Von: Redaktion DER FARANG | 26.08.19

WM-Affäre: Gericht lässt Anklage gegen ehemalige DFB-Funktionäre zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die ehemaligen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach und Theo Zwanziger müssen sich wegen der WM-Affäre nun auch in Deutschland vor einem Gericht verantworten.



Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ließ die Anklage wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung zu. Es bestehe bei insgesamt vier Angeklagten ein hinreichender Tatverdacht, gab das OLG am Montag bekannt. Auch der frühere DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und der ehemalige FIFA-Generalsekretär Urs Linsi gehören zu den Beschuldigten. Das OLG revidierte damit eine Entscheidung des Landesgerichts Frankfurt, das im Oktober 2018 die Eröffnung eines Hauptverfahrens abgelehnt hatte.

Robin Dutt nicht mehr Trainer des VfL Bochum

BOCHUM (dpa) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat sich von Trainer Robin Dutt getrennt. Das teilte der Club am Montag mit.



Der VfL hat nach vier Spielen nur zwei Punkte. Nach dem 3:3 gegen Wehen Wiesbaden hatte Dutt sich selbst infrage gestellt. Am Sonntag fand ein Gespräch mit Sportvorstand Sebastian Schindzielorz statt, am Montag folgte die Trennung. Nach Daniel Meyer beim FC Erzgebirge Aue ist es die zweite Trainer-Beurlaubung in dieser Saison.

Wegen HSV-Profi Jatta: KSC legt Einspruch gegen Spielwertung ein

KARLSRUHE (dpa) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat wegen des Einsatzes von HSV-Spieler Bakery Jatta Einspruch gegen die Spielwertung der 2:4-Niederlage gegen den Hamburger SV eingelegt.



Der Einspruch «erfolgt im Hinblick auf die nach wie vor ungeklärte Situation um die Spielberechtigung des HSV-Spielers Bakery Jatta», hieß es am Montag in einer Vereinsmitteilung. Zuvor hatten das bereits der 1. FC Nürnberg und VfL Bochum getan. Die «Sport Bild» hatte über Zweifel an der Identität Jattas berichtet.

Wechsel von Stürmer Bas Dost zu Eintracht Frankfurt perfekt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Transfer von Stürmer Bas Dost zum Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist perfekt. Das teilten die Hessen am Montag mit.



Der 30 Jahre alte Niederländer kommt für etwa zehn Millionen Euro vom portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Dost spielte bereits von 2012 bis 2016 für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga.

Erzgebirge Aue präsentiert Meyer-Nachfolger: Schuster übernimmt

AUE (dpa) - Eine Woche nach der Beurlaubung von Daniel Meyer hat Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am Montag Dirk Schuster als Nachfolger präsentiert.



Der 51-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2022. Bis zu seiner Freistellung im Februar hatte Schuster den Ligakonkurrenten Darmstadt trainiert. Die Sachsen hatten sich am 19. August nach mehr als einem Jahr überraschend von Meyer getrennt. Die Gründe wurden bisher nicht bekannt. Danach hatte Ex-Spieler Marc Hensel das Team als Interimstrainer betreut.

Trainer Klopp will nach Vertragsende in Liverpool ein Jahr pausieren

LIVERPOOL (dpa) - Jürgen Klopp plant nach dem Ende seiner Amtszeit beim FC Liverpool eine Auszeit ein.



«Davon muss man ausgehen», antwortete der Coach des Champions-League-Siegers in einem «Kicker»-Interview auf die Frage, ob er erst einmal eine Pause einlege, wenn sein Vertrag in Liverpool ende. Der aktuelle Kontrakt des 52-Jährigen läuft noch bis zum 30. Juni 2022. Wenn er eines Tages für sich entscheide, dass er nicht mehr könne, «dann höre ich auf für ein Jahr», sagte der ehemalige Bundesliga-Coach.

Völler bestätigt Bayern-Interesse an Nationalspieler Havertz

LEVERKUSEN (dpa) - Sport-Geschäftsführer Rudi Völler von Bayer Leverkusen hat das Interesse des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern München an Nationalspieler Kai Havertz bestätigt.



«Es ist kein Geheimnis, dass es Telefonate gab und ein großes Interesse da war. Ich habe freundschaftlich und korrekt mit Karl-Heinz Rummenigge telefoniert», sagte Völler am Montag Sky Sport News HD mit Blick auf das 20 Jahre alte Mittelfeldtalent seines Vereins. «Und er hat auch verstanden, dass wir es nicht machen.»

Hoffenheims Kramaric für Knie-Eingriff in Kroatien

WALLDORF (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim muss noch länger auf den kroatischen WM-Zweiten Andrej Kramaric verzichten.



Der Stammspieler werde sich aufgrund seiner Knieprobleme in seiner Heimat operieren lassen, teilte der Fußball-Bundesligist am Montag mit. Wie lange der Stürmer nach der Arthroskopie ausfällt, gab die TSG nicht bekannt.

Schalke-Stürmer Burgstaller tritt aus Österreichs Nationalteam zurück

GELSENKIRCHEN (dpa) - Stürmer Guido Burgstaller vom FC Schalke 04 ist aus Österreichs Fußball-Nationalteam zurückgetreten.



Der 30-Jährige wolle sich künftig nur auf Schalke konzentrieren, teilte der Club am Montag mit. Der Angreifer spielte 2012 erstmals für Österreich und bestritt seitdem 25 Länderspiele (2 Tore).

PSG-Stürmer Mbappé und Cavani fallen mehrere Wochen aus

PARIS (dpa) - Der französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé fällt rund vier Wochen aus.



Der 20 Jahre alte Stürmer des französischen Meisters Paris Saint-Germain erlitt nach Vereinsangaben vom Montag einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. Beim Heimspiel gegen den FC Toulouse (4:0) am Sonntagabend hatte sich auch Sturmkollege Edinson Cavani an der rechten Hüfte verletzt. Wie lange der Uruguayer fehlen wird, stehe noch nicht genau fest, erklärte PSG. Man rechne aber mit mindestens drei Wochen, so der Club.

Schiedsrichter-Kritik mit Folgen? DFB ermittelt gegen VfB-Coach

FRANKFURT/MAIN/STUTTGART (dpa) - Der DFB-Kontrollausschuss hat am Montag gegen VfB Stuttgarts Trainer Tim Walter nach dessen harscher Schiedsrichterkritik Ermittlungen eingeleitet, wie der Verband am Montag mitteilte. «Ich dachte, meine Frau pfeift heute. Die pfeift auch immer für die mit den schönsten Trikots», hatte er unter anderem nach dem 0:0 der Schwaben beim FC Erzgebirge Aue gesagt.

PGA-Tour-Finale: Golfstar McIlroy knackt den Millionen-Jackpot

ATLANTA (dpa) - Nordirlands Golfstar Rory McIlroy hat zum zweiten Mal das millionenschwere Finale der PGA-Tour gewonnen.



Dank einer starken 66er-Schlussrunde siegte der 30-Jährige am Sonntag (Ortszeit) in Atlanta vor den US-Profis Xander Schauffele sowie Justin Thomas und Brooks Koepka. Für seinen mit dem Triumph verbundenen Gewinn der FedExCup-Wertung kassierte er einen Bonus von 15 Millionen Dollar.