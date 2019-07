Written by: Redaktion DER FARANG | 26/07/2019

Alaphilippe verteidigt Tour-Gelb - Quintana siegt als Ausreißer

VALLOIRE (dpa) - Radprofi Julian Alaphilippe hat auch auf der ersten Alpen-Etappe der Tour de France das Gelbe Trikot des Gesamtführenden erfolgreich verteidigt.



Der 27 Jahre alte Franzose konnte auf der 18. Etappe am Donnerstag alle Angriffe seiner Kontrahenten abwehren und fährt damit weiter im Leadertrikot der Frankreich-Rundfahrt 2019. Den Tagessieg sicherte sich der in der Gesamtwertung weit zurückliegende Nairo Quintana. Der 29 Jahre alte Kolumbianer, Gesamtzweiter der Jahre 2013 und 2015, konnte sich nach 208 Kilometern von Embrun nach Valloire als Solist durchsetzen und den dritten Tour-Etappensieg seiner Karriere einfahren. Zweiter wurde mit einem Rückstand von rund eineinhalb Minuten Romain Bardet aus Frankreich. Bester Deutscher wurde Lennard Kämna als Vierter.

Eintracht Frankfurt gewinnt Hinspiel in Europa-League-Qualifikation

TALLINN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat gute Chancen auf den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde der Europa League.



Der Fußball-Bundesligist gewann am Donnerstagabend im Hinspiel der zweiten Runde mit 2:1 (1:1) beim estnischen Club FC Flora Tallinn. Der Spanier Lucas Torro hatte die Hessen in der 24. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten später glich Mihkel Ainsalu für den elfmaligen estnischen Fußball-Meister aus. Dann bewies Eintracht-Coach Adi Hütter ein gutes Händchen: Dem eingewechselten Serben Dejan Joveljic gelang in seinem ersten Pflichtspiel für Frankfurt der Siegtreffer (71.) vor rund 8000 Zuschauern. Das Rückspiel findet in einer Woche in Frankfurt statt.

Erneut Todesfall im Boxen: Argentinier Santillán stirbt nach Kampf

BUENOS AIRES (dpa) - Wenige Tage nach dem Tod des Russen Maxim Dadaschew ist erneut ein Profi-Boxer an seinen schweren Verletzungen nach einem Kampf gestorben.



Der 23 Jahre alte Argentinier Hugo Santillán erlag am Donnerstag in einem Krankenhaus in Buenos Aires seinen schweren Verletzungen, wie der Boxverband WBC mitteilte. Leichtgewichtler Santillán war nach seinem Kampf gegen den Uruguayer Eduardo Abreu am vergangenen Samstag ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei hätte der Argentinier eigentlich gar nicht kämpfen dürfen, er war vom Bund Deutscher Berufsboxer (BDB) mit einer Schutzsperre belegt worden. «Ein absoluter Wahnsinn, den Mann so schnell wieder boxen zu lassen. Santillán hat von uns nach dem harten Kampf gegen Artem eine Schutzsperre bis zum 30. Juli bekommen», sagte BDB-Präsident Thomas Pütz der «Bild»-Zeitung. Santillán hatte am 15. Juni seinen Kampf in Hamburg gegen Artem Harutyunyan verloren.

Aus für Tennis-Talent Molleker in Hamburg - Nur noch Zverev dabei

HAMBURG (dpa) - Tennis-Talent Rudolf Molleker hat das Viertelfinale beim Turnier am Hamburger Rothenbaum verpasst.



Der 18-Jährige aus Oranienburg bei Berlin unterlag am Donnerstag dem an Nummer drei gesetzten Italiener Fabio Fognini mit 5:7, 4:6. Damit ist von den ursprünglich sieben Deutschen im Hauptfeld nur noch die deutsche Nummer eins Alexander Zverev in der Runde der letzten Acht bei der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung vertreten. Der 22-Jährige hatte den Argentinier Federico Delbonis mit 6:4, 7:6 (7:2) geschlagen. Jan-Lennard Struff aus Warstein schied gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 1:6, 6:7 (4:7) aus.

Vettel über möglichen Rücktritt: «Keine Option»

HOCKENHEIM (dpa) - Sebastian Vettel hat erneut Spekulationen über einen möglichen Abschied aus der Formel 1 zum Ende dieses Jahres zurückgewiesen.



Ein Rückzug oder ein Team-Wechsel sei für ihn «keine Option. Das Ziel ist, erfolgreich zu sein mit Ferrari», sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag in einem RTL-Interview am Rande des Grand Prix von Deutschland in Hockenheim. Auf eine Nachfrage, ob die Sorge unbegründet sei, dass er in der kommenden Saison nicht mehr in der Formel 1 fahren werde, sagte Vettel demnach: «Also ich habe das nie gesagt. Ich frage mich, wieso das überhaupt aufgekommen ist, es ist aber in der Hinsicht eher unbegründet.» Vettel hat beim Traditionsrennstall Ferrari noch einen Vertrag bis Ende 2020.

Deutsche U19-Fußballerinnen im EM-Finale - 3:1 gegen die Niederlande

GLASGOW (dpa) - Deutschlands U19-Fußballerinnen stehen zum zweiten Mal nacheinander im EM-Finale.



Die Mannschaft der scheidenden Trainerin Maren Meinert setzte sich am Donnerstag in Glasgow im Halbfinale der Europameisterschaft 3:1 (1:0) gegen die Niederlande durch. Gegner des DFB-Nachwuchses im Endspiel am Sonntag ist Frankreich. Im vergangenen Jahr hatten die deutschen Fußballerinen im Finale 0:1 gegen Spanien verloren. Deutschland ist bei U19-Europameisterschaften der Frauen mit vier Titeln Rekordsieger. Für die ehemalige Nationalspielerin Meinert ist es das letzte Turnier als U19-Trainerin. Im Mai hatten der DFB und Meinert bekanntgegeben, dass die Trainerin ihren auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Kluivert kehrt als Nachwuchsfußball-Chef zum FC Barcelona zurück

BARCELONA (dpa) - Der frühere Weltklasse-Fußballer Patrick Kluivert kehrt zum FC Barcelona zurück und wird bei seinem früheren Verein Chef der Nachwuchsakademie La Masia.



Der 43 Jahre alte Niederländer unterschrieb bei den Katalanen einen Zweijahresvertrag bis Juni 2021, wie der spanische Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Der 79-malige Nationalspieler stand als Profi von 1998 bis 2004 bei Barça unter Vertrag und wurde mit dem Club 1999 spanischer Meister. Kluivert erzielte für die Katalanen in 308 Spielen insgesamt 145 Tore. Zuletzt hatte der frühere Stürmer beim Afrika-Cup als Assistent von Clarence Seedorf die Auswahl Kameruns betreut. Nach dem Aus im Achtelfinale waren die beiden Niederländer freigestellt worden.

Martin Schmitt neuer Talent-Scout bei deutschen Skispringern

HINTERZARTEN (dpa) - Der frühere Top-Skispringer Martin Schmitt gehört ab sofort zum Trainerstab des neuen Bundestrainers Stefan Horngacher.



Der vierfache Weltmeister und Team-Olympiasieger fungiert als Talent-Scout beim Deutschen Skiverband (DSV), wie der Verband am Donnerstag in Hinterzarten mitteilte. Schmitt, der auch weiterhin als TV-Experte tätig sein wird, engagiert sich schon seit seiner aktiven Zeit für den Nachwuchs. «Das ist eine Aufgabe, die mich reizt. Skispringen liegt mir immer am Herzen, es ist mein Bedürfnis etwas weiterzugeben», erklärte Schmitt am Donnerstag.

Basketball-Nationalspieler Benzing vor Rückkehr nach Saragossa

SARAGOSSA (dpa) - Basketball-Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing steht vor einer Rückkehr zum spanischen Erstligisten Baskets Saragossa. Dies bestätigte Benzing-Berater Misko Raznatovic am Donnerstag bei Twitter.



Der 30-Jährige spielte bereits zwischen 2015 und 2017 beim kommenden Champions-League-Teilnehmer. In der vergangenen Saison ging der Flügelspieler für den türkischen Club Besiktas Istanbul auf Korbjagd. Allerdings müssten die Spanier in der Saison-Vorbereitung vorerst ohne Benzing auskommen. Der frühere Bayern-Profi wird mit großer Wahrscheinlichkeit für den Kader der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in China vom 31. August bis zum 15. September nominiert werden.

Schwimmer Hentke und Heintz verpassen WM-Bronze ganz knapp

GWANGJU (dpa) - Lagenschwimmer Philip Heintz und Schmetterling-Schwimmerin Franziska Hentke haben bei der WM in Südkorea eine Medaille Meter knapp verpasst.

Der 28 Jahre alte Heintz schlug am Donnerstag in Gwangju über 200 Meter nach 1:56,86 Minuten an und wurde Vierter. Auf Bronze und Chase Kalisz aus den USA fehlten ihm nur acht Hundertstelsekunden. Die 30 Jahre alte Hentke schlug über 200 Meter nach 2:07,30 Minuten an und war als Vierte nur 26 Hundertstelsekunden zu langsam für Bronze.

«Kicker»: Bayern ohne Kontakt zu Sané - Dembélé «kein Kandidat mehr»

MÜNCHEN (dpa) - Bei der angestrebten Verpflichtung von Leroy Sané ist der FC Bayern nach einer Meldung des «Kicker» nicht deutlich weiter gekommen.

Wie das Fachmagazin am Donnerstag berichtete, habe der deutsche Fußball-Rekordmeister weiter keinen Kontakt zu dem Nationalspieler von Manchester City. Bayern will den 23-Jährigen für die Außenbahn verpflichten, nachdem die Routiniers Arjen Robben und Franck Ribéry den Verein in diesem Sommer verlassen haben.

Einspruch wirkungslos: Tony Martin bleibt bei Tour ausgeschlossen

EMBRUN (dpa) - Der deutsche Radprofi Tony Martin und der Engländer Luke Rowe bleiben auch nach dem Einspruch ihrer Teams Jumbo-Visma und Ineos von der 106. Tour de France ausgeschlossen.

Dies bestätigte der Radsport-Weltverband UCI am Donnerstagmorgen vor dem Start der 18. Etappe in Embrun. Die beiden Fahrer waren auf der 17. Etappe aneinander geraten und anschließend von den Rennkommissären disqualifiziert worden. «Es tut mir sehr leid, das war eine dumme Aktion. Deswegen zwei Fahrer auszuschließen, ist sehr hart», sagte Martin dem ZDF am Donnerstagmorgen in Embrun.

Bayern-Basketballer verpflichten ehemaligen NBA-Profi Monroe

MÜNCHEN (dpa) - Den Basketballern des FC Bayern München ist mit der Verpflichtung des früheren NBA-Profis Greg Monroe ein Transfer-Coup gelungen.

Der deutsche Meister holte den 29 Jahre alten Center, der im Frühjahr noch in der besten Liga der Welt für die Philadelphia 76ers in den Playoffs aktiv war, für die kommende Saison in die Bundesliga. «Wir sind sehr stolz, dass Greg zu uns stößt», sagte Sportdirektor Daniele Baiesi am Donnerstag in einer Mitteilung.

Kunstrasenplätze: DFB strebt Verzicht auf Kunststoff-Granulat an

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich für einen künftigen Verzicht auf Kunststoff-Granulat als Füllmaterial von Kunstrasenplätzen ausgesprochen.

Beim Neubau von Plätzen sollte auf kunststoffbasierte Füllstoffe verzichtet werden, hieß es am Donnerstag auf der Internetseite des Verbandes. Der DFB sehe langfristig die Aufgabe, heute noch genutzte Füllmaterialien aus Kunststoff durch andere Produkte zu ersetzen oder Füllmaterialien gänzlich überflüssig zu machen. Gemeinsam mit den Kunststoffrasen-Herstellern müssten Alternativen erarbeitet werden. Sollte sich der Bau eines Platzes dadurch verteuern, solle der Staat nach Ansicht des Verbandes zusätzliches Geld bereitstellen.

RB Leipzig holt Ex-Leihspieler Lookman von Everton

LEIPZIG (dpa) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Rückholaktion von Ademola Lookman perfekt gemacht.

Der 21 Jahre alte Offensivspieler wechselt vom Premier-League-Club FC Everton zu den Sachsen und erhält einen Fünfjahresvertrag. Das teilte RB am Donnerstag mit. Lookman war bereits in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Leipzig ausgeliehen gewesen und hatte damals fünf Tore in elf Ligaspielen für RB erzielt.

Deutschland rutscht in FIFA-Weltrangliste auf Platz 15 ab

ZÜRICH (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht als 15. der FIFA-Weltrangliste in die neue Länderspielsaison.

Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw rutschte in dem neuen Ranking um vier Plätze nach hinten. Grund dafür sind die Partien bei den kontinentalen Meisterschaften in Nord- und Südamerika. Während die DFB-Elf seit Juni keine Spiele bestritt, konnten die Mannschaften aus Kolumbien (Platz 8), Argentinien (10), Mexiko (12) und Chile (14) durch ihre gewonnenen Punkte vorbeiziehen. Brasilien kletterte durch seinen Sieg bei der Copa America an Weltmeister Frankreich (3) vorbei auf Platz zwei hinter Spitzenreiter Belgien.

Bobic verhandelt weiter über Frankfurt-Rückkehr von Trio um Trapp

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hofft weiter auf die Rückkehr von Kevin Trapp, Sebastian Rode und Martin Hinteregger.

«Wir sind bei allen drei dran. Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit», sagte Sportvorstand Fredi Bobic im Interview bei hr1 (Donnerstag). Ob das komplette Trio nach ihrer abgelaufenen Leihe doch wieder beim hessischen Fußball-Bundesligisten spielt, wollte der 47-Jährige nicht versprechen: «Am Ende werden es vielleicht ein oder zwei sein. Man soll sich einfach überraschen lassen.»

Kerber beginnt US-Open-Vorbereitung ohne neuen Tennis-Trainer

MÜNCHEN (dpa) - Die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber sieht bei der Suche nach einem neuen Trainer keine Eile und schließt auch eine Teilnahme an den US Open ohne Tennis-Coach nicht aus.

«Ich werde mir Zeit nehmen, um den richtigen zu finden. Ich will keine schnelle Entscheidung treffen, die ich dann bereuen werde», sagte Kerber am Donnerstag in München bei einem Sponsorentermin (Head & Shoulders) und erklärte: «Ich denke, dass es Kritik geben wird. Nicht jeder wird die Entscheidung gut finden, dass ich in den nächsten Wochen ohne Trainer reisen werde.»

Vettel vor Formel-1-Heimrennen: «Muss realistisch sein»

HOCKENHEIM (dpa) - Ferrari-Star Sebastian Vettel startet mit verhaltener Zuversicht in sein Formel-1-Heimrennen. «Ich will natürlich gewinnen, ich muss aber realistisch sein.

Ich habe nicht den Eindruck, dass wir die Favoriten sind. Wir haben aber eine Chance. Das Ziel ist es, es gut zu machen», sagte Vettel am Donnerstag vor dem Grand Prix von Deutschland auf dem Hockenheimring. Der 32-Jährige aus Heppenheim verpasste in der vergangenen Saison seinen schon greifbaren Premierensieg in Nordbaden nur knapp, nachdem er nach einem Fahrfehler von der nassen Strecke gerutscht war.

Gladbachs Kramer fällt mit Bänderriss im Sprunggelenk aus

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss einige Zeit auf Mittelfeldspieler Christoph Kramer verzichten.

Der 28-Jährige hat sich am Mittwoch im Training nach einem Zusammenprall einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Das ergaben die Untersuchungen am Donnerstag. Wie der Club mitteilte, fällt der Mittelfeldspieler vorerst aus. Kramer war bereits in der vergangenen Saison mit einer Verletzung am Sprunggelenk mehrere Wochen ausgefallen.

Ex-Werder-Profi Diego schwer am Sprunggelenk verletzt

GUYAQUIL (dpa) - Dem früheren Werder-Profi Diego droht nach einer schweren Sprunggelenk-Verletzung eine lange Pause.

Der 34 Jahre alte frühere Bundesliga-Profi zog sich am Mittwoch (Ortszeit) einen Bruch im linken Fußgelenk und eine Bänderverletzung zu, wie die Zeitung «Globo Esporte» berichtete. Der Fußball-Profi von Flamengo Rio de Janeiro kugelte sich nach einem Foul im Achtelfinal-Hinspiel der Copa Libertadores bei CS Emelec (0:2) in Ecuador zudem das Gelenk aus. «Der Bruch ist kompliziert», sagte Flamengos Teamarzt Marcio Tannure.