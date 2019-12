Written by: Redaktion DER FARANG | 31/12/2019

Dortmunds Ex-Nationalspieler Weigl vor Wechsel zu Benfica

DORTMUND (dpa) - Ex-Nationalspieler Julian Weigl steht offenbar vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zum portugiesischen Fußball-Meister Benfica Lissabon. Nach Informationen der «Funke Mediengruppe» steht der Wechsel des 24-Jährigen kurz bevor. Auch portugiesische Medien berichten darüber. Die Höhe der Ablöse soll 15 bis 20 Millionen betragen..

Neujahrsgruß von DFB-Präsident Keller: «So kann es weitergehen»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Präsident Fritz Keller hat in seinem Neujahrsgruß den im März in der Nationalmannschaft ausgebooteten Ex-Weltmeistern Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng nochmals «herzlich» gedankt. Die drei hätten «riesige Verdienste für den DFB», schrieb der 62-Jährige, der Bundestrainer Joachim Löw aber für dessen Umbruch lobte. «Trotz der Veränderungen gelangen unserer Nationalmannschaft in den zehn Spielen des Jahres sieben Siege. Unsere Spieler traten nicht nur erfolgreich auf, sondern auch sympathisch und nahbar. So kann es weitergehen.»

Bayern-Nachwuchsleiter Sauer über Talent Zirkzee: «Hart arbeiten»

MÜNCHEN (dpa) - Die Profi-Debüts von Youngstern wie Joshua Zirkzee oder Sarpreet Singh sollen beim FC Bayern Vorbildcharakter für viele weitere Nachwuchskräfte haben. «Sie sind zum einen eine Auszeichnung für die Arbeit aller Trainer, Physios, Betreuer und Verantwortlichen am Campus, aber auch eine große Motivation für alle unsere Talente, es diesen Jungs nachzumachen. Der Weg zu unseren Profis ist eine große Herausforderung und schwer, aber er ist machbar», sagte Nachwuchsleiter Jochen Sauer in einem auf der Homepage des deutschen Fußball-Rekordmeisters veröffentlichten Interview.

Wayne Rooney vor Debüt bei Derby County

DERBY (dpa) - Wayne Rooney steht vor seinem ersten Einsatz als Spieler beim englischen Zweitligisten Derby County. «Er ist fit, er kann anfangen, aber wird einige Spiele brauchen», sagte Assistenztrainer Phillip Cocu vor dem Spiel am Donnerstag gegen den FC Barnsley über den ehemaligen Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 34-Jährige hat im August einen über 18 Monaten laufenden Vertrag als Spielertrainer unterschrieben, darf aber erst ab dem 1. Januar eingesetzt werden.

Vor Darts-WM-Finale: Champion van Gerwen stichelt gegen Rivale Wright

LONDON (dpa) - Vor dem großen Finale der Darts-WM in London hat Titelverteidiger Michael van Gerwen erste Nadelstiche gegen seinen Rivalen Peter Wright gesetzt. «Bei den meisten Duellen mit mir trifft Peter seine Doppel-Felder nicht, was für mich eine gute Sache ist. Ich denke, er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm», sagte der Niederländer vor dem Endspiel im Alexandra Palace an Neujahr (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN). Van Gerwen ist seit sechs Jahren die Nummer eins der Welt, während «Snakebite» Wright an Position sieben gesetzt ist.

Handball-Torwart Wolff kritisiert Drei-Länder-EM

BERLIN (dpa) - Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff kritisiert die Reisestrapazen für Spieler und Fans bei der Europameisterschaft in Österreich, Schweden und Norwegen (9. bis 26. Januar). «Ich stehe dem Konstrukt skeptisch gegenüber», sagte der 28-Jährige in einem Interview des Portals «t-online.de» (Dienstag). «Ich finde die Idee eines Drei-Länder-Turniers eigentlich ganz charmant, aber sie macht mehr Sinn in einem Drei-Länder-Eck.»

Skirennläufer Reichelt will Karriere fortsetzen

Innsbruck (dpa) Skirennläufer Hannes Reichelt will trotz seiner schweren Knieverletzung im Alter von 39 Jahren am Comeback arbeiten. Der Österreicher kündigte an, unbedingt in den Ski-Weltcup zurückkehren zu wollen. «Das Ziel bleibt die WM 2021 in Cortina», sagte er am Dienstag bei einem Medientermin im Innsbrucker Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern.