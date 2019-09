Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.19

Schlimmer Fehlstart für Gladbach in der Europa League

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat sich beim Europacup-Comeback nach zweieinhalb Jahren kräftig blamiert.



Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League gegen den österreichischen Außenseiter Wolfsberger AC am Donnerstag 0:4 (0:3) und kassierte damit die höchste Heimpleite auf internationale Bühne in der Vereinsgeschichte. Shon Weissman (13.), zweimal Mario Leitgeb (31. und 68.) und Marcel Ritzmaier (41.) sorgten für einen verdienten Überraschungscoup der Österreicher.

VfL Wolfsburg siegt 3:1 gegen Oleksandrija

WOLFSBURG (dpa) - Der VfL Wolfsburg hat in der Europa League eine vollständige Blamage der Fußball-Bundesliga verhindert.



Als einziger deutscher Verein gewannen die Niedersachsen ihr Auftaktspiel gegen den Außenseiter PFK Oleksandrija aus der Ukraine mit 3:1 (2:0). Den ersten Europacup-Abend des VfL nach dreieinhalb Jahren verfolgten am Donnerstag bloß 10 112 Zuschauer in der nicht einmal halbleeren Volkswagen Arena. Die Tore schossen Maximilian Arnold (20.), Admir Mehmedi (24.) und Josip Brekalo (67.). Der Anschlusstreffer der ansonsten harmlosen Ukrainer gelang Jewgen Banada per Direktabnahme nach einem Freistoß (66.).

Eintracht Frankfurt startet mit Niederlage in der Europa League

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt ist mit einer Niederlage in die Gruppenphase der Europa League gestartet.



Die Hessen kassierten am Donnerstagabend eine 0:3 (0:1)-Niederlage gegen den FC Arsenal. Die Treffer vor 47.000 Zuschauern erzielten Joe Willock (38.), Bukayo Saka (85.) und der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang (88.). Dazu sah Frankfurts Dominik Kohr in der 79. Minute die Gelb-Rote Karte. Für die Eintracht, die im Vorjahr noch die Gruppenphase mit sechs Siegen gemeistert hatte und anschließend bis ins Halbfinale vorgedrungen war, ist es die erste internationale Heimniederlage seit 2006.

Volleyballer unterliegen Spanien im letzten EM-Gruppenspiel

ANTWERPEN (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben ihr letztes EM-Gruppenspiel verloren. Die bereits für das Achtelfinale qualifizierte Mannschaft von Nationaltrainer Andrea Giani enttäuschte beim 1:3 (22:25, 20:25, 25:18, 19:25) gegen Spanien auf ganzer Linie.



Nach nur zwei Siegen aus fünf Partien in Gruppe B trifft der Vize-Europameister von 2017 am Samstag in Appeldoorn entweder auf die Ukraine oder die Niederlande. Erfolgreichster deutscher Angreifer am Donnerstag in Antwerpen war Simon Hirsch mit 15 Punkten. Georg Grozer spielte nach einer verletzungsbedingten Pause von zwei Spielen zumindest im ersten Satz.

Hannovers Handballer bauen Spitzenposition aus

STUTTGART (dpa) - Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben auch ihr sechstes Saisonspiel gewonnen und damit einen Startrekord in ihrer Bundesliga-Geschichte aufgestellt.



Das Team von Trainer Carlos Ortega setzte sich am Donnerstagabend mit 28:23 (15:9) beim weiter sieglosen TVB Stuttgart durch. Mit nun 12:0-Punkten bauten die Niedersachsen die Tabellenführung sogar vorerst noch aus. Einer der Verfolger bleibt Rekordmeister THW Kiel, der eine intensive Partie beim Bergischen HC letztlich mit 34:29 (17:17) für sich entschied und nun Vierter ist.

Hülkenberg will «nicht mit Ach und Krach» in Formel 1 bleiben

SINGAPUR (dpa) - Nico Hülkenberg will nicht um jeden Preis auch im nächsten Jahr in der Formel 1 fahren.



«Ich muss nicht mit Ach und Krach in der Formel 1 verbleiben. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Weile nichts zu machen», sagte der 32-Jährige am Donnerstag in Singapur. Der Rheinländer muss Renault am Jahresende verlassen. Seine Verhandlungen über einen Wechsel zum Haas-Team sind geplatzt. «Wir haben geredet, es gab Interesse, aber am Ende sind wir nicht zusammengekommen», sagte Hülkenberg. Als Möglichkeit gilt nun noch ein Cockpit bei Alfa Romeo. «Es liegt nicht mehr in meinen Händen, aber es gibt noch realistische Optionen», sagte Hülkenberg.

Nach WM-Debakel: Hoeneß kritisiert Basketball-Teamleitung

MÜNCHEN (dpa) - Nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus der deutschen Basketballer bei der Weltmeisterschaft in China hat Bayern-Präsident Uli Hoeneß Kritik an Bundestrainer Henrik Rödl und dessen Team geübt.



«Man hätte erwartet, dass die Mannschaft Gas gibt, dass sie Leidenschaft zeigt, dass sie Empathie zeigt. Das hat mir da gefehlt. Da hat meiner Meinung nach auch die Teamleitung es nicht geschafft, eine Einheit zu bilden», sagte Hoeneß am Donnerstag in München bei einem Medien-Termin der Basketball-Bundesliga. «Wir haben alle gehofft, dass die Nati einen zusätzlichen Push gibt. Das hat sich leider nicht bewahrheitet.»

Ringerin Rotter-Focken gewinnt WM-Bronze

NUR-SULTAN (dpa) - Aline Rotter-Focken hat bei der Weltmeisterschaft der Ringer in Kasachstan Bronze gewonnen und dem deutschen Team damit das dritte Edelmetall beschert.



Die Sportlerin aus Krefeld gewann am Donnerstag in der höchsten Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm ihren Kampf um Platz drei gegen Lokalmatadorin Elmira Sysdykowa. Die 28-Jährige feierte ihre vierte WM-Medaille nach Gold 2014, Silber 2017 und Bronze 2015. In Nur-Sultan hatten vor ihr schon Frank Stäbler (-67 kg) und Denis Kudla (-67 kg) jeweils Bronze geholt.

Bierhoff weist Hoeneß-Kritik zurück: Klare Neuer-«Statements» von Löw

MÜNCHEN (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Kritik der Bayern-Führung um Uli Hoeneß am Umgang mit Torwart Manuel Neuer durch die Führung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgewiesen.

«Die Vorwürfe überraschen mich, und ich habe dafür auch kein Verständnis», teilte Bierhoff am Donnerstag mit. Der 51-Jährige sieht auch keine Veranlassung, dass Joachim Löw im aktuellen Torhüterdisput die Rangfolge zwischen dem 33 Jahre alten Kapitän Neuer und Marc-André ter Stegen (27) vom FC Barcelona neu darlegen müsse. «Der Bundestrainer hat schon Ende letzten Jahres gesagt, dass er bis zur EM auf Manu baut, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Ich weiß nicht, ob man das ständig wiederholen muss, zumal Manus gerade zuletzt gezeigte Leistungen doch absolut für ihn sprechen», erklärte Bierhoff. «Und gleichzeitig sehen die Trainer auch die herausragenden Leistungen von Marc-André ter Stegen, der seine Einsätze bekommen wird.»

Deutschland in der FIFA-Weltrangliste nur noch auf Platz 16

ZÜRICH (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist in der FIFA-Weltrangliste erneut zurückgefallen.

Das Team von Bundestrainer Joachim Löw rutschte nach den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande (2:4) und in Nordirland (2:0) um einen Rang auf Platz 16 ab. Den größten Sprung unter den 20 besten Mannschaften in dem am Donnerstag veröffentlichen Ranking machten die Niederlande. Durch den Sieg gegen die DFB-Elf und das anschließende 4:0 in Estland kletterte die Elftal von Coach Ronald Koeman um drei Plätze auf Rang 13. Spitzenreiter bleibt Belgien vor Frankreich. Der Weltmeister tauschte mit Brasilien die Plätze.

Boris Schommers neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern

KAISERSLAUTERN (dpa) - Boris Schommers wird neuer Cheftrainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern.

Der frühere Nürnberger übernimmt damit die Nachfolge des beurlaubten Sascha Hildmann. Dies teilten die Pfälzer am Donnerstga mit. Der 40-jährige Schomers war von 2006 bis 2017 in der Jugendabteilung des 1. FC Köln engangiert und gewann dort 2011 mit der U17 den deutschen Meistertitel. Von der Saison 2017/2018 an arbeitete er als Co-Trainer von Michael Köllner beim 1. FC Nürnberg, nach dessen Entlassung als Interimstrainer. Infolge des Bundesliga-Abstiegs im Mai musste Schommers beim Club gehen. Jetzt soll er den FCK nach dem Fehlstart aus der Krise führen.

Andreas Möller soll Nachwuchs-Chef bei Eintracht Frankfurt werden

BERLIN (dpa) - Welt- und Europameister Andreas Möller soll neuer Chef des Nachwuchs-Leistungszentrums seines Heimatvereins Eintracht Frankfurt werden.

Der 52-Jährige werde «mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit» Nachfolger von Armin Kraaz, schreibt das Fachmagazin «Kicker» (Donnerstag). Zuerst hatte die «Bild»-Zeitung darüber berichtet. Möller könne von seinen langjährigen Erfahrungen als Profi bei der Frankfurter Eintracht, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Juventus Turin profitieren. Als Co-Trainer der ungarischen Nationalmannschaft hatte er auch viel mit dem Nachwuchsbereich zu tun. Kraaz wechselt nach «Kicker»-Informationen in die Auslandsabteilung der SGE. Seine Profikarriere hatte Möller 2004 beendet.

FC Bayern beklagt vor Köln-Spiel drei angeschlagene Profis

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München beklagt vor dem Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln drei leicht angeschlagene Profis.

Abwehrspieler Lucas Hernández habe sich beim 3:0 zum Start der Champions League gegen Roter Stern Belgrad leicht am Sprunggelenk verletzt, teilte Trainer Niko Kovac am Donnerstag mit. Kingsley Coman klagte nach seinem spektakulären Flugkopfballtor zum 1:0 über Nackenprobleme. Und Joshua Kimmich war in der ersten Hälfte umgeknickt und musste behandelt werden. Der deutsche Nationalspieler konnte aber 90 Minuten durchspielen. Mit dem Fuß sei «alles okay», berichtete Kovac. Definitiv fehlen werden dem deutschen Meister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die noch verletzten David Alaba und Leon Goretzka.

Vettel nach Rückschlägen: Habe mich da «immer rausgeboxt»

SINGAPUR (dpa) - Sebastian Vettel hat trotz der jüngsten Rückschläge die Lust auf die Formel 1 nicht verloren. «Solche Phasen gehören dazu.

Ich habe mich in der Vergangenheit da immer rausgeboxt und werde das auch dieses Mal wieder schaffen», sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag vor dem Großen Preis von Singapur. Der 32-Jährige war zuletzt auf Platz fünf der WM-Gesamtwertung zurückgefallen und auch von Teamkollege Charles Leclerc überholt worden. «Es ist sicher nicht die beste Zeit, aber auch nicht die schlimmste», sagte Vettel. Bei nun 115 Punkten Rückstand auf WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton wird es für den Hessen auch im fünften Ferrari-Jahr nicht zum Titel reichen. «Ich gehe sehr kritisch mit mir selbst um. Das finde ich richtig, weil es mir geholfen hat, da wieder rauszukommen», sagte Vettel. Er liebe das Rennfahren immer noch, versicherte er.

Absage von Haas-Rennstall: Hülkenberg weiter auf Cockpit-Suche

SINGAPUR (dpa) - Für Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg hat sich die Chance auf einen Wechsel zum Haas-Rennstall zerschlagen.

Das US-Team bestätigte am Donnerstag in Singapur die Verlängerung der Verträge mit den Stammfahrern Romain Grosjean und Kevin Magnussen. Zuvor war der Rheinländer Hülkenberg für ein Cockpit bei Haas gehandelt worden. Der 32-Jährige muss am Saisonende Renault nach drei Jahren verlassen und wird vom Franzosen Esteban Ocon ersetzt. Nach der Entscheidung bei Haas schwinden die Optionen von Hülkenberg für eine Zukunft in der Formel 1.

Kubica verlässt Formel-1-Team Williams am Jahresende

SINGAPUR (dpa) - Robert Kubica wird das Formel-1-Team Williams zum Ende der Saison verlassen. Diese Entscheidung verkündete der Pole am Donnerstag vor dem Großen Preis von Singapur.

Der 34-Jährige hatte sich Anfang 2011 bei einem Rallye-Unfall schwer verletzt und war erst zu Beginn dieser Saison als Stammpilot in die Formel 1 zurückgekehrt. «Das hat viel Kraft gekostet. Ich danke Williams für die Chance, die sie mir gegeben haben», sagte Kubica. Seine Zukunft sei offen. Zwar würde er gern in der Formel 1 bleiben, prüfe aber auch Optionen in anderen Rennserien. «Ich werde etwas tun, was mir die Freude am Rennfahren zurückbringt», sagte er.

Iranischer Minister: Frauen können für Länderspiele ins Stadion

TEHERAN (dpa) - Iranische Frauen dürfen nach den Worten von Sportminister Massud Soltanifar künftig zumindest Fußball-Länderspiele besuchen.

«Alle notwendigen Vorbereitungen sind getroffen, damit auch Frauen, vorerst jedoch nur für Länderspiele, in die Fußballstadien kommen können», sagte der Minister. Im Asadi-Stadion in Teheran, wo Irans Nationalmannschaft ihre WM-Qualifikationsspiele austrägt, wurden für Frauen separate Eingänge, eine Extra-Tribüne und Damen-Toiletten eingerichtet. Außerdem sollen spezielle Polizei-Einheiten eingesetzt werden, damit die Frauen sicher in das und aus dem Stadion kommen, sagte Soltanifar laut dem Webportal des Sportministeriums.

Engländer McGrath neuer Bundestrainer der deutschen 7er-Rugby-Auswahl

HAMBURG (dpa) - Der Engländer Damian McGrath wird neuer Bundestrainer der deutschen 7er-Rugbynationalmannschaft der Männer.

Der 61 Jahre alte Routinier übernimmt damit die Nachfolge des aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Vuyo Zangqa, unter dem die DRV-Auswahl im Juli den erstmaligen Gewinn der Europameisterschaft gefeiert hatte. McGrath, der bereits die 7er-Nationalteams von Samoa und Kanada zu Weltserien-Turniersiegen geführt hat, unterschrieb einen Vertrag bis 2024, teilte der Deutsche Rugby-Verband (DRV) am Donnerstag mit.