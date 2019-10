Von: Redaktion DER FARANG | 02.10.19

Bayern trumpft in Champions League auf: 7:2 bei Tottenham Hotspur

LONDON (dpa) - Der FC Bayern München nimmt in der Champions League nach einer beeindruckenden Vorstellung Kurs auf den Gruppensieg.

Der deutsche Fußball-Meister deklassierte am Dienstag den Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur in dessen Stadion mit 7:2 (2:1) und feierte seinen zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel. Joshua Kimmich (15. Minute), Torjäger Robert Lewandowski (45./87.) und der überragende Vierfach-Torschütze Serge Gnabry (53./55./83./88.) sorgten für die Treffer. Der starke Nationaltorhüter Manuel Neuer war nur vom ehemaligen Bundesliga-Profi Heung-Min Son (12.) und Spurs-Kapitän Harry Kane per Foulelfmeter (60.) zu bezwingen.

Zweite Champions-League-Niederlage für Bayer: 0:3 bei Juventus

TURIN (dpa) - Bayer Leverkusen hat im zweiten Gruppenspiel der Champions League die zweite Niederlage kassiert.

Der Bundesligist verlor am Dienstag bei Juventus Turin 0:3 (0:1). Gonzalo Higuain (17. Minute), Federico Bernardeschi (62.) und der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo (89.) erzielten vor 34 525 Zuschauern die Treffer für den italienischen Rekordmeister, bei dem der frühere deutsche Nationalspieler Sami Khedira in der Startelf stand. Nach dem 1:2 am ersten Spieltag gegen Lok Moskau ist das Achtelfinale für Bayer erst einmal in weite Ferne gerückt. Nun stehen die Spiele gegen Atlético Madrid am 22. Oktober auswärts und am 6. November an.

Europameisterin Hussong verpasst WM-Medaille als Vierte

DOHA (dpa) - Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong hat bei der Leichtathletik-WM in Doha eine Medaille verpasst.

Im Finale am Dienstag gelang der 25 Jahre alten dreimaligen deutschen Meisterin im sechsten Versuch der beste Wurf mit 65,21 Metern, der aber nur noch zum vierten Platz reichte. Bis zum fünften Versuch hatte die Werferin aus Zweibrücken noch auf dem Bronzerang gelegen. Mit dem letzten Wurf sicherte sich Kelsey-Lee Barber aus Australien mit 66,56 Metern den WM-Titel. Damit überflügelte sie auch noch die beiden Chinesinnen Lui Shiying (65,88 Meter) und Lyu Huihui (65,49).

Real Madrid zittert sich zum Ausgleich - Tuchels Paris Gruppenerster

MADRID (dpa) - Real Madrid hat die zweite Niederlage in der Champions League mit großer Mühe abgewendet.

Zwei Wochen nach der 0:3-Auftaktniederlage bei Paris Saint-Germain kamen die Königlichen in der Gruppe A gegen den FC Brügge nur zu einem 2:2 (0:2). Emmanuel Bonaventure hatte die Gäste im Stadion Santiago Bernabeu mit zwei Treffern (9. und 39. Minute) in Führung gebracht. Real-Kapitän Sergio Ramos gelang der Anschlusstreffer (55.), Casemiro traf kurz vor dem Abpfiff nach Vorlage von Nationalspieler Toni Kroos zum 2:2 (85.). PSG kam zum zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel bezwang Gastgeber Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0). Neuzugang Mauro Icardi erzielte nach 52 Minuten das Tor des Abends.

Kendricks wieder Stabhochsprung-Weltmeister - Lita Baehre Vierter

DOHA (dpa) - Stabhochspringer Sam Kendricks hat seinen Titel bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha eindrucksvoll verteidigt.

Der 27 Jahre alte Amerikaner gewann am Dienstagabend mit 5,97 Metern. Europameister Armand Duplantis aus Schweden holte mit der gleichen Höhe Silber und damit seine erste WM-Medaille. Der Pole Piotr Lisek landete mit 5,87 Metern auf dem dritten Platz. Das Finale der besten Zwölf wurde vom hochklassigen Duell zwischen US-Routinier Kendricks und dem acht Jahre jüngeren Duplantis dominiert. Für die beiden deutschen Stabartisten war jeweils bei 5,70 Metern Endstation: Diese Höhe reichte für den Leverkusener Bo Kanda Lita Baehre zu einem achtbaren vierten Platz. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe wurde drei Tage nach seinem 30. Geburtstag mit 5,70 Metern Sechster.

Berlin und Melsungen erreichen Viertelfinale im DHB-Pokal

BERLIN (dpa) - Die Füchse Berlin und die MT Melsungen stehen im Viertelfinale um den deutschen Handball-Pokal.

Der Bundesliga-Zweite aus der Hauptstadt setzte sich am Dienstag im Achtelfinale gegen den Vorjahresfinalisten SC Magdeburg mit 31:30 (15:16) durch. Die Nordhessen gewannen beim Bundesliga-Vierten SC DHfK Leipzig 30:27 (13:12). Bereits in der Vorwoche hatte sich der TVB Stuttgart für die nächste Runde qualifiziert. Bester Füchse-Werfer war Hans Lindberg mit sieben Toren, für die Gäste traf Nationalspieler Matthias Musche (9) am häufigsten. Melsungen lieferte in Leipzig vor 4342 Zuschauern eine weitgehend souveräne Vorstellung ab. Die Gäste legten mit einem Blitzstart zum 7:2 (11.) den Grundstein zum verdienten Sieg, der nur durch eine kleine Schwächephase vor der Pause kurz in Gefahr geriet. Bester MT-Schütze war Marino Maric mit sieben Treffern.

US-Sprinter Noah Lyles holt WM-Gold über 200 Meter

DOHA (dpa) - Die amerikanische Sprint-Hoffnung Noah Lyles hat bei seiner WM-Premiere in Doha gleich Gold über 200 Meter gewonnen.

Der 22 Jahre alte Favorit setzte sich am Dienstagabend in 19,83 Sekunden durch. Die Silbermedaille holte der Kanadier Andre de Grasse in 19,95 Sekunden vor Alex Quinonez aus Ekuador in 19,98 Sekunden.

WM-Aus für Hochsprung-Europameister Przybylko: «Nicht mein Jahr»

DOHA (dpa) - Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko ist bei der Leichtathletik-WM in Doha in der Qualifikation ausgeschieden.

Der Leverkusener riss am Dienstag die 2,22 Meter bei allen drei Versuchen und überwand damit nur 2,17 - 18 Zentimeter weniger als seine Besthöhe. Der 27-Jährige hatte sich nach einer weitgehend verkorksten Saison nur mühsam für die Titelkämpfe in Katar qualifiziert.

Slomka bleibt Trainer bei Hannover 96 - Endspiel in Dresden

HANNOVER (dpa) - Mirko Slomka bleibt vorerst Trainer von Hannover 96.

Nach intensiven Gesprächen zwischen Mehrheitsgesellschafter Martin Kind und Sportdirektor Jan Schlaudraff entschieden die 96-Bosse am Dienstag, dass Slomka die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten auch am Samstag im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden betreuen wird. Allerdings erwarten die Verantwortlichen eine deutliche Reaktion auf das 0:4-Debakel am Montagabend gegen den 1. FC Nürnberg, durch das der Erstliga-Absteiger bis auf Platz 15 abgerutscht ist.

Eintracht-Torwart Trapp fällt mit Schulterverletzung lange aus

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt muss einen schweren personellen Rückschlag verkraften.

Nationaltorwart Kevin Trapp hat sich im Spiel beim 1. FC Union Berlin am vergangenen Freitag einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter zugezogen und fällt bis zur Winterpause aus. Dies ergab eine eingehende Untersuchung durch einen Schulterspezialisten, teilte die Eintracht am Dienstag mit. «Das ist leider keine gute Nachricht für Kevin und für uns» , sagte Sportdirektor Bruno Hübner.

Umstrittener Leichtathletik-Trainer Salazar für vier Jahre gesperrt

COLORADO SPRINGS (dpa) - Der umstrittene Leichtathletik-Coach Alberto Salazar ist wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln für vier Jahre gesperrt worden.

Das teilte die amerikanische Anti-Doping-Agentur am Montag (Ortszeit) mit. Salazar ist der Chefcoach des Nike Oregon Projects, dem auch die deutsche WM-Hoffnung Konstanze Klosterhalfen seit dem vergangenen Jahr angehört. Die Mittel- und Langstrecklerin trainiert nach eigenen Angaben aber nicht bei Salazar, sondern bei Pete Julian. Zudem wurde der Mediziner Jeffrey Brown für ebenfalls vier Jahre gesperrt.

Klosterhalfen startet bei Leichtathletik-WM über 5.000 Meter

DOHA (dpa) - Konstanze Klosterhalfen hat sich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur für einen Start über 5.000 Meter entschieden.

Die 22 Jahre alte deutsche Medaillenhoffnung hatte bis zuletzt offen gelassen, ob sie in Doha über 1.500 Meter oder auf der längeren Distanz antritt. Klosterhalfen muss damit am Mittwoch im Khalifa-Stadion im Vorlauf ran. Das Finale über 5.000 Meter ist am Samstag (20.25 Uhr).

Zweitrunden-Aus für Kerber und Petkovic beim Tennis-Turnier in Peking

PEKING (dpa) - Angelique Kerber hat beim Tennis-Turnier in Peking die nächste Enttäuschung erlebt.

Die 31 Jahre alte Kielerin verlor am Dienstag ihr Zweitrunden-Match gegen die Slowenin Polona Hercog mit 4:6, 2:6 und zeigte dabei erneut eine enttäuschende Leistung. Zuvor hatte in der chinesischen Hauptstadt bereits Andrea Petkovic eine Überraschung gegen Naomi Osaka klar verpasst. Die 32 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin aus Japan mit 2:6, 0:6 und war dabei chancenlos. Damit sind in Peking keine deutschen Spielerinnen mehr vertreten.

Weiterer Ausfall für DFB-Frauen: Leonie Maier fehlt in EM-Quali

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen muss für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele einen weiteren Ausfall verkraften.

Wegen Kniebeschwerden hat Leonie Maier vom FC Arsenal für die Partien gegen die Ukraine in Aachen am Samstag und in Thessaloniki gegen Griechenland am 8. Oktober abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nominierte Tabea Waßmuth von der TSG 1899 Hoffenheim nach. Für die 23-Jährige ist es die erste Berufung in die Frauen-Nationalmannschaft.

Niemann, Braxenthaler und Tröger neue Mitglieder in der Ruhmeshalle

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die «Hall of Fame» des deutschen Sports ist auf 116 Persönlichkeiten angewachsen.

Die Jury hat die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin und 19-fache Weltmeisterin Gunda Niemann-Stirnemann, den alpinen Para-Skirennläufer Martin Braxenthaler und den langjährigen Sportfunktionär Walther Tröger in die Ruhmeshalle gewählt, teilte die Stiftung Deutsche Sporthilfe am Dienstag mit.