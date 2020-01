Written by: Redaktion DER FARANG | 03/01/2020

Klopp und FC Liverpool weiter ungeschlagen

LIVERPOOL (dpa) - Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool weiter ungeschlagen auf Meisterschaftskurs. Der deutsche Fußball-Trainer gewann am Donnerstagabend mit dem Tabellenführer der englischen Premier League gegen Sheffield United 2:0 (1:0). Die Reds liegen mit nunmehr 58 Zählern 13 Punkten vor dem Tabellenzweiten Leicester City, der am Vortag 3:0 bei Newcastle United gewonnen hatte. Zudem hat Liverpool eine Partie weniger gespielt. Die Treffer für das Klopp-Team schossen Mo Salah in der 4. Spielminute und Sadio Mané (64.).

Handball-Teammanager Roggisch: «Alle Spieler sind gesund»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Kieler Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek haben bei den ersten beiden Übungseinheiten der deutschen Handball-Nationalmannschaft im neuen Jahr nur eingeschränkt trainieren dürfen. Das sagte Teammanager Oliver Roggisch am Donnerstag in einem vom Deutschen Handball-Bund (DHB) verbreiteten Filmbeitrag. «Die Jungs haben zwar Silvester gefeiert. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie es übertrieben hätten. Alle sind heil und gesund angekommen», sagte Roggisch.

Biathlon-Weltcup: Schnee von Gelsenkirchen nach Oberhof transportiert

GELSENKIRCHEN/OBERHOF (dpa) - Wegen mangelnden Schneefalls soll der Biathlon-Weltcup in Oberhof mit Schnee aus Gelsenkirchen abgesichert werden. 2000 Kubikmeter Schnee sollen vom Schalker Fußballstadion, wo Laura Dahlmeier am Sonntag bei der World Team Challenge ihren endgültigen Abschied vom Biathlon feierte, auf mehr als 30 Lastwagen in den Thüringer Wald transportiert werden. Das sagte Organisationschef Silvio Eschrich MDR Thüringen. Am Donnerstagmorgen sei mit dem Beladen der ersten Lkw begonnen worden. Der Schnee war nach dem Event vor der Gelsenkirchener Veltins-Arena gelagert worden.

Frostiger Bremer Trainingsauftakt: Warten auf Neuzugänge

BREMEN (dpa) - Für Werder Bremen hat der Kampf um den Klassenerhalt mit dem ersten Training im neuen Jahr begonnen. Trainer Florian Kohfeldt begrüßte am Donnerstag bei Temperaturen um den Gefrierpunkt seine Spieler zu einer 50-minütigen Einheit auf Platz 11 des Weserstadions. Auf die von Sportchef Frank Baumann angekündigten Neuzugänge müssen die Bremer Fans noch warten.

Ohne Spieler-Trio und Neuzugänge: SC Paderborn wieder im Training

PADERBORN (dpa) - Ohne ein Spielertrio hat der Fußball-Bundesligist SC Paderborn sein erstes Training auf die Rückrunden-Vorbereitung absolviert. Sven Michel und Abdelhamid Sabiri fehlten nach Club-Angaben vom Donnerstag jeweils krankheitsbedingt bei der ersten Einheit. Sebastian Vasiliadis arbeitet nach seiner Leisten-Operation noch an einem individuellen Programm. Bis zum Transfer-Ende am 31. Januar will sich der Bundesliga-Letzte noch verstärken.

Handballer beginnen EM-Vorbereitung in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach der kurzen Silvester-Pause ist die Handball-Nationalmannschaft am Donnerstag zu ihrer finalen EM-Vorbereitung in Frankfurt eingetroffen. Bundestrainer Christian Prokop wird mit seinem 17-köpfigen Kader mehrere Trainingseinheiten sowie zwei Testspiele gegen Island am Samstag in Mannheim und Österreich am kommenden Montag in Wien absolvieren, ehe die DHB-Auswahl am 7. Januar nach Trondheim fliegt. Bei dem Turnier vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden trifft der WM-Vierte in der Vorrunde auf die Niederlande, Titelverteidiger Spanien und Lettland. Vor dem Auftaktspiel muss Prokop noch einen Spieler aus seinem Aufgebot streichen.

FC Bayern stellt Vorstand Kahn offiziell am 7. Januar vor

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München stellt seinen neuen Vorstand Oliver Kahn am 7. Januar offiziell vor. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag bekanntgab, findet die Präsentation des ehemaligen Nationaltorhüters um 11.00 Uhr im Presseclub der Allianz Arena statt. Der früher als Torwart-«Titan» titulierte Kahn hat am 1. Januar seine Arbeit als neues Vorstandsmitglied beim FC Bayern aufgenommen. Der 50-Jährige arbeitet Tür an Tür mit der Führungsriege um Karl-Heinz Rummenigge, den er Ende 2021 als Chef ablösen soll.

Trainer Horngacher: Gute Teamleistung auch für Geiger wichtig

LANS (dpa) - Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat die Bedeutung der zuletzt starken Mannschaftsleistung seiner Skispringer bei der Vierschanzentournee hervorgehoben. «Wir brauchen ein starkes Team, denn nur aus einem starken Team kann dann einer hervorgehen, der dann so eine starke Leistung bringt», sagte der 50-Jährige am Donnerstag im Teamhotel im österreichischen Lans bei Innsbruck. Dieser eine, der hervorgeht, ist momentan Karl Geiger als Zweiter der Gesamtwertung: «Was der Karl macht, ist außergewöhnlich. Wir sind froh, dass wir einen Mann ganz vorne haben», sagte Horngacher.

Festnahmen in der Premier League wegen Rassismus und Homophobie

BRIGHTON (dpa) - Wegen rassistischer und homophober Beleidigungen während des Fußballspiels zwischen Brighton & Hove Albion und dem FC Chelsea (1:1) sind am Mittwoch drei Zuschauer festgenommen worden. Das teilte Brighton auf seiner Vereinsseite mit. Demnach wurden zwei Fans des Heimteams während der Premier-League-Partie wegen Beleidigung von Chelsea-Spielern und -Anhängern des Stadions verwiesen und der Polizei übergeben. Zudem wurde ein Chelsea-Fan wegen homophober Beleidigung von Brighton-Anhängern nach dem Stadionverweis von der Polizei festgenommen. Den Betroffenen drohen lebenslange Stadionsperren und möglicherweise weitere Strafen.

Tottenham bangt um verletzten Stürmerstar Harry Kane

SOUTHAMPTON (dpa) - RB Leipzigs Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur muss möglicherweise länger auf Stürmerstar Harry Kane verzichten. Der 26-Jährige verletzte sich am Mittwoch während der 0:1 (0:1)-Auswärtsniederlage seines Teams beim FC Southampton am Oberschenkel. Kurz nachdem Kanes Ausgleichstreffer wegen einer Abseitsposition nach Videobeweis aberkannt worden war, musste er ausgewechselt werden. Er verließ das Stadion später auf Krücken.

Arsenal-Trainer Arteta über Xhaka: «Denke, dass er bleiben wird»

LONDON (dpa) - Arsenal-Trainer Mikel Arteta rechnet mit einem Verbleib von Granit Xhaka beim Londoner Club und geht damit nicht von einem Wechsel zu Hertha BSC aus. «Ich denke, dass er bleiben wird», sagte der Coach der Gunners nach dem 2:0-Sieg gegen Manchester United. Xhaka habe ihm dies versichert. «Er ist ein großartiger Fußballspieler. Für die Art, wie wir spielen wollen, gibt es nicht viele, die seine Qualität am Ball haben, seine Pässe. Deshalb bin ich froh, dass ich ihn habe.» Zuletzt hatte der Schweizer Nationalspieler nach Angaben seines Beraters den Londoner Club um die Freigabe für einen Wechsel zu den Berlinern gebeten.