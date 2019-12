Written by: Redaktion DER FARANG | 27/12/2019

Bericht: Hertha will Draxler von Paris nach Berlin holen

PARIS (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC wird erneut mit einem prominenten Namen in Verbindung gebracht. Nach Granit Xhaka vom FC Arsenal und dem Dortmunder Mario Götze soll auch Julian Draxler von Paris Saint-Germain im Blickfeld von Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann stehen, wie die französische Tageszeitung «Le Parisien» am Mittwochabend berichtete. Demnach sei der frühere Schalker und Wolfsburger «ganz oben» auf der Wunschliste des neuen Trainers. Hertha hatte nach dem Ende der Rückrunde Transfers zum Jahreswechsel angekündigt, die dank des Einstiegs von Investor Lars Windhorst üppiger als früher ausfallen könnten.

Medien: Zlatan Ibrahimovic gibt Ex-Club AC Mailand Zusage

ROM (dpa) - Nach wochenlangen Spekulationen kehrt Fußball-Exzentriker Zlatan Ibrahimovic nun wohl doch zu seinem ehemaligen Club AC Mailand zurück. Informationen von Sky Italia und der «Gazzetta dello Sport» (Donnerstag) zufolge hat der schwedische Superstar dem Serie-A-Verein seine Zusage gegeben. Der 38 Jahre alte Schwede soll einen Sechsmonatsvertrag bis Saisonende mit der Option auf Verlängerung unterzeichnen. Ibrahimovic sei bereits auf dem Weg nach Mailand, wo noch letzte Details geklärt werden müssten. Bis Samstagnachmittag soll der ehemalige Nationalspieler dort vorgestellt werden.

Russlands NOK: Einspruch gegen Wada-Sanktionen am Freitag

MOSKAU (dpa) - Russland wird nach Angaben seines Nationalen Olympischen Komitees bis Freitag Einspruch gegen die neuen Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada einlegen. Der Chef der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada soll das Schreiben bis dahin aufsetzen, sagte NOK-Chef Stanislaw Posdnjakow am Dienstag in Moskau. Das Rusada-Aufsichtsgremium hatte den Einspruch bereits am Donnerstag beschlossen. Russland werde sich von der Schweizer Wirtschaftskanzlei Schellenberg Wittmer vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas vertreten lassen, sagte Posdnjakow.

FC Arsenal enttäuscht weiter: Nur 1:1 bei Arteta-Debüt in Bournemouth

BOURNEMOUTH (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil und Nationaltorhüter Bernd Leno haben mit dem FC Arsenal am traditionellen Boxing Day einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. Beim Debüt von Trainer Mikel Arteta kamen die Gunners am Donnerstag in der englischen Premier League beim AFC Bournemouth nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und bleiben mit 24 Punkten auf Rang elf. Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang egalisierte in der 63. Minute die Führung der Gastgeber durch Dan Gosling (35.). Beim ersten Spiel unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti gewann der FC Everton mit 1:0 (0:0) gegen FC Burnley und kletterte auf Rang 13.

Zsolt Löw in «Bild»: VfB Stuttgart hat sich bis jetzt nicht gemeldet

STUTTGART (dpa) - Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat nach Angaben von Zsolt Löw bislang keinen direkten Kontakt zu ihm aufgenommen. «Bis jetzt hat sich noch keiner vom VfB bei mir gemeldet», sagte der Assistent von Thomas Tuchel beim französischen Meister Paris Saint-German der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). «Was ich sagen kann, ist, dass ich mich in Paris sehr wohl fühle, noch eineinhalb Jahre unter Vertrag stehe und wir noch große Ziele haben. Darauf konzentriere ich mich aktuell.» Die «Stuttgarter Zeitung» hatte den 40-jährigen Ungarn Löw als Kandidat bei den Schwaben genannt.

Angeführt von Top-Mann Geiger: Skispringer mit zwölf Mann zur Tournee

OBERSTDORF (dpa) - Angeführt von Top-Athlet Karl Geiger gehen die deutschen Skispringer mit einem zwölfköpfigen Aufgebot in die 68. Vierschanzentournee. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am zweiten Weihnachtsfeiertag mit. Neben Geiger sind im dreifachen Seefeld-Weltmeister Markus Eisenbichler sowie Richard Freitag, Stephan Leyhe und Pius Paschke weitere Routiniers dabei. Der frühere Skisprung-Weltmeister Severin Freund (Meniskus-OP und Rückenprobleme) und Olympiasieger Andreas Wellinger (Kreuzbandriss) zählen nicht zum Tournee-Kader von Bundestrainer Stefan Horngacher.

Flensburgs Handballer gewinnen 27:22 gegen GWD Minden

FLENSBURG (dpa) - Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Jahr 2019 mit einem Heimsieg beendet. Der deutsche Meister setzte sich am Donnerstag mit 27:22 (14:10) gegen GWD Minden durch. Göran Johannessen war mit sechs Treffern bester Werfer der SG, die vor dem Anpfiff die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Spielmacher Jim Gottfridsson bis zum Ende der Saison 2024/25 bekanntgegeben hatte. Für Minden erzielte Savvas Savvas ebenfalls sechs Tore.

Profiboxer Feigenbutz kämpft im Februar in den USA um WM-Titel

BERLIN (dpa) - Der deutsche Profiboxer Vincent Feigenbutz erhält im neuen Jahr die Chance auf einen Weltmeistertitel. Der Karlsruher kämpft am 15. Februar in Nashville um den Supermittelgewichtsgürtel des Weltverbandes IBF. Gegner des 24-Jährigen ist dann Lokalmatador Caleb Plant, wie der Sauerland-Boxstall auf seiner Homepage mitteilte. Der 27-jährige Amerikaner ist seit Jahresanfang Inhaber des Titels und geht mit einer makellosen Bilanz von 19 Siegen aus 19 Kämpfen in das Duell in seiner Heimatstadt.

Zeitpunkt für Lisicki-Comeback offen - «Australien noch zu früh»

BERLIN (dpa) - Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat den Zeitpunkt ihres Comebacks auf der Tennis-Tour nach monatelanger Krankheitspause offen gelassen. «Natürlich hat man sich so ein, zwei Turniere in den Kopf gesetzt, bei denen man gerne spielen würde. Aber für mich ist wirklich oberste Priorität, fit zurückzukommen. Ich warte lieber eine Woche oder zwei Wochen länger anstatt eine Woche zu früh anzufangen», sagte die 30 Jahre alte Berlinerin in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Australian Open im Januar wird Lisicki jedoch nicht reisen. Australien kommt definitiv noch zu früh, ich brauche noch die Zeit zum Aufbau», sagte sie.

Weihnachtserfolg in NBA: Theis und Boston schlagen Titelverteidiger

TORONTO (dpa) - Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA einen prestigeträchtigen Erfolg am ersten Weihnachtsfeiertag verbucht. Die Celtics gewannen am Mittwoch bei Titelverteidiger Toronto Raptors klar 118:102 (55:47). Der 27 Jahre alte Theis, der in der Anfangsformation seines Teams stand, erzielte beim vierten Sieg in Folge 13 Punkte und holte sechs Rebounds. Mit 21 Siegen aus 28 Spielen liegen die Celtics weiter auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. Für Toronto war es die zehnte Niederlage im 31. Saisonspiel.