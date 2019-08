Von: Redaktion DER FARANG | 09.08.19

Man City bestätigt: Bayern-Wunschspieler Sané muss operiert werden

MÜNCHEN (dpa) - Der vom FC Bayern München umworbene Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich eine schwere Verletzung am rechten Kreuzband zugezogen und muss operiert werden.



Das teilte der englische Meister Manchester City am Donnerstag mit. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über die Verletzung des 23 Jahre alten Flügelspielers berichtet. Damit fällt der Mittelfeldspieler voraussichtlich rund sechs Monate aus. Die Bayern kommentierten die Verletzung nur ausweichend. «Wir wünschen ihm gute Besserung», sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Donnerstagabend nach dem 23:0-Sieg im Freundschaftsspiel beim FC Rottach-Egern.

Eintracht Frankfurt gewinnt in Europa-League-Quali 5:0 beim FC Vaduz

VADUZ (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat einen riesigen Schritt in Richtung Europa-League-Qualifikation gemacht.



Im Hinspiel der dritten Quali-Runde gewann das Team von Trainer Adi Hütter am Donnerstag mit 5:0 (3:0) beim FC Vaduz aus Liechtenstein. Die Tore bei dem ungefährdeten Erfolg erzielten Filip Kostic (11./27. Minute), Neuzugang Dominik Kohr (41.), Goncalo Paciencia (53.) und Mijat Gacinovic (63.). Das Rückspiel wird am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) in Frankfurt gespielt. Bei einem Weiterkommen würden die Hessen in den Play-offs auf den Sieger des Duells zwischen Racing Straßburg oder Lokomotive Plowdiw treffen.

Bezirksamtschef: Jatta droht schlimmstenfalls Abschiebung

HAMBURG (dpa) - Fußball-Profi Bakéry Jatta vom Hamburger SV droht im schlimmsten Fall die Abschiebung, sollten seine Angaben zur eigenen Identität unwahr sein.



«Die Gründe für die damalige Duldung sind ja dann weggefallen, und dann wird auch der Aufenthalt rückwirkend verwirkt», sagte Falko Droßmann, Bezirksamtsleiter Hamburg Mitte, am Mittwochabend im «Hamburg-Journal» des NDR-Fernsehens. Die zuständige Behörde und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) prüfen die Frage der Identität von Jatta, der 2015 als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen war. Laut einem Bericht der «Sport Bild» soll es Zweifel an Jattas Identität geben, der seit 2016 beim HSV spielt und dort bis Mitte 2024 unter Vertrag steht.

Sarpei über Ehrenrat-Urteil zu Tönnies: «Kann nicht überzeugen»

GELSENKIRCHEN (dpa) - Für Ex-Profi Hans Sarpei sind die drei Monate Auszeit von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 keine ausreichende Maßnahme nach dessen als rassistisch empfundenen Afrika-Aussagen.



«Der Ehrenrat des FC Schalke 04 hat eine Entscheidung getroffen, die aufgrund der Satzung im Ermessensspielraum liegt, in der Argumentation jedoch nicht überzeugen kann», sagte der ehemalige ghanaische Nationalspieler Sarpei, der von 2010 für 2012 für Schalke spielte und heute dort noch Mitglied ist, der Deutschen Presse-Agentur.

Kaum namhafte Last-Minute-Wechsel vor Transferschluss in England

LONDON (dpa) - Die Transferfrist in der englischen Premier League ist am Donnerstag ohne besondere Überraschungen zu Ende gegangen.



Bis 18.00 Uhr (MESZ) wurden bei den großen Topclubs nur wenige namhafte Neuzugänge vermeldet. Prominentester Abgang war der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku, der von Manchester United zu Inter Mailand wechselte. In England schließt das Transferfenster deutlich früher als in Deutschland. In der Bundesliga können die Vereine noch bis zum 2. September Neuzugänge melden.

Gabriel Jesus für zwei Monate für Länderspiele gesperrt

LUQUE (dpa) - Der brasilianische Fußball-Nationalspieler Gabriel Jesus ist nach seinem Platzverweis im Copa-América-Finale für zwei Monate gesperrt worden.



Der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL verhängte die für alle Länderspiele gültige Sanktion am Donnerstag. Gabriel Jesus muss zudem eine Strafe in Höhe von 30.000 US-Dollar (rund 27.000 Euro) zahlen, der brasilianische Verband noch einmal zusätzlich 15.000 US-Dollar (rund 13.500 Euro).

Aiyawatt Srivaddhanaprabha neuer Chef von Leicester City

LEICESTER (dpa) - Acht Monate nach dem tödlichen Hubschraubersturz von Vichai Srivaddhanaprabha übernimmt dessen Sohn Aiyawatt die Führung beim englischen Premier-League-Club Leicester City.



Der 34-jährige Thailänder ist der neue Vorsitzende der «Foxes», wie der Fußball-Verein am Donnerstag bekannt gab. Aiyawatt Srivaddhanaprabhas bisherige Position als stellvertretender Vorsitzender übernimmt sein Bruder Apichet.

Ackermann steigt aus und verliert Gelbes Trikot bei Polen-Rundfahrt

KOSCIELISKO (dpa) - Der deutsche Top-Sprinter Pascal Ackermann hat sein Gelbes Trikot bei der Polen-Rundfahrt nach Aufgabe auf der sechsten Etappe verloren.



Der 25 Jahre alte Rad-Profi vom Team Bora-hansgrohe stieg während des anspruchsvollen Teilstücks von Zakopane nach Koscielisko am Donnerstag aus. Zuvor hatte Ackermann zwei Tagessiege eingefahren.

Wasserspringerin Punzel gewinnt Bronze vom Drei-Meter-Brett

KIEW (dpa) - Wasserspringerin Tina Punzel hat bei den Europameisterschaften in Kiew die vierte Medaille für das deutsche Team gewonnen.



Die 24-Jährige belegte am Donnerstag im Kunstspringen vom Drei-Meter-Brett den dritten Platz. Mit 290,15 Punkten fehlte nicht viel auf die Goldmedaille, die die Niederländerin Inge Jansen mit 293,85 Zählern gewann.

Straßenrad-EM: Lisa Klein holt zweites Silber - Gold für Ludwig

ALKMAAR (dpa) - Radsportlerin Lisa Klein hat bei den Straßen-Europameisterschaften im niederländischen Alkmaar ihre zweite Silbermedaille im Einzelzeitfahren geholt.



Die 23 Jahre alte Saarbrückerin musste sich am Donnerstag nach 22,4 Kilometern in 28:59 Minuten lediglich der niederländischen Titelverteidigerin Ellen van Dijk (28:07) geschlagen geben. Für das erste Gold für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hatte zuvor Hannah Ludwig gesorgt. Die 19-Jährige gewann das Zeitfahren der U23.

Zukunft der Formel 1 in Mexiko-Stadt gesichert

MEXIKO-STADT (dpa) - Die Formel 1 gastiert bis mindestens 2022 in Mexiko-Stadt. Das teilte die Rennserie am Donnerstag mit und schrieb in einer Mitteilung von einem «unglaublichen Enthusiasmus für die Formel 1 in Mexiko».



Der aktuelle Vertrag wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Der diesjährige Grand Prix, bei dem die Piloten im Autodromo Hermanos Rodriguez durch ein ehemaliges Baseballstadion fahren, findet am 27. Oktober statt. Die Strecke auf über 2.000 Metern Höhe gilt nach ihrer Rückkehr ins F1-Programm 2015 als eine der stimmungsvollsten.

Vier Wochen Pause: Rückschlag für Werder-Profi Bartels

BREMEN (dpa) - Fin Bartels wird Fußball-Bundesligist Werder Bremen nach einem erneuten verletzungsbedingten Rückschlag rund vier Wochen fehlen.



Der Offensivspieler muss sich am kommenden Montag einem operativen Eingriff am Knie unterziehen und wird nicht nur den Pflichtspielauftakt am Samstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen Atlas Delmenhorst verpassen, sondern auch die ersten Liga-Spiele.

Deal perfekt: Mainz leiht Stürmer Awoniyi vom FC Liverpool aus

MAINZ (dpa) - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Ersatz für seinen verletzten Topstürmer Jean-Philippe Mateta gefunden.



Die Rheinhessen machten am Donnerstag die angekündigte Ausleihe von Taiwo Awoniyi vom Champions-League-Sieger FC Liverpool perfekt. Der 21 Jahre alte Nigerianer kommt für ein Jahr zu den Mainzern. Awoniyi steht bereits seit 2015 bei den Reds unter Vertrag, absolvierte bisher aber noch kein einziges Spiel für das Team von Trainer Jürgen Klopp.

Hoffenheim verleiht Abwehrspieler Adams an Fortuna Düsseldorf

ZUZENHAUSEN/DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Innenverteidiger Kasim Adams für ein Jahr an den Ligarivalen Fortuna Düsseldorf verliehen.



Der 24-Jährige kam im vergangenen Sommer von Young Boys Bern zur TSG, bei der er einen Vertrag bis 2023 besitzt.

Hoffenheim muss im Pokalspiel in Würzburg ohne Kramaric auskommen

ZUZENHAUSEN (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Alfred Schreuder ohne den WM-Zweiten Andrej Kramaric bestreiten.



Der 28 Jahre alte Kroate ist für das DFB-Pokalspiel beim Drittligisten Würzburger Kickers an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Option, wie Schreuder am Donnerstag sagte. Auch ein Einsatz zum Ligastart bei Eintracht Frankfurt sei noch ungewiss. Für das Pokalspiel in Franken fehlen Schreuder auch Leonardo Bittencourt und Sargis Adamyan.

Job in Zypern: Thomas Doll wird Trainer bei Apoel Nikosia

NIKOSIA (dpa) - Der traditionsreichste zyprische Fußballverein Apoel Nikosa hat Thomas Doll als neuen Trainer verpflichtet.



Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erhielt der 53 Jahre alte frühere Nationalspieler einen Vertrag bis Mai 2021. Doll hatte Ende Januar den Bundesligisten Hannover 96 als Nachfolger von André Breitenreiter übernommen. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga stellten die Niedersachsen mit Mirko Slomka aber einen neuen Cheftrainer vor, obwohl Doll noch einen Vertrag hatte.

Felix Neureuther übernimmt Experten-Aufgabe bei der ARD

MÜNCHEN (dpa) - Der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther übernimmt bei der ARD die Aufgabe als Ski-Experte und wird Nachfolger von Maria Höfl-Riesch.



Der 35-Jährige hatte seine Karriere nach dem vergangenen WM-Winter beendet. Neureuther ist der erfolgreichste deutsche Skirennfahrer in der Weltcup-Geschichte. Die dreimalige Olympiasiegerin Höfl-Riesch hatte nach ihrem Karriereende 2014 als Expertin begonnen.

Aito bleibt ALBA-Trainer - Vertrag um ein Jahr verlängert

BERLIN (dpa) - Aito Garcia Reneses bleibt für eine weitere Saison Cheftrainer beim Basketball-Bundesligisten ALBA Berlin.



Der Vertrag des 72 Jahre alten Spaniers wurde um ein Jahr verlängert, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Aito war 2017 zu ALBA gewechselt und hatte die Berliner in insgesamt fünf Finals geführt. Auf seinen ersten Titel in Deutschland wartet der Routinier allerdings noch.

Christina Obergföll erhält Olympia-Silber von Peking 2008

BERLIN (dpa) - Elf Jahre nach den Olympischen Spielen in Peking erhält die frühere Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll endlich ihre Silbermedaille.



DOSB-Präsident Alfons Hörmann wird ihr die Medaille am 24. August in Offenburg überreichen. Acht Jahre nach der Olympia-Entscheidung hatte das Internationale Olympische Komitee IOC bei Nachtests der Olympia-Proben 2016 entschieden, die in Peking zweitplatzierte Russin Maria Abakumowa wegen Dopings zu disqualifizieren. Dadurch rückte Obergföll auf den Silberrang vor.

