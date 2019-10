Von: Redaktion DER FARANG | 14.10.19

DFB-Foto-Affäre: Bierhoff stärkt Gündogan und Can den Rücken

FRANKFURT/MAIN (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat den beiden Nationalspielern Ilkay Gündogan und Emre Can erneut das Vertrauen ausgesprochen. «Wer Emre und Ilkay kennt, der weiß, dass ihnen diese Diskussionen sehr leidtun», sagte Bierhoff auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes nach dem Wirbel um die «Gefällt mir»-Angaben der beiden bei Instagram unter einem Foto salutierender türkischer Fußballer. «Wir vertrauen ihren Erläuterungen, hier keine politische Intention verfolgt zu haben.»

Kerber beendet Tennis-Saison - Trainer-Lösung noch immer nicht fix

STUTTGART (dpa) - Angelique Kerber hat ihr enttäuschendes Tennis-Jahr vorzeitig beendet. Wie das Management der deutschen Nummer eins am Montag bestätigte, wird die 31 Jahre alte Kielerin in diesem Jahr kein weiteres Turnier mehr bestreiten. Die Teilnahme an der WTA-Veranstaltung in Luxemburg in dieser Woche hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin aufgrund einer Beinverletzung abgesagt. In der zu Ende gehenden Saison wäre noch eine Reise zur WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai möglich gewesen, einer Art B-WM. Die WTA Finals - den Jahresabschluss der besten acht Spielerinnen der Saison - hatte Kerber verpasst.

Federer will bei Olympia in Tokio um Tennis-Goldmedaille spielen

TOKIO (dpa) - Tennis-Topstar Roger Federer plant die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Das gab der 38 Jahre alte Schweizer am Montag bei einem Freundschaftsspiel in Japan bekannt. Für den Rekord-Grand-Slam-Turniersieger wäre es die fünfte Olympia-Teilnahme. Die Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro hatte Federer wegen einer Knie-Verletzung verpasst. 2012 hatte der langjährige Weltranglisten-Erste in London Silber gewonnen, eine olympische Goldmedaille im Einzel fehlt ihm noch.

Hockey-Coach Weise nominiert vier Rückkehrer für Olympia-Ausscheidung

HAMBURG (dpa) - Interims-Bundestrainer Markus Weise setzt für die Olympia-Qualifikationsspiele der deutschen Hockey-Herren gegen Österreich auf den EM-Kader und vier Rückkehrer. Wie der 56-Jährige am Montag am Rande des ersten EM-Lehrgangs in Hamburg mitteilte, hat er zu den 18 EM-Vierten von Antwerpen Tobias Hauke, Marco Miltkau, Benedikt Fürk und Constantin Staib in den vorläufigen Kader für die Spiele am 2. und 3. November in Mönchengladbach nominiert. Hauke und Miltkau hatten die Europameisterschaft wegen Verletzungen verpasst, Staib und Fürk wurden kurz vor EM-Start aus dem Aufgebot gestrichen.

Wieder Kreuzbandriss: Handball-Europameister Ernst droht Karriereende

BERLIN (dpa) - Handball-Nationalspieler Simon Ernst von Bundesligist Füchse Berlin droht im Alter von nur 25 Jahren das frühzeitige Ende seiner Karriere. Der Rückraumspieler riss sich am Sonntag im Heimspiel gegen den Bergischen HC (27:24) zum dritten Mal in seiner Profi-Laufbahn das Kreuzband an seinem bereits operierten Knie. Das bestätigte Manager Bob Hanning der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die «Berliner Morgenpost» am Montag über die schwere Verletzung berichtet. Noch ist unklar, wie lange der Europameister von 2016 ausfällt und wie seine sportliche Zukunft aussieht.

Schwangere Top-Rodlerin Geisenberger setzt eine Saison aus

DÜSSELDORF (dpa) - Deutschlands beste Rennrodlerin macht Babypause. Die zweimalige Doppel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger erwartet im nächsten April ihr erstes Kind und wird in der anstehenden Weltcup-Saison nicht an den Start gehen. Großer Wunsch der 31-Jährigen ist die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. «Vorausgesetzt unserem Kind geht es gut, und es läuft so, wie wir uns das momentan vorstellen, würde ich meine sportliche Karriere, Stand jetzt, gerne in der vorolympischen Saison fortsetzen», erklärte die gebürtige Münchnerin am Montag auf der Internetseite des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland.

Radprofi Schachmann leidet noch immer an Tour-Sturzfolgen

BERLIN (dpa) - Trotz seiner Rückkehr ins Renngeschehen hat Straßenrad-Meister Maximilian Schachmann noch immer mit den Folgen seines Sturzes bei der Tour de France zu kämpfen. «Der kleine Finger ist noch bewegungseingeschränkt. Da muss ich noch trainieren», sagte der 25 Jahre alte Berliner vom Team Bora-hansgrohe am Rande der Lombardei-Rundfahrt am vergangenen Wochenende dem Internetportal «radsportnews.com» und ergänzte: «Und ich habe auch Schmerzen in der Hand beim Fahren. Beim Bremsen muss ich wieder üben, weil man auch Muskulatur verliert.» Schachmann war beim Zeitfahren der Frankreich-Rundfahrt gestürzt und hatte sich dabei drei Knochenbrüche in der linken Mittelhand zugezogen.