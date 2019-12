Written by: Redaktion DER FARANG | 01/12/2019

EM-Hammer für Löw: Frankreich und Portugal als Gruppengegner

BUKAREST (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es im kommenden Sommer gleich in der Gruppenphase mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal zu tun. Die Équipe tricolore und das Team von Superstar Cristiano Ronaldo wurden dem Team von Bundestrainer Joachim Löw am Samstag als Kontrahenten in die Gruppe F zugelost. Der dritte deutsche EM-Gegner wird erst am 31. März nach Ende der Playoff-Partien feststehen. Sieben Optionen gibt es noch. Das Eröffnungsspiel bestreiten Italien und die Türkei am 12. Juni (21.00 Uhr) in der Gruppe A im Olympiastadion von Rom.

Misslungenes Klinsmann-Debüt bei Hertha - Bayern patzt gegen Bayer

BERLIN (dpa) - Für Jürgen Klinsmann ist das Debüt als Trainer von Hertha BSC ohne Erfolg geblieben. Der frühere Bundestrainer verlor am Samstag mit den Berlinern gegen Borussia Dortmund 1:2 (1:2). Damit rutschte die Hertha auf den Relegationsplatz ab. Meister FC Bayern kassierte mit dem 1:2 (1:2) gegen Bayer Leverkusen überraschend die erste Niederlage unter Trainer Hansi Flick. RB Leipzig hat sich unterdessen durch ein 3:2 (3:0) bei Schlusslicht SC Paderborn vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Auf einem Abstiegsplatz verbleibt der 1. FC Köln, der im zweiten Spiel unter Trainer Markus Gisdol gerade noch zu einem 1:1 (0:1) gegen den FC Augsburg kam. Außerdem trennten sich die TSG 1899 Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0).

Dreßen mit perfektem Comeback: Sieg und deutscher Abfahrts-Rekord

LAKE LOUISE (dpa) - Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen hat bei seinem Comeback nach einem Jahr Verletzungspause sensationell die Abfahrt von Lake Louise gewonnen und einen deutschen Rekord aufgestellt. Der 26-Jährige vom SC Mittenwald hat nun als einziger Deutscher drei Siege in der Königsdisziplin des alpinen Skisports. Auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Sturz in Beaver Creek war Dreßen am Samstag 0,02 Sekunden schneller als Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus dem italienischen Team.

Rebensburg verpasst Podestplätze beim Riesenslalom in Killington

KILLINGTON (dpa) - Viktoria Rebensburg hat auch in ihrem zweiten Weltcup-Rennen dieser Saison die Podestplätze klar verpasst. Nach Rang 13 zum Start in Sölden vor einem Monat belegte Deutschlands beste Skirennfahrerin am Samstag beim Riesenslalom in Killington den siebten Platz. Auf Siegerin Marta Bassino fehlte ihr fast eine Sekunde. Die Italienerin gewann vor ihrer Landsfrau Federica Brignone (+0,26 Sekunden) und Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA.

Rodlerin Taubitz siegt in Lake Placid

LAKE PLACID (dpa) - Vizeweltmeisterin Julia Taubitz hat den deutschen Rennrodlerinnen den ersten Sieg in diesem Winter beschert. Bei der zweiten Weltcup-Station in Lake Placid (USA) setzte sich die 23-jährige aus Oberwiesenthal am Samstag in einem spannenden Rennen mit Bahnrekord im zweiten Durchgang gegen die Lokalmatadorin Emily Sweeney (+0,067 Sekunden) und die Russin Viktoria Demtschenko (+0,222) durch.

Skispringer Geiger als Siebter bester Deutscher - Tande siegt

RUKA (dpa) - Die deutschen Skispringer haben beim Weltcup im finnischen Ruka nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Karl Geiger belegte als bester Sportler des Teams von Bundestrainer Stefan Horngacher am Samstag im finnischen Ruka mit Sprüngen auf 132,5 und 136,5 Meter und nach der Disqualifikation mehrerer Springer den siebten Platz. Den Sieg sicherte sich der Norweger Daniel Andre Tande vor dem Österreicher Philipp Aschenwald und dem Slowenen Anze Lanisek.

Mixedstaffel beim Biathlon-Weltcup in Östersund auf Platz sieben

ÖSTERSUND (dpa) - Die deutsche Mixedstaffel hat beim Biathlon-Weltcup in Östersund nach Problemen beim Schießen nur den siebten Platz belegt. Das Quartett mit Karolin Horchler, Denise Herrmann, Simon Schempp und Benedikt Doll leistete sich am Samstag in Schweden eine Strafrunde sowie insgesamt 14 Nachlader und hatte beim Sieg Italiens keine Chance auf die Podestplätze. Schlussläufer Doll drehte nach dem Liegendschießen eine Strafrunde und lief nach 4x6 Kilometern mit 2:20,9 Minuten Rückstand über die Ziellinie. Platz zwei sicherte sich Weltmeister Norwegen unter Flutlicht vor Schweden.

THW-Handballer gewinnen Heimspiel gegen Montpellier 33:32

KIEL (dpa) - Die Handballer des THW Kiel verbringen den Jahreswechsel als Tabellenführer in der Champions League. Der deutsche Rekordmeister gewann am Samstag sein Heimspiel gegen den französischen Vertreter Montpellier HB mit 33:32 (16:19). Mit 16:4 Punkten können die «Zebras» am letzten Spieltag des Jahres nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden.

Hamilton sichert sich letzte Pole der Formel-1-Saison

ABU DHABI (dpa) - Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die letzte Pole Position der Formel-1-Saison 2019 gesichert. Der Mercedes-Pilot verwies am Samstag in Abu Dhabi seinen finnischen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz. Bottas muss wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels aber von ganz hinten starten. Unter dem Flutlicht auf dem Yas Marina Circuit wurde Max Verstappen im Red Bull Dritter. Für Sebastian Vettel reichte es im Ferrari nur zu Platz fünf hinter seinem Stallrivalen Charles Leclerc. Nico Hülkenberg wurde in der Qualifikation Zehnter, startet in seinen letzten Grand Prix am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) für Renault aber wegen der Strafe gegen Bottas von Position neun.

Single-Mixed: Biathleten Preuß und Lesser Zweite hinter Schweden

ÖSTERSUND (dpa) - Franziska Preuß und Erik Lesser haben beim Weltcup-Saisonauftakt der Biathleten den greifbaren Sieg in der Single-Mixed-Staffel verpasst. Mit fast 17 Sekunden in Führung liegend, konnte Lesser beim letzten Stehendanschlag seine drei Nachlader nicht nutzen und musste einmal in die Strafrunde. Dadurch war der Weg frei den Schweden Sebastian Samuelsson, der zusammen mit Hanna Öberg am Samstag beim Heimrennen in Östersund den ersten Sieg des Winters feierte. Trotz sogar zwei Strafrunden und insgesamt elf Nachladern hatten sie 18,1 Sekunden Vorsprung auf die mit neun Extrapatronen belasteten Deutschen. Rang drei ging an Norwegen.

Wiesbaden überrascht in Nürnberg - Dresden nun Tabellenletzter

DÜSSELDORF (dpa) - Der SV Wehen Wiesbaden hat mit einem überraschenden 2:0 (1:0)-Auswärtsieg beim 1. FC Nürnberg den letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen. Neues Schlusslicht ist nun Dynamo Dresden. Die Sachsen verloren am Samstag zu Hause gegen Holstein Kiel mit 1:2 (0:2). Dafür feierte der Tabellen-14. Hannover 96 den ersten Sieg unter Trainer Kenan Kocac: Die Niedersachsen setzten sich mit 1:0 (1:0) beim Tabellen-15. FC St. Pauli durch. Und dem ebenfalls abstiegsgefährdeten VfL Bochum gelang mit 2:0 (0:0) gegen Erzgebirge Aue der erst zweiten Heimsieg in dieser Saison.

Deutsche Handball-Frauen feiern WM-Auftaktsieg gegen Brasilien

YAMAGA (dpa) - Angeführt von einer überragenden Torfrau Dinah Eckerle haben Deutschlands Handball-Frauen bei der Weltmeisterschaft in Japan den erhofften Auftaktsieg gelandet. Die DHB-Auswahl setzte sich am Samstag gegen Panamerika-Meister Brasilien mit 30:24 (14:11) durch und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition im Kampf um den Einzug in die Hauptrunde. Beste deutsche Werferin in Yamaga war Julia Behnke mit sechs Toren. Nächster Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Henk Groener ist Australien am Sonntag (10.00 Uhr).

Nach Trennung von Emery: Mertesacker hilft bei Arsenal aus

LONDON (dpa) - Nach der Trennung von Trainer Unai Emery hilft Ex-Weltmeister Per Mertesacker beim FC Arsenal kurzfristig auf der Trainerbank aus. Der 104-malige Nationalspieler, der bei den Londonern die Fußball-Akademie leitet, unterstützt am Sonntag im Auswärtsspiel bei Norwich City Interimstrainer Freddie Ljungberg. Das teilte Arsenal am Samstag mit.

Chile: Fußballverband beendet Saison aufgrund von Sicherheitsbedenken

SANTIAGO DE CHILE (dpa) - Der chilenische Fußballverband ANFP hat auf die anhaltenden Unruhen im Land reagiert und die Saison in der ersten und zweiten Liga vorzeitig für beendet erklärt. Für das Ende des Spielbetriebs sprachen sich in einer Abstimmung des Verbandes 42 von 48 Mitglieder der Führungsebene aus, teilte der Verband am Freitag mit. Sechs Spieltage vor dem regulären Ende der Saison wurden alle noch ausstehenden Partien in der höchsten Spielklasse abgesagt und der aktuelle Tabellenführer Universidad Catolica zum Meister erklärt. Zudem einigten sich die Verbandsbosse darauf, dass es in der laufenden Saison weder Auf- noch Absteiger gibt.

Japans Nationalstadion acht Monate vor Olympia 2020 fertig

TOKIO (dpa) - Japans neues Nationalstadion für die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio ist fertig. Rund achte Monate vor dem Beginn des Sportspektakels wurde die Mehrzweckarena nach 36 Monaten Bauzeit am Samstag dem Betreiber Japan Sport Council offiziell übergeben. Das umgerechnet 1,3 Milliarden Euro teure Stadion, wo im kommenden Jahr die Eröffnungs- und die Abschlussfeier der Olympischen Spiele und der Paralympics stattfinden, entstand an Stelle jenes Stadions, wo 1964 die ersten Olympischen Spiele in Japan stattfanden.

NBA: Schröder führt Oklahoma mit 25 Punkten zum Sieg

OKLAHOMA (dpa) - Nationalspieler Dennis Schröder hat die Oklahoma City Thunder zum siebten Saisonsieg in der nordamerikanischen Basketballliga NBA geführt. Der 26 Jahre alte Braunschweiger kam am Freitag (Ortszeit) beim 109:104-Heimsieg gegen die New Orleans Pelicans auf 25 Punkte.

Real Madrid übernimmt Tabellenführung mit knappem Auswärtssieg

VITORIA-GASTEIZ (dpa) - Real Madrid hat mit einem knappen 2:1 (0:0)-Sieg am Samstag bei Deportivo Alaves die Tabellenführung in der ersten spanischen Fußball-Liga übernommen. Die Tore für die Königlichen erzielten Sergio Ramos (52. Minute) und Daniel Carvajal (69.). Lucas Perez hatte zwischenzeitlich vom Elfmeterpunkt (65.) für die Basken ausgeglichen.

Nächster Rückschlag: Manchester City nur 2:2 bei Newcastle United

NEWCASTLE (dpa) - Fußballmeister Manchester City hat in der englischen Premier League den nächsten Dämpfer kassiert. Die Mannschaft des früheren Bayern-Trainers Pep Guardiola kam am Samstag bei Newcastle United trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und droht langsam den Anschluss an Tabellenführer FC Liverpool zu verlieren.