Von: Redaktion DER FARANG | 13.10.19

KAILUA-KONA (dpa) - Frodeno triumphiert bei Ironman-WM auf Hawaii

Triathlon-Superstar Jan Frodeno hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen. Der 38 Jahre alte gebürtige Kölner holte am Samstag (Ortszeit) in Streckenrekordzeit seinen dritten Titel nach 2015 und 2016. Er benötigte 7:51:13 Stunden für die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Mit deutlichem Rückstand wurde Timothy O'Donnell aus den USA Zweiter. Sebastian Kienle, Champion 2014, wurde Dritter. Vorjahressieger Patrick Lange war nach Schwindelanfällen frühzeitig auf der Radstrecke ausgestiegen.

Erste Deutsche: Anne Haug gewinnt Ironman-WM-Titel auf Hawaii

KAILUA-KONA (dpa) - Anne Haug hat als erste deutsche Frau den Titel bei der Ironman-WM auf Hawaii gewonnen. Die 36-jährige aus Bayreuth setzte sich am Samstag (Ortszeit) in ihrem überhaupt erst vierten Rennen über 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen in 8:40:10 Stunden klar durch. Mit dem vierten Platz bestätigte zudem Laura Philipp, dass auch bei den Frauen eine deutsche Ära beginnen könnte. Zweite wurde Lucy Charles-Barclay aus Großbritannien vor der Australierin Sarah Crowley.

Bottas gewinnt Japan-Rennen - Mercedes holt Teamtitel

SUZUKA (dpa) - Der Finne Valtteri Bottas hat das Formel-1-Rennen von Japan gewonnen. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Sonntag beim fünftletzten Grand Prix der Saison in Suzuka vor Sebastian Vettel im Ferrari durch, der seinen Start trotz Pole Position verpatzte. Dritter wurde der zweite Mercedes-Pilot Lewis Hamilton. Der Engländer könnte nun schon beim nächsten Rennen in Mexiko zum sechsten Mal Weltmeister werden. Mercedes indes sicherte sich schon in Japan vorzeitig zum sechsten Mal nacheinander den WM-Teamtitel.

Protest eingelegt: Hülkenberg und Renault bangen um Punkte

SUZUKA (dpa) - Nico Hülkenberg und sein Renault-Teamkollege Daniel Ricciardo müssen um ihre Punkte aus dem Formel-1-Rennen von Japan bangen. Das Team Racing Point legte nach dem Grand Prix in Suzuka am Sonntag Protest ein, weil der französische Rennstall ein irreguläres Bremssystem verwendet haben soll. Kontrolleinheiten und Lenkräder an den Wagen von Hülkenberg und Ricciardo wurden sichergestellt, die Beschwerde als zulässig anerkannt. Nun sollen die Rennkommissare Daten auswerten. Ricciardo hatte als Sechster und Hülkenberg als Zehnter Punkte geholt.

Alexander Zverev verpasst Turniersieg in Shanghai klar

SHANGHAI (dpa) - Alexander Zverev hat seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr klar verpasst. Deutschlands derzeit bester Tennisspieler verlor am Sonntag im Finale des Masters-Events von Shanghai gegen den Russen Daniil Medwedew nach nur 73 Minuten mit 4:6, 1:6. Zverev machte trotz der Niederlage einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals Mitte November in London. Im vergangenen Jahr hatte der 22-Jährige in London den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert.

US-Turnerin Biles löscht Scherbos Rekord: 24 WM-Medaillen

STUTTGART (dpa) - US-Superstar Simone Biles hat einen weiteren Rekord der Turngeschichte gebrochen. Die 22-Jährige aus Texas gewann am letzten Tag der Turn-WM in Stuttgart am Schwebebalken ihr viertes Gold in Stuttgart und hat nun insgesamt 24 WM-Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen. Damit hat die viermalige Olympiasiegerin eine mehr als der Weißrusse Witali Scherbo, der es einst auf 23 WM-Medaillen brachte. Für Biles war es vor dem Boden-Finale die 18. Gold-Plakette bei Welttitelkämpfen.

Gastgeber Japan erreicht Viertelfinale der Rugby-WM

YOKOHAMA (dpa) - Japan hat sich erstmals für das Viertelfinale der Rugby-WM qualifiziert. Der Gastgeber setzte sich am Sonntag in einem hochklassigen Spiel mit 28:21 (21:7) gegen Schottland durch, das auch noch auf das Weiterkommen gehofft hatte. Im Viertelfinale am 20. Oktober geht es jetzt gegen Mitfavorit Südafrika. Zuvor hatte sich Wales durch ein 35:13 (7:0) über Uruguay den Sieg in der Gruppe D geholt. Die Waliser treffen im Viertelfinale auf Frankreich. Titelverteidiger Neuseeland spielt gegen Irland, England gegen Australien. Wegen des Taifuns «Hagibis» waren am Wochenende drei WM-Spiele abgesagt worden.

Zwölfter Titel im American Football: Braunschweig gewinnt German Bowl

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die New Yorker Lions aus Braunschweig haben sich den deutschen Meistertitel im American Football zurückgeholt. Der Rekordmeister besiegte Titelverteidiger Schwäbisch Hall Unicorns am Samstagabend im sogenannten German Bowl vor mehr als 20 000 Zuschauern in der Frankfurter Commerzbank-Arena mit 10:7. Die Niedersachsen gewannen den German Bowl bereits zum zwölften Mal. Schwäbisch Hall hatte den Titel 2011, 2012 2017 und 2018 geholt.

Not-Operation: US-Boxer Day nach K.o. im Koma

CHICAGO (dpa) - Der US-Profiboxer Patrick Day liegt nach einer schweren K.o.-Niederlage im Koma. Der 27-Jährige brach bei dem Kampf gegen seinen Landsmann Charles Conwell am Samstagabend (Ortszeit) in Chicago nach mehreren schweren Treffern in der zehnten Runde bewusstlos zusammen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Berichten des übertragenden Senders DAZN sowie ESPN musste sich Day einer Not-Operation am Gehirn unterziehen. Unklar ist, ob Day ins Koma fiel oder von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt wurde.

DFB-Team bleibt in Estland auf Kurs: Gündogan-Doppelpack, Can-Rot

TALLINN (dpa) - Im Kampf um das EM-Ticket ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch in Unterzahl auf Kurs geblieben. Nach einer frühen Roten Karte gegen Emre Can (14.) kam das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag in Tallinn gegen den Tabellenletzten Estland noch zu einem 3:0 (0:0)-Erfolg. Vor den abschließenden Heimspielen gegen Weißrussland und Nordirland Mitte November bleibt die deutsche Elf in Gruppe C punktgleich mit Spitzenreiter Niederlande auf Platz zwei. Deutschland hat weiter drei Zähler Vorsprung auf den Tabellen-Dritten Nordirland. Vor 12 062 Zuschauern in Tallinn erzielten Manchester-City-Profi Ilkay Gündogan (51./57.) mit seinem ersten Doppelpack im 35. Länderspiel und der Leipziger Timo Werner (71.) die Tore. Die Niederlande waren zuvor durch einen 2:1-Erfolg gegen Weißrussland in Minsk der Endrunde der Fußball-Europameisterschaft ebenfalls einen großen Schritt näher gekommen.

Polen und Russland als nächste Teams für Fußball-EM 2020 qualifiziert

WARSCHAU/CARDIFF/NIKOSIA (dpa) - Polen hat sich als vierte Mannschaft für die Endrunde zur Fußball-EM 2020 qualifiziert. Nach dem 2:0 (0:0) über Nordmazedonien schaffte das Team um Toptorjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern-München nach Belgien, Russland und Italien vorzeitig den Sprung zur EM im nächsten Jahr.

Lange zu seiner Aufgabe bei der Ironman-WM: «So ist Sport»

KAILUA-KONA (dpa) - Patrick Lange hat sich knapp 24 Stunden nach seiner Aufgabe bei der Ironman-Weltmeisterschaft erstmals zu Wort gemeldet. «Hallo an alle, es war ein harter Tag», sagte der 33 Jahre alte Weltmeister der vergangenen beiden Jahre in einer 47-sekündigen Videobotschaft, die er unter anderem bei Facebook am Sonntagabend veröffentlichte. Das Schwimmen sei großartig gewesen, berichtete Lange, der nach der ersten Teildisziplin noch absolut aussichtsreich im Rennen gelegen hatte. Nach einer Stunde auf dem Rad, auf dem er kontinuierlich Zeit verloren hatte, habe er «ein paar Blackouts» gehabt. «Um größere Unfälle zu vermeiden, bin ich ausgestiegen», erklärte Lange.

Köhler und Elendt siegen beim Schwimm-Weltcup in Berlin

BERLIN (dpa) - Angelina Köhler und Anna Elendt haben die deutschen Schwimmer beim Heim-Weltcup in Berlin über zwei weitere Siege jubeln lassen. Die 18-Jahre alte Köhler aus Hannover gewann am Sonntagabend über 100 Meter Schmetterling. In 58,83 Sekunden verwies die WM-13. Zsuzsanna Jakabos aus Ungarn auf Rang zwei. Aliena Schmidtke wurde in 59,12 Sekunden Dritte. Kurz darauf setzte sich die wie Köhler erst 18-jährige Elendt in 31,27 Sekunden über 50 Meter Brust durch. Sie gewann vor der Chinesin Tang Qianting und der Niederländerin Tes Schouten. Die internationale Top-Konkurrenz war allerdings nicht am Start.

Kenianerin Brigid Kosgei läuft in Chicago Marathon-Weltrekord

CHICAGO (dpa) - Einen Tag nach dem spektakulären Rennen ihres Landsmannes Eliud Kipchoge hat die Kenianerin Brigid Kosgei am Sonntag bei ihrem Sieg in Chicago in 2:14:04 Stunden den Frauen-Weltrekord im Marathon gebrochen. Die 25-Jährige unterbot den 16 Jahre alten Weltrekord der britischen Ex-Weltmeisterin Paula Radcliffe gleich um 1:21 Minuten. Bereits im Vorjahr hatte Kosgei in Chicago gewonnen und in diesem Jahr auch den London-Marathon für sich entschieden.

US-Turnerin Biles löscht Scherbos Rekord: 25 WM-Medaillen

STUTTGART (dpa) - US-Superstar Simone Biles hat einen weiteren Rekord der Turngeschichte gebrochen. Die 22 Jahre alte Turnkönigin aus Texas gewann am letzten Tag der Weltmeisterschaften in Stuttgart die Finale am Schwebebalken und am Boden und war mit fünfte Goldmedaillen erfolgreichste Turnerin des Championats von Stuttgart. Damit hat sie nun insgesamt 25 Medaillen bei Weltmeisterschaften gewonnen: 19 goldene sowie je drei silberne und bronzene Plaketten. Damit hat die viermalige Olympiasiegerin zwei Medaillen mehr auf ihrem Konto als der Weißrusse Witali Scherbo, der es einst auf 23 mal WM-Edelmetall brachte.

München baut Startrekord und Vorsprung vor DEL-Meister Mannheim aus

MÜNCHEN/STRAUBING (dpa) - Top-Favorit Adler Mannheim hat in der noch jungen Saison der Deutschen Eishockey Liga den Rückstand auf den Titel-Rivalen EHC Red Bull München weiter anwachsen lassen. Der deutsche Meister unterlag am Sonntag im Spitzenspiel beim Überraschungsteam Straubing Tigers 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Damit liegen die Mannheimer von Trainer Pavel Gross, die eine Partie weniger absolviert haben, unerwartet bereits 14 Zähler hinter den erneut siegreichen Münchnern zurück. Vizemeister München baute seinen Startrekord in der DEL weiter aus. Das 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) gegen die Iserlohn Roosters war für den EHC der elfte Sieg im elften Spiel.

Wimbledon-Überraschung Gauff feiert mit 15 Jahren ersten WTA-Titel

LINZ (dpa) - Die erst 15 Jahre alte Cori Gauff hat ihren überraschenden Erfolgslauf beim Tennis-Turnier in Linz mit ihrem ersten WTA-Titel gekrönt. Einen Tag nach ihrem Halbfinal-Erfolg über Andrea Petkovic gewann die US-Amerikanerin am Sonntag gegen die frühere French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko 6:3, 1:6, 6:2. Damit kürte sich Gauff nach Angaben der Spielerinnenorganisation zur jüngsten Turniersiegerin auf der WTA-Tour seit der Tschechin Nicole Vaidisova vor 15 Jahren.