Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.19

Union gewinnt Berliner Derby - Fans sorgen für Unterbrechung

BERLIN (dpa) - Der 1. FC Union hat das erste Berliner Bundesliga-Derby gegen Hertha BSC gewonnen. Der Aufsteiger setzte sich am Samstagabend mit 1:0 (0:0) durch. Sebastian Polter erzielte das entscheidende Tor per Foulelfmeter in der 87. Minute. Die Partie in dem mit 22 012 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Alten Försterei war nach dem Abbrennen zahlreicher Pyro-Fackeln in beiden Fanblöcken und mehrerer abgefeuerter Leuchtraketen aus dem Hertha-Fanlager in der zweiten Halbzeit für mehrere Minuten unterbrochen. Union verbesserte sich durch den Prestigesieg auf den 13. Platz. Nur einen Zähler davor bleibt Hertha Elfter.

Kovac vermeidet Aussage zu Bayern-Zukunft: «Das weiß ich nicht»

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Bayern-Trainer Niko Kovac hat sich unmittelbar nach dem 1:5-Debakel des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Eintracht Frankfurt nicht zu seiner Zukunft als Trainer in München äußern wollen. «Das weiß ich nicht, das wissen Sie wahrscheinlich besser», sagte Kovac im ZDF-Interview. «Wie soll ich das nach dem Spiel wissen?», ergänzte der Coach. Im Interview bei Sky sagte Kovac über seine weiter geschwächte Position: «Mein Gefühl ist nicht wichtig. Die, die das entscheiden, sind die, die gefragt werden müssen.» Die Münchner hatten am Samstag in Unterzahl nach einem Platzverweis für Jérôme Boateng (10. Minute) die höchste Bundesliga-Niederlage seit mehr als zehn Jahren hinnehmen müssen.

Formel 1: Bottas sichert sich vor Vettel Pole Position in USA

AUSTIN (dpa) - Valtteri Bottas hat sich die Pole Position für den Großen Preis der USA gesichert. Der Finne fuhr am Samstag im texanischen Austin in 1:32,209 Minuten die schnellste Runde und geht am Sonntag von der ersten Startposition in das Formel-1-Rennen. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim wurde im Ferrari Zweiter, Rang drei belegte der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Weltmeister Lewis Hamilton steuerte den zweiten Silberpfeil auf den fünften Platz. Nico Hülkenberg aus Emmerich wurde im Renault Elfter. Hamilton reicht bereits ein achter Platz, um vorzeitig zum sechsten Mal Weltmeister zu werden. Drei Rennen vor dem Saisonende hat der Brite 363 Punkte auf seinem Konto. Dahinter folgen Bottas (289), Charles Leclerc (236) und Vettel (230).

Bayern-Debakel in Frankfurt - Leipzig gewinnt 8:0, auch BVB siegt

BERLIN (dpa) - Der FC Bayern München hat am 10. Spieltag eine heftige Pleite bei Eintracht Frankfurt kassiert. Beim Ex-Verein von Trainer Niko Kovac verlor der deutsche Fußball-Meister am Samstag 1:5 (1:2). Zudem sah Jérôme Boateng in der 10. Minute wegen einer Notbremse die Rote Karte. Die Münchner liegen als Bundesliga-Vierter schon vier Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach, der in Leverkusen 2:1 (2:1) gewann. Borussia Dortmund kam gegen den VfL Wolfsburg zu einem 3:0 (0:0) und ist Zweiter vor RB Leipzig. Die Sachsen deklassierten Mainz 8:0 (5:0). Der SC Freiburg kam bei Werder Bremen dank eines Tors in der Nachspielzeit noch zu einem 2:2 (1:1).

Südafrika zum dritten Mal Rugby-Weltmeister

YOKOHAMA (dpa) - Südafrika hat sich zum dritten Mal zum Rugby-Weltmeister gekrönt. Die Springboks setzten sich im WM-Finale in Yokohama am Samstag gegen die favorisierten Engländer mit 32:12 (12:6) durch und holten nach 1995 und 2007 erneut die begehrte Webb-Ellis-Trophy. Damit zogen die Südafrikaner nach Titeln mit den Neuseeländern gleich, die sich am Freitag durch ein klares 40:17 (28:10) gegen Wales die Bronzemedaille gesichert hatten. Entscheidend für den Triumph des Teams von Trainer Rassie Erasmus waren eine überragende Defensive, erfolgreiche Straftritte von Handre Pollard und späte Versuche von Makazole Mapimpi und Cheslin Kolbe.

NHL: Draisaitl trifft zum Sieg - Oilers schlagen Pittsburgh

PITTSBURGH (dpa) - Mit einem Siegtor in der Verlängerung hat Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl die Edmonton Oilers bei den Pittsburgh Penguins zum Erfolg geführt. Mit seinem 13. Saisontreffer erzielte der 24-Jährige am Samstag in der Verlängerung das entscheidende 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). Durch den Erfolg führen die Oilers die Pacific Division weiterhin an, Draisaitl steht mit 26 Punkten an der Spitze der Scorerliste der nordamerikanischen Profiliga NHL. Das Duell gegen Landsmann Dominik Kahun fiel jedoch aus. Der Flügelstürmer wurde nicht in den Kader berufen, obwohl ihm in den vergangenen zwei Partien vier Scorerpunkte für Pittsburgh gelangen. Grund für seine Nichtberücksichtigung war die Rückkehr des russischen Superstars Jewgeni Malkin.

Deutsche Hockey-Teams starten mit Siegen in Olympia-Qualifikation

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Die deutschen Hockey-Teams haben die Basis zur Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gelegt. Im ersten von zwei Duellen mit Italien setzte sich die Auswahl von Damen-Trainer Xavier Reckinger am Samstag in Mönchengladbach trotz klarer Feldvorteile nur knapp mit 2:0 (0:0) durch. Anschließend besiegten die DHB-Herren Österreich beim 5:0 (3:0) deutlich. Die zweiten Spiele finden an gleicher Stelle am Sonntagnachmittag statt. Damit liegen die DHB-Teams auf Olympia-Kurs. Denn nur wenn die beteiligten Mannschaften nach beiden Spielen punkt- und torgleich sein sollten, entscheidet direkt im Anschluss an die zweite Partie ein Penalty-Schießen über die Tickets für Olympia 2020 in Tokio.

Nadal zieht zurück: Djokovic und Shapovalov im Tennis-Finale in Paris

PARIS (dpa) - Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal ist wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht zum Halbfinale beim Masters-Series-Turnier in Paris angetreten. Damit erreichte der Kanadier Denis Shapovalov am Samstag kampflos das Endspiel. Dort trifft der Achtelfinal-Bezwinger von Alexander Zverev am Sonntag auf Novak Djokovic. Der Serbe hatte sich zuvor mit 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow durchgesetzt. Nadal hatte sich die Verletzung nach eigenen Angaben bei einem Aufschlag beim Aufwärmen zugezogen. Ob seine Teilnahme an den ATP-Finals in London gefährdet ist, war offen. Im vergangenen Jahr hatte Nadal für den Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres absagen müssen.

Liverpool siegt in der Nachspielzeit mit 2:1 bei Aston Villa

BIRMINGHAM (dpa) - Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League die erste Saisonniederlage in der Schlussphase abgewendet. Bei Aston Villa schafften die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp einen späten 2:1 (0:1)-Sieg. Sadio Mané traf in der vierten Minute der Nachspielzeit für die Reds, die weiter sechs Punkte Vorsprung auf Meister Manchester City haben. Zuvor war Liverpool nach einem Tor des Ägypters Trézéguet (21.) einem Rückstand hinterher gelaufen und mehrfach am starken Villa-Torwart Tom Heaton gescheitert, bis Andy Robertson (87.) den Ausgleich erzielte. Ein Treffer von Roberto Fimino in der ersten Halbzeit war nach VAR-Entscheidung wegen einer Abseitsposition nicht gegeben worden. Titelverteidiger Man City setzte sich zuhause mit 2:1 (0:1) gegen den FC Southampton durch.

Halbfinal-Aus für Grönefeld und Schuurs bei WTA-Finals

SHENZHEN (dpa) - Die deutsche Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld hat bei den WTA Finals mit ihrer niederländischen Doppelpartnerin Demi Schuurs das Endspiel klar verpasst. Das Duo verlor am Samstag in Shenzhen in nur 55 Minuten 1:6, 2:6 gegen Hsieh Su-Wei aus Taiwan und die Tschechin Barbora Strycova. Grönefeld war die einzige deutsche Teilnehmerin beim Saisonabschluss. Im Einzel bestreiten am Sonntag Titelverteidigerin Jelina Switolina aus der Ukraine und die australische French-Open-Siegerin Ashleigh Barty das Endspiel.

Titelverteidigerin Switolina und Barty im Endspiel der WTA Finals

SHENZHEN (dpa) - Die Tennisspielerinnen Jelina Switolina und Ashleigh Barty bestreiten bei den WTA Finals im chinesischen Shenzhen das Endspiel. Titelverteidigerin Switolina profitierte am Samstag im Halbfinale von der Aufgabe ihre Gegnerin Belinda Bencic. Die Schweizerin musste beim Stand von 5:7, 6:3, 4:1 aus Sicht von Switolina wegen einer Verletzung passen. Im Endspiel am Sonntag trifft die Ukrainerin auf Barty. Die Australierin schlug im zweiten Halbfinale Karolina Pliskova aus Tschechien mit 4:6, 6:2, 6:3.