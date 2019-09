Von: Redaktion DER FARANG | 28.09.19

Leclerc mit vierter Pole Position in der Formel 1 nacheinander

SOTSCHI (dpa) - Ferrari-Fahrer Charles Leclerc hat sich beim Großen Preis von Russland zum vierten Mal nacheinander die Pole Position gesichert.



Der 21-Jährige aus Monaco war am Samstag in Sotschi in der Formel-1-Qualifikation nicht zu schlagen und sicherte sich den ersten Startplatz vor dem britischen Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes. Sebastian Vettel aus Heppenheim musste sich sechs Tage nach seinem Sieg in Singapur mit Rang drei begnügen. Der 32-Jährige hatte 0,425 Sekunden Rückstand und verpasste die erste Startreihe um nur 0,023 Sekunden. Im teaminternen Duell der Scuderia hatte der Hesse erneut keine Chance.

Lückenkemper und Pinto erreichten WM-Halbfinale über 100 Meter

DOHA (dpa) - Die Europameisterschaftszweite Gina Lückenkemper hat das Halbfinale über 100 Meter bei der Leichtathletik-WM in Doha erreicht.



In 11,29 Sekunden kam die 22-jährige Sprinterin vom SCC Berlin eine Runde weiter. Auch die Paderbornerin Tatjana Pinto qualifizierte sich mit 11,19 Sekunden für das Halbfinale, das am Sonntag (20.20 Uhr MESZ) ausgetragen wird. «Nachdem ich den Start in den Sand gesetzt habe, bin ich geflogen. Das macht mich stolz», sagte Lückenkemper, die mit dem Startblock und einer darunter montierten Kamera haderte.

Hamburger SV verpasst Erfolg in Regensburg - Bochum weiter sieglos

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat in der 2. Fußball-Bundesliga am achten Spieltag zwei Punkte eingebüßt.



Der Tabellenzweite musste am Samstag mit einem 2:2 (0:1) bei Jahn Regensburg zufrieden sein. Schon am Freitagabend hatte der VfB Stuttgart durch ein 1:0 bei Arminia Bielefeld die Spitzenposition verteidigt und liegt nun drei Zähler vor dem HSV. Thomas Reis verpasste auch in seinem dritten Spiel als Trainer des VfL Bochum den ersten Sieg. Nach dem 2:2 (2:1) gegen den SV Darmstadt 98 wartet der VfL weiter auf den ersten dreifachen Punktgewinn in dieser Saison und bleibt in der Abstiegszone. Der 1. FC Heidenheim kam beim Karlsruher SC nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, bleibt aber Vierter.

Siegesserie geht weiter: Liverpool mit glücklichem 1:0 in Sheffield

SHEFFIELD (dpa) - Trainer Jürgen Klopp hat seine Siegesserie mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League fortgesetzt.



Der Champions-League-Gewinner erkämpfte sich am Samstag mit etwas Glück ein knappes 1:0 (0:0) beim Aufsteiger Sheffield United und verbuchte damit den siebten Erfolg im siebten Liga-Spiel. Für die Reds war es außerdem der erste Premier-League-Sieg an der Bramall Lane. Liverpool tat sich in Sheffield über weite Strecken schwer gegen die starken Gastgeber. Erst in der 70. Minute gelang Georginio Wijnaldum das glückliche Siegtor. Der Niederländer profitierte dabei von einem schweren Patzer des Sheffield-Torwarts Dean Henderson.

Bittere Diagnose nach 1:2: Unions Gogia erleidet Kreuzbandriss

BERLIN (dpa) - Am Tag nach der dritten Bundesliga-Niederlage nacheinander hat Aufsteiger 1. FC Union die nächste bittere Nachricht erhalten.



Offensivspieler Akaki Gogia hat sich beim 1:2 am Freitagabend gegen Eintracht Frankfurt einen Kreuzbandriss zugezogen. Der 27-Jährige soll in der kommenden Woche operiert werden und fällt für rund ein halbes Jahr aus. Eine MRT-Untersuchung bestätigte «die befürchtet schwere Verletzung: ein Riss des vorderen Kreuzbandes am rechten Knie», teilte der Berliner Club am Samstag mit.

3. Liga: Halle übernimmt Tabellenführung - Lautern-Krise geht weiter

BRAUNSCHWEIG (dpa) - Der Hallesche FC steht dank der besseren Tordifferenz zumindest vorübergehend an der Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga.



Durch das 1:1 (0:1) im Spitzenspiel bei Eintracht Braunschweig verdrängte der HFC die Spielvereinigung Unterhaching, die am Montag in der Partie beim FC Ingolstadt Platz eins zurückerobern kann. Braunschweig hat ebenfalls 20 Punkte auf dem Konto und schob sich auf Rang zwei. Der 1. FC Kaiserslautern steckt hingegen auch nach dem zweiten Ligaspiel unter Neu-Trainer Boris Schommers in der Krise. Im Traditionsduell beim TSV 1860 München unterlagen die Pfälzer nach zwei Eigentoren 1:3 (0:1). Lautern rutschte im Klassement auf den 16. Platz.

Rugby-WM: Gastgeber Japan schlägt überraschend Mitfavorit Irland

SHIZUOKA (dpa) - Japan hat für eine große Überraschung bei der Rugby-Weltmeisterschaft gesorgt: Der Gastgeber setzte sich am Samstag mit 19:12 (9:12) gegen die als Weltranglisten-Erste ins Turnier gestarteten Iren durch.



Die Asiaten lagen in Shizuoka bereits mit 3:12 zurück, doch den zum Favoritenkreis zählenden Europäern gelang im zweiten Abschnitt kein Punkt. Die Japaner hatten bereits das Eröffnungsspiel gegen Russland gewonnen. Mit neun Zählern stehen sie an der Spitze der Gruppe A und damit dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale.

Slalomkanutin Ricarda Funk WM-Fünfte - Olympia-Ticket sicher

LA SEU D'URGELL (dpa) - Ricarda Funk aus Bad Kreuznach hat bei den Kanuslalom-Weltmeisterschaften im spanischen La Seu d'Urgell Edelmetall verpasst.



Die 27-jährige Sportsoldatin, die 2015 in London WM-Silber und zwei Jahre später in Pau WM-Bronze gewann, ging am Samstag als Halbfinal-Schnellste als Letzte ins Finalrennen. Die Weltcupsiegerin von 2016 leistete sich schon am dritten Tor einen Fehler und riskierte dann alles. Am Ende fehlten jedoch zweieinhalb Sekunden für Bronze. Den Sieg sicherte sich die Slowenin Eva Tercelj vor Titelverteidigerin Jessica Fox aus Australien. Dritte wurde die Neuseeländerin Luuka Jones. Die deutschen Herren verpassten im Canadier-Einer dagegen vorläufig ein Olympia-Ticket.

Görges gleich zum Auftakt bei Tennis-Turnier in Peking raus

PEKING (dpa) - Julia Görges ist beim Tennis-Turnier in Peking schon in der ersten Runde ausgeschieden und hat ein mögliches Duell der besten deutschen Spielerinnen mit Angelique Kerber verpasst.



Görges unterlag der Slowenin Polona Hercog am Samstag in einem hart umkämpften Match mit 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 4:6. Kerber spielt bei den China Open an diesem Sonntag in ihrem Auftaktmatch gegen die Chinesin Zhang Shuai. In das Hauptfeld der mit fast 8,3 Millionen Dollar dotierten Damen-Konkurrenz schaffte es über die Qualifikation auch Andrea Petkovic.