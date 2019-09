Written by: Redaktion DER FARANG | 09/09/2019

Positiver WM-Abschluss für Basketballer: Olympia-Qualiturnier gebucht

SHANGHAI (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei ihrer insgesamt enttäuschenden WM in China einen positiven Abschluss geschafft und die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier perfekt gemacht.



Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder setzte sich am Montag in Shanghai zum Ende der Platzierungsrunde mit 82:76 (36:33) gegen Kanada durch. Bester Werfer war Aufbauspieler Schröder mit 21 Punkten. Damit beendete die Auswahl des Deutschen Basketball Bunds das Weltturnier auf Rang 18. Das bedeutete das bislang schlechteste WM-Abschneiden. Dies reichte aber für den Sprung zu einem von vier Qualiturnieren für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, das kommenden Sommer stattfindet.

Interimscoach Dier lässt DTB-Aufgaben für Kerber ruhen

ZHENGZHOU (dpa) - Interimstrainer Dirk Dier kann sich auf der Asien-Tour komplett auf die Zusammenarbeit mit der früheren Tennis-Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber konzentrieren.



Der 47-Jährige ist von seinen Aufgaben als Nachwuchs-Bundestrainer für die kommenden Wochen freigestellt. Das teilte der Deutsche Tennis Bund am Montag mit. Kerber hatte sich nach ihrem Zweitrunden-Aus in Wimbledon Anfang Juli von Rainer Schüttler getrennt, war ohne Coach gereist und wartet seitdem noch auf einen Sieg. Mit Ex-Profi Dier bestreitet die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin in dieser Woche das mit 1,5 Millionen Dollar dotierte WTA-Turnier in Zhengzhou und bekommt es zunächst mit der Amerikanerin Alison Riske zu tun.

Bamberger Boxer Mersljakov nach Auftaktsieg in zweiter WM-Runde

JEKATERINBURG (dpa) - Ohne Probleme ist der erste deutsche Boxer bei der WM der Amateure im russischen Jekaterinburg in die nächste Runde eingezogen.



Andrej Mersljakov besiegte am Montag im Mittelgewicht (Klasse bis 75 kg) den Katarer Abdulla Mohammed vorzeitig. Die Ringrichterin brach den Kampf wegen Überlegenheit (RSC) des Deutschen in der zweiten Runde ab. Mohammed war nach klaren Treffern dreimal angezählt worden.

Ludwig/Kozuch als 14. auf Kurs Olympia - Thole/Wickler buchen Tickets

ROM (dpa) - Mit ihrem ersten gemeinsamen Sieg sind Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch gleich in die Top 15 der Beachvolleyball-Weltrangliste vorgestoßen.



Der Weltverband FIVB führt das deutsche Nationalteam, das nach zuvor enttäuschenden Saisonergebnissen überraschend das Welttour-Finale in Rom gewann, am Montag im Olympic-Ranking auf Rang 14. Als bestes deutsches Frauen-Team stehen Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart) in dieser Wertung auf Platz elf. Nach gegenwärtigem Stand wären beide deutschen Frauen-Duos 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei.

Deutsche Springreiter in Spruce Meadows ohne Chance

CALGARY (dpa) - Beim Großen Preis von Spruce Meadows hat keiner der deutschen Springreiter die zweite Runde erreicht.



Bei dem zur Grand-Slam-Serie gehörenden Turnier kam Andre Thieme aus Plau am See am Sonntag (Ortszeit) nach einem Abwurf mit Aretino nur auf Platz 16. Den Höhepunkt des Turniers in der Nähe von Calgary gewann die US-Amerikanerin Beezie Madden, die im Sattel von Darry Lou als einzige Starterin in zwei Runden ohne Abwurf blieb und nur einen Strafpunkt wegen Zeitüberschreitung erhielt.

Mit Nguyen und Dauser: Männer-Turnteam für die Heim-WM steht

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutsche Männer-Turnriege für die Heim-Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart steht.



Neben Mehrkampfmeister Andreas Toba (TK Hannover) gehören Karim Rida (SC Berlin), Marcel Nguyen (TSV Unterhaching), Lukas Dauser (TSV Unterhaching) und Nick Klessing (SV Halle) zum WM-Team. Das Quintett gab der Deutsche Turner Bund am Montag bekannt.