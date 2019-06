Written by: Redaktion DER FARANG | 30/06/2019

Fußballerinnen verpassen WM-Halbfinale und Olympia-Qualifikation

RENNES (dpa) - Die deutschen Fußball-Frauen sind im Viertelfinale der WM in Frankreich ausgeschieden.

Durch die 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Schweden verpasste das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht nur den Einzug ins Halbfinale, sondern auch die Olympia-Teilnahme im nächsten Jahr in Tokio. Vor 25 301 Zuschauern in Rennes hatte Lina Magull die Deutschen (16. Minute) in Führung gebracht, doch Schweden konterte durch Sofia Jakobssn (22.) und Stina Blackstenius (48.). Während die deutsche Auswahl am Sonntag die Heimreise antreten muss, trifft Schweden im Halbfinale am kommenden Mittwoch in Lyon auf die Niederlande. Das zweite Halbfinale am Dienstag bestreiten England und Titelverteidiger USA.

U21-Fußballer wollen Titel-Krönung gegen Spanien

UDINE (dpa) - Die wichtigste Anweisung vor dem Final-Showdown gegen Spanien gab es für Stefan Kuntz von seinem Vorgänger.

«Horst Hrubesch hat geschrieben: Wenn wir jetzt schon mal da sind, macht verlieren auch keinen Sinn. Da wollen wir uns dran halten», sagte der U21-Coach schmunzelnd vor dem zweiten EM-Endspiel seiner Fußballer in Serie. Mit Teamgeist und Entschlossenheit wollen sich Kuntz und seine Jungs am Sonntag (20.45 Uhr/ARD) in Udine erneut zum EM-Champion krönen und als allererste deutsche U21 ihren Titel erfolgreich verteidigen. Schon vor dem letzten Turnierauftritt gab es reichlich Lob - auch von allerhöchster Stelle. «Es ist beeindruckend, wie diese jungen Spieler die Vorgaben umsetzen, wie diszipliniert sie sind, wie sie - wie auch gegen Rumänien - kämpfen und wie viel Spielfreude sie zeigen», sagte Bundestrainer Joachim Löw. Gemeinsam mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff und der DFB-Spitze wird Löw zum Finale anreisen.

Auch Mick Schumacher im Pech: Wagen bleibt erstmal stehen

SPIELBERG (dpa) - Mick Schumacher hat beim Rennen der Formel 2 in Spielberg jegliches Glück verlassen.

Der Prema-Rennwagen des 20-Jährigen blieb vor der sogenannten Formationsrunde auf dem siebten Startplatz stehen. Die Konkurrenten fuhren am Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher vorbei, das Auto musste am Samstag auf dem Red Bull Ring in die Box geschoben werden. Mick Schumacher fuhr schließlich mit rund einer Runde Rückstand auf die Spitze auf die Strecke. Er konnte immerhin die Lücke zum Feld schließen und beendete das Rennen nach 40 Runden auf Rang 19. Den Sieg sicherte sich der Japaner Nobuharu Matsushita.

Volleyballer verpassen zweiten Sieg in Leipzig - 1:3 gegen Polen

LEIPZIG (dpa) - Die deutschen Volleyballer haben ihren zweiten Sieg beim Nationenliga-Heimturnier in Leipzig verpasst.

Der EM-Zweite unterlag am Samstag Weltmeister Polen um den früheren Bundestrainer Vital Heynen erst nach viel Gegenwehr mit 1:3 (19:25, 25:21, 14:25, 23:25). Einen Tag nach dem Auftaktsieg gegen Außenseiter Portugal war Simon Hirsch mit 20 Punkten bester Angreifer für die Mannschaft von Nationalcoach Andrea Giani, der aber zuviele Fehler unterliefen.

Deutsche Hockey-Damen beenden Pro-League-Finalturnier als Dritte

AMSTERDAM (dpa) - Deutschlands Hockey-Damen haben die Premierensaison in der FIH Pro League als gute Dritte beendet.

Zwei Tage nach dem knappen 1:2 im Halbfinale gegen den Top-Favoriten Niederlande gewann das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger beim Finalturnier in Amsterdam am Samstag das Spiel um Platz drei gegen Argentinien mit 3:1 im Penaltyschießen. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Im Endspiel behielt Weltmeister Niederlande im Penaltyschießen knapp mit 4:3 (2:1, 1:1) die Oberhand über Australien.

Zehnkämpfer Kazmirek führt nach erstem Tag in Ratingen

RATINGEN (dpa) - Der WM-Dritte Kai Kazmirek hat nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen die Führung übernommen.

Mit 4423 am Samstag erkämpften Punkten liegt der 28-jährige Leichtathlet von der LG Rhein-Wied vor dem Olympia-Vierten Basile Rolnin (Frankreich/4254) und EM-Starter Mathias Brugger aus Ulm, der 4158 Zähler sammelte, an der Spitze. An Abwesenheit von Vorjahresgewinnerin Carolin Schäfer ist die Chance auf den Sieg einer deutschen Siebenkämpferin in diesem Jahr gering. Die Spitzenposition übernahmen nach vier Disziplinen die Österreicherinnen Verena Preiner mit 3842 Punkten und Ivona Dadic, die auf 3814 Zähler kam. Dritte ist Anna Maiwald von Bayer Leverkusen mit 3727 Punkten vor ihrer Vereinskollegin Mareike Arndt (3680).

Eishockey-Profi Tom Kühnhackl bleibt bei New York Islanders

NEW YORK (dpa) - Eishockey-Profi Tom Kühnhackl bleibt für eine weitere Saison bei den New York Islanders.

Beim NHL-Club erhält der Sohn der deutschen Eishockey-Legende Erich Kühnhackl nach Medienberichten einen neuen Einjahresvertrag. Der 27-Jährige, 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins zweimal Stanley-Cup-Sieger, wird bei den Islanders bereits in der Aufstellung für die Saison 2019/20 geführt. Der gebürtige Landshuter wechselte 2018 von Pittsburgh zu den Islanders.

Vor Wimbledon-Auftakt: Kerber mit deutlicher Final-Niederlage

EASTBOURNE (dpa) - Angelique Kerber hat eine erfolgreiche Wimbledon-Generalprobe verpasst. Die Nummer fünf der Tennis-Welt blieb am Samstag beim Rasenturnier in Eastbourne beim 1:6, 4:6 gegen die formstarke Weltranglisten-Dritte Karolina Pliskova weitgehend chancenlos.

Die Tschechin machte in 71 Minuten ihren 14. Titel auf der WTA-Tour perfekt, die 31-jährige Kielerin wartet weiter auf den ersten Turniersieg nach ihrem Wimbledon-Coup vor einem Jahr. Wimbledon beginnt für die Titelverteidigerin am Dienstag mit der Erstrundenpartie gegen die Schwäbin Tatjana Maria.

Tischtennis-Damen gewinnen Teamwettbewerb bei Europaspielen

MINSK (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Damen haben bei den Europaspielen in Minsk den Team-Wettbewerb gewonnen und sich damit für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio qualifiziert.

Die Frauen von Bundestrainerin Jie Schöpp setzten sich am Samstag im Finale gegen Rumänien glatt mit 3:0 durch. Zuvor hatten sich Einzelsieger Timo Boll sowie Han Ying schon das Olympia-Ticket gesichert, die Mixed-Sieger Patrick Franziska und Petrissa Solja sind auch sicher in Tokio dabei.

Kurioser WM-Auftakt für Thole/Wickler: Netzpanne und Sieg

HAMBURG (dpa) - Die deutschen Meister Julius Thole und Clemens Wickler haben einen kuriosen Auftakt in die Beachvolleyball-WM erlebt.

Die Hamburger quälten sich in ihrer Wahlheimat mit viel Nervosität zu einem 2:0 (21:10, 21:15) gegen den krassen Außenseiter Ruanda. Zu Beginn des zweiten Satzes musste am Samstag im Stadion am Rothenbaum das Netz getauscht werden, was für beide Teams eine Viertelstunde Zwangspause nach sich zog.

Schalke-Sportvorstand: Mendyl, Bentaleb und Konopljanka können gehen

GELSENKIRCHEN (dpa) - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will sich noch vor dem Saisonstart von einem Trio trennen.

Neben Hamza Mendyl und Nabil Bentaleb kann auch Jewgeni Konopljanka den Fußball-Bundesligisten vorzeitig verlassen. Dies bestätigte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider auf der Vereinshomepage.

Manchester United verpflichtet Abwehrspieler Wan-Bissaka

MANCHESTER (dpa) - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat den englischen U21-Nationalspieler Aaron Wan-Bissaka verpflichtet.

Der 21 Jahre alte Rechtsverteidiger kommt vom Premier-League-Kontrahenten Crystal Palace und unterschrieb nach Vereinsangaben vom Samstag einen Fünfjahresvertrag mit der Verlängerungsoption für eine weitere Saison. Laut englischen Medienberichten soll sich Man United mit Palace auf eine Ablösesumme von umgerechnet rund 56 Millionen Euro geeinigt haben. Wan-Bissaka wäre damit der teuerste Abwehrspieler in der Geschichte der Red Devils.

Union Berlin leiht Freiburger Verteidiger Schlotterbeck aus

BERLIN (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin leiht Abwehrspieler Keven Schlotterbeck vom SC Freiburg aus.

Der Vertrag des 22 Jahre alten Fußballprofis beim Neuling sei bis 30. Juni 2020 datiert, teilte der Club am Samstag mit. Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert bezeichnete den Innenverteidiger als «Wunschspieler auf dieser Position». In der abgelaufenen Spielzeit kam Schlotterbeck bei den Breisgauern zu neun Bundesligaeinsätzen.

KSC-Mitglieder geben grünes Licht für Ausgliederung

KARLSRUHE (dpa) - Zweitligist Karlsruher SC darf seine Fußballabteilung in eine Kapitalgesellschaft ausgliedern.

Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag im Wildparkstadion entfielen 88,20 Prozent der 873 abgegebenen gültigen Stimmen auf den entsprechenden Antrag der Vereinsgremien auf Umwandlung zur GmbH & Co KGaA. 103 der anwesenden Mitglieder votierten dagegen. Durch die Ausgliederung in eine Kapitalgesellschaft ist es dem KSC künftig möglich, strategischen Partnern Anteile zu gewähren.

Abwehrspieler Gonther wechselt von Dynamo Dresden zu Aue

DRESDEN/AUE (dpa) - Fußballprofi Sören Gonther wechselt in der 2. Bundesliga von der SG Dynamo Dresden zum sächsischen Rivalen FC Erzgebirge Aue.

Das gaben beide Vereine am Samstag bekannt. Der 32-Jährige einigte sich mit Dynamo auf die Auflösung seines Vertrags. Sein Arbeitspapier in Aue ist bis zum 30. Juni 2021 gültig.

HSV verpflichtet Linksverteidiger Leibold vom 1. FC Nürnberg

HAMBURG (dpa) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Tim Leibold verpflichtet. Der 25 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg, teilte der HSV am Samstag mit.

Leibold unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2023, die festgeschriebene Ablöse soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei 1,8 Millionen Euro liegen. Es ist der achte Neuzugang der Hamburger.

Brose Bamberg holt US-amerikanischen Aufbauspieler Lee

BAMBERG (dpa) - Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat den US-Profi Paris Lee verpflichtet. Wie der frühere Serienmeister am Samstag mitteilte, erhält der 24 Jahre alte Aufbauspieler von den Giants Antwerpen einen Zweijahresvertrag.

Lee ist der erste Ausländer im neuen Kader von Coach Roel Moors, der ebenfalls von dem belgischen Verein zu den Bambergern gewechselt war. Der Aufbauspieler wurde in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der belgischen Liga gewählt.

Kurve auf Spielberg-Rennstrecke wird nach Niki Lauda benannt

SPIELBERG (dpa) - Knapp sechs Wochen nach seinem Tod wird Österreichs Formel-1-Legende Niki Lauda geehrt.

Auf der Rennstrecke im österreichischen Spielberg wird am Sonntag eine Kurve nach dem dreifachen Weltmeister benannt. Die Zeremonie auf dem Red Bull Ring soll um 9.00 Uhr im Beisein von Laudas Witwe Birgit und Sohn Lukas stattfinden. Lauda war am 20. Mai im Alter von 71 Jahren gestorben. Schon zuvor hatte auf dem früheren Österreich- bzw. A1-Ring in der Steiermark eine Kurve Laudas Namen getragen. Aber ab 2014 hatten die Veranstalter sie wie einige andere an Sponsoren verkauft. Lauda gewann 1984 als bisher einziger Österreicher den Heim-Grand Prix.