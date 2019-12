Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.19

«Bild»: AC Mailand an Rangnick in Doppelfunktion interessiert

BERLIN (dpa) - Der italienische Fußball-Traditionsclub AC Mailand ist einem Medienbericht zufolge am früheren Bundesligatrainer Ralf Rangnick interessiert. Der 61-Jährige solle kommende Saison Trainer und Sportdirektor beim Verein aus der Serie A werden. Bereits im Januar solle Rangnick als Berater einsteigen. Der derzeitige globale Fußballchef beim Red-Bull-Konzern sei an der Aufgabe sehr interessiert, hieß es weiter. Rangnicks Berater Marc Kosicke wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Dortmund startet in Hoffenheim in den letzten Hinrunden-Spieltag

SINSHEIM (dpa) - Borussia Dortmund will auch ohne Kapitän Marco Reus seinen letzten Sieg im Jahr 2019 einfahren. Der wiedererstarkte BVB muss am Freitagabend zum Auftakt des 17. Spieltages bei 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) ohne den verletzten Nationalstürmer auskommen.

THW Kiel baut Tabellenführung aus - Flensburg patzt in Ludwigshafen

KIEL (dpa) - Der THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga dank eines Patzers von Verfolger SG Flensburg-Handewitt ausgebaut. Der Rekordmeister setzte sich am Donnerstagabend mit 36:26 (19:10) gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten durch - parallel verlor der Titelverteidiger aus Flensburg überraschend beim Vorletzten Eulen Ludwigshafen mit 23:25 (12:12). Tabellenzweiter ist nun die TSV Hannover-Burgdorf nach dem 29:25 (11:16) gegen den HC Erlangen mit 29:25 (11:16) durchsetzte. Die Rhein-Neckar Löwen dagegen verhinderten eine Blamage und besiegten den Tabellenletzten HSG Nordhorn-Lingen knapp mit 32:28 (16:15). Die Füchse Berlin sind nach ihrem 32:27 (16:14)-Heimerfolg gegen die HSG Wetzlar nun Fünfter.

Carsten Lichtlein nun Rekordspieler der Handball-Bundesliga

HANNOVER (dpa) - Der ehemalige Nationaltorwart Carsten Lichtlein ist nun alleiniger Rekordspieler der Handball-Bundesliga. Der 39 Jahre alte Keeper vom HC Erlangen kam am Donnerstagabend im Spiel bei der TSV Hannover-Burgdorf zu seinem 626. Einsatz und überholte damit den bisherigen Rekordspieler Jan Holpert (625), der zuvor über 20 Jahre den Bestwert gehalten hatte. Lichtlein spielt seit 2000 in der Bundesliga. Vor seinem Wechsel nach Erlangen im Sommer dieses Jahres war er beim TV Großwallstadt, TBV Lemgo und VfL Gummersbach aktiv.

Olympiasiegerin Vogel ohne Ambitionen auf paralympische Karriere

BERLIN (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel peilt keine zweite sportliche Karriere an. «Ich bin so großschnäuzig, zu sagen, gewinnen macht halt Spaß und wenn ich so viel investiere, dann möchte ich den Erfolg sehen. Das sehe ich momentan nicht. Und ehrlich gesagt habe ich auch gar keine Zeit, so viel zu trainieren», sagte die 29-Jährige in einem Interview des Nachrichtenmagazins «Spiegel». Vogel ist seit dem 26. Juni 2018 nach einem Trainingsunfall unterhalb des siebten Brustwirbels querschnittgelähmt.

Erstmals eine Frau an der Spitze des Wimbledon-Turniers

LONDON (dpa) - Das Komitee des All England Lawn Tennis Clubs, der das legendäre Tennis-Turnier von Wimbledon austrägt, hat erstmals eine Frau an die Spitze des Clubs berufen. Sandy Bolton wird als Geschäftsführerin nach dem Rasenturnier im kommenden Jahr Richard Lewis als CEO ablösen, wie der Club am Donnerstag mitteilte.

Gewichtheben: London-Olympiasieger Torochti muss Goldmedaille abgeben

LAUSANNE (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat dem ukrainischen Gewichtheber Alexej Torochti den Olympiasieg bei den Sommerspielen 2012 in London aberkannt. Das teilte das IOC am Donnerstag in Lausanne mit. Dem Sieger in der Klasse bis 105 Kilogramm war bereits im Dezember des letzten Jahres bei Nachkontrollen die Einnahme anaboler Substanzen nachgewiesen worden, woraufhin er vorläufig gesperrt wurde.

Deutschland beendet Jahr auf Platz 15 der FIFA-Weltrangliste

BERLIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft beendet das Jahr nach der erfolgreichen Qualifikation für die Europameisterschaft auf Platz 15 der FIFA-Weltrangliste, einen Platz besser als 2018. Angeführt wird die Liste von Belgien vor Frankreich, Brasilien und England.

Dortmund ohne Reus in Hoffenheim

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im letzten Spiel der Hinrunde bei 1899 Hoffenheim auf Marco Reus verzichten. Der Kapitän hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und steht für die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN und ZDF) nicht zur Verfügung. Auch der Einsatz von Jadon Sancho ist noch nicht sicher: Der 19-Jährige, der am Dienstag beim 3:3 gegen RB Leipzig einen Treffer erzielte, musste von Krämpfen geplagt ausgewechselt werden.

«Kicker»: Bayern an Nationalspieler Benjamin Henrichs interessiert

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München denkt nach Informationen des Fachmagazins «Kicker» über eine Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs nach. Über den 22-Jährigen, der im Sommer auch ins Top-Team der U21-Europameisterschaft gewählt wurde, werde beim deutschen Rekordmeister mit Blick auf die rechte Abwehrseite diskutiert. Der Außenverteidiger wolle demnach seinen Club AS Monaco zur Winterpause verlassen.

Wechsel von Salzburgs Minamino zum FC Liverpool perfekt

LIVERPOOL (dpa) - Der Wechsel des japanischen Fußball-Nationalspielers Takumi Minamino von RB Salzburg zum FC Liverpool ist perfekt. Der 24 Jahre alte Profi wird vom 1. Januar an das Trikot der Reds tragen, bestätigte der Premier-League-Verein von Trainer Jürgen Klopp am Donnerstag.

Biathlet Benedikt Doll sprintet zum ersten Saisonsieg

LE GRAND-BORNAND (dpa) - Benedikt Doll hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im französischen Le Grand-Bornand das Sprintrennen gewonnen und dem deutschen Team den ersten Saisonsieg beschert. Der 29-Jährige blieb am Donnerstag ohne Fehlschuss und setzte sich nach zehn Kilometern vor dem ebenfalls fehlerfreien Tarjei Bö (+9,4 Sekunden) aus Norwegen und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (11,3) durch.

Parallel-Riesenslalom der Snowboarder wegen weicher Piste abgebrochen

CAREZZA (dpa) - Die deutschen Snowboarderinnen Selina Jörg und Ramona Hofmeister sind auf dem Weg zu einem weiteren Weltcup-Spitzenergebnis vom Wetter ausgebremst worden. Der Parallel-Riesenslalom von Carezza ist am Donnerstag abgebrochen worden, weil zu warme Temperaturen die Piste aufgeweicht und nicht befahrbar gemacht hatten. Weltmeisterin Jörg hatte in der Qualifikation die schnellste Zeit erzielt, die zweimalige Saisonsiegerin Hofmeister war Zweite geworden. In der ersten K.o.-Runde setzten sich die beiden souverän durch. Dann folgte die Absage, weil sich gefährliche Schlaglöcher gebildet hatten.

Russische Antidoping-Agentur legt Einspruch gegen Olympiasperre ein

MOSKAU (dpa) - Die russische Antidoping-Agentur legt beim Internationalen Sportgerichtshof Cas Einspruch gegen den Ausschluss von Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften in den nächsten vier Jahren ein. Das kündigte die Rusada am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Moskau an.

Schröder führt OKC zum Sieg gegen Memphis

OKLAHOMA CITY (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder mit einer starken Offensivleistung zu einem Heimerfolg in der nordamerikanischen NBA geführt. Mit 31 Punkten war der 26-jährige Braunschweiger der Topscorer beim 126:122 (59:68) der Thunder gegen die Memphis Grizzlies am Mittwoch (Ortszeit). Zusätzlich verteilte er sieben Assists und holte drei Rebounds. OKC belegt nach dem zweiten Sieg in Folge den siebten Platz in der Western Conference.

Draisaitl unterliegt mit Edmonton beim Titelverteidiger

ST. LOUIS (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL eine knappe Auswärtsniederlage kassiert. Die Kanadier unterlagen am Mittwoch (Ortszeit) gegen Stanley-Cup-Champion St. Louis Blues 1:2 (0:0, 0:1, 1:0). Der 24 Jahre alte Kölner gab die Vorlage zum einzigen Treffer der Gäste durch James Neal (59. Minute). Es war Draisaitls 37. Assist der laufenden Saison. Die Oilers liegen aktuell auf Platz drei in der Pacific Division.