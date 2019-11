Written by: Redaktion DER FARANG | 28/11/2019

Schrecksekunde für BVB-Team: Airbus musste durchstarten

DORTMUND (dpa) - Eine Schrecksekunde hatten die Fußball-Profis von Borussia Dortmund am Donnerstagmittag bei der Landung in der Heimat zu überstehen. Der Pilot des Airbus A320 der Eurowings musste auf dem Rückflug vom Champions-League-Spiel beim FC Barcelona wegen starker Windscherungen durchstarten und mit der Maschine einen zweiten Landeanflug versuchen. Mit etwa 15-minütiger Verspätung gelang gegen 14.00 Uhr dieser Landeanflug zur Erleichterung der BVB-Profis und der weiteren Passagiere, die daraufhin spontan Beifall spendeten.

«Kicker»: Kovac bleibt Ziel von Hertha für Sommer 2020

BERLIN (dpa) - Auch nach der Verpflichtung von Jürgen Klinsmann als neuem Chefcoach bis Saisonende bleibt Niko Kovac einem Medienbericht zufolge der langfristige Wunschkandidat bei Hertha BSC. Der frühere Trainer des FC Bayern sei das Ziel des Fußball-Bundesligisten ab Sommer 2020, berichtete das Fachmagazin «Kicker» (Donnerstag). Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Kovac in dieser Saison kein neues Engagement übernehmen, um vorerst Abstand zu gewinnen. Die Münchner hatten erst vor gut drei Wochen die einvernehmliche Trennung von Kovac vollzogen.

Mick Schumacher fährt auch 2020 für Prema in Formel 2

ABU DHABI (dpa) - Mick Schumacher wird auch in der kommenden Saison für das Prema-Team in der Formel 2 fahren und erwartet einen Leistungssprung von sich. «Ich glaube, es wird mir nächstes Jahr leichter fallen, weil ich das Auto kenne, die Strecken kenne und weiß, was für ein Ablauf an so einem Wochenende passieren wird», sagte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Donnerstag vor dem Saisonfinale der höchsten Nachwuchsklasse in Abu Dhabi. Das Ziel für Schumacher bleibt der Aufstieg in die Königsklasse des Motorsports.

Tony Martin lässt Olympia 2020 aus - Strecke zu schwer

BERLIN (dpa) - Rad-Star Tony Martin verzichtet auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Dies bestätigte der Rekord-Weltmeister im Einzelzeitfahren am Donnerstag dem MDR. «Mein Plan sieht so aus, dass ich Olympia weglassen werde, um mich hundert Prozent auf die Weltmeisterschaften vorzubereiten, die mir doch mehr entgegenkommen», sagte der 34-Jährige in der Sendung «MDR AKTUELL».

«Abenteuer gestartet»: Klinsmann hat bei Hertha ein Zeitproblem

BERLIN (dpa) - Sein erster Eindruck von seinem neuen Team ist «sehr positiv», doch der Zeitfaktor ist für Jürgen Klinsmann erst einmal das größte Problem. «Der Profisport lässt kaum Zeit», weist der prominente Trainer-Neuzugang von Hertha BSC auf eine der größten Herausforderungen für sich und seinen neuen Stab hin. Schon am Samstag (15.30 Uhr) empfängt Klinsmanns Mannschaft Borussia Dortmund mit dem unter Druck stehenden Ex-Hertha-Coach Lucien Favre.

Formel-1-Pilot Vettel zum dritten Mal Vater

ABU DHABI (dpa) - Formel-1-Pilot Sebastian Vettel (32) ist zum dritten Mal Vater geworden. Dies bestätigte eine Sprecherin des viermaligen Weltmeisters am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Es ist der erste Junge für den Heppenheimer, der mit seiner Frau Hanna schon zwei Töchter hat und in der Schweiz lebt. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung am Rande des letzten Grand Prix der Saison in Abu Dhabi darüber berichtet.

Vandalismus und Wut gegen Zlatan Ibrahimovic in Malmö

STOCKHOLM (dpa) - Der Einstieg von Zlatan Ibrahimovic als Anteilseigner beim Stockholmer Erstliga-Club Hammarby IF hat in seiner Heimatstadt Malmö für gehörigen Frust gesorgt. Nach der Bekanntgabe hängte ein Mann zunächst einen Klositz über die erst kürzlich eingeweihte Statue des Stürmerstars vor dem Stadion der Stadt, später wurde eine rassistische Parole auf das Bronze-Abbild des Fußballers gesprüht. Kleinere Brandschäden und Spuren eines Feuerlöschers am Sockel deuteten laut dem Fernsehsender SVT darauf hin, dass jemand versucht hat, die Statue anzuzünden. Mehrere Vermummte sollen Bengalos an der Statue gezündet haben.

Früherer Australien-Trainer Pim Verbeek gestorben

ROTTERDAM (dpa) - Der frühere Fußballprofi und -trainer Pim Verbeek ist tot. Das teilte am Donnerstag sein Verein Sparta Rotterdam mit, wo er von 1977 bis 1980 spielte und zuletzt als Berater arbeitete. Verbeek war unter anderem Co-Trainer der südkoreanischen Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften 2002 sowie 2006 und führte die australische Nationalmannschaft 2010 als Cheftrainer zur WM. Der Niederländer wurde 63 Jahre alt.

Russlands NOK bereitet sich auf Olympia-Teilnahme in Tokio vor

MOSKAU (dpa) - Russlands Olympisches Komitee (NOK) bereitet sich ungeachtet drohender neuer Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) auf eine Olympia-Teilnahme in Tokio 2020 vor. Es gebe trotz der möglichen Sperre für die Leichtathleten keinen Grund, weshalb nicht die Teams anderer Sportarten an Olympia teilnehmen könnten, sagte der NOK-Chef Stanislaw Posdnjakow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge zum Auftakt einer Versammlung in Moskau. Wegen der Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Analyselabor droht der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA eine neue Sperre.

Deutschland rückt in FIFA-Weltrangliste einen Platz nach oben

BERLIN (dpa) - Nach der erfolgreichen EM-Qualifikation ist die deutsche Nationalmannschaft in der Fußball-Weltrangliste der FIFA einen Platz nach oben gerutscht. Die DFB-Elf steht in der am Donnerstag veröffentlichten Tabelle auf Platz 15. Angeführt wird die Liste nach wie vor von Belgien, vor Frankreich und Brasilien.

Kitzbühel-Sieger Dreßen nach Verletzung für Lake Louise nominiert

LAKE LOUISE (dpa) - Thomas Dreßen steht nach einer zwölfmonatigen Verletzungspause vor dem Comeback im alpinen Skiweltcup. Der 26-Jährige wurde ein Jahr nach seiner schweren Knieverletzung für die erste Abfahrt des Winters am Samstag in Lake Louise nominiert. «Stand heute habe ich vor, das Rennen zu fahren - vorausgesetzt die Trainings verlaufen nach Plan», sagte der Kitzbühel-Sieger von 2018 am Donnerstag. Neben Dreßen sollen am Samstag auch Josef Ferstl, Andreas Sander, Dominik Schwaiger, Manuel Schmid, Klaus Brandner und Romed Baumann antreten.