Treffer zum Endstand erzielte Mounir Bouziane nach 62 Minuten. Die SpVgg Unterhaching behauptete durch ein 1:1 (0:0) bei Hansa Rostock den Aufstiegsrelegationsplatz.

Kopfverletzung: Nationalspieler Koch prallt gegen Werbebande

FREIBURG (dpa) - Nationalspieler Robin Koch vom SC Freiburg hat sich am Samstagnachmittag im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Kopf verletzt. Der 23-Jährige war beim Stand von 0:0 nach einem Zweikampf mit Hoffenheims Diadie Samassekou mit dem Kopf gegen eine Werbebande geprallt und musste in der 28. Minute mit einer blutenden Wunde ausgewechselt werden. Für Koch brachte SC-Trainer Christian Streich Verteidiger Manuel Gulde ins Spiel.

Svahn und Goldberg siegen bei Sprint-Weltcup der Langläufer

FALUN (dpa) - Die Schwedin Linn Svahn und der Norweger Paal Goldberg haben die Sprintrennen der Langläufer in Falun gewonnen. Sprintspezialistin Svahn setzte sich bei ihrem Heim-Wettkampf vor der Russin Natalia Neprjajewa und ihrer Landsfrau Jonna Sundling durch. Goldberg siegte in Abwesenheit von Norwegens Langlauf-Star Johannes Klaebo vor dem Norweger Erik Valnes und dem Gesamtweltcup-Führenden Alexander Bolschunow aus Russland. Deutsche Sportler sind in Schweden nicht dabei.

Skispringerin Althaus wird Fünfte in Hinzenbach - Hölzl siegt

HINZENBACH (dpa) - Katharina Althaus hat beim Skisprung-Weltcup im österreichischen Hinzenbach den fünften Platz belegt. Die 23 Jahre alte Oberstdorferin sprang am Samstag 85 und 84,5 Meter weit und war damit zwei Plätze besser als ihre siebtplatzierte Teamkollegin Juliane Seyfarth. Den Sieg sicherte sich Lokalmatadorin Chiara Hölzl, die damit ihre Führung in der Gesamtwertung ausbaute. Zweite wurde die Norwegerin Maren Lundby vor der Österreicherin Eva Pinkelnig.

Tremmel als bester Deutscher beim Slalom in Chamonix auf Rang 16

CHAMONIX (dpa) - Skirennfahrer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Chamonix eine Top-Ten-Platzierung verpasst. Der 27 Jahre alte Münchner fädelte am Samstag als Zehnter des ersten Laufs im zweiten Durchgang nach wenigen Toren ein und schied aus. Anton Tremmel kam als einziger Deutscher in den Punkterängen auf Platz 16. David Ketterer wurde im zweiten Lauf disqualifiziert. Einen Heimsieg am Mont Blanc sicherte sich der Franzose Clement Noel vor dem jungen Norweger Timon Haugan und dem Österreicher Adrian Pertl.

Viktoria Rebensburg macht Heimsieg in Garmisch perfekt

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Viktoria Rebensburg ist bei der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen zum Heimsieg gerast und hat damit einen der größten Erfolge ihrer Weltcup-Karriere perfekt gemacht. Die Skirennfahrerin aus Kreuth am Tegernsee gewann am Samstag auf der schwierigen Kandahar-Strecke mit 0,61 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone und der Tschechin Ester Ledecka (+0,83 Sekunden) auf Platz drei. «Das ist was ganz Besonderes. Ein Abfahrtssieg hier in Garmisch, mit meiner Familie und den Freunden. Es ist extrem schön, ganz oben zu stehen», sagte Rebensburg nach dem ersten Weltcup-Triumph ihrer Karriere in einer Abfahrt.

NBA: Bonga und Wagner feiern Sieg in letzter Sekunde - Schröder stark

WASHINGTON (dpa) - Die Washington Wizards mit den beiden deutschen Nationalspielern Isaac Bonga und Moritz Wagner haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA quasi mit der Schlusssirene einen Sieg gefeiert. Die Wizards gewannen am Freitagabend (Ortszeit) in der Western Conference mit 119:118 (62:64) gegen die Dallas Mavericks. Erst 1,8 Sekunden vor dem Ende erzielte Bradley Beal mit einem Korbleger die entscheidenden zwei Punkte für die Wizards. Eine starke Vorstellung zeigte indes Nationalspieler Dennis Schröder, der beim 108:101 (47:52)-Sieg von Oklahoma City Thunder gegen die Detroit Pistons 18 Punkte beisteuerte.

Ex-Profi Helmer rät Bayern zu Werner-Transfer

MÜNCHEN (dpa) - Der frühere Bayern-Profi Thomas Helmer hat seinem Ex-Club eine Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Timo Werner empfohlen. Bedenken der aktuellen Führung von Bayern München, der mit 20 Toren nach 20 Spielen beste deutsche Stürmer würde nicht ins System passen, wischt der heutige TV-Moderator beiseite. «Natürlich passt er da rein. Ein Ratschlag: Die Bayern müssen sich von der Lewandowski-Abhängigkeit lösen. Wenn er in einem Tief ist oder sich verletzt, was machen die Bayern dann? Wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du besser besetzt sein», sagte Helmer gegenüber dem Online-Portal «t-online.de».

Ex-Coach Schäfer sorgt sich um KSC: Schwartz-Trennung «viel zu früh»

KARLSRUHE (dpa) - Winfried Schäfer macht sich Sorgen um den in der 2. Fußball-Bundesliga schwer kriselnden Karlsruher SC. «Ein Abstieg wäre eine echt Katastrophe. Drittliga-Fußball im nagelneuen Stadion», sagte der 70 Jahre alte Ex-KSC-Trainer der «Bild» (Samstag). «Und die Konkurrenz im Einzugsgebiet schläft ja auch nicht, wie man an den Beispielen Waldhof Mannheim, Freiburg oder Frankreichs Erstliga-Rückkehrer Straßburg sieht.» Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie hatte sich der KSC am vergangenen Montag von Trainer Alois Schwartz getrennt. «Ich denke, dass er viel zu früh gefeuert wurde», sagte Schäfer über Schwartz.

Auston Matthews zieht mit Owetschkin gleich: 40. Saisontor

TORONTO (dpa) - Torjäger Auston Matthews von den Toronto Maple Lefs hat mit seinem 40. Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in der Torschützenliste zum führenden Russen Alexander Owetschkin von den Washington Capitals aufgeschlossen. Matthews Team besiegte am Freitag (Ortszeit) die Anaheim Ducks in der Verlängerung mit 5:4 (1:1, 2:0,1:3, 1:0). Der deutsche Nationalspieler Korbinian Holzer kam bei den Ducks diesmal nicht zum Einsatz.