Written by: Redaktion DER FARANG | 28/06/2019

U21 nach Kraftakt im EM-Finale - 4:2 gegen Rumänien

BOLOGNA (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer stehen zum zweiten Mal nacheinander im EM-Endspiel.



Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz gewann am Donnerstag in Bologna das Europameisterschafts-Halbfinale gegen Rumänien mit 4:2 (1:2) und kann am Sonntag gegen Spanien als erste deutsche U21 den Titel verteidigen. Der Hoffenheimer Nadiem Amiri erzielte vor 16 211 Zuschauern in der 21. Minute die Führung, ehe das Überraschungsteam aus Rumänien mit einem Doppelpack von Stürmer George Puscas (27./Foulelfmeter und 44.) zurückschlug. Top-Torjäger Luca Waldschmidt sorgte mit seinen Turniertreffern sechs und sieben (51./Foulelfmter/90.) für die Wende, ehe erneut Amiri den Schlusspunkt setzte.

England nach 3:0 gegen Norwegen als erstes Team im WM-Halbfinale

LE HAVRE (dpa) - Englands Fußball-Frauen haben zum zweiten Mal nach 2015 das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht.



Die Mannschaft des langjährigen Manchester-United-Profis Phil Neville setzte sich im ersten Viertelfinale in Frankreich am Donnerstagabend souverän mit 3:0 (2:0) gegen Ex-Weltmeister Norwegen durch. Jill Scott (3. Minute), Ellen White (40.) mit ihrem fünften Turniertreffer und Lucy Bronze (57.) machten den verdienten Erfolg im Stade Océane von Le Havre perfekt. Nikita Parris vergab in der 83. Minute sogar noch einen Foulelfmeter. Auf der Tribüne freute sich Ex-Nationalspieler David Beckham mit dem Dritten der WM in Kanada vor vier Jahren.

Deutsche Hockey-Damen verpassen Endspiel der Pro League knapp

AMSTERDAM (dpa) - Die deutschen Hockey-Damen haben beim Finalturnier der neu geschaffenen Pro League das Endspiel verpasst.



Im Halbfinale verlor die Auswahl von Bundestrainer Xavier Reckinger am Donnerstagabend in Amsterdam trotz einer überzeugenden Leistung am Ende gegen den favorisierten Gastgeber Niederlande knapp 1:2 (1:0). Rebecca Grote (14. Minute) brachte das DHB-Team in Führung, doch Frederique Matla (52.) und Lidewij Welten (56.) drehten in der Schlussphase noch die Begegnung zugunsten der Gastgeberinnen. Deutschland spielt dadurch am Samstag (14.30 Uhr) um Platz drei. Gegner ist dann Argentinien, das zuvor in der Vorschlussrunde mit 3:4 (1:1/1:1) im Penaltyschießen gegen Australien unterlegen war.

DFB-Sportgericht verurteilt Schalke zu Geldstrafe von 58.000 Euro

GELSENKIRCHEN (dpa) - Bundesligist FC Schalke 04 muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe von 58.000 Euro zahlen.



Diese Entscheidung traf das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Donnerstag. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig. Geahndet wurden drei Vorkommnisse beim Derby am 27. April bei Borussia Dortmund.

Manager Joachim Cast muss beim VfB Stuttgart gehen

KITZBÜHEL/STUTTGART (dpa) - Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sich von seinem Manager Sportorganisation Joachim Cast getrennt.



Das erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Fußball-Zweitligisten im Trainingslager in Kitzbühel und bestätigte einen Bericht der «Stuttgarter Nachrichten». Der 51 Jahre alte frühere Zweitliga-Profi kam 2015 unter dem damaligen Sportvorstand Robin Dutt zum VfB und war seitdem unter anderem für die technische Abwicklung von Transfers, die Vertragsgestaltung und die Planung von Trainingslagern zuständig gewesen. Sein Nachfolger ist Markus Rüdt.

Aufsteiger Paderborn leiht Fußball-Profi Holtmann aus Mainz aus

PADERBORN (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat Offensivspieler Gerrit Holtmann ausgeliehen.



Der 24 Jahre alte Flügelspieler spielte zuletzt beim Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05 und erhielt nach Club-Angaben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Holtmann ist bereits die neunte Neuverpflichtung des Club für die kommende Saison.

FCN-Sportvorstand Palikuca bestätigt: Leibold wechselt zum HSV

HAMBURG (dpa) - Außenverteidiger Tim Leibold verlässt den 1. FC Nürnberg nach vier Jahren und wechselt innerhalb der 2. Fußball-Bundesliga zum Konkurrenten Hamburger SV.



FCN-Sportvorstand Robert Palikuca bestätigte den «Nürnberger Nachrichten» am Donnerstag den Transfer des 25-Jährigen, der dem Bundesliga-Absteiger angeblich eine Ablösesumme von 2,5 bis drei Millionen Euro einbringen soll. Leibold gilt beim HSV als potenzieller Nachfolger des wechselwilligen Brasilianers Douglas Santos. Der Transfer des brasilianisches Innenverteidigers Ewerton vom «Club» zum HSV ist laut Palikuca ebenfalls bis auf letzte Details fix.

Algerien nach Sieg gegen Senegal im Achtelfinale des Afrika-Cups

KAIRO (dpa) - Algerien ist beim Afrika-Cup als drittes Fußball-Team vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen.



Die Algerier setzten sich am Donnerstagabend in Kairo in ihrem zweiten Gruppenspiel mit 1:0 (0:0) gegen Senegal durch und schafften mit dem zweiten Erfolg den Sprung in die Runde der besten 16. Den Siegtreffer markierte der 27 Jahre alte Stürmer Mohamed Youcef Belaili in der 49. Minute. Zuvor hatten bereits Gastgeber Ägypten und Nigeria das Achtelfinale erreicht.

Tennisspielerin Lisicki verpasst Wimbledon-Qualifikation

LONDON (dpa) - Die frühere Finalistin Sabine Lisicki hat es nicht ins Hauptfeld von Wimbledon geschafft.



Die 29-jährige Berlinerin unterlag am Donnerstag in der entscheidenden dritten Qualifikationsrunde der Niederländerin Lesley Kerkhove 6:0, 4:6, 4:6. Lisicki ist nach mehreren Verletzungen und sportlichen Rückschlägen nur noch die Nummer 283 der Tennis-Weltrangliste. Für die Qualifikation des Rasen-Grand-Slam-Turniers in London hatte sie eine Wildcard erhalten.

Bericht: Wagner und Bonga vor Wechsel zu NBA-Club nach Washington

LOS ANGELES (dpa) - Die Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga stehen Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von den Los Angeles Lakers zu den Washington Wizards.



Von dem Transfer innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA berichtete der US-Fernsehsender ESPN am Donnerstag. Die beiden deutschen Talente müssen die Lakers infolge der Verpflichtung von Superstar Anthony Davis verlassen. Das Team aus Kalifornien um Ikone LeBron James baut seinen Kader in diesem Sommer radikal um, um in der kommenden Saison wieder eine Chance auf die Meisterschaft zu haben.

Ringerin Hemmer holt Bronze - Rädelt kämpft um Gold

MINSK (dpa) - Ringerin Nina Hemmer hat bei den Europaspielen in Minsk am Donnerstag die Bronzemedaille gewonnen.



Die 26-jährige Dormagenerin setzte sich am Donnerstag in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm mit 2:0 gegen die Türkin Zeynep Yetgil durch. Ihre Teamkollegin Francy Rädelt kämpft am Freitag (19.00 Uhr/MESZ) gegen Wassilissa Marsaljuk aus Weißrussland um Gold (bis 76 kg).

Hertha BSC bekommt mindestens 125 Millionen von Investor

BERLIN (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann mit mindestens 125 Millionen Euro Investorengeld planen.

Wie die Berliner am Donnerstag bestätigten, wird Unternehmer Lars Windhorst diese Summe in den Club investieren. Der Geldgeber erwirbt über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor 37,5 Prozent am Hauptstadtclub. Maximal kann Tennor künftig 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA, der Profi-Abteilung des Vereins, besitzen. Für die zusätzlichen Anteile müsste in einem zweiten Schritt weiteres Geld bezahlt werden. Zuerst hatte das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» über den Deal berichtet. Insgesamt könnte Hertha laut «Bild»-Zeitung bis zu 225 Millionen Euro erhalten, wenn die weiteren Anteile verkauft werden.

Kerber mit überzeugendem Sieg ins Halbfinale von Eastbourne

EASTBOURNE (dpa) - Angelique Kerber hat mit dem überzeugenden Halbfinal-Einzug beim Tennis-Turnier in Eastbourne weiteres Selbstvertrauen für die anstehende Titelverteidigung in Wimbledon gesammelt.

Die Norddeutsche gewann im Viertelfinale am Donnerstag 6:4, 6:3 gegen die Rumänin Simona Halep. Nach dem Erfolg im Duell der ehemaligen Weltranglisten-Ersten trifft Kerber an diesem Freitag auf Ons Jabeur aus Tunesien.

Schalke-Trainer Wagner will Teamgeist und Mentalität forcieren

GELSENKIRCHEN (dpa) - David Wagner will vor dem Trainingsauftakt beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 keine detaillierten tabellarischen Ziele formulieren.

«Über Ziele zu reden, wäre totaler Quatsch. Wichtig ist, dass wir einen Fußball spielen, der die Leute anspricht», sagte Wagner am Donnerstag bei seiner offiziellen Vorstellung als neuer Chef-Trainer des Traditionsvereins. Neben Wagner hatten auch der Technische Direktor Michael Reschke und Sascha Riether als Koordinator der Lizenzspielerabteilung ihre ersten öffentlichen Auftritte in neuer Funktion. Schalke nimmt am 1. Juli die Vorbereitung auf die nächste Saison auf.

Mega-Offerte aus Madrid: Atlético bietet 126 Millionen für Joao Félix

MADRID/LISSABON (dpa) - Der spanische Fußball-Erstligist Atlético Madrid hat das höchste Angebot seiner Clubgeschichte für den portugiesischen Jungstürmer João Félix abgegeben.

Die Rojiblancos wollten 126 Millionen Euro für den Angreifer zahlen, teilte Benfica Lissabon mit, wo der 19-jährige Shootingstar derzeit unter Vertrag steht. Eine Zustimmung zur Offerte, die über der festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro liegt, gilt als so gut wie sicher. In Madrid soll Félix den vermutlich zum Meister FC Barcelona wechselnden französischen Weltmeister Antoine Griezmann ersetzen.

Neue Konkurrenz für ter Stegen: Barça kauft Valencias Torwart Neto

BARCELONA (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bekommt beim FC Barcelona neue Konkurrenz.

Die Katalanen verpflichteten bis 2023 den brasilianischen Keeper Neto vom FC Valencia für 26 Millionen Euro, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Bei dem Kauf handelt es sich quasi um ein Tauschgeschäft. Denn der bisher bei Barça unter Vertrag stehende Niederländer Jasper Cillessen wechselt für 35 Millionen Euro Ablösesumme nach Valencia.

Klose bleibt beim FC Bayern - Ex-Profi Demichelis trainiert U19

MÜNCHEN (dpa) - Ex-Nationalspieler Miroslav Klose wird auch in der kommenden Saison als Nachwuchstrainer beim FC Bayern München arbeiten.

Der 41 Jahre alte Fußball-Weltmeister von 2014 wird aber nicht die U19-Junioren übernehmen, sondern weiter die U17 trainieren. Neuer Chefcoach der A-Jugend wird Ex-Profi Martin Demichelis. Auf diese Lösung verständigten sich nach Clubangaben vom Donnerstag Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Klose.

Pokalspiele von Dortmund und Bayern live im Free-TV

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die Erstrundenauftritte von Cupverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund im DFB-Pokal werden live im Free-TV übertragen.

Los geht es mit dem BVB, dessen Gastspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am 9. August (20.45 Uhr) in Sport1 zu sehen ist. Am 12. August (20.45 Uhr) zeigt die ARD die Partie der Bayern beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 32 Spiele der 1. Hauptrunde live.

Lazaro wechselt von Hertha BSC zu Inter Mailand

BERLIN (dpa) - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Valentino Lazaro wechselt vom Bundesligisten Hertha BSC zum italienischen Traditionsclub Inter Mailand.

Das berichten das Fachmagazin «Kicker» und die «Berliner Morgenpost» am Donnerstag in ihren Online-Ausgaben. Eine Bestätigung für das Geschäft gab es von den Vereinen zunächst nicht. Wie der «Kicker» berichtet, beschert der Transfer des 23 Jahre alten Lazaros den Berlinern eine Rekordablösesumme von 22 Millionen, die noch auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen kann.

Liverpool verpflichtet 17-jährigen Verteidiger Sepp van den Berg

LONDON (dpa) - Der FC Liverpool hat den 17 Jahre alten Verteidiger Sepp van den Berg vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle verpflichtet.

Der junge Abwehrspieler erhalte von Juli an einen langfristigen Vertrag, teilte der Club von Trainer Jürgen Klopp am Donnerstag mit, ohne nähere Details zu nennen. Van den Berg komme auch wegen Erfolgscoach Klopp zu den Reds.

Bericht: Kabak vor Wechsel von Stuttgart zu Schalke 04

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der türkische Fußball-Nationalspieler Ozan Kabak befindet sich nach Informationen der «Sport Bild» vom Donnerstag vor einem Transfer zum Bundesligisten FC Schalke 04.

Der 19 Jahre alte Innenverteidiger vom VfB Stuttgart hat sich demnach gegen einen Wechsel zum deutschen Meister FC Bayern München entschieden. Kabak war erst vor einem halben Jahr für rund elf Millionen Euro vom türkischen Fußball-Spitzenclub Galatasaray Istanbul zum VfB gewechselt. Dank einer Ausstiegsklausel kann er den Absteiger aber nun für 15 Millionen Euro verlassen.

FC Augsburg holt dänischen U21-Nationalspieler Pedersen

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat den dänischen U21-Nationalspieler Mads Pedersen verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, kommt der 22 Jahre alte Linksverteidiger vom FC Nordsjaelland und erhält einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024.

Aufsteiger Union Berlin verpflichtet Niederländer Becker

BERLIN (dpa) - Kurz vor dem Trainingsstart hat Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin den niederländischen Angreifer Sheraldo Becker verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Offensivspieler erhält einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2023, wie Union am Donnerstag mitteilte. Becker kommt vom ADO Den Haag aus den Niederlanden.

«Operation Aderlass»: Radprofis Denifl und Preidler gesperrt

INNSBRUCK (dpa) - Die österreichischen Radprofis Stefan Denifl und Georg Preidler sind wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden.

Das gab die Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (ÖADR) am Donnerstag bekannt. Die beiden Sportler gerieten durch die Razzien der «Operation Aderlass» in Erfurt und bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld in Tirol ins Visier der Ermittler. Denifl soll von Juni 2014 bis Ende 2018 Eigenblutdoping betrieben haben, Preidler vom 1. Februar 2018 bis 23. Dezember 2018. Denifls Sieg bei der Österreich-Rundfahrt 2017 sowie sein Etappensieg bei der Vuelta (2017) wurden gestrichen.

Drei Silbermedaillen für deutsche Kanuten bei den Europaspielen

MINSK (dpa) - Der erfolgsverwöhnte deutsche Kajak-Vierer musste sich bei den Europaspielen in Minsk im Rennen über 500 Meter knapp Russland geschlagen geben und damit die erste Niederlage seit drei Jahren einstecken.

Neben Tom Liebscher, Max Rendschmidt, Ronny Rauhe und Max Lemke paddelten am Donnerstag ebenfalls Lisa John (Köpenick) im Einer-Canadier sowie Franziska John (Potsdam) und Tina Dietze (Leipzig) im Zweier-Kajak (jeweils 200 Meter) auf den zweiten Rang.

Manager Joachim Cast muss beim VfB Stuttgart gehen

KITZBÜHEL/STUTTGART (dpa) - Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart hat sich von seinem Manager Sportorganisation Joachim Cast getrennt.

Das erklärte am Donnerstag ein Sprecher des Fußball-Zweitligisten im Trainingslager in Kitzbühel und bestätigte einen Bericht der «Stuttgarter Nachrichten». Der 51 Jahre alte frühere Zweitliga-Profi kam 2015 unter dem damaligen Sportvorstand Robin Dutt zum VfB und war seitdem unter anderem für die technische Abwicklung von Transfers, die Vertragsgestaltung und die Planung von Trainingslagern zuständig gewesen. Sein Nachfolger ist Markus Rüdt. Der 38-Jährige war bisher administrativer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des VfB und nennt sich künftig Direktor Sportorganisation.

Japan 2020: Goldmedaillen-Gewinner Yamashita neuer NOK-Präsident

TOKIO (dpa) - Gut 400 Tage vor der Eröffnung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio ist Yasuhiro Yamashita zum neuen Präsidenten des Japanischen Olympischen Komitees (NOK) ernannt worden.

Yamashita, Goldmedaillen-Gewinner von 1984 im Judo, trat am Donnerstag die Nachfolge von Tsunekazu Takeda an, der nach Korruptionsvorwürfen zurückgetreten war. Er sei sich der Verantwortung bewusst, die er als Präsident des NOK etwa ein Jahr vor der Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele auf sich nehme, sagte Yamashita bei einer Pressekonferenz. Er werde das Olympische Komitee mit «vereinten Anstrengungen» führen, damit die Großveranstaltung ein Erfolg werde.

Eintracht Frankfurt verpflichtet Djibril Sow von Young Boys Bern

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Rekordtransfer des Schweizer Nationalspielers Djibril Sow perfekt gemacht.

Der hessische Fußball-Bundesligist bestätigte am Donnerstag die Verpflichtung des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers vom Schweizer Meister Young Boys Bern, über die zuerst der «Kicker» berichtet hatte. Sow erhält in Frankfurt einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. «Djibril Sow ist ein Spieler, der zuletzt international die Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Er war durchaus begehrt und umso schöner ist es, dass er sich für Eintracht Frankfurt entschieden hat», sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. «Wir sind von seiner Leistungsstärke und Entwicklungsfähigkeit überzeugt. Mit seinen technischen, strategischen und athletischen Fähigkeiten wird er uns weiterhelfen.» Die Ablösesumme für Sow liegt nach Informationen der «Bild»-Zeitung bei gut neun Millionen Euro und könne sich bei Erfolgen und Einsätzen auf elf bis zwölf Millionen Euro erhöhen. Teuerster Einkauf der Hessen war bisher Stürmer Sébastien Haller, der 2017 für sieben Millionen Euro vom FC Utrecht gekommen war. Sow gilt als Wunschprofi von Eintracht-Trainer Adi Hütter, der das Talent gefördert hat. Der Coach holte den viermaligen Schweizer Nationalspieler 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Bern. Ein Jahr später wurden sie dort gemeinsam Meister.