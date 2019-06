Von: Redaktion DER FARANG | 19.06.19

Frauen-WM: Italien, Australien und Brasilien erreichen Achtelfinale

GRENOBLE (dpa) - Italien, Australien und Brasilien haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich das Achtelfinale erreicht.



Die Brasilianerinnen setzten sich am Dienstag in Valenciennes knapp mit 1:0 (0:0) gegen Italien durch. Die sechsmalige Weltfußballerin Marta erzielte per Foulelfmeter in der 74. Minute nicht nur den Siegtreffer, sondern auch ihr insgesamt 17. Tor bei Weltmeisterschaften. Damit überholte die 33-Jährige den bisherigen Rekordhalter Miroslav Klose, der 16 Treffer erzielte. Im anderen Spiel der Gruppe C hatte Australien wenig Mühe beim 4:1 (2:0) gegen WM-Neuling Jamaika.

Medien: Atlético-Star Rodrigo wechselt zu Manchester City

MADRID (dpa) - Der angeblich auch von Bayern München umworbene spanische Fußball-Nationalspieler Rodrigo verlässt nach Medienberichten Atlético Madrid.



Der 22 Jahre alte Profi habe der Führung des Vereins mitgeteilt, dass er nach nur einem Jahr in Madrid zu einem anderen Club wechseln werde, berichteten mehrere spanische Sportmedien am Dienstag übereinstimmend. Die Zeitung «Mundo Deportivo» schrieb in der Onlineausgabe, es stehe fest, dass der defensive Mittelfeldmann in der nächsten Saison beim englischen Meister Manchester City von Trainer Pep Guardiola spielen werde. Im Vertrag von Rodrigo bei Atlético ist nach Medienberichten eine Ablösesumme von 70 Millionen Euro festgeschrieben.

Schweizer Strafgericht: Bundesanwalt bei FIFA-Ermittlungen befangen

BELLINZONA (dpa) - Das höchste Schweizer Strafgericht hat Bundesanwalt Michael Lauber wegen seiner Ermittlungen gegen hohe Funktionäre des Weltfußballverbandes FIFA gerügt.



Es erklärte ihn am Dienstag wegen dubioser Treffen mit dem jetzigen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino für befangen. Er könne die Ermittlungen nicht weiterführen, entschied das Strafgericht in Bellinzona. Das Urteil kann nicht angefochten werden und ist damit rechtskräftig. Die Bundesanwaltschaft nehme das Urteil zur Kenntnis, teilte sie mit. Lauber eröffnete 2015 Verfahren gegen vier Mitglieder des Organisationskomitees der Fußball-WM 2006 in Deutschland.

Pech und Glück: Frankreich gewinnt Auftaktspiel gegen England

CESENA/SERRAVALLE (dpa) - In Überzahl und trotz zwei verschossener Elfmeter hat Frankreichs U21-Nationalmannschaft ihr EM-Auftaktspiel in letzter Minute mit 2:1 (0:0) gewonnen.



In einem spannenden und kuriosen Duell traf zunächst Jonathan Ikone zum 1:1-Ausgleich (89. Minute), ehe dem Engländer Aaron Wan-Bissaka in der fünften Minute der Nachspielzeit ein Eigentor unterlief. Phil Foden vom Meister Manchester City hatte die Engländer in der 54. Minute in Führung gebracht. Zuvor hatte sich Rumänien in Serravalle in San Marino mit 4:1 (2:1) gegen Kroatien durchgesetzt.

Tour de Suisse: Sagan verpasst 18. Etappensieg - Viviani siegt

ARLESHEIM (dpa) - Radstar Peter Sagan hat seinen 18. Etappensieg bei der Tour de Suisse knapp verpasst.



Der 29 Jahre alte Slowake vom deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall musste sich am Dienstag auf der vierten Etappe nach 163,9 Kilometern von Murten nach Arlesheim dem italienischen Tagessieger Elia Viviani und dem Australier Michael Matthews geschlagen geben. John Degenkolb (Oberursel) sprintete als bester Deutscher auf Platz zwölf. Vortagessieger Sagan verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Beendet ist die Rundfahrt zweieinhalb Wochen vor der 106. Tour de France indes für Tour-Sieger Geraint Thomas. Der 33 Jahre alte Waliser stürzte rund 30 Kilometer vor dem Ziel und musste das Rennen vorzeitig beenden.

Weltverband IAAF argumentiert im Fall Semenya: «Biologisch männlich»

LAUSANNE (dpa) - Für den Leichtathletik-Weltverband IAAF gehört Doppel-Olympiasiegerin Caster Semenya zu den «biologisch männlichen Athleten mit weiblichen Geschlechtsidentitäten».



Mit dieser Argumentation hatte die IAAF beim Internationalen Sportgerichtshof CAS seine neue Testosteron-Regelung begründet. Der CAS hatte die umstrittene Regel am 1. Mai bestätigt und veröffentlichte das Urteil samt Begründung am Dienstag erstmals in voller Länge. Im Streit um erhöhte Hormonwerte hatte die Südafrikanerin Semenya am 31. Mai einen Teilerfolg errungen. Das Schweizerische Bundesgericht setzte die Regel der IAAF - vorübergehend - außer Kraft.

Volleyballerinnen chancenlos gegen Olympiasieger China

NINGBO (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben ihre erste Partie beim Nationenliga-Turnier in China gegen den Gastgeber verloren.



Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski hatte am Dienstag in Ningbo keine Chance gegen den Olympiasieger von Rio und unterlag mit 0:3 (19:25, 16:25, 15:25). Beste deutsche Angreiferin bei der achten Niederlage im 13. Nationenliga-Spiel war Lena Stigrot mit neun Punkten. Die Deutschen, die keine Chance auf das Final-Event haben, treffen bei ihrem letzten Turnier noch am Mittwoch auf Serbien und am Donnerstag auf Bulgarien (jeweils 10.00 Uhr).

Kerber beim Turnier auf Mallorca in der zweiten Runde

SANTA PONCA (dpa) - Tennisspielerin Angelique Kerber hat bei den Mallorca Open ihr Auftaktmatch gewonnen.



Die ehemalige Wimbledon-Siegerin zog am Dienstagabend in Santa Ponca mit einem 7:5, 4:6 und 6:2 über die Belgierin Ysaline Bonaventure in die zweite Runde ein. Im Achtelfinale trifft die Weltranglisten-Sechste aus Kiel auf Maria Scharapowa. Die Russin hatte sich mit 7:6 (10:8), 6:0 gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova durchgesetzt.

Struff folgt Zverev ins Achtelfinale beim Tennis-Turnier in Halle

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Jan-Lennard Struff ist Alexander Zverev beim Rasentennis-Turnier in Halle/Westfalen ins Achtelfinale gefolgt.



Nach dem Halbfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Stuttgart in der vergangenen Woche setzte der 29-jährige Sauerländer am Dienstag mit dem 6:4, 6:4 über Laslo Djere aus Serbien in nur 70 Minuten seinen Erfolgszug fort. Der Weltranglisten-35. trifft nun im Achtelfinale auf den an Nummer drei gesetzten Russen Karen Chatschanow. Zu Ende ist das Turnier für Peter Gojowczyk, Rudolf Molleker und Mats Moraing.

Früherer UEFA-Präsident Platini in Polizeigewahrsam

PARIS (dpa) - Der für alle Fußballaktivitäten gesperrte frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden.

Das bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Paris. Hintergrund ist laut französischen Medien eine schon seit 2016 laufende Ermittlung zu der umstrittenen Vergabe der WM 2022 nach Katar. Unter anderem geht es um Bestechungsverdacht.

Kein Präsident mehr bei der DFL

NEU-ISENBURG (dpa) - Bei der Deutschen Fußball Liga wird es keinen Nachfolger für den ausscheidenden DFL-Präsidenten Reinhard Rauball geben.

Die 36 Clubs der 1. und 2. Bundesliga einigten sich bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstag in Neu-Isenburg darauf, dass der ehrenamtliche Posten abgeschafft wird. Stattdessen tritt DFL-Geschäftsführer Christian Seifert künftig auch als Sprecher des Präsidiums auf. Der 50 Jahre alte Topmanager erhält damit weitere Kompetenzen.

Borussia Dortmund verlängert vorzeitig mit Trainer Favre

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre haben den laufenden Vertrag vorzeitig bis 2021 verlängert.

Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Favre war vor einem knappen Jahr von den Dortmundern verpflichtet worden und hatte zunächst einen Kontrakt bis 2020.

Torhüter Jonathan Klinsmann wechselt nach St. Gallen

BERLIN (dpa) - Torhüter Jonathan Klinsmann verlässt den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC in Richtung St. Gallen.

Der 22-Jährige unterschrieb beim Schweizer Fußball-Erstligisten einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Dienstag bekanntgab. Für den Sohn des einstigen Weltmeisters Jürgen Klinsmann war der Berliner Bundesligist die erste Station im Profifußball.

FC Augsburg verpflichtet Schweizer U21-Nationalspieler Vargas

AUGSBURG (dpa) - Der FC Augsburg hat den Schweizer U21-Nationalspieler Ruben Vargas verpflichtet.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom FC Luzern und erhält einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde über die Ablösemodalitäten Stillschweigen vereinbart.

Deutsche Degenfechter enttäuschen bei EM

DÜSSELDORF (dpa) - Die deutschen Degenfechter mit dem Vorjahresdritten Richard Schmidt an der Spitze haben bei den Europameisterschaften in Düsseldorf enttäuscht.

Der Offenbacher belegte am Dienstag nach dem 11:15 gegen den Israeli Ido Harper nur Platz 45. Auch der nationale Titelträger Nikolaus Bodoczi und der Leverkusener Lukas Bellmann überstanden die Runde der besten 64 nicht. Am weitesten kam noch Stephan Rein aus Heidenheim, der unter den Top 32 jedoch gegen den Finnen Niko Vuorinen eine 14:12-Führung vergab und noch 14:15 unterlag.

Görges mit Auftaktsieg beim Tennis-Turnier in Birmingham

BIRMINGHAM (dpa) - Julia Görges ist mit einem 6:3, 4:6, 6:3-Erfolg über die Ukrainerin Dajana Jastremska in das WTA-Tennis-Turnier von Birmingham gestartet.

Für den Erfolg in Runde eins benötigte die Nummer 19 der Weltrangliste aus Bad Oldesloe am Dienstag 1:47 Stunden. Die Gegnerin im Achtelfinale ist die Russin Jewgenia Rodina, die in ihrem ersten Match die Französin Kristina Mladenovic ausschaltete.

Ex-Bundestrainer Sturm kritisiert Nachwuchsarbeit der DEL-Clubs

LOS ANGELES (dpa) - Der frühere Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm wirft den DEL-Clubs nach wie vor zu wenig Nachwuchsförderung vor.

«Es hat sich nichts getan», sagte der aktuelle Co-Trainer der Los Angeles Kings aus der nordamerikanische Profiliga NHL im Interview der «Eishockey News» (Dienstag). Trotz der jüngsten Erfolge des Nationalteams sagte Sturm: «Ich schaue immer auf das große Bild und da sehe ich, dass es noch viel zu tun gibt!»