Written by: Redaktion DER FARANG | 06/07/2019

Sky: Lewandowski verlängert bei Bayern - Rentenvertrag bis 2023

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München gibt seinem Top-Torjäger Robert Lewandowski nach Sky-Informationen einen Rentenvertrag.



Der 30 Jahre alte Pole soll beim Double-Gewinner seinen bis Juni 2021 laufenden Kontrakt um zwei Jahre bis 30. Juni 2023 verlängern, berichtete der TV-Sender am Freitagabend. Eine offizielle Bestätigung vom FC Bayern gab es nicht. Der Meister habe mit Lewandowskis Berater Pini Zahavi bereits alles ausgehandelt, beide Parteien seien sich einig. Die Unterschrift stehe allerdings noch aus, denn Lewandowski sei derzeit noch im Urlaub.

Schalke-Torhüter Fährmann Wechsel nach England - Schubert kommt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Torhüter Ralf Fährmann wechselt vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zum englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City.



Der 30-Jährige verlängerte zwar seinen bis 2022 laufenden Vertrag bei den Königsblauen vorzeitig bis 30. Juni 2023. Aber in der neuen Saison wird Fährmann an Norwich mit dem deutschen Trainer Daniel Farke ausgeliehen, wie Schalke am Freitag mitteilte. Als Nachfolger verpflichtete Schalke den 21 Jahre alten Markus Schubert, der ablösefrei vom Zweitligisten SG Dynamo Dresden kommt. Er erhielt einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023.

Thole/Wickler siegen weiter: Über Brasilien-Stars ins Viertelfinale

HAMBURG (dpa) - Julius Thole und Clemens Wickler stehen bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft im Viertelfinale.



Das einzige in Hamburg noch im Wettbewerb gebliebene deutsche Nationalteam warf am Freitag im Achtelfinale das brasilianische Top-Duo Alison/Alvaro Filho aus dem Rennen und kann am Wochenende nun sogar auf eine WM-Medaille hoffen. Die letzte von bisher vier WM-Plaketten hatte ein deutsches Männerteam vor sechs Jahren gewonnen.

Afrika-Cup: Benin und Senegal im Viertelfinale

KAIRO (dpa) - Benin hat beim Afrika-Cup für eine Sensation gesorgt und ist ins Viertelfinale eingezogen.



Der 88. der FIFA-Weltrangliste setzte sich am Freitagabend im ersten Achtelfinale gegen den bisher ohne Punktverlust und Gegentor gebliebenen Mitfavoriten Marokko mit 4:1 (0:0/1:1) nach Elfmeterschießen durch. Im Viertelfinale trifft Benin auf Senegal, das durch ein 1:0 (1:0) gegen Uganda in die nächste Runde einzog. Sadio Mané, Fußball-Stürmer beim Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp, hatte den Favoriten in der 15. Minute in Front gebracht. In der zweiten Halbzeit verschoss er aber einen Elfmeter.

Titelverteidiger Djokovic zum zwölften Mal im Wimbledon-Achtelfinale

LONDON (dpa) - Titelverteidiger Novak Djokovic hat in Wimbledon zum zwölften Mal das Achtelfinale erreicht und damit zu Boris Becker aufgeschlossen.



Der serbische Tennisprofi setzte sich am Freitag 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4 gegen den Polen Hubert Hurkacz durch. Mehr als zwölf Achtelfinal-Teilnahmen haben in der Geschichte des Profitennis seit 1968 beim weltweit bedeutendsten Rasenturnier nur Jimmy Connors und Roger Federer geschafft (je 16). Djokovic spielt am Montag gegen Ugo Humbert aus Frankreich um das Erreichen des Viertelfinals.

Aufsteiger Union Berlin holt Gentner und Friedrich

BERLIN (dpa) - Aufsteiger 1. FC Union Berlin setzt die Transferoffensive für seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga rasant fort.



Die Köpenicker machten die angestrebte Rückholaktion von Innenverteidiger Marvin Friedrich perfekt und holten zudem überraschend Routinier Christian Gentner als zwölften Neuzugang, wie der Club am Freitag bekannt gab. Der Vertrag von Mittelfeldspieler Gentner beim VfB Stuttgart war nach dem Abstieg im Relegationsduell mit Union ausgelaufen, beim Union erhält er einen Kontrakt bis 30. Juni 2020. Friedrich kommt von Ligakonkurrent FC Augsburg und steht nun bis 30. Juni 2022 bei den Köpenickern unter Vertrag.

FIFA-Präsident Infantino will Frauen-WM mit 32 Mannschaften

LYON (dpa) - Der Fußball-Weltverband (FIFA) will das Teilnehmerfeld bei Frauen-Weltmeisterschaften von jetzt 24 auf 32 Nationen aufstocken. Und das möglichst schon bei der nächsten WM 2023.



Das erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino am Freitag auf der WM-Abschluss-Pressekonferenz in Lyon. Damit solle dem weltweit gestiegenen Interesse am Frauenfußball Rechnung getragen und mehr Nationen die Möglichkeit gegeben werden, sich auf der Weltbühne des Frauenfußball zu präsentieren. Zudem sprach sich Infantino für die Einführung einer Club-Weltmeisterschaft und einer Weltliga bei den Frauen analog zu den Männer-Wettbewerben aus.

Fußball-Clubs können im DFB-Pokal Trikotärmel selbst vermarkten

BERLIN (dpa) - Die deutschen Fußball-Clubs können im anstehenden DFB-Pokalwettbewerb erstmals die Werbefläche auf den Trikotärmeln selbst vermarkten.



Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der Sportbusiness- und Branchendienst Sponsors darüber berichtet. Seit 2009 hatte der DFB im Drei-Jahres-Turnus die Ärmel-Werbung zentral vermarktet. Nach Sponsors-Informationen wird die neue Regelung zunächst auf ein Jahr beschränkt. Bundesligist FC Schalke 04 machte als erster DFB-Pokal-Teilnehmer von der neuen Regelung Gebrauch, wie die Gelsenkirchener auf ihrer Internetseite bekanntgaben.

Hussong und Schwanitz siegen bei Diamond-League-Meeting in Lausanne

LAUSANNE (dpa) - Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong und Kugelstoßerin Christina Schwanitz haben beim Diamond-League-Meeting in Lausanne überzeugende Siege gefeiert.



Für Hussong war es sogar der erste Erfolg in der Premium-Serie der Leichtathleten. Die 25-Jährige gewann am Freitagabend in Lausanne mit persönlicher Saisonbestleistung von 66,59 Metern. Die EM-Zweite Schwanitz vom LV 90 Erzgebirge siegte mit 19,04 Metern bei allerdings nicht ganz so starker Konkurrenz vor der Kanadierin Brittany Crew (18,46 Meter).

USA gegen Kanada: April Ross will ihren zweiten WM-Titel

HAMBURG (dpa) - Alexandra Klineman/April Ross aus den USA und das kanadische Duo Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes bestreiten bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg am Samstag das Frauen-Finale.



Klineman/Ross setzten sich am Freitag gegen die Australierinnen Taliqua Clancy und Mariafe Artacho mit 2:0 (21:15, 21:18) durch. Pavan/Humana-Paredes gewannen gegen das Schweizer Duo Nina Betschart und Tanja Hüberli mit 2:1 (23:21, 17:21, 19:17).

Olympia-Wahl von Rio: Ex-Gouverneur räumt Stimmenkauf ein

RIO DE JANEIRO (dpa) - Das Internationale Olympische Komitee will den Vorwurf, dass Rio de Janeiro die Sommerspiele 2016 mit Hilfe von Schmiergeldern ins Land geholt hat, durch seine unabhängige Ethikkommission untersuchen lassen.

«Die Kommission hat Kontakt zu den IOC-Mitgliedern aufgenommen, die in seiner Aussage erwähnt wurden, und ist fest entschlossen, alle Probleme zu lösen», hieß es in der IOC-Stellungnahme am Freitag. Der frühere Gouverneur von Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, hatte bei einer Gerichtsanhörung erstmals die Zahlung von Schmiergeldern bei der Olympia-Bewerbung eingeräumt. Er habe für zwei Millionen US-Dollar Stimmen von IOC-Mitglieder gekauft, um die Spiele für Rio zu sichern.

Perfekt: Benito Raman wechselt aus Düsseldorf zu Schalke 04

DÜSSELDORF (dpa) - Das wochenlange Transfertheater um Benito Raman ist beendet. Der Offensivspieler von Fortuna Düsseldorf wechselt wie erwartet innerhalb der Fußball-Bundesliga zum FC Schalke 04.

Bei den Königsblauen erhält der 24 Jahre alte Belgier einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Dies gaben beide Clubs am Freitag bekannt. Laut Medienberichten bezahlt Schalke knapp 13 Millionen Euro an Ablöse. Im Gegenzug kommt Bernard Tekpetey zur Fortuna. Die Schalker verleihen den 21-Jährigen für zwei Jahre bis 2021 an Düsseldorf.

Ribéry zu Robbens Karriere-Ende: «Ich bin traurig»

MÜNCHEN (dpa) - Der ehemalige Bayern-Star Franck Ribéry bedauert das Karriere-Ende seines Ex-Teamkollegen Arjen Robben.

«Es tut mir sehr leid, dass er aufhört», sagte der französische Fußball-Ex-Nationalspieler beim TV-Sender Sky am Freitag. «Ich bin traurig. Es ist aber eine Entscheidung, die nur er treffen kann, und das muss man respektieren.» Die beiden Außenbahn-Spieler Ribéry und Robben hatten das Spiel der Bayern über viele Jahre geprägt. Das Duo Robbéry erlebte in München einen emotionalen Abschied mit dem erneuten Titelgewinn.

Viermaliger Tour-Sieger Froome verlässt Krankenhaus nach Horrorsturz

BRÜSSEL (dpa) - Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat das Krankenhaus drei Wochen nach seinem Horrorsturz wieder verlassen.

Dies sagte Ineos-Teamchef Dave Brailsford am Freitag bei der Auftakt-Pressekonferenz des Rennstalls vor der Tour in Brüssel. «Er hat das Krankenhaus gestern verlassen und ist zuhause. Ihm geht es soweit gut», erklärte Brailsford über den Briten. Der als Favorit gehandelte Froome kann dieses Jahr nicht an der Tour teilnehmen, nachdem er bei einer Streckenbesichtigung für das Zeitfahren beim Critérium du Dauphiné im Juni mit 55 km/h in eine Mauer gerast war.

VfB Stuttgart holt Innenverteidiger vom FC Bayern München

STUTTGART (dpa) - Der VfB Stuttgart hat einen Innenverteidiger vom FC Bayern München verpflichtet.

Der 21 Jahre alte Maxime Awoudja wechselt aus der U23 des deutschen Rekordmeisters zum Bundesliga-Absteiger und bekommt dort nach VfB-Angaben einen Vertrag bis Sommer 2022. Awoudja ist nach Holger Badstuber, Marcin Kaminski, Marc Oliver Kempf und Timo Baumgartl der fünfte Innenverteidiger im Kader des VfB. Kurz bevor steht nach übereinstimmenden Medienberichten der Wechsel des Stürmers Sasa Kalajdzic von Admira Wacker Mödling.

Quarantäne für Olympia-Pferde in Aachen

AACHEN (dpa) - Die Olympia-Pferde müssen im kommenden Jahr vor dem Flug nach Tokio in Quarantäne.

In Aachen werden die Pferde der europäischen Teilnehmer in den Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit etwa eine Woche abgeschirmt. Genutzt wird für die mehrere hundert Tiere das Gelände des CHIO, auf dem es ausreichend Stallungen gibt. Der exakte Zeitraum steht nach Angaben der CHIO-Veranstalter noch nicht fest. Während der Quarantäne soll sichergestellt werden, dass die Tiere keine Infektionskrankheit haben und nach Japan bringen.