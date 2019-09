Von: Redaktion DER FARANG | 23.09.19

BVB nur 2:2 nach Führung in Frankfurt - Gladbach besiegt Düsseldorf

FRANKFURT/MAIN/MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Dortmund hat den erhofften Sprung auf Tabellenplatz zwei der Fußball-Bundesliga verpasst und im Fernduell mit RB Leipzig und dem FC Bayern München wichtige Punkte eingebüßt.



Der Vize-Meister kam am Sonntagabend nicht über ein 2:2 (1:1) bei Eintracht Frankfurt hinaus. Axel Witsel (11. Minute) und Jadon Sancho (66.) trafen für den BVB. Neuzugang André Silva (44.) und ein Eigentor von Thomas Delaney (88.) bescherten der Eintracht zweimal den Ausgleich. Borussia Mönchengladbach gewann zuvor 2:1 (0:1) gegen Fortuna Düsseldorf. Marcus Thuram glich in der 74. Minute aus und traf in der 88. Minute auch zum Sieg. Die Gladbacher schoben sich damit auf einen Europapokalrang.

Vettel bei Formel-1-Rennen in Singapur mit erstem Saisonsieg

SINGAPUR (dpa) - Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat beim Großen Preis von Singapur seinen ersten Saisonsieg gefeiert.



Für den Ferrari-Fahrer aus Heppenheim war es am Sonntag der 53. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere. Der zuletzt schwer kritisierte Hesse verhinderte den Sieg-Hattrick seines zweitplatzierten Stallrivalen Charles Leclerc aus Monaco und holte sich seinen ersten Formel-1-Triumph seit 392 Tagen. Bei seinem fünften Erfolg auf dem Marina Bay Street Circuit profitierte der 32-Jährige von einer Fehlrechnung der Ferrari-Strategen zum Leidwesen von Leclerc und vom schweren Fehler der Mercedes-Taktiker. Der britische WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton schaffte es nur auf Platz vier hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen aus den Niederlanden.

FC Liverpool setzt Siegesserie mit 2:1 beim FC Chelsea fort

LONDON (dpa) - Der Champions-League-Sieger FC Liverpool hat seine Siegesserie in der englischen Premier League fortgesetzt.



Die Reds setzten sich am Sonntag mit 2:1 (2:0) beim Europa-League-Gewinner FC Chelsea durch. Nach sechs Siegen aus sechs Spielen führen die Reds die Premier-League-Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Manchester City an. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hatte am Samstag mit 8:0 gegen den Tabellenletzten FC Watford gewonnen.

Handball-Meister Flensburg bleibt mit Sieg gegen Leipzig oben dran

FLENSBURG (dpa) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt bleibt dank eines klaren Sieges gegen den SC DHfK Leipzig auf Tuchfühlung zum Bundesliga-Spitzenduo.



Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag vor heimischer Kulisse mit 30:22 (13:9) durch und schob sich mit 9:3 Punkten auf Rang drei hinter Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf (12:0) und die Rhein-Neckar Löwen (10:2), die im Topspiel beim SC Magdeburg mit 32:28 (14:13) die Oberhand behielten.

Deutsches Rad-Team holt Silber zum WM-Auftakt im Mixed-Teamzeitfahren

HARROGATE (dpa) - Die deutsche Mannschaft hat mit einem angeschlagenen Tony Martin zum Auftakt der Straßenrad-WM in Yorkshire die Silbermedaille im Mixed-Teamzeitfahren gewonnen.



Die sechsköpfige Equipe musste sich am Sonntag im neu geschaffenen Wettbewerb über 28 Kilometer mit Start und Ziel in Harrogate mit 22 Sekunden Rückstand nur den Niederlanden geschlagen geben. Bronze ging an Gastgeber Großbritannien. Allerdings waren viele Teams nicht in Bestbesetzung angetreten. Martin ist nach einem Sturz bei der Spanien-Rundfahrt noch angeschlagen.

Laver-Cup: Zverev erneut Matchwinner für Europas Tennis-Team

GENF (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat der Europa-Auswahl im Laver Cup erneut den Gesamtsieg gesichert.



Der Hamburger gewann am Sonntag im Vergleich mit einer Welt-Auswahl das entscheidende letzte Einzel 6:4, 3:6, 10:4 im Match-Tiebreak gegen den Kanadier Milos Raonic. Damit entschieden die Gastgeber den Kontinentalvergleich mit 13:11 auch bei der dritten Auflage für sich. Zverev hatte bereits im Vorjahr in Chicago gegen den Südafrikaner Kevin Anderson für die entscheidenden Punkte gesorgt.

München gewinnt auch gegen die Eisbären und bleibt Tabellenführer

BREMERHAVEN (dpa) - Der EHC Red Bull München hat auch das vierte Spiel der neuen DEL-Saison gewonnen und die Eisbären Berlin 4:2 (1:0, 2:2, 1:0) geschlagen.



Gegen den Ex-Meister überzeugte München vor allem in den Überzahl-Situationen und erzielte die drei ersten Treffer durch Konrad Abeltshauser (3. Minute), Mark Voakes (25.) und Philip Gogulla (27.) jeweils mit einem Mann mehr auf dem Eis. Yasin Ehliz traf zum 4:2 (43.). Für Berlin machten Leonhard Pförderl (26.) und Austin Ortega (30.) jeweils die Treffer zum Anschluss. München ist nach vier Spieltagen damit als einziges Team der Deutschen Eishockey Liga noch ungeschlagen und steht an der Spitze der Tabelle.

ZDF-«Sportreportage»: Zwei kenianische Leichtathleten nutzten EPO

BERLIN (dpa) - Zwei kenianische Leichtathleten haben sich einem Bericht der ZDF-«Sportreportage» zufolge kurz vor den Weltmeisterschaften in Doha/Katar mit dem Blutdopingmittel EPO behandeln lassen.



Wie in der am Sonntag ausgestrahlten Sendung berichtet wird, handelt es sich um einen Sportler und eine Sportlerin. Die beiden Top-Athleten aus dem Nationalteam seien mit versteckter Kamera dabei gefilmt worden, wie sie EPO direkt in die Vene injiziert bekamen. Die WM beginnt am kommenden Freitag. «Keiner dopt direkt vor den Rennen oder einem wichtigen Wettkampf, hier nutzen sie das EPO im Training», sagte ein Mediziner, der anonym bleiben wollte, dem ZDF. «Vom jetzigen Nationalteam hatte ich alleine acht Läufer bei mir.»

Bundestrainer Löw zur Torwartdebatte: «Lasse mich nicht beeinflussen»

BERLIN (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw nimmt die aufgeregte Torwart-Debatte rund um die Fußball-Nationalmannschaft gelassen.

«Von so was lasse ich mich nicht beeinflussen. Das lässt mich völlig entspannt in die Zukunft blicken», zitierte die «Bild am Sonntag» den 59-Jährigen. Seit Tagen kocht eine Diskussion um DFB-Kapitän Manuel Neuer und seinen Stellvertreter Marc-André ter Stegen, der sich über seine Reservistenrolle beklagt hatte. Bayern-Keeper Neuer hatte die Äußerungen seines Nationalelf-Kollegen kritisiert, ter Stegen wiederum fand dies «unpassend».

Club-WM für Frauen im «nächsten oder übernächsten» Jahr

MAILAND (dpa) - FIFA-Präsident Gianni Infantino hat seinen Wunsch nach einer Weltliga für Frauen-Nationalmannschaften bekräftigt.

«Wir werden es solange wieder auf den Tisch bringen, bis es verabschiedet wird», sagte der Schweizer am Sonntag bei der Fußball-Konferenz des Weltverbands am Vortag der Weltfußballer-Gala in Mailand. Die WM 2019 in Frankreich habe gezeigt, dass «das, was wir brauchen, Wettbewerbe auf einem Top-Level sind». Auch eine jährliche Club-WM solle geschaffen werden. Infantino sprach von einem möglichen Start «im nächsten oder übernächsten Jahr.

2. Liga: Hamburg gewinnt 4:0 - auch Dynamo Dresden siegt

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV hat Wiedergutmachung für die Derby-Niederlage in der 2. Fußball-Bundesliga betrieben und Platz zwei gefestigt.

Fünf Tage nach dem 0:2 gegen FC St. Pauli gewann der HSV mit 4:0 (2:0) gegen das bisher starke Erzgebirge Aue (11 Punkte). Mit 16 Zählern stehen die Hamburger direkt hinter dem VfB Stuttgart (17) und haben nach dem 7. Spieltag bereits fünf Zähler Vorsprung auf Platz vier. Einen wichtigen Erfolg feierte Dynamo Dresden durch das 2:1 (0:1) gegen Jahn Regensburg. Aufsteiger VfL Osnabrück verpasste durch das 1:1 (1:1) gegen den FC St. Pauli den Sprung auf Rang vier.

Patrick Glöckner neuer Trainer beim Chemnitzer FC

CHEMNITZ (dpa) - Patrick Glöckner ist neuer Cheftrainer beim krisengeschüttelten Chemnitzer FC.

Der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer übernimmt ab sofort das Amt von Interimstrainer Sreto Ristic, der am Samstag mit dem 3:2 gegen den FC Carl Zeiss Jena den ersten Saisonsieg mit dem Fußball-Drittligisten erzielt hatte. Er wird künftig von Christian Tiffert und Torwarttrainer Marcel Höttecke unterstützt. Am Montag soll der neue Coach vorgestellt werden.

Deutsches Beachvolleyball-Duo verpasst direktes Olympiaticket knapp

HAIYANG (dpa) - Mit einer knappen Niederlage hat das deutsche Beachvolleyball-Duo Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger (Stuttgart/Berlin) die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio verpasst.

Im Finale des Qualifikationsturniers im chinesischen Haiyang unterlagen die beiden Nationalspielerinnen am Sonntag Liliana Fernandez Steiner/Elsa Baquerizo McMillan aus Spanien mit 1:2 (21:18, 17:21, 10:15).Laboureur und Ittlinger waren zuvor vom Deutschen Volleyball-Verband für das Turnier nominiert worden, bei dem je 16 Teams bei den Männern und Frauen um das das Ticket für die Sommerspiele 2020 spielten.

Osaka siegt in Osaka: Japanische Tennisspielerin gewinnt Heimspiel

OSAKA (dpa) - Die Japanerin Naomi Osaka hat ihr Heimspiel in Osaka gewonnen.

Die zweimalige Grand-Slam-Turnier-Siegerin setzte sich am Sonntag im Finale der WTA-Veranstaltung gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa klar mit 6:2, 6:3 durch und feierte damit eine perfekte Woche in ihrer gleichnamigen Geburtsstadt. Pawljutschenkowa hatte am Samstag im Halbfinale Angelique Kerber mit 6:3, 6:3 bezwungen. Damit verpasste die deutsche Nummer eins ihre zweite Final-Teilnahme in diesem Jahr deutlich.



Peking-Olympiasiegerin Spitz beendet Erfolgskarriere mit Platz zehn

GRÄCHEN (dpa) - Peking-Olympiasiegerin Sabine Spitz hat mit einem zehnten Platz bei der Mountainbike-Marathon-WM ihre beeindruckende Karriere beendet.

Die 47-Jährige erreichte am Sonntag auf dem Rundkurs in Grächen (Schweiz) nach 68 Kilometern und 3.000 Höhenmetern mit 12:25 Minuten Rückstand auf die französische Siegerin Pauline Ferrand Prevot das Ziel. Platz vier belegte die Freiburgerin Adelheid Morath. Bis Olympia 2020 in Tokio wollte Spitz nicht mehr weitermachen, dafür sei die Motivation «nicht mehr so da gewesen».

Olympiasieger Christian Reitz gewinnt mit Monika Karsch EM-Gold

BOLOGNA (dpa) - Ein Jahr vor den Spielen in Tokio hat Rio-Olympiasieger Christian Reitz mit der Olympia-Zweiten Monika Karsch den Europameisterschaftstitel im Mixed-Wettbewerb mit der Sportpistole gewonnen.

Das Duo setzte sich am Sonntag in Bologna im Goldmatch gegen die Ukraine durch. Rang drei ging an Schweden. 24 Stunden zuvor holte Reitz in seiner Spezialdiszipin Schnellfeuerpistole Silber und musste sich nur dem Italiener Riccardo Mazzetti geschlagen geben.

Deutsches Ringer-Team mit positivem WM-Fazit - «Einfach nur stolz»

NUR-SULTAN (dpa) - Trotz des unglücklichen WM-Abschlusses im Freistil reist das deutsche Ringer-Team großteils zufrieden aus Kasachstan heim.

«Ich bin einfach nur stolz auf das, was das gesamte Team in Nur-Sultan geleistet hat», sagte Verbandspräsident Manfred Werner. Mit je zwei Bronzemedaillen in der Griechisch-Römisch-Klasse durch Frank Stäbler und Denis Kudla sowie bei den Frauen durch Aline Rotter-Focken und Anna Schell wurden die Erwartungen übertroffen. Das Quartett sowie Eduard Popp als fünfter Athlet sicherten sich zudem ihre Olympia-Teilnahmen.