Von: Redaktion DER FARANG | 09.07.19

Doping-Razzia: Laut Zoll keine Festnahmen in Deutschland

KÖLN (dpa) - Im Zuge der großangelegten Anti-Doping-Razzia in Europa sind in Deutschland 463 Verfahren eingeleitet worden, Festnahmen hat es nach Angaben des Zollkriminalamtes in Köln vom Dienstag aber nicht gegeben.



Bei der sogenannten «Operation Viribus» gegen den Handel mit Anabolika und gefälschten Medikamenten waren europaweit insgesamt 234 Verdächtige festgenommen worden. Bei der Aktion in 33 Ländern, darunter auch die USA und Kolumbien, waren neun Drogenlabore ausgehoben und tonnenweise Dopingpräparate beschlagnahmt worden.

Halep erreicht Tennis-Halbfinale von Wimbledon

LONDON (dpa) - Die frühere Weltranglisten-Erste Simona Halep hat zum zweiten Mal das Halbfinale von Wimbledon erreicht.



Die 27-jährige Rumänin setzte sich am Dienstag im Viertelfinale gegen die Chinesin Zhang Shuai 7:6 (7:4), 6:1 durch. Halep, die 2014 im Halbfinale des Rasenturniers in London stand, hatte sich im Achtelfinale gegen die 15-jährige US-Amerikanerin Cori Gauff behauptet. Ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewann Halep 2018 bei den French Open.

Bayern-Trainer Kovac: Sané-Zugang würde «uns auf jeden Fall helfen»

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac würde einen Zugang von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané zum FC Bayern München ausdrücklich begrüßen.



«Er kann uns auf jeden Fall helfen. Man hat in der Nationalmannschaft und bei City gesehen, was er für Fähigkeiten hat», sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters am Dienstag in München. Die Münchner sind schon länger an Sané interessiert und wären zu einem Transfer mit rekordverdächtigem Volumen bereit. Der 23-Jährige vom englischen Meister Manchester City hat sich aber noch nicht klar positioniert. Sein Vertrag bei City läuft noch bis 2021.

Sportdirektor: Neymar darf PSG bei passendem Angebot verlassen

PARIS (dpa) - Fußball-Superstar Neymar darf den französischen Meister Paris Saint-Germain bei einer entsprechenden Offerte verlassen.



Das hat der zu PSG zurückgekehrte Sportdirektor Leonardo in einem Interview der Zeitung «Le Parisien» (Dienstag-Ausgabe) klargestellt. Sein derzeit noch verletzter brasilianischer Landsmann hatte am Montag unentschuldigt beim Trainingsauftakt des französischen Meisters gefehlt. Ein Angebot für den 27-Jährigen habe man noch nicht erhalten, sagte Leonardo. Er bestätigte «sehr oberflächliche Kontakte» zu Neymars Ex-Club FC Barcelona. Von dort war der Angreifer vor zwei Jahren für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zu PSG gewechselt.

Schalke 04 legt Nübel Angebot zur Vertragsverlängerung vor

GELSENKIRCHEN (dpa) - Der FC Schalke 04 kämpft um den Verbleib von U21-Nationaltorhüter Alexander Nübel.



Dem 22-Jährigen liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Der Fußball-Bundesligist bestätigte am Dienstag einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Laut «Bild» bietet der Club eine Vertragslaufzeit bis 2023, eine deutliche Gehaltserhöhung und eine Ausstiegsklausel, die ab 2021 greifen könnte. Der Verein wollte sich dazu nicht äußern. Sollte Nübel das Schalker Angebot nicht annehmen, müssten die Königsblauen das Talent noch in diesem Sommer verkaufen, um noch eine Ablöse zu erzielen.

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult wird an Schulter operiert

WOLFSBURG (dpa) - Zwei Tage nach dem Ende der Frauen-WM wird die deutsche Nationaltorhüterin Almuth Schult an diesem Dienstag in München an der rechten Schulter operiert.



Wegen dieses Eingriffs wird die 28-Jährige ihrem Verein VfL Wolfsburg auch in den ersten Wochen der kommenden Bundesliga-Saison fehlen. Das teilte der VfL am Dienstag mit. Trotz ihrer Schulterverletzung stand Schult bei der WM in Frankreich bei allen fünf deutschen Spielen inklusive des 1:2 im Viertelfinale gegen Schweden im Tor des deutschen Teams.

Fortuna Düsseldorf leiht US-Keeper Steffen von ManCity aus

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat Torhüter Zack Steffen vom englischen Meister Manchester City ausgeliehen.



Der 24 Jahre alte Nationalkeeper der USA erhält bei der Fortuna einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison. Das teilten die Rheinländer am Dienstag mit. Steffen, der in der Jugend bereits für den SC Freiburg spielte, war in der vergangenen Saison noch für Columbus Crew 13 mal in der Major League Soccer aktiv.

DFB-Zahlen: Angriffe im Amateurfußball auf Schiedsrichter nehmen zu

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die zunehmenden Klagen von Schiedsrichtern über verbale und körperliche Angriffe spiegeln sich nun auch in Zahlen wider.



In der abgelaufenen Saison 2018/2019 kam es zu 2906 Angriffen auf Unparteiische im Amateurfußball, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. In der Spielzeit davor waren es 2866. Trotz immer wiederkehrender Ausschreitungen mussten aber in der vergangenen Saison nur 0,05 Prozent der Spiele abgebrochen werden. Von den insgesamt rund 1,5 Millionen Fußballspielen in Deutschland in der abgelaufenen Saison wurden 1,3 Millionen über den Spielbericht des Schiedsrichters ausgewertet.

Toljan vor Wechsel von Dortmund zu Sassuolo Calcio

DORTMUND (dpa) - Jeremy Toljan steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Sassuolo Calcio.



Der vom Fußball-Bundesligisten für die Vereinssuche freigestellte 24 Jahre alte Außenverteidiger fehlte am Dienstag beim Training und soll sich dem Vernehmen nach bereits beim italienischen Erstligisten aufhalten. Angestrebt ist offenbar ein Leihgeschäft mit Kaufoption. Neben Toljan wurden auch andere zuletzt verliehene Profis wie André Schürrle (FC Fulham) und Shinji Kagawa (Besiktas Istanbul) für die Suche nach einem neuen Club freigestellt.

Medien: Liverpool vor Verpflichtung des 16-jährigen Harvey Elliott

LIVERPOOL/LONDON (dpa) - Champions-League-Sieger FC Liverpool steht nach britischen Medienberichten vor der Verpflichtung des erst 16-jährigen, von vielen internationalen Topclubs umworbenen Harvey Elliott.



Der Mittelfeldspieler aus der Jugendabteilung von Absteiger FC Fulham gilt derzeit als eines der größten Talente in England. Elliott schrieb in der vergangenen Saison als jüngster Premier-League-Spieler aller Zeiten Geschichte, als er am 4. Mai im Auswärtsspiel bei den Wolverhampton Wanderers eingewechselt wurde. Elliott war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre und 30 Tage alt.

Basketball-Meister FC Bayern verlängert mit Leistungsträger Lucic

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat Vladimir Lucic langfristig an sich binden können.



Gut zwei Wochen nach dem Titelgewinn in der Bundesliga verlängerte der Serbe seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2022. Das gaben die Münchner am Dienstag bekannt. Der 30-jährige Flügelspieler war in den jüngsten Playoff-Finals gegen ALBA Berlin einer der besten Akteure und sicherte dem Titelverteidiger in den drei Partien mit entscheidenden Würfen jeweils kurz vor Schluss die Siege.