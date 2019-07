Von: Redaktion DER FARANG | 06.07.19

Thole/Wickler stürmen ins WM-Halbfinale: 2:0 gegen USA

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Beach-Volleyballer Julius Thole und Clemens Wickler sind bei der Heim-WM in Hamburg ins Halbfinale eingezogen.



Das Nationalteam aus Hamburg siegte am Samstag gegen die US-Amerikaner Nick Lucena und Phil Dalhausser nach einer herausragenden Leistung mit 2:0 (21:18, 21:17). Damit spielen die Youngster am Sonntag auf jeden Fall um eine Medaille. Die derzeitigen Weltranglisten-Zwölften treffen am Samstagabend im Halbfinale auf die Turnierfavoriten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen.

Tennisspielerin Görges scheidet in Wimbledon gegen Williams aus

LONDON (dpa) - Julia Görges ist als letzte deutsche Tennisspielerin in Wimbledon ausgeschieden.



Die 30-Jährige verlor am Samstag in Runde drei gegen US-Tennisstar Serena Williams mit 3:6, 4:6. Die Weltranglisten-17. aus Bad Oldesloe war in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals gegen die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams chancenlos. Damit geht das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison in der zweiten Woche ohne eine deutsche Achtelfinal-Teilnehmerin weiter.

Nürnberger Basketballer erhalten endgültig keine Bundesliga-Lizenz

KÖLN (dpa) - Die Nürnberg Falcons werden kommende Saison nicht an der Basketball Bundesliga (BBL) teilnehmen dürfen.



Der sportliche Aufsteiger erhielt nach einer Entscheidung des BBL-Schiedsgerichts endgültig keine Lizenz für die Spielzeit 2019/20, wie die Liga am Samstag mitteilte. Das Gremium wies die Berufung des Clubs gegen die Entscheidungen des Lizenzligaausschusses zurück, gegen den Beschluss ist nach Angaben der BBL kein weiteres Rechtsmittel möglich. Die Nürnberger hatten die Genehmigung zunächst verweigert bekommen, weil der Verein wesentliche Anforderungen des BBL-Lizenzstatus nicht erfüllt habe.

Triathletin Lindemann Siebte bei WM-Serie in Hamburg

HAMBURG (dpa) - Laura Lindemann hat den Sieg beim Sprint-Triathlon in Hamburg erneut verpasst.



Auf der siebten von neun Stationen der WM-Serie belegte die Potsdamerin am Samstag den siebten Platz mit 28 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Non Stanford aus Großbritannien. Im vergangenen Jahr war Lindemann Zweite geworden, 2017 Dritte. Nach 750 Metern Schwimmen, 21 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen gewann Stanford in der Zeit von 59:24 Minuten klar vor der Französin Cassandre Beaugrand und Summer Rappaport aus den USA.

Torontos Leonard wechselt zu den Clippers - Auch George kommt

LOS ANGELES (dpa) - Basketball-Profi Kawhi Leonard wechselt von NBA-Meister Toronto Raptors zu den Los Angeles Clippers.



Der beste Spieler der Endspielserie zwischen den Kanadiern und den Golden State Warriors einigte sich mit den Clippers nach übereinstimmenden Medienberichten vom Samstag auf einen langfristigen Vertrag. Zudem holt das Team aus Los Angeles noch Paul George (29) von Oklahoma City Thunder.

Medien: Bayern-Wunschtransfer Hudson-Odoi bleibt beim FC Chelsea

LONDON (dpa) - Der Transfer des englischen Fußball-Nationalspielers Callum Hudson-Odoi zum deutschen Rekordmeister FC Bayern München ist wohl endgültig vom Tisch.



Nach Informationen von Spox soll der 18 Jahre alte Flügelstürmer kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Chelsea stehen. Entscheidend dafür sei wohl die Verpflichtung des neuen Trainers Frank Lampard. Chelsea-Legende Lampard soll Hudson-Odoi in einem persönlichen Gespräch von einer Zukunft in der englischen Hauptstadt überzeugt haben. Wunschspieler Hudson-Odoi wurden von den Bayern seit dem vergangenen Winter umworben.

Audi-Pilot Rast gewinnt DTM-Hitzerennen auf Norisring

NÜRNBERG (dpa) - René Rast hat den siebten Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen.



Der Audi-Pilot siegte am Samstag auf dem 2,3 Kilometer langen Norisring vor seinem Markenkollegen Nico Müller aus der Schweiz und dem Schweden Joel Eriksson (BMW). Bei Temperaturen von knapp 37 Grad auf dem Stadtkurs von Nürnberg war das Rennen von vielen Positionswechseln und Ausfällen geprägt. Vor dem achten Lauf am Sonntag an gleicher Stelle baute Rast nach seinem dritten Saisonsieg seine Führung in der Gesamtwertung aus; Gesamt-Zweiter ist nun Müller.

24-Stunden-Rennen: Porsche wegen falscher Angaben disqualifiziert

NÜRBURG (dpa) - Zwölf Tage nach dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist der zweitplatzierte Werks-Porsche des Teams Manthey Racing nachträglich disqualifiziert worden.



Das bestätigte der Veranstalter ADAC Nordrhein am Samstag. Demnach seien bei dem betroffenen Werks-Porsche 911 GT3 R bei einer routinemäßigen technischen Nachuntersuchung Unregelmäßigkeiten bei der Motorleistung festgestellt worden. Damit rückt der drittplatzierte Mercedes-AMG nun auf Platz zwei vor. Neue Dritte sind die Audi-Piloten Marcel Fässler, Christopher Haase, René Rast und Markus Winkelhock.

Nationalspieler Morata wechselt von Chelsea zu Atlético Madrid

MADRID (dpa) - Der spanische Fußball-Nationalspieler Álvaro Morata wechselt vom englischen Premier-League-Club FC Chelsea zu Atlético Madrid.



Das gaben beide Vereine am Samstag bekannt. Demnach wird der 26 Jahre alte Angreifer in der kommenden Saison weiter ausgeliehen, ehe er zur Saison 2020/2021 von den Madrilenen fest verpflichtet wird. Morata, der 2017 für 80 Millionen Euro vom Real Madrid zu den Londonern gekommen war, konnte sich an der Stamford Bridge nicht durchsetzen. Im Januar wurde er nach Madrid ausgeliehen.

Schlechte Platzqualität: Köln wechselt kurzfristig das Trainingslager

KÖLN (dpa) - Der 1. FC Köln musste in der Vorbereitung auf die Fußball-Bundesliga kurzerhand umplanen und hat das Trainingslager verlegt.



Statt ins Tiroler Örtchen Scheffau reist der Aufsteiger vom 23. bis 29. Juli im zweiten Trainingslager nun nach Kitzbühel. Der Grund: In Scheffau war die Platzqualität nicht ausreichend genug.