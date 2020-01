Von: Redaktion DER FARANG | 02.01.20

Schotte Peter Wright gewinnt erstmals Titel als Darts-Weltmeister

LONDON (dpa) - Der Schotte Peter Wright ist zum ersten Mal Darts-Weltmeister und hat damit die Titelverteidigung von Primus Michael van Gerwen verhindert. «Snakebite», wie Wright genannt wird, besiegte im Endspiel von London den niederländischen Champion am Mittwochabend mit 7:3 und landete damit den bisher größten Erfolg in seiner Laufbahn. Für seinen Sieg erhält der 49 Jahre alte Wright nicht nur die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy, sondern auch ein Preisgeld von 500 000 Pfund. 2014 hatte der extravagante Schotte mit den bunten Haaren das WM-Endspiel gegen van Gerwen noch mit 4:7 verloren. Für Wright endete mit dem Erfolg im WM-Finale auch eine Serie von neun Niederlagen in neun Major-Finals gegen van Gerwen.

Vorstand Kahn freut sich auf «große Aufgaben» beim FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn geht seine neue Aufgabe als Vorstandsmitglied des FC Bayern München mit viel Enthusiasmus an. «Für mich persönlich stehen große Aufgaben bevor», schrieb der 50-Jährige am Neujahrstag nach seinem offiziellen Amtsantritt bei seinem früheren Verein in den sozialen Netzwerken. «Ich bin so glücklich zu diesem Club und in die @FCBayern-Familie zurückzukehren. Pack ma's!» Das neue Jahr werde für ihn sehr spannend, ergänzte der ehemalige Bayern-Profi. Den Beitrag ergänzte er mit den Hashtags «MiaSanMia» und «WeiterImmerWeiter».

NBA: Ex-Commissioner David Stern gestorben

NEW YORK (dpa) - Der frühere NBA-Chef David Stern ist tot. Stern sei im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung gestorben, die er drei Wochen zuvor erlitten habe, teilte die nordamerikanische Basketball-Profiliga am Mittwoch mit. «Jedes Mitglied der NBA-Familie hat von Davids Visionen, Großzügigkeit und Inspiration profitiert», erklärte sein Nachfolger Adam Silver und brachte sein «tiefes Beileid» zum Ausdruck. Stern führte die Liga 30 Jahre lang an, in seiner Zeit wuchs die Liga wirtschaftlich stark.

Erster Neuzugang für Klinsmann: Hertha holt Stuttgarts Ascacibar

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Santiago Ascacibar als ersten Neuzugang unter Trainer Jürgen Klinsmann verpflichtet. Der 22 Jahre alte Argentinier kommt von Zweitligist VfB Stuttgart mit sofortiger Wirkung zu den Berlinern und wird bereits mit dem Team ins Trainingslager in die USA reisen, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Ascacibar unterschrieb nach Hertha-Angaben einen langfristigen Vertrag, die Basis-Ablösesumme soll einem Bericht des Kicker zufolge zwölf Millionen Euro betragen.

Guardiola gewinnt Duell der ehemaligen Bayern-Trainer gegen Ancelotti

MANCHESTER (dpa) - Manchester City hat in der englischen Premier League den FC Everton besiegt und dessen Trainer Carlo Ancelotti die erste Niederlage zugefügt. Im Duell der beiden früheren Bayern-Trainer gewann City-Coach Pep Guardiola am Mittwoch gegen seinen damaligen italienischen Nachfolger mit 2:1 (0:0) und steht mit 44 Zähler hinter Leicester City auf Rang drei. Gabriel Jesus (51. Minute/58.) erzielte beide Tore für den englischen Fußballmeister. Richarlison (71.) verkürzte nur noch.

Geiger wird Zweiter in Garmisch - Lindvik gewinnt Neujahrsspringen

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Der Norweger Marius Lindvik hat das Neujahrsspringen bei der Vierschanzentournee gewonnen und mit seinem Sprung auf 143,5 Meter den zehn Jahre alten Schanzenrekord des Schweizers Simon Ammann eingestellt. Bester deutscher Skispringer war am Mittwoch in Garmisch-Partenkirchen wie schon zum Auftakt in Oberstdorf Karl Geiger auf Rang zwei. Vorjahressieger und Oberstdorf-Gewinner Ryoyu Kobayashi kam auf den vierten Platz. In der Gesamtwertung rückte damit die Spitze näher zusammen.

Löw zum Jahreswechsel: «Trainer mit 70? Das halte ich für undenkbar»

MÜNCHEN (dpa) - Joachim Löw macht sich anlässlich seines 60. Geburtstages am 3. Februar Gedanken über seine Lebensplanung als Fußballlehrer. «Trainer mit 70? Das halte ich für undenkbar», sagte der Bundestrainer der Deutschen Presse-Agentur zum Jahreswechsel. Seine weitere Zukunft als DFB-Chefcoach hängt für Löw maßgeblich von der weiteren Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft ab. Nach dem WM-Debakel 2018 in Russland hatte er einen radikalen personellen Umbruch vollzogen. «Als Trainer verfolge, beachte und durchdenke ich auch die Entwicklungsschritte einer Mannschaft. Der nächste Gedanke geht für mich bis zur EM. Darüber hinaus denke ich nicht», sagte Löw trotz seines gültigen Vertrages bis zur nächsten WM-Endrunde 2022.

Handball-Bundestrainer Prokop hofft auf EM-Medaille mit DHB-Team

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach dem vierten WM-Platz strebt Handball-Bundestrainer Christian Prokop mit der DHB-Auswahl bei der Europameisterschaft eine Medaille an. «Das ist unser Traum, unser übergeordnetes Ziel», sagte Prokop im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Dass wir diesen Schritt gehen können, davon bin ich überzeugt. Es ist keine Nation weit weg.» Bei der Endrunde vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden trifft die deutsche Mannschaft in der Vorrunde auf die Niederlande, Spanien und Lettland.

2:0-Sieg im Finale: Podolski und Fink Pokalsieger in Japan

TOKIO (dpa) - Ex-Nationalspieler Lukas Podolski und Trainer Thorsten Fink haben mit Vissel Kobe das japanische Pokalfinale gewonnen. Kobe setzte sich am Neujahrstag im Neuen Nationalstadion von Tokio, wo im Sommer die Olympischen und Paralympischen Spiele ausgetragen werden, mit 2:0 (2:0) gegen die Kashima Antlers durch. Der 34 Jahre alte Podolski, der seit Sommer 2017 in Japan spielt, dessen Vertrag aber Ende Januar ausläuft, stand in der Startelf. Er wurde in der Nachspielzeit für den früheren spanischen Welt- und Europameister David Villa ausgewechselt und gefeiert. Die Treffer erzielten Tomoya Inukai (18.) mit einem Eigentor und Noriaki Fujimoto (38.). Podolski, der 130 Länderspiele für Deutschland absolviert hatte, feierte seinen vierten Pokalsieg im vierten Land.

Klinsmann über Pokalsieg mit Hertha: «Natürlich ist das ein Ziel»

BERLIN (dpa) - Trainer Jürgen Klinsmann peilt mit Hertha BSC diese Saison den Gewinn des DFB-Pokals an. «Pokalsieg? Natürlich ist das ein Ziel. Wir haben ein megaschweres Spiel auf Schalke, aber wir haben auch in Leverkusen gewonnen. Warum sollen wir nicht auch auf Schalke gewinnen?», fragte der Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten am Mittwoch in einem Internet-Videochat mit Fans.

Eintracht-Präsident Fischer träumt von Duell gegen FC Liverpool

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer geht mit drei Wünschen in das Jahr 2020. «Es gibt für mich drei große Träume: 100.000 Mitglieder bei Eintracht Frankfurt zu vereinen, die Fertigstellung der neuen Geschäftsstelle - und irgendwann mit Eintracht Frankfurt gegen den FC Liverpool anzutreten», sagte Fischer in einem am Mittwoch auf der Internetseite des hessischen Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Interview.

Bayern-Gegner Chelsea mit hohen Verlusten im Finanzjahr 2019

LONDON (dpa) - Der englische Spitzenclub FC Chelsea, in der Champions League Achtelfinalgegner des FC Bayern München, hat das Finanzjahr 2019 mit umgerechnet 114 Millionen Euro Verlust abgeschlossen. Als Grund führten die Londoner, die in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen hatten, die Verpflichtung einiger Spieler, die damit verbundenen Kosten sowie fehlende Einnahmen durch das Verpassen der Champions League an. Chelsea hatte unter anderem den US-Youngster Christian Pulisic für gut 65 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet.

Nicole Schott peilt vierten deutschen Eiskunstlauf-Titel an

OBERSTDORF (dpa) - Nicole Schott hat bei den deutschen Eiskunstlauf- Meisterschaften in Oberstdorf ihren vierten Titelgewinn seit 2015 im Visier. Die 23-jährige gebürtige Essenerin geht als Favoritin am Donnerstag (17.30 Uhr) und Freitag (14.00 Uhr) an den Start, zumal ihre Widersacherin Nathalie Weinzierl (Mannheim) nicht gemeldet ist. Die nationalen Titelkämpfe sind zugleich die Qualifikation für die Europameisterschaften vom 20. bis 26. Januar in Graz.

Tour de Ski: Bögl und Hennig wieder in den Top 10

TOBLACH (dpa) - Die deutschen Skilangläufer haben am Mittwoch bei der Tour de Ski im italienischen Toblach zwei weitere Top-10-Plätze geholt. Lucas Bögl (Gaißach) erreichte in der 15-Kilometer-Verfolgung im klassischen Stil den achten Rang und damit das beste Ergebnis seiner Karriere in einem Einzelrennen. Katharina Hennig (Oberwiesenthal) kam im Jagdrennen über 10 Kilometer in klassischer Technik auf den neunten Rang.

Kubica wird Ersatzpilot bei Formel-1-Team Alfa Romeo

BERLIN (dpa) - Der polnische Routinier Robert Kubica setzt seine Formel-1-Karriere als Ersatzfahrer beim Team Alfa Romeo fort. Der Rennstall verkündete am Neujahrstag die Verpflichtung des 35-Jährigen, der in der Vorsaison sein Comeback als Stammpilot bei Williams gegeben hatte. Kubica war nach einem schweren Unfall bei einer Rallye Anfang 2011 acht Jahre lang nicht in der Formel 1 gefahren.

Draisaitl trifft bei Oilers-Sieg - Für Allstar-Game nominiert

EDMONTON (dpa) - Eishockey-Starspieler Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers mit einem Treffer zu einem wichtigen Sieg in der nordamerikanischen NHL geführt. Der deutsche Nationalspieler erzielte am Dienstag (Ortszeit) beim 7:5 (3:0, 3:1, 1:4)-Heimerfolg über die New York Rangers das zwischenzeitliche 4:0 im zweiten Drittel. Damit kletterten die Kanadier in der Western Conference auf den achten Platz.

Schröder gewinnt deutsches NBA-Duell gegen Kleber

OKLAHOMA CITY (dpa) - Angeführt vom starken Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder das NBA-Duell mit Maximilian Klebers Dallas Mavericks für sich entschieden. Der 26-Jährige kam beim 106:101 (50:51) am Dienstag (Ortszeit) auf 20 Punkte und sieben Rebounds. Kleber erzielte für die Mavs 14 Punkte und holte ebenso viele Rebounds. Treffsicherster Basketballer auf dem Feld war Dallas' neuer Starspieler Luka Doncic, der mit 35 Punkten, zehn Rebounds und sieben Assists knapp das Triple-Double verpasste. Sowohl er als auch Kleber scheiterten in den Schlusssekunden allerdings von der Drei-Punkte-Linie und verpassten den möglichen Ausgleich.