Von: Redaktion DER FARANG | 19.07.19

Freiwasserschwimmerin Wunram gewinnt WM-Silber über 25 Kilometer

YEOSU (dpa) - Freiwasserschwimmerin Finnia Wunram hat überraschend WM-Silber über 25 Kilometer gewonnen.



Die 23-Jährige musste sich am Freitag in Yeosu nur der brasilianischen Fünf-Kilometer-Weltmeisterin Ana Cunha geschlagen geben. Als Dritte schlug nach über fünf Stunden die Französin Lara Grangeon an. Wunram sorgte am letzten Tag der Freiwasserwettbewerbe in Südkorea für die fünfte Medaille für das Freiwasserteam von Bundestrainer Stefan Lurz.

Spezialist Martin schont sich bei Tour-Zeitfahren

PAU (dpa) - Der deutsche Zeitfahr-Meister Tony Martin hat sich beim Einzelzeitfahren der 106. Tour de France geschont und ist mit großem Rückstand auf die Führenden ins Ziel gefahren.



Der 34-Jährige vom Team Jumbo-Visma lag am Freitag auf der 13. Etappe in Pau schon nach wenigen Starten abgeschlagen zurück. Schon nach acht Kilometern hatte der zwei Minuten später gestartete Asgreen den Deutschen auf der Strecke überholt. Der viermalige Zeitfahr-Weltmeister sparte sich seine Kräfte für die zwei anstehenden sehr schweren Bergetappen in den Pyrenäen. Im Hochgebirge will sein niederländisches Team für den aussichtsreich platzierten Steven Kruijswijk fahren.

Mutmaßliche Islamisten als Security in Bundesliga-Stadien eingesetzt

PADERBORN/BREMEN (dpa) - Die Fußball-Bundesligisten SC Paderborn und Werder Bremen haben in der Vergangenheit mit zwei Sicherheitskräften zusammengearbeitet, die Kontakte zu gewaltbereiten Islamisten gehabt haben sollen.



Beide Clubs haben den Vorfall vor einigen Wochen der Polizei gemeldet, die in dem Fall derzeit ermittelt. Dies bestätigten die Vereine der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Auch der Staatsschutz sei informiert worden. Der WDR hatte zuerst darüber berichtet. Zwei tschetschenische Brüder haben demnach für ein Sicherheitsunternehmen in Paderborn gearbeitet und sind zudem nach Angaben von Werder Bremen über ein Subunternehmen auch im Bremer Weserstadion tätig gewesen.

«Bild»: Thuram-Wechsel zu Borussia Mönchengladbach fix

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht unmittelbar vor der Verpflichtung des französischen Junioren-Nationalspielers Marcus Thuram.



Nach Informationen der «Bild»-Zeitung wird der Transfer des Stürmers von EA Guingamp nach dem Medizincheck am kommenden Montag perfekt sein. Der Club gab dazu am Freitag kein Statement ab. Die Ablösesumme für den Sohn des französischen Weltmeisters von 1998, Lilian Thuram, dürfte knapp unter zehn Millionen Euro liegen. Der 21 Jahre alte Stürmer absolvierte bei der U21-EM in Italien vier Spiele für Frankreich.

Havertz erwägt Wechsel im kommenden Jahr: «Schritt muss kommen»

LEVERKUSEN (dpa) - Fußball-Talent Kai Havertz sieht seine Zukunft langfristig nicht bei seinem derzeitigen Club Bayer Leverkusen.



«Ich bin ehrlich: Irgendwann muss für mich der nächste Schritt kommen», sagte der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler der «Bild» auf die Frage, ob er vor seiner letzten Saison in Leverkusen steht. Einen konkreten Zeitpunkt wollte der vertraglich bis 2022 gebundene Nationalspieler jedoch nicht nennen: «Ich mache mir da jetzt keinen großen Kopf, wann genau das der Fall sein wird. Jetzt zählt erst einmal Bayer Leverkusen. Wir haben noch eine Menge vor.»

Claudio Pizarro bekräftigt Karriereende für 2020

BREMEN (dpa) - Claudio Pizarro hat sein Karriereende für den kommenden Sommer noch einmal bekräftigt.



«Das ist das letzte Jahr, ganz sicher», sagte der 40 Jahre alte Peruaner des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen am Freitag. Für Pizarro beginnt damit am 10. August mit dem Pokalspiel bei Atlas Delmenhorst seine letzte Pflichtspielsaison. Dafür bündelt der hinter Robert Lewandowski mit 197 Toren zweiterfolgreichste ausländische Torjäger der Bundesliga-Geschichte in der Vorbereitung alle Kräfte.

Springreiter Deußer siegt beim NRW-Preis in Aachen

AACHEN (dpa) - Daniel Deußer hat beim CHIO in Aachen das Hauptspringen des vierten Turniertages gewonnen.



Der in Belgien lebende Springreiter siegte am Freitag im Preis von Nordrhein-Westfalen nach zwei Umläufen im Sattel von Killer Queen. Der 37 Jahre alte Hesse setzte sich in der mit 100 000 Euro dotierten Prüfung mit der besten Zeit vor dem Belgier Olivier Philippaerts mit Cue Channa durch. Zuvor war Andre Thieme mit seiner Stute Crazy Girl spektakulär gestürzt. Das Pferd verweigerte vor dem Wassergraben, wich nach rechts aus und fiel zu Boden. Der 44-Jährige kam bei dem Unfall glimpflich davon, das Pferd erlitt eine Hautverletzung.

Kunstspringerin Tina Punzel Zehnte vom Drei-Meter-Brett

GWANGJU (dpa) - Kunstspringerin Tina Punzel ist im WM-Finale vom Drei-Meter-Brett Zehnte geworden.



Die EM-Dritte kam am Freitag bei der Schwimm-WM in Gwangju auf 281,00 Punkte. Weltmeisterin wurde die Chinesin Shi Tingmao. Titel Nummer elf für China im elften Wettbewerb. Damit nehmen die deutschen Wasserspringer zwei Olympia-Startplätze durch Punzel und Patrick Hausding mit.

Achillessehnenprobleme: Saison-Aus für Sprinter Menga

LEVERKUSEN (dpa) - Für Sprinter Aleixo-Platini Menga vom TSV Bayer 04 Leverkusen ist die Leichtathletik-Saison vorzeitig beendet.



Wie sein Verein am Freitag mitteilte, leidet der 31-Jährige unter anhaltenden Problemen am Ansatz der rechten Achillessehne. Menga war im vergangenen Jahr mit einer Zeit von 10,09 Sekunden Deutschlands bester 100-Meter-Sprinter. Wegen der Verletzung verpasst er die Weltmeisterschaften vom 28. September bis 6. Oktober in Doha.