Written by: Redaktion DER FARANG | 02/12/2019

Eishockey-Star Draisaitl markiert 50. Scorerpunkt in der NHL

VANCOUVER (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit zwei Treffern seine beeindruckende Saison in der NHL fortgesetzt. Der 24-Jährige war mit seinem Doppelpack der Matchwinner beim 3:2-Sieg der Edmonton Oilers bei den Vancouver Canucks. Zugleich erreichte Draisaitl damit bereits nach 29 Spieltagen die Marke von 50 Scorerpunkten. Der gebürtige Kölner hat in dieser Spielzeit bereits 18 Tore und 32 Vorlagen auf seinem Konto.

Ungewöhnliche Anpfiffzeiten beim FA Cup für Gesundheitsaktion

LONDON (dpa) - Um mehr auf Probleme psychischer Gesundheit aufmerksam zu machen, werden die Spiele der dritten Runde des englischen FA Cups mit einer Minute Verspätung starten. Das kündigte der englische Fußballverband (FA) am Montag an. Insgesamt 32 Partien, die meisten am 4. Januar 2020, werden um 15:01 Uhr, 12:16 Uhr und 19:46 Uhr angepfiffen. «Wir ermutigen die Fans, während der einminütigen Verzögerung darüber nachzudenken, welchen Einfluss 60 Sekunden auf ihr eigenes Wohlbefinden haben können oder bei der Unterstützung von Freunden oder Familienmitgliedern», erklärte die FA.

Biathlon-Weltmeister Peiffer hofft auf ersten Saisonstart in Schweden

ÖSTERSUND (dpa) - Olympiasieger Arnd Peiffer befürchtet nach seinem Ausfall am ersten Weltcup-Wochenende der Biathleten keine Folgen für den weiteren Verlauf des WM-Winters. «Es war kurz und heftig. Aber ich hoffe, dass es die Saison nicht so sehr beeinflusst», sagte der 32-Jährige im schwedischen Östersund. Aufgrund eines viralen Magen-Darm-Infekts kam der Harzer in den Mixedstaffel-Rennen und im Sprint nicht zum Einsatz. Seinen Saison-Einstand will Peiffer am Mittwoch (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) im schweren Einzel geben.

Krücken nach Kreuzbandriss weg: Süle von Genesung bis EM überzeugt

MÜNCHEN (dpa) - Niklas Süle glaubt nach seinem Kreuzbandriss fest an eine rechtzeitige Genesung bis zur Fußball-Europameisterschaft. «Die EM ist ganz klar das Ziel und ich gehe davon aus, dass ich es schaffen kann und werde», sagte der Verteidiger des FC Bayern am Sonntagabend bei einem Fanclub-Besuch. Der 24-Jährige hatte sich im Oktober im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg das Kreuzband im linken Knie gerissen, den Meniskus beschädigt und musste operiert werden.

Gedenkmünze für Tennis-Legende Roger Federer

BERN (dpa) - Die Schweiz widmet Tennis-Profi Roger Federer eine Gedenkmünze. Damit werde erstmals in der Geschichte der Eidgenössischen Münzstätte Swissmint eine noch lebende Persönlichkeit in dieser Weise geehrt, teilte das Finanzministerium in Bern am Montag mit. Der Weltranglisten-Dritte sei der wohl bedeutendste Schweizer Einzelsportler und auch ein perfekter Botschafter der Schweiz. Die Ausgabe der 20-Franken-Silbermünze soll am 23. Januar 2020 erfolgen.