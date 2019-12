Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.19

Frankfurter Krise geht weiter: 1:2 bei Schlusslicht Paderborn

PADERBORN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat auch zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bundesliga keinen Weg aus der Krise gefunden. Die Hessen unterlagen am Sonntag bei Schlusslicht SC Paderborn mit 1:2 (0:2) und blieben im siebten Spiel in Serie ohne Sieg. Abdelhamid Sabiri (9. Minute) und Sebastian Schonlau (41.) erzielten vor 15 000 Zuschauern die Treffer für den Aufsteiger, der dennoch als Tabellenletzter in die Winterpause geht. Bas Dost gelang in der 72. Minute nur noch der Anschlusstreffer für die Gäste. Frankfurt liegt als Tabellen-13. nur noch drei Punkte vor Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang 16 und sechs Zähler vor Paderborn.

Überraschende Heimpleite: THW Kiel patzt gegen Wetzlar

KIEL (dpa) - Rekordmeister THW Kiel hat einen überraschenden Rückschlag im Titelkampf der Handball-Bundesliga erlitten. Der Tabellenführer kassierte am Sonntag eine 20:27 (9:12)-Heimniederlage gegen die HSG Wetzlar und versäumte es dadurch, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Mit 28:8 Zählern gehen die Kieler dennoch als Spitzenreiter vor dem punktgleichen Verfolger TSV Hannover-Burgdorf und Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt (28:10) in die kurze Weihnachtspause. Hannover setzte sich beim Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten 35:33 (14:15) durch, Flensburg hatte bereits am Samstag das Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen 24:22 gewonnen.

Düsseldorf stoppt Sieglos-Serie: Nach 2:1 gegen Union jetzt 16.

DÜSSELDORF (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga gestoppt und Werder Bremen vom Relegationsrang verdrängt. Gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin gewann das Team von Trainer Friedhelm Funkel am Sonntag mit 2:1 (1:0) und kam nach zuletzt sechs sieglosen Spielen wieder zu einem Erfolg. Rouwen Hennigs (38. Minute) und Erik Thommy (90.) sorgten für den Sieg. Michael Parensen hatte in der 48. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Berliner getroffen. Union bleibt trotz der Niederlage als Elfter vor Stadtrivale Hertha BSC. Düsseldorf geht als Tabellen-16. vor Bremen und dem SC Paderborn in die Winterpause.

Drittrundenaus bei Darts-WM: Hopp verpasst Sprung ins Achtelfinale

LONDON (dpa) - Max Hopp hat den ersten Einzug eines deutschen Profis ins Achtelfinale der Darts-WM in London verpasst. Der 23 Jahre alte Hesse verlor am Sonntagnachmittag im Alexandra Palace mit 2:4 gegen den Litauer Darius Labanauskas und muss damit weiter auf seine erste Teilnahme an der Runde der letzten 16 warten. Am Freitag hatte der «Maximiser» zum Auftakt den Niederländer Benito van de Pas mit 3:2 bezwungen. Hopp dürfte sich trotz der Niederlage in der Rangliste verbessern, da er bei der WM kein Preisgeld zu verteidigen hatte. Am Montag (13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) kann Debütant Nico Kurz gegen Luke Humphries als erster Deutscher ins Achtelfinale einziehen.

Rassistische Beleidigungen gegen Rüdiger bei Chelsea-Sieg gegen Spurs

LONDON (dpa) - Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger ist beim Spiel seines FC Chelsea bei Tottenham Hotspur in der englischen Premier League offenbar mehrfach von Spurs-Fans rassistisch beleidigt worden. Schiedsrichter Anthony Taylor wurde über die Vorfälle informiert und veranlasste den FIFA-Vorgaben entsprechend drei Durchsagen des Stadionsprechers. Bei weiteren Vergehen hätte es sogar zu einem Spielabbruch kommen können. Tottenhams Heung-Min Son (62.) sah nach einer Tätlichkeit gegen Rüdiger die Rote Karte. Anschließend begannen die Beleidigungen. Chelsea gewann das Londoner Fußball-Derby durch Tore des Brasilianers Willian (12./45.+4/Foulelfmeter) mit 2:0 (2:0).

Mannheim ringt Straubing Tigers im DEL-Spitzenspiel nieder

MANNHEIM (dpa) - Die Adler Mannheim haben den Sprung auf Platz zwei der DEL verpasst. Der deutsche Eishockey-Meister gewann zwar das Spitzenspiel gegen Überraschungsteam Straubing Tigers am Sonntag mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0) nach Verlängerung. Nur mit einem Sieg in regulärer Spielzeit hätten die Mannheimer die Niederbayern aber als erster Verfolger des EHC Red Bull München abgelöst. Benjamin Smith (31. Minute) und Borna Rendulic (64.) in der Overtime schossen die Gastgeber vor 13 600 Zuschauern zum Sieg. Tabellenführer EHC Red Bull München behauptete sich dank zweier Treffer von Nationalstürmer Yasin Ehliz mit 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) bei der Düsseldorfer EG.

1. FC Magdeburg trennt sich von Trainer Krämer

MAGDEBURG (dpa) - Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg hat sich von Trainer Stefan Krämer getrennt. Wie der frühere Europapokalsieger mitteilte, wurde der Coach am Sonntag mit sofortiger Wirkung freigestellt. «In Analyse der großen Leistungsschwankungen unserer Mannschaft in der Vorrunde sehen wir unsere Entwicklungsziele gefährdet», sagte Manager Mario Kallnik zu den Gründen. Krämer war im Sommer zum Zweitliga-Absteiger gekommen und betreute den FCM in 20 Liga-Spielen. Nach dem 2:2 am Samstag in Braunschweig war Magdeburg als Zwölfter in die Winterpause gegangen.

Springreiter Wernke gewinnt erstmals Großen Preis in Frankfurt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Springreiter Jan Wernke aus Holdorf hat am Sonntag zum ersten Mal den Großen Preis beim internationalen Frankfurter Reitturnier und damit ein Auto im Wert von 28 000 Euro gewonnen. Unter dem Sattel hatte der 30-Jährige die Holsteiner Stute Queen Mary. Beide blieben im Stechen in einer Zeit von 34,81 Sekunden fehlerfrei. Zweite wurde Angelique Rüsen aus Marl mit Arac du Seigneur (0/36,96), gefolgt von dem Niederländer Ivo Biessen mit Lorenta (0/40,43). Insgesamt hatten es fünf Reiter in die entscheidende Runde geschafft.

Abgesagte Gröden-Abfahrt wird in Bormio nachgeholt

ALTA BADIA (dpa) - Die Abfahrt aus Gröden wird am 27. Dezember in Bormio nachgeholt. Das gab der Skiweltverband Fis am Sonntagabend bekannt. Das Rennen soll im Gegensatz zur ohnehin geplanten Weltcup-Abfahrt am 28. Dezember nicht über die volle Distanz gehen. Das sei sonst zu anstrengend, sagte Fis-Rennchef Markus Waldner bereits tags zuvor. Am Sonntag (29.) folgt in Bormio noch eine Kombination. Der Wettkampf in Gröden hatte am Samstag wegen anhaltender Schnee- und Regenfälle abgesagt werden müssen.

Hansi Flick bleibt mindestens bis Saisonende Trainer des FC Bayern

MÜNCHEN (dpa) - Hansi Flick bleibt mindestens bis zum Saisonende Trainer des FC Bayern. Das teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Sonntag mit. «Ein Verbleib von Hansi Flick als Cheftrainer darüber hinaus ist für den FC Bayern ausdrücklich eine gut vorstellbare Option», hieß es zudem in der Vereinsmitteilung. Der ehemalige Bayern-Profi Flick war zu Saisonbeginn als weiterer Assistent von Niko Kovac zum deutschen Rekordmeister zurückgekehrt. Nach der Trennung von Double-Gewinner Kovac nach dem 1:5 Anfang November in Frankfurt wurde er zum Interimscoach befördert.

Bericht: Schalke-Torwart Nübel mit FC Bayern einig

GELSENKIRCHEN (dpa) - Torwart Alexander Nübel könnte im kommenden Sommer innerhalb der Bundesliga vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München wechseln. Nach «Bild»-Informationen soll sich der 23-Jährige mit dem deutschen Rekordmeister über einen Fünfjahresvertrag einig sein, wie die Zeitung am Sonntag online berichtete. Zuvor hatten die Schalker mitgeteilt, dass der ehemalige U21-Nationaltorwart den Bundesligisten am Saisonende verlässt. Die Bayern wollten den Bericht auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren.

Führungstrio erneut sieglos - Heidenheim schließt auf

DÜSSELDORF (dpa) - Für das Spitzentrio der 2. Fußball-Liga ist das Jahr ernüchternd zu Ende gegangen. Sowohl Herbst- und Wintermeister Arminia Bielefeld als auch die drei Punkte entfernten Verfolger Hamburger SV und der VfB Stuttgart blieben am letzten Spieltag vor der Winterpause erneut sieglos. Der 1. FC Heidenheim liegt nach dem hart erkämpften 3:1 (1:0) mit dem VfL Osnabrück nur noch einen Zähler von einem Aufstiegsrang entfernt. Der VfL Bochum verlor am Sonntag 2:3 (1:2) gegen Jahn Regensburg. Der SV Sandhausen kam im eigenen Stadion nicht über ein 2:2 (0:1) gegen Holstein Kiel hinaus.

Steinborn bei Hertha BSC Nachfolger von Torwarttrainer Köpke

BERLIN (dpa) - Max Steinborn wird als Nachfolger von Andreas Köpke neuer Torwarttrainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie die Berliner am Sonntag verkündeten, übernimmt der 31-Jährige den Posten im Team von Trainer Jürgen Klinsmann mit Beginn des kommenden Jahres am 1. Januar. Der Schritt ist nötig, da Bundestorwarttrainer Köpke dem Verein nur noch bis Ende des Jahres zur Verfügung steht.

Bremens Verteidiger Augustinsson erleidet Muskelfaserriss

KÖLN (dpa) - Werder Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson hat sich bei der 0:1-Niederlage am Samstag beim 1. FC Köln einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen. Augustinsson war bereits zu Beginn der Saison länger ausgefallen und hatte erst am 12. Spieltag seine erste Partie der laufenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga bestritten.

Bericht: Augsburger Gregoritsch vor Wechsel zum FC Schalke

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 steht nach Informationen der «Bild» vor einer Verpflichtung von Michael Gregoritsch. Der 25 Jahre alte österreichische Nationalspieler soll in der Winterpause zunächst für ein halbes Jahr vom Ligakonkurrenten FC Augsburg ausgeliehen werden. Eine Kaufoption soll nicht vorgesehen sein. Die Vereine wollten den Bericht am Sonntag nicht kommentieren.

Trainer Koschinat verlängert in Sandhausen bis 2022

SANDHAUSEN (dpa) - Trainer Uwe Koschinat hat wie erwartet seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen verlängert. Der 48-Jährige unterschrieb vorzeitig bis zum 30. Juni 2022, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Koschinats ursprünglicher Vertrag wäre zum Ende der Saison ausgelaufen. Koschinat war im Oktober 2018 zum SVS gekommen und hatte den Verein in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag zum Klassenverbleib geführt.

Kombinierer Riiber schlägt mit Sieg zurück - Geiger auf Rang drei

RAMSAU AM DACHSTEIN (dpa) - Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger ist zum Abschluss des Weltcups in Ramsau am Dachstein erneut auf das Podest gelaufen. Nach einem Sprung von der Normalschanze und dem Lauf über zehn Kilometer musste sich der Oberstdorfer am Sonntag als Dritter nur den beiden Norwegern Jarl Magnus Riiber und Jorgen Graabak geschlagen geben. Am Vortag hatte Geiger gewonnen.

Olympiasieger Peiffer Siebter beim fünften Saison-Sieg von Bö

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Die deutschen Biathleten haben im ersten Massenstart-Wettkampf der Saison am Sonntag im französischen Le Grand-Bornand eine ordentliche Leistung gezeigt. Beim fünften Saisonsieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö vor dem Franzosen Emilien Jacquelin und seinem Bruder Tarjei Bö war Olympiasieger Arnd Peiffer nach zwei Strafrunden als Siebter bester deutscher Skijäger. Johannes Kühn wurde 14. und Sprint-Sieger Benedikt Doll 16.

Herrmann Fünfte, Preuß Achte - Vierter Sieg in Serie für Eckhoff

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Biathletin Denise Herrmann ist beim Weltcup in Le Grand-Bornand im Massenstart als beste Deutsche auf Platz fünf gelaufen. Die Verfolgungsweltmeisterin leistete sich am Sonntag vier Schießfehler, Franziska Preuß musste zweimal in die Strafrunde und belegte über die 12,5 Kilometer Rang acht. Das letzte Weltcup-Rennen des Jahres gewann die Norwegerin Tiril Eckhoff.

Schmid nach Aufholjagd 13. in Alta Badia - Sieg an Kristoffersen

ALTA BADIA (dpa) - Alexander Schmid ist beim Riesenslalom von Alta Badia 13. geworden und hat sein bestes Ergebnis dieser Weltcup-Saison eingefahren. Der Sieg in den Südtiroler Dolomiten ging an Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen vor dem Franzosen Cyprien Sarrazin (+0,31 Sekunden) und Zan Kranjec aus Slowenien (+0,39). Stefan Luitz hatte durch einen großen Fehler im ersten Lauf die Qualifikation für das Finale verpasst.

Ex-Champion Brähmer holt Box-Titel und will WM-Kampf

HAMBURG (dpa) - Ex-Weltmeister Jürgen Brähmer hat sich den Interkontinental-Titel des Box-Weltverbandes IBF im Supermittelgewicht gesichert und hofft auf eine weitere WM-Chance. Der 41 Jahre alte Schweriner besiegte in der Nacht zum Sonntag im Hamburger Kreuzfahrtterminal den Saarländer Jürgen Doberstein durch technischen K.o. in der siebten Runde.

Snowboarder Höflich Vierter bei Halfpipe-Weltcup

SECRET GARDEN (dpa) - Snowboarder Andre Höflich hat das erste Weltcup-Podest seiner Karriere nur knapp verpasst und in der Halfpipe den vierten Platz belegt. Im chinesischen Secret Garden musste sich der 22-Jährige am Sonntag nur dem dreimaligen Weltmeister Scotty James aus Australien und den beiden Japanern Yuto Totsuka und Ruka Hirano geschlagen geben.