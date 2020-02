Written by: Redaktion DER FARANG | 08/02/2020

Doppelpacks von Chandler und Kostic: Frankfurt besiegt Augsburg 5:0

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Angeführt vom bärenstarken Timothy Chandler hat Eintracht Frankfurt die Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga auch gegen den FC Augsburg fortgesetzt. Die Hessen gewannen am Freitagabend mit 5:0 (1:0) und überholten die Gäste in der Tabelle. Chandler (37. und 48.) mit seinem ersten Doppelpack, André Silva (55.) und Filip Kostic (89. und 90.) sorgten für den dritten Sieg im vierten Ligaspiel nach der Winterpause.

Deutsches Fed-Cup-Team nach erstem Tag 2:0 in Brasilien vorn

FLORIANOPOLIS (dpa) - Die deutschen Tennis-Damen führen nach dem ersten Tag der Qualifikationspartie in Brasilien 2:0 und sind nur noch einen Sieg vom Einzug in die neue Fed-Cup-Endrunde entfernt. Nach dem 6:3, 6:3-Erfolg von Laura Siegemund über Teliana Pereira gewann Tatjana Maria am Freitag 6:3, 7:6 (7:5) gegen Gabriela Cé. Die beiden weiteren Einzel und das abschließende Doppel in Florianopolis finden am Samstag statt. Der Sieger nimmt Mitte April in Budapest an der Endrunden-Premiere teil. Dann stehen dem neuen deutschen Kapitän Rainer Schüttler möglicherweise auch wieder Angelique Kerber und Julia Görges zur Verfügung.

Schwimm-Weltmeister Wellbrock und Köhler lösen Olympia-Tickets

MAGDEBURG (dpa) - Die Schwimm-Weltmeister Florian Wellbrock und Sarah Köhler haben das Olympia-Ticket gelöst. Die beiden aufgrund ihrer Platzierungen bei der WM 2019 vornominierten Magdeburger Sportler blieben am Freitag beim Heim-Wettkampf unter den geforderten Qualifikationszeiten. Wellbrock, Weltmeister über zehn Kilometer im Freiwasser und über 1.500 Meter Freistil im Becken, schlug über die 1.500 Meter in 14:46,61 Minuten an. Er war fast 14 Sekunden schneller, als es für das Tokio-Ticket nötig gewesen wäre. Köhler, die bei der WM Gold mit der Freiwasser-Staffel und Silber über 1.500 Meter Freistil gewann, benötigte über 800 Meter Freistil 8:29,96 Minuten. Sie war damit 3,4 Sekunden schneller, als sie gemusst hätte.

Dresden verliert gegen Darmstadt - Heidenheim besiegt Sandhausen

DRESDEN (dpa) - Dynamo Dresden hat im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Fußball-Bundesliga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Der Tabellenletzte unterlag am Freitag 2:3 (1:3) gegen Darmstadt 98 und kassierte die erste Niederlage in diesem Jahr. Der 1. FC Heidenheim bleibt in der Tabelle oben dran und hat die Aufstiegsaspiranten unter Druck gesetzt. Das Team von Trainer Frank Schmidt kam am Freitag zu einem 1:0 (1:0)-Sieg beim SV Sandhausen und rückte als Tabellenvierter mit 34 Punkten bis auf einen Zähler an den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz heran.

Saison-Aus für Shorttrackerin Anna Seidel nach Sturz beim Weltcup

DRESDEN (dpa) - Für Shorttrackerin Anna Seidel ist die Saison gelaufen. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin ist am Freitag zum Auftakt des Heim-Weltcups im Qualifikationsrennen der Mixed-Staffel unglücklich gestürzt und zog sich dabei eine schwere Fußverletzung zu. «Es ist ein relativ einfacher Bruch, der von den Bändern verursacht wurde. Wie die Ärzte sagten, wird das auch ohne OP gut verheilen, aber es dauert mindestens vier bis sechs Wochen. Und da ist die Saison dann vorbei», erklärte Seidel sehr gefasst, nachdem sie die bittere Diagnose in der Dresdner Uniklinik erhalten hatte.

1. FC Union Berlin verlängert Vertrag mit Stürmer Andersson

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Andersson verlängert. Der 28-jährige Schwede unterschrieb am Freitag ein neues Arbeitspapier, das sowohl für die Bundesliga als auch für die 2. Liga gültig ist. Über die Vertragsdauer machte Union wie üblich keine Angaben. Der Stürmer erzielte bisher acht Tore in der Bundesliga und ist damit erfolgreichster Schütze des Aufsteigers.

Starker Wind: Quali und Sonntags-Skispringen in Willingen verschoben

WILLINGEN (dpa) - Starker Wind hat den Auftakt des Weltcup-Skispringens im hessischen Willingen mächtig durcheinandergewirbelt. Nach mehreren Unterbrechungen wurde das Training am Freitag abgebrochen, die Qualifikation konnte ebenfalls nicht stattfinden. Am Samstag soll nun zunächst um 14.00 Uhr ein Trainingsdurchgang stattfinden. Die Qualifikation soll eine Stunde später beginnen, der Wettkampf wie geplant um 16.00 Uhr, wie die Organisatoren mitteilten.

Pep Guardiola: Leroy Sané Wochen von Man-City-Comeback entfernt

MANCHESTER (dpa) - Trainer Pep Guardiola glaubt nicht an ein baldiges Comeback des deutschen Nationalspielers Leroy Sané für den englischen Fußball-Meister Manchester City. «Das braucht Zeit», sagte Guardiola am Freitag. «Es wird Wochen dauern, bevor er bereit ist.» Sané hatte sich im vergangenen August das rechte Kreuzband gerissen und musste operiert werden. Mittlerweile trainiert der 24-Jährige schon wieder mit der ersten Mannschaft von Man City.

Offener Schien- und Wadenbeinbruch nach Sturz in Garmisch

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Bei ihrem Sturz im Training für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Samstag hat sich die Schweizer Skirennfahrerin Nathalie Gröbli schwer verletzt. Die 23-Jährige erlitt am Freitag einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch und wurde in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen sofort operiert, teile der Schweizer Skiverband mit. Sie war kurz vor dem Ziel verunglückt und mit großer Wucht in die Absperrungen gerauscht.

Sky-Experte Hamann rät den Bayern: Bremer Rashica statt Sané

BREMEN (dpa) - Sky-Experte Dietmar Hamann hat einen möglichen Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern München infrage gestellt und seinem Ex-Verein stattdessen den Bremer Milot Rashica empfohlen. Sollte der deutsche Fußball-Meister für die kommende Saison einen Außenstürmer verpflichten wollen, würde der frühere Nationalspieler «nach Bremen schauen. Der Rashica wäre mit Sicherheit eine sehr viel günstigere Option, und der würde es auch tun», sagte Hamann bei einem Medientermin. Demnach hoffen die Bremer bei einem möglichen Abgang des Kosovaren auf eine Ablöse von rund 40 Millionen Euro.

Südafrikanischer Schwimmer Schoeman mit positivem Doping-Test

LAUSANNE (dpa) - Der südafrikanische Schwimm-Olympiasieger Roland Schoeman ist wegen Dopings vom internationalen Schwimmverband Fina gesperrt worden. Der 39-Jährige sei positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden, wie die FINA bereits am Mittwoch mitteilte. Demnach sperrte ihn der Verband für zwölf Monate, beginnend ab dem 18. Mai 2019 bis zum 17. Mai 2020. Damit platzt Schoemans Traum von der fünften Olympia-Teilnahme. Die Qualifikationswettkämpfe in Afrika für Tokio 2020 werden laut Fina im April ausgetragen. Der Sprint-Schwimmer ist zu dem Zeitpunkt allerdings noch gesperrt.

Leichtathletik: Ex-Europameisterin Mingir unter Dopingverdacht

MONACO (dpa) - Die ehemalige Leichtathletik-Europameisterin Gülcan Mingir steht nach einem Re-Test ihrer Probe von den Olympischen Spielen 2012 unter Dopingverdacht. Das teilte die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes am Freitag mit. In der Probe der 3.000-Meter-Hindernisläuferin sei das verbotene Steroid Turinabol festgestellt worden. Mingir hatte bei der EM 2012 in Helsinki den Titel über ihre Paradestrecke gewonnen.

Shorttrackerin Seidel nach Sturz beim Weltcup ins Krankenhaus

DRESDEN (dpa) - Für die deutschen Shorttracker hat der Heim-Weltcup in Dresden unglücklich begonnen. Die zweimalige Olympia-Teilnehmerin Anna Seidel stürzte am Freitag im Qualifikationsrennen der Mixed-Staffel. Die 21-Jährige musste mit Verdacht auf eine schwere Knöchelverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Ein Start über die Einzelstrecken, für die sie beim Weltcup gesetzt war, scheint angesichts der Verletzung unwahrscheinlich.

Nouri: Hertha-Profi Torunarigha nach Rassismus-Vorwurf einsatzbereit

BERLIN (dpa) - Einem Einsatz von Fußballprofi Jordan Torunarigha von Hertha BSC steht nach dem Rassismus-Eklat im DFB-Pokal beim FC Schalke 04 nichts im Wege. «Jordan hat signalisiert, dass er bereit ist, da mache ich mir keine Sorgen», sagte Berlins Co-Trainer Alexander Nouri vor dem Bundesligaspiel am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05. Der Assistent von Chefcoach Jürgen Klinsmann machte deutlich: «Er weiß, dass der gesamte Verein, die Mannschaft, das Trainerteam hinter ihm stehen und alle an einem Strang ziehen.» Im Achtelfinale des DFB-Pokals zwischen Schalke und den Berlinern war Torunarigha, der in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut eigener Aussage rassistisch beleidigt worden.

Bundesliga-Derby in Mönchengladbach aktuell nicht gefährdet

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Ob wegen des drohenden Sturmtiefs am Sonntag die Austragung des Fußball-Bundesligaspiels in Mönchengladbach gefährdet ist, kann endgültig erst am Spieltag geklärt werden. «Das Spiel ist aktuell nicht gefährdet. Der heftigste Teil des Sturms soll erst nach dem Spiel stattfinden, das würde dann höchstens die Abreise betreffen», sagte Borussias Mediendirektor Markus Aretz vor dem Derby gegen den 1. FC Köln.

Handball-Bundestrainer Gislason freut sich auf Job beim DHB

HANNOVER (dpa) - Der neue Handball-Bundestrainer Alfred Gislason geht seinen Job beim DHB mit großer Freude an. «Ich freue mich riesig, Bundestrainer zu sein. Natürlich fühle ich mit Christian Prokop, dass es so gekommen ist. Aber ich kenne das aus meiner Karriere», sagte der 60 Jahre alte Isländer am Freitag bei seiner Vorstellung in Hannover. Er habe schon 2017 wegen der damaligen Nachfolge von Dagur Sigurdsson mit dem Deutschen Handballbund in engem Kontakt gestanden. Der Verband hatte am Donnerstag die Trennung von Prokop als Bundestrainer bekanntgegeben.

Nach Rassismus-Vorwurf: Hertha-Profi Torunarigha stellt Strafanzeige

BERLIN (dpa) - Jordan Torunarigha von Fußball-Bundesligist Hertha BSC leitet nach den Rassismus-Vorwürfen gegen Zuschauer im Pokalspiel beim FC Schalke 04 rechtliche Schritte ein. Der Spieler stelle «mit Unterstützung des Vereins Strafanzeige gegen Unbekannt», teilte der Berliner Club am Freitag auf Anfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung.

Keine Sperre für Schalke-Coach Wagner

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Rote Karte für David Wagner im DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen Hertha BSC (3:2 n.V.) hat für den Schalker Fußball-Lehrer keine Konsequenzen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag mitteilte, wird das Verfahren gegen den 48-Jährigen eingestellt. Wagner hatte den Berliner Spieler Jordan Torunarigha nach dessen Sturz aufgeholfen. «David Wagner ist kein unsportliches Verhalten vorzuwerfen», sagte Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

Spielabsage wegen drohenden Unwetters nicht vor Sonntag

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Ob wegen des drohenden Sturmtiefs am Sonntag die Austragung des Fußball-Bundesligaspiels in Mönchengladbach gefährdet ist, kann erst am Spieltag geklärt werden. Dies teilte der Club am Freitag vor dem Derby gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. «Das kann man letztlich erst am Spieltag sagen», sagte ein Sprecher des Clubs. Der Deutsche Wetterdienstes (DWD) warnt vor starken Sturm- und sogar vor Orkanböen.

Coronavirus: Hockey-Weltverband sagt Spiele China - Australien ab

LAUSANNE/HAMBURG (dpa) - Der Hockey-Weltverband (FIH) hat erneut auf den Ausbruch des Coronavirus in China reagiert und zwei weitere Pro-Leaque-Spiele abgesagt. Wie der Internationale Verband am Freitag in Lausanne/Schweiz mitteilte, finden die für den 14. und 15. März geplanten Spiele der Damen-Nationalteams aus China und Australien nicht in Changzhou statt. Wo und wann die Partien stattdessen ausgespielt werden sollen, stehe derzeit noch nicht fest, hieß es.

Polizei-Gewerkschaft warnt vor Pyro-Test in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Einen Tag vor dem Hamburger Test warnt die Gewerkschaft der Polizei vor dem kontrollierten Abrennen von Pyrotechnik in Fußballstadien. Es bestehe die Gefahr, dass Ultragruppierungen durch die Aktionen eher provoziert als zur Einsicht geführt werden könnten, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek am Freitag in Hannover. Im Hamburger Volksparkstadion wird am Samstag vor dem Zweitliga-Spiel des HSV gegen den Karlsruher SC erstmals kontrolliert Pyrotechnik abgebrannt.

NHL: Draisaitl bleibt blass - Sieg für Greiss

EDMONTON (dpa) - Deutschlands Eishockey-Superstar Leon Draisaitl ist zum zweiten Mal nacheinander ohne Scorerpunkt für die Edmonton Oilers geblieben. Die Kanadier mussten am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der 3:6-Niederlage gegen die San Jose Sharks die zweite Pleite in Folge hinnehmen. Erfolgreich war Torhüter-Kollege Thomas Greiss mit den New York Islanders. Greiss verzeichnete beim 5:3-Heimsieg gegen die Los Angeles Kings 22 Paraden.

US-Medien: Gedenkveranstaltung für Bryant im Staples Center geplant

LOS ANGELES (dpa) - Nach dem Tod von Kobe Bryant ist übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge eine Gedenkveranstaltung für den Basketball-Superstar im Heimstadion der Los Angeles Lakers geplant. Die Feier soll am 24. Februar im Staples Center stattfinden, wie unter anderem CNN am Donnerstag (Ortszeit) berichtete. Bryant war am 26. Januar bei einem Hubschrauber-Absturz gemeinsam mit acht weiteren Menschen - darunter auch seine 13 Jahre alte Tochter Gianna - ums Leben gekommen.