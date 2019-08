Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.19

Frankfurt in Europa-League-Quali weiter - Paciência trifft doppelt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat die nächste Runde in der Europa-League-Qualifikation erreicht.



Der Fußball-Bundesligist setzte sich am Donnerstagabend mit 2:1 (1:1) gegen Flora Tallinn durch. Schon das Hinspiel hatten die Hessen vor einer Woche in Estland mit 2:1 gewonnen. Vor 48 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena erzielte Gonçalo Paciência (37. Minute/54./Handelfmeter) beide Tore für die Eintracht. Vlasiy Sinyavskiy (40.) hatte kurz vor der Halbzeitpause für den zwischenzeitlichen Ausgleich des Außenseiters gesorgt. In der dritten Qualifikationsrunde tritt Frankfurt am 8. August zunächst beim FC Vaduz in Lichtenstein an.

Medien: Sané soll sich für FC Bayern entschieden - München dementiert

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané soll sich laut Berichten von «Kicker» und «Bild»-Zeitung für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden haben.



Das berichten beide Medien übereinstimmend am Donnerstagabend ohne Angabe von Quellen. Demnach soll der 23-Jährige für mehr als 100 Millionen Euro vom englischen Meister Manchester City zum deutschen Rekordchampion gehen und bei den Bayern einen Vertrag für vier oder fünf Jahre unterschreiben. Die Bayern dementierten derweil und teilten am Abend mit, dass die Medienberichten nicht der Wahrheit entsprächen.

Martin Hintereggers Rückkehr zu Eintracht Frankfurt perfekt

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach langem Hin und Her ist die Rückkehr von Abwehrspieler Martin Hinteregger zu Eintracht Frankfurt perfekt.



Der österreichische Fußball-Nationalspieler erhält beim hessischen Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Der 26 Jahre alte Publikumsliebling war in der vergangenen Rückrunde vom FC Augsburg ausgeliehen worden und zum 1. Juli zunächst dorthin zurückgekehrt. Über die Ablösesumme machten die Clubs keine Angaben. Augsburg hatte nach Medienberichten zunächst 15 Millionen Euro gefordert, die Frankfurter wollten anfangs nur 10 Millionen bezahlen.

Todesfall in der Familie: Aue vorerst ohne Cheftrainer Meyer

AUE (dpa) - Der FC Erzgebirge Aue muss vorerst ohne Cheftrainer Daniel Meyer auskommen. Wie der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, hat sich in der Familie des 39 Jahre alten Fußball-Lehrers ein tragischer Todesfall ereignet.



«Wir haben Daniel Meyer aus diesem Grund die Zeit eingeräumt, sich jetzt zunächst um seine Frau und seine Kinder zu kümmern und um die notwendigen Dinge zu regeln», wird Vereinspräsident Helge Leonhardt in der Mitteilung zitiert. Das Training wird bis auf weiteres von den beiden Co-Trainern André Meyer und Marc Hensel geleitet.

Rekordtransfer: FC Arsenal verpflichtet Nicolas Pépé

BERLIN (dpa) - Der Premier-League-Club FC Arsenal hat Torjäger Nicolas Pépé vom französischen Fußball-Erstligisten OSC Lille verpflichtet.



Wie die Engländer am Donnerstag mitteilten, unterschrieb der 24-jährige Flügelspieler einen Vertrag und ist der Rekord-Transfer der Gunners. Laut Medienberichten wechselt der ivorische Nationalspieler für eine Rekordablöse von 80 Millionen Euro nach London. Er würde damit den Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang als teuersten Arsenal-Transfer ablösen. Aubameyang war 2018 für 63,75 Millionen Euro gekommen.

Dortmund im Supercup wohl ohne Hazard und Bürki

BAD RAGAZ (dpa) - BVB-Coach Lucien Favre plant für den Supercup gegen den FC Bayern vorerst ohne Stammtorhüter Roman Bürki.



Bürki hatte sich eine Risswunde am Schienbein zugezogen, die genäht werden musste. Auch die Chancen von BVB-Profi Thorgan Hazard auf einen Einsatz am Samstag (20.30 Uhr/ZDF) sind gering. Zwar kehrte der Neuzugang aus Mönchengladbach ins Training der Dortmunder zurück, absolvierte aber nur einen kleinen Teil des Programms. Der 26 Jahre alte belgische Nationalspieler war am vergangenen Samstag im Test gegen Udinese Calcio umgeknickt. Sicher ausfallen wird Neuzugang Julian Brandt wegen Adduktorenproblemen.

Schwimmerin Köhler holt 1.500-Meter-Meistertitel

BERLIN (dpa) - WM-Silbermedaillengewinnerin Sarah Köhler hat ihren Titel bei den deutschen Meisterschaften über 1.500 Meter Freistil mit der erwartet großen Überlegenheit verteidigt.



Die 25-Jährige schlug am Donnerstag in Berlin nach 16:03,35 Minuten vor Celine Rieder an. Am Auftakttag der nationalen Titelkämpfe, die in diesem Jahr in das erstmals ausgetragene Multisportevent Finals mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten eingebettet sind, verteidigte Rückenschwimmer Christian Diener seinen Titel über 200 Meter.

Hinze deutsche Zeitfahr-Meisterin - Reinhardt siegt im Punktefahren

BERLIN (dpa) - Madison-Weltmeister Theo Reinhardt hat bei den Finals in Berlin das Punktefahren bei den 133. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport gewonnen.



Den Titel bei den Frauen holte sich Gudrun Stock aus München. Neuer deutscher Meister im 1.000-Meter-Zeitfahren ist Marc Jurczyk. Der Titel im 500-Meter-Zeitfahren ging überraschend an Emma Hinze, die die elffache deutsche Meisterin Miriam Welte bezwang.

Rekordtransfer perfekt: Hertha holt Stürmer Dodi Lukebakio

BERLIN (dpa) - Hertha BSC hat den Rekordtransfer von Stürmer Dodi Lukebakio perfekt gemacht.

Der 21 Jahre alte Belgier habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, teilte der Berliner Fußball-Bundesligist am Donnerstag mit. Medienberichten zufolge zahlt Hertha für den Torjäger die vereinsinterne Rekordablösesumme von 20 Millionen Euro an dessen bisherigen Arbeitgeber FC Watford. Nach Dedryck Boyata, Eduard Löwen und Daishawn Redan ist Lukebakio der vierte Neuzugang der Berliner.

«Kicker»: ManCity-Beschwerde an Bayern wegen Sané vor zwei Wochen

MÜNCHEN (dpa) - In den Transferverhandlung um Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich dessen Verein Manchester City nach einem Bericht des «Kicker» bereits vor mehreren Tagen beim FC Bayern beschwert.

Wie das Fachmagazin am Donnerstag schrieb, erhielten die Münchner «vor rund zwei Wochen» ein offizielles Schreiben aus der Chefetage des englischen Meisters mit der Bitte, jegliche Diskussionen und Offerten bezüglich des 23-Jährigen nicht mehr öffentlich zu kommentieren. Die Münchner fürchten, den Abschluss ihres wohl wichtigsten Deals des Sommers zu gefährden, wenn sie die Engländer und den eigenwilligen Guardiola vergraulen. Laut eines «Bild»-Berichts hat Bayern inzwischen ein offizielles Angebot für Sané abgegeben.

NBA-Star Schröder führt Nationalmannschaft bei Basketball-WM an

HAMBURG (dpa) - Angeführt von NBA-Star Dennis Schröder wird die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zur WM nach China (31. September bis 15. September) reisen.

Für den vorläufigen 16-köpfigen WM-Kader nominierte Bundestrainer Henrik Rödl am Donnerstag im Rathaus von Hamburg neben dem Spielmacher der Oklahoma City Thunder mit Daniel Theis (Boston Celtics), Maxi Kleber (Dallas Mavericks), Moritz Wagner und Isaac Bonga (beide Washington Wizards) vier weitere Profis aus der nordamerikanischen Top-Liga.

SC Freiburg mehrere Wochen ohne Torwart Flekken

FREIBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss vorerst ohne seinen Torhüter Mark Flekken auskommen. Der 26-Jährige zog sich im Training einen Syndesmosenriss am linken Sprunggelenk zu. Der Niederländer werde daher mehrere Wochen ausfallen, teilte der Verein am Donnerstag mit.

Nachfolger von Kruse: Niklas Moisander zum Werder-Kapitän ernannt

GRASSAU (dpa) - Abwehrspieler Niklas Moisander ist neuer Kapitän des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen.

Trainer Florian Kohfeldt ernannte den finnischen Nationalspieler zum Nachfolger des zu Fenerbahce Istanbul gewechselten Max Kruse, teilte der Verein am Donnerstag aus seinem Trainingslager im bayerischen Grassau mit.

Aachener Hooligan wegen versuchten Mordes in Haft

AACHEN (dpa) - Nach einer Attacke auf einen Ordner bei einem Fußball-Pokalspiel des früheren Bundesligisten Alemannia Aachen sitzt ein 29-Jähriger aus der Hooligan-Szene wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft.

Er soll den Ordner mit dessen Leibchen bis zur Bewusstlosigkeit stranguliert haben, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er habe erst aufgehört, als andere eingegriffen hätten. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Landfriedensbruch ergangen.

FC Bayern gibt Entwarnung: Knieprellung bei Coman

MÜNCHEN (dpa) - Der FC Bayern München hat bei Kingsley Coman Entwarnung gegeben.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, erlitt der französische Nationalspieler beim 5:6 im Elfmeterschießen des Audi-Cup-Finales gegen Tottenham Hotspur am Mittwochabend eine schwere Knieprellung. Der 23 Jahre alte Offensivspieler kann den Angaben zufolge voraussichtlich schon am Freitag wieder ins Training einsteigen.

Leverkusen beklagt drei Ausfälle zum Ende der Vorbereitung

LEVERKUSEN (dpa) - Gleich auf drei Fußball-Profis muss Bundesligist Bayer Leverkusen in der Endphase der Saison-Vorbereitung verzichten.

Wie der Werksclub am Donnerstag mitteilte, muss Joel Pohjanpalo wegen einer Belastungsreaktion im rechten Fuß einige Wochen aussetzen. Rechtsverteidiger Mitchell Weiser muss nach einer schmerzhaften Prellung im Bereich der Fußsohle und eines Mittelfußknochens einige Tage einen Spezialschuh tragen und wird dann individuell trainieren. Bayer-Kapitän Lars Bender trainiert wegen einer leichten Zerrung im rechten Oberschenkel rund eine Woche nur ein spezielles Programm.

Vize-Weltmeister Thole/Wickler unterliegen Trainingspartnern

WIEN (dpa) - Die Vizeweltmeister Julius Thole und Clemens Wickler haben beim Major-Turnier der Beachvolleyballer in Wien überraschend gegen ihre Hamburger Trainingspartner Nils Ehlers und Lars Flüggen verloren.

Zum Auftakt der Gruppenphase des am höchsten eingestuften Welttour-Turniers lieferten sich beide deutschen Teams am Donnerstag einen harten und spannenden Fight, nach 53 Minuten und Verlängerung in beiden Sätzen unterlagen Thole/Wickler mit 0:2 (20:22, 27:29).

Hoffenheim verlängert Vertrag mit «Unterschiedsspieler» Baumgartner

ZUZENHAUSEN (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat den österreichischen U21-Nationalspieler Christoph Baumgartner bis zum 30. Juni 2023 an sich gebunden.

Dies teilte der Fußball-Bundesligist am 20. Geburtstag des Mittelfeldspielers am Donnerstag mit. Der Vertrag wurde damit vorzeitig um zwei Jahre verlängert.

Alfa Romeo legt Protest gegen Zeitstrafen vom Deutschland-Rennen ein

BUDAPEST (dpa) - Der Formel-1-Rennstall Alfa Romeo Racing hat Einspruch gegen die Zeitstrafen für beide Piloten beim Großen Preis von Deutschland am vergangenen Sonntag eingelegt.

Das gab das Team am Donnerstag bekannt. Kimi Räikkönen aus Finnland und Antonio Giovinazzi aus Italien waren wegen einer unerlaubten Technikhilfe am Start des Rennens nachträglich bestraft worden. Beide erhielten jeweils 30 Sekunden zusätzlich und waren dadurch aus den Punkterängen gerutscht. Sie hatten zunächst die Ränge sieben und acht belegt.

Tennis: Struff scheidet aus, Gojowczyk im Achtelfinale

WASHINGTON (dpa) - Tennisspieler Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Washington den Einzug ins Achtelfinale verpasst.

Der an Nummer 14 gesetzte Warsteiner verlor am Mittwoch (Ortszeit) seine Zweitrunden-Partie gegen den Australier Jordan Thompson 7:6 (10:8), 4:6, 5:7. Den Einzug ins Achtelfinale feierte hingegen der Münchener Peter Gojowczyk durch ein 6:3, 7:6 (8:6) gegen Alex De Minaur aus Australien.

Schweinsteiger verliert MLS-Allstar-Spiel gegen Atletico Madrid

ORLANDO (dpa) - Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat im Allstar-Spiel der nordamerikanischen Profiliga MLS eine Niederlage kassiert.

Das Auswahl-Team musste sich am Mittwoch (Ortszeit) in Orlando im US-Bundesstaat Florida dem spanischen Vizemeister Atletico Madrid mit 0:3 (0:1) geschlagen geben. Der 34-jährige Schweinsteiger von Chicago Fire wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt.