Written by: Redaktion DER FARANG | 16/12/2019

Mihambo, Kaul und Skispringer «Sportler des Jahres» 2019

BADEN-BADEN (dpa) - Die Leichtathleten Malaika Mihambo und Niklas Kaul sowie die Skispringer um Markus Eisenbichler sind die deutschen «Sportler des Jahres» 2019. Sie wurden bei der Gala am Sonntagabend im Kurhaus von Baden-Baden ausgezeichnet. Weitsprung-Weltmeisterin Mihambo setzte sich bei der Journalisten-Wahl deutlich vor Triathletin Anne Haug und Hindernisläuferin Gesa Krause durch. Bei den Männern lag der erst 21 Jahre alte Zehnkampf-Weltmeister Kaul vorn. Mit seinem Sensationssieg von Katar sammelte der Mainzer mehr Punkte als Triathlon-Ass Jan Frodeno mit seinem erneuten Erfolg auf Hawaii. Dritter wurde Skispringer Eisenbichler, der in Seefeld mit dem Team und von der Großschanze Weltmeister wurde.

Schalke besiegt Frankfurt und bleibt Vierter - Rot für Nübel

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 hat zum Abschluss des 15. Spieltags der Fußball-Bundesliga Tabellenplatz vier verteidigt. Die Königsblauen gewannen am Sonntagabend mit 1:0 (0:0) gegen Eintracht Frankfurt. Die Gäste, die am Donnerstag die Zwischenrunde der Europa League erreicht hatten, rutschten auf Platz zwölf ab. Benito Raman (53. Minute) traf vor 60 811 Zuschauern für Schalke, das ab der 67. Minute auf Torwart Alexander Nübel verzichten musste. Der 23-Jährige sah nach einem Foul an Mijat Gacinovic weit vor seinem Strafraum die Rote Karte. Der Schalker Weston McKennie kugelte sich schon in der ersten Halbzeit die Schulter aus und wird längere Zeit ausfallen.

Mönchengladbach nach 1:2 in Wolfsburg nicht mehr Tabellenführer

WOLFSBURG (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat nach gut zwei Monaten die Tabellenführung der Fußball-Bundesliga abgegeben. Die Borussia verlor am Sonntag am 15. Spieltag 1:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg und muss damit die Spitze RB Leipzig überlassen. Die Gladbacher hatten Platz eins am siebten Spieltag Anfang Oktober erobert. Drei Tage nach dem überraschenden Aus in der Europa League versetzte Maximilian Arnold den Gästen mit seinem Tor in der Nachspielzeit erneut einen späten K.o., nachdem Xaver Schlager Wolfsburg in der 13. Minute in Führung gebracht hatte. Breel Embolo hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für die Gäste erzielt (15.). Der VfL belegt mit nun 23 Punkten Rang acht.

Weltmeister Hernández fehlt FC Bayern auch zum Rückrundenstart

MÜNCHEN (dpa) - Der französische Weltmeister Lucas Hernández wird zum Rückrundenstart des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga noch nicht wieder einsatzfähig sein. Der Abwehrspieler hofft nach eigenen Angaben aber, nach seiner Operation am rechten Fuß, an dem er sich Ende Oktober eine Bänderverletzung zugezogen hatte, Ende Januar wieder richtig mit der Münchner Mannschaft trainieren zu können. Nächste Woche wolle er mit leichtem Lauftraining beginnen, sagte Hernández am Sonntag bei einem Besuch im Fußball-Museum des deutschen Rekordmeisters in der Allianz Arena. Der 80 Millionen Euro teure Rekordeinkauf der Bayern will möglichst Anfang Januar mit ins Trainingslager des Rekordmeisters nach Katar reisen.

Kreuzbandriss: Oranje-Stürmerstar Depay wohl nicht zur EM 2020

LYON (dpa) - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der EM-Endrunde im kommenden Jahr aller Voraussicht nach ohne Stürmerstar Memphis Depay auskommen. Der Angreifer von Olympique Lyon hat einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Dies teilte sein Club nach der 0:1-Heimniederlage gegen Stade Rennes in der französischen Liga am Sonntagabend mit. Die Ausfallzeit werde nicht weniger als ein halbes Jahr betragen. Die Niederlande treffen bei der EM 2020 in Amsterdam am 14. Juni auf die Ukraine, am 18. Juni auf Österreich und am 22. Juni auf einen Qualifikanten aus den Playoffs.

Ex-Nationaltorwart Lichtlein stellt Handball-Bundesligarekord ein

MINDEN (dpa) - Ex-Nationaltorwart Carsten Lichtlein hat mit seinem 625. Spiel in der Handball-Bundesliga den Rekord von Jan Holpert eingestellt. Der 39-Jährige, der mit der DHB-Auswahl 2007 Weltmeister sowie 2004 und 2016 jeweils Europameister wurde, feierte am Sonntag mit dem HC Erlangen einen 29:26-Sieg bei GWD Minden. Lichtlein spielt seit 2000 im Oberhaus. Vor seinem Wechsel nach Erlangen im Sommer dieses Jahres war er beim TV Großwallstadt, TBV Lemgo und VfL Gummersbach aktiv.

Lochner und Friedrich beim Viererbob-Weltcup auf Platz zwei und drei

LAKE PLACID (dpa) - Johannes Lochner und Francesco Friedrich sind beim zweiten Viererbob-Weltcup in Lake Placid erstmals in diesem Winter auch in der Königsklasse aufs Podest gefahren. Der für Stuttgart startende Berchtesgadener Lochner raste am Mount van Hoevenberg auf Platz zwei. Mit seiner Crew Florian Bauer, Christopher Weber und Christian Rasp hatte er 0,30 Sekunden Rückstand auf den Kanadier Justin Kripps, der auch das erste Rennen gewonnen hatte. Lochner war am Samstag zeitgleich mit Friedrich als Vierter aufgrund falscher Kufenwahl bei zu warmen Temperaturen leer ausgegangen.

Kobayashi siegt in Klingenthal - Geiger als bester Deutscher Fünfter

KLINGENTHAL (dpa) - Karl Geiger hat seinen Status als derzeit bester deutscher Skispringer auch beim Heim-Weltcup in Klingenthal untermauert. Der 26 Jahre alte Oberstdorfer belegte am Sonntag in Sachsen nach Sprüngen auf 132 und 132 Meter den fünften Platz und war mit Abstand der beste Sportler im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher. Den Sieg sicherte sich vor 4238 Zuschauern in der Vogtland-Arena der Japaner Ryoyu Kobayashi vor Stefan Kraft aus Österreich und dem Norweger Marius Lindvik.

Adler Mannheim gewinnen erneut DEL-Spitzenspiel in München

MÜNCHEN (dpa) - Meister Adler Mannheim kommt dem Tabellenführer EHC Red Bull München nach dem zweiten Sieg im zweiten Spitzenspiel der Deutschen Eishockey Liga binnen einer Woche immer näher. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Pavel Gross nach starker Leistung 4:2 beim bislang so souveränen Spitzenreiter. Nach 27 von 52 Vorrundenspielen ist Mannheim als Tabellendritter mit nun 55 Punkten bis auf sechs Zähler an die ersatzgeschwächten Münchner herangerückt.

Langläufer Dobler wird Zehnter in Davos - Carl 14. bei Johaug-Sieg

DAVOS (dpa) - Jonas Dobler und Victoria Carl haben den deutschen Skilangläufern beim Weltcup in der Schweiz gute Ergebnisse beschert. Der 28 Jahre alte Dobler aus Traunstein belegte am Sonntag in Davos in 34:48,9 Minuten nach 15 Kilometern in der freien Technik den zehnten Platz. Den Sieg sicherte sich der Norweger Simen Hegstad Krüger vor dem Russen Sergej Ustjugow und dem Schweizer Routinier Dario Cologna. Der zweite deutsche Starter, Lucas Bögl, kam auf Rang 17. Zuvor hatte Carl den 14. Platz belegt.

Oldenburger Basketballer und Alba komplettieren BBL-Pokal-Halbfinale

BONN (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg haben das letzte Halbfinal-Ticket im deutschen Basketball-Pokal gelöst. Bei den Telekom Baskets Bonn setzten sich die Niedersachsen am Sonntagabend verdient mit 88:81 durch. Neben Oldenburg stehen auch der Titelverteidiger Brose Bamberg, der Vorjahresfinalist Alba Berlin und ratiopharm Ulm in der Runde der letzten Vier. Alba gewann 82:77 gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels durch und machte dabei einen zwischenzeitlichen 15-Punkte-Rückstand wett. Im Halbfinale am 12. Januar trifft Bamberg auf Alba, Ulm erwartet dann Oldenburg.

Unterklassiger deutscher Tennisspieler in Wettskandal verwickelt

HANNOVER (dpa) - Ein unterklassiger deutscher Tennisspieler soll nach Informationen des ZDF und der Tageszeitung «Die Welt» in einen weltweiten Wettskandal verwickelt sein. Insgesamt sollen mittlerweile mehr als 135 Spieler involviert sein. Es habe Razzien in verschiedenen Ländern wie Belgien, Spanien, Frankreich und den USA gegeben, wie die beiden Medien berichteten. Die US-Bundespolizei FBI soll ebenfalls Kontakt zu den belgischen Ermittlern aufgenommen haben. Auch ein Spieler aus den Top 30 der Welt soll in den Skandal verwickelt sein. Wettmanipulationen sind im Tennis vor allem auf unterklassigen Turnieren ein Problem.

Deutsche Biathleten in der Staffel Zweite in Hochfilzen

HOCHFILZEN (dpa) - Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat in Hochfilzen den ersten Weltcupsieg seit knapp drei Jahren nur um zwei Sekunden verpasst. Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll belegten am Sonntag in Österreich den zweiten Platz und mussten sich mit nur sechs Nachladern Weltmeister Norwegen im Schlussspurt geschlagen geben. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes lag bis kurz vor dem Ziel in Führung, ehe die Skandinavier Deutschland den möglichen ersten Staffelerfolg seit dem 21. Januar 2017 noch wegschnappten. Für die Skijäger war es erst der zweite Podestplatz im bislang durchwachsenen WM-Winter.

2. Liga: Hamburger SV rettet Remis, Nürnberg verspielt Sieg

DÜSSELDORF (dpa) - Nach drei sieglosen Spielen in Serie droht dem Hamburger SV der Sturz von den direkten Aufstiegsplätzen in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kam am Sonntag beim SV Sandhausen durch einen Treffer von Lukas Hinterseer (75. Minute) zwar noch zu einem 1:1, kann am Montag aber auf Rang drei zurückfallen, wenn der VfB Stuttgart in Darmstadt gewinnt. Der 1. FC Nürnberg blieb auch im neunten Spiel nacheinander sieglos und musste beim 2:2 gegen Holstein Kiel in letzter Minute den Ausgleich hinnehmen. Der VfL Osnabrück gewann gegen Schlusslicht Dynamo Dresden mit 3:0.

THW Kiel nach Sieg in Stuttgart wieder Tabellenführer

STUTTGART (dpa) - Rekordmeister THW Kiel hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zurückerobert. Der 20-malige Champion gewann am Sonntag beim TVB Stuttgart mit 29:21 (13:7) und verdrängte mit 26:6 Punkten Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt (26:8) wieder von der Spitze. Bester Werfer beim Pokalsieger aus Kiel war Niclas Ekberg mit zehn Toren. Für die Schwaben war Linksaußen Patrick Zieker achtmal erfolgreich.

Oranje jubelt: Niederlande erstmals Frauenhandball-Weltmeister

KUMAMOTO (dpa) - Die Niederlande sind erstmals Frauenhandball-Weltmeister. Die Oranje-Auswahl mit sieben Bundesliga-Legionärinnen sicherte sich am Sonntag durch einen dramatischen 30:29 (16:13)-Endspielsieg gegen Spanien den Titel. Die ehemalige Bundesligaspielerin Lois Abbingh sorgte mit einem in letzter Sekunde verwandelten Siebenmeter für die Entscheidung und krönte sich mit 71 Treffern zur WM-Torschützenkönigin. Durch den Triumph qualifizierte sich der Champion direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die das deutsche Team als WM-Achter verpasst hat.

Nach Özil-Tweet: Chinesisches Fernsehen streicht Arsenal-Übertragung

LONDON (dpa) - Nach kritischen Äußerungen von Arsenal-Profi Mesut Özil zur Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren in China hat das chinesische Staatsfernsehen laut Medienberichten die TV-Übertragung eines Arsenal-Spiels abgesagt. Wie die staatliche Zeitung «Global Times» auf ihrem englischsprachigen Twitter-Account berichtete, strich der Sender CCTV das Spiel zwischen dem FC Arsenal und Manchester City am Sonntag vom Sendeplan, weil Özils «falsche Kommentare» die chinesischen Fans und den nationalen Fußballverband «enttäuscht» hätten. Özil hatte in sozialen Medien die muslimischen Staaten für ihre Zurückhaltung über die Lage der Uiguren in China kritisiert.