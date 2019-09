Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.19

Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Sotschi - Vettel ausgeschieden

SOTSCHI (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton hat beim Großen Preis von Russland im Mercedes seinen neunten Saisonsieg gefeiert.



Der 34 Jahre alte Brite profitierte am Sonntag auch vom Ausfall von Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, der kurz nach der Hälfte des Rennens aufgrund eines Defekts des Hybridsystems vorzeitig aufgeben musste. Vettel hatte zuvor lange in Führung gelegen. Valtteri Bottas aus Finnland machte in Sotschi den Doppelerfolg für die Silberpfeile perfekt und wurde Zweiter. Polesetter Charles Leclerc aus Monaco wurde sich im zweiten Ferrari Dritter. Hamilton, der mit insgesamt vier Erfolgen in Russland Rekordsieger bleibt, baute seine Führung in der WM-Wertung aus und fährt seinem sechsten Titel unaufhaltsam entgegen. Vettel ist bei noch fünf ausstehenden Rennen in diesem Jahr weiterhin Gesamt-Fünfter.

Heftiger Formel-2-Unfall in Sotschi - Schumacher vorzeitig raus

SOTSCHI (dpa) - Ein heftiger Unfall hat das Sprintrennen der Formel 2 im russischen Sotschi überschattet.



Nach einem Crash mit den Nachwuchspiloten Nobuharu Matsushita (25) aus Japan und Nikita Masepin (20) aus Russland in der ersten Runde wurde der Wettbewerb am Sonntag für rund 50 Minuten unterbrochen. Während Masepin die Unfallstelle mühelos zu Fuß verlassen konnte, wurde Matsushita mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Vorsorglich wurde auch Masepin in einem Krankenhaus untersucht. Wie die Formel 2 mitteilte, erlitten beide Fahrer keine Knochenbrüche, genauere Diagnosen zum Zustand von Matsushita gab es noch nicht. Mick Schumacher schaffte es wie schon am Samstag im Hauptrennen nicht ins Ziel, technische Defekte sorgten für ein enttäuschendes Wochenende des 20 Jahre alten Sohns von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher.

Bekele verpasst Weltrekord beim Berlin-Marathon hauchdünn

BERLIN (dpa) - Top-Favorit Kenenisa Bekele hat den Weltrekord beim 46. Berlin-Marathon nur ganz knapp verpasst.



Der Äthiopier siegte am Sonntag in 2:01:41 Stunden und blieb damit nur zwei Sekunden über der im Vorjahr an selber Stelle aufgestellten Bestmarke des Kenianers Eliud Kipchoge. Platz zwei belegte Bekeles Landsmann Birhanu Legese (2:02:48), Sisay Lemma (2:03:36) rundete als Dritter den äthiopischen Dreifach-Erfolg ab. Bei den Frauen gab es einen äthiopischen Doppel-Erfolg. Ashete Bekere gewann in 2:20:14 Stunden vor Mare Dibaba, die sieben Sekunden langsamer war. Platz drei sicherte sich die Kenianerin Sally Chepyego in 2:21:06 Stunden. Die für Deutschland startende Melat Kejeta sicherte sich in starken 2:23:58 Stunden gleich in ihrem ersten Marathon die Olympia-Teilnahme 2020 in Tokio.

Kiel überzeugt auswärts - Aue gewinnt das Derby gegen Dresden

DÜSSELDORF (dpa) - Holstein Kiel hat mit einem deutlichen Auswärtssieg die Abstiegsränge in der 2. Fußball-Bundesliga verlassen.



Im zweiten Spiel unter Interimstrainer Ole Werner gelang dem Tabellen-15. am Sonntag ein 3:0 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth. Makana Baku (49./61. Minute) glänzte als Doppeltorschütze. Das Sachsen-Derby gewann Erzgebirge Aue mit 4:1 (3:1) gegen Dynamo Dresden. Für die Gastgeber trafen Dimitrij Nazarov (27./39.) und Pascal Testroet (45.+1/70.). Im dritten Sonntagsspiel setzte der FC St. Pauli seine Serie fort und ist nach dem 2:0 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Sandhausen seit nun fünf Partien in Folge ungeschlagen.

BVB-Sportdirektor Zorc: «Führen keine Trainerdiskussion»

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich nach zwei verschenkten Siegen in der Fußball-Bundesliga vor Chefcoach Lucien Favre gestellt.



«Klar, wir führen keine Trainerdiskussion» sagte Zorc am Sonntag den «Ruhr Nachrichten». Am Tag zuvor hatte der Titelkandidat Dortmund zum zweiten Mal binnen sechs Tagen nur 2:2 gespielt und gegen Werder Bremen wie zuvor schon bei Eintracht Frankfurt eine 2:1-Führung noch verschenkt. Zorc sprach daher von einer «unbefriedigenden Phase». Die Dortmunder holten aus den vergangenen fünf Pflichtspielen nur einen Sieg und fielen in der Bundesliga-Tabelle nach sechs Partien aus den Europapokalrängen.

Slalomkanutin Andrea Herzog holt WM-Gold und Olympia-Ticket

LA SEU D'URGELL (dpa) - Die Leipzigerin Andrea Herzog hat bei den Kanuslalom-Weltmeisterschaften im spanischen La Seu d'Urgell für einen goldenen Abschluss aus deutscher Sicht gesorgt.



Die erst 19 Jahre alte Schülerin fuhr am Sonntag einen fehlerfreien Lauf im Canadier-Einer und sicherte dem Deutschen Kanu-Verband im letzten Rennen die erste Medaille bei den Titelkämpfen. Herzog setzte sich mit 0,94 Sekunden Vorsprung knapp gegen die viermalige Weltmeisterin und Titelverteidigerin Jessica Fox aus Australien durch. Schon mit dem Einzug ins Finale sicherte sich Herzog auch den Quotenplatz für Olympia. Parallel hatte sie auch die interne Qualifikation gewonnen.

Kerber folgt Petkovic in Peking in die zweite Runde

PEKING (dpa) - Angelique Kerber hat wie zuvor Andrea Petkovic die zweite Runde des Tennisturniers in Peking erreicht.



Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin gewann am Sonntag bei der mit rund 8,3 Millionen Dollar dotierten WTA-Veranstaltung in knapp zwei Stunden mit 6:2, 1:6, 6:4 gegen die Chinesin Zhang Shuai. Die 31-Jährige trifft nun auf die Slowenin Polona Hercog, die sich am Samstag mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:4 gegen Julia Görges durchgesetzt hatte.

Innenminister Seehofer für gemischte Cheerleading-Gruppen

BERLIN (dpa) - In der Debatte über die Verzicht der Cheerleader beim Basketball-Bundesligisten Alba Berlin plädiert der auch für den Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für gemischte Tänzergruppen.



«Wenn die Besetzung nur mit Frauen als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird, könnten wir das verändern», sagte der 70 Jahre alte Seehofer im Interview der «Bild am Sonntag». Gemischte Cheerleading-Teams «verstehen es durchaus zu begeistern. Das würde auch viel stärker unsere Gesellschaft und die Zusammensetzung der Fans abbilden». Einen generellen Verzicht auf weibliche Cheerleader lehnt Seehofer ab: «Cheerleading ist ein Sport mit langer und internationaler Tradition. Die Vereine müssen jeweils selbst entscheiden.»

TSV Hannover-Burgdorf holt dänischen Handball-Weltmeister Hansen

HANNOVER (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf hat sehr schnell auf den bevorstehenden Weggang seines Nationalspielers Timo Kastening reagiert und zur nächsten Saison den dänischen Handball-Weltmeister Johan Hansen verpflichtet. Der 25 Jahre alte Rechtsaußen wird 2020 vom dänischen Spitzenclub Bjerringbro-Silkeborg nach Niedersachsen wechseln, gaben die «Recken» am Sonntag bekannt.

Rugby-WM: Wales mit erstem Sieg über Australien seit 28 Jahren

TOKIO (dpa) - Das walisische Rugby-Team hat erstmals seit 28 Jahren bei einer Weltmeisterschaft wieder gegen Australien gewonnen und damit beste Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale beim Turnier in Japan.



Nach dem 29:25 (23:8)-Erfolg am Sonntag in Tokio führen die Waliser die Gruppe D mit zwei Siegen vor Australien an, es folgen die Außenseiter Georgien, Uruguay und Fidschi. Der Erst- und Zweitplatzierte aus jeder der vier Fünfer-Staffeln ziehen in das Viertelfinale ein. Wales hatte gegen die Australier zuletzt fünf Partien in Folge bei Weltmeisterschaften verloren, darunter auch ein Viertelfinale, rettete nach der klaren Halbzeitführung diesmal aber den Sieg.