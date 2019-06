Von: Redaktion DER FARANG | 17.06.19

Erster Zugang so gut wie fix: Zieler vor Rückkehr nach Hannover

HANNOVER (dpa) - Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler soll vom VfB Stuttgart zu Hannover 96 zurückkehren.



Der Transfer ist nach dpa-Informationen nahezu perfekt. Zuerst hatten der Sportbuzzer und «bild.de» am Montag darüber berichtet. Zieler, der bereits zwischen 2010 und 2016 für Hannover spielte, wäre der erste Neuzugang in diesem Sommer beim Bundesliga-Absteiger Hannover. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt.

Berater: Keine Anfrage von Bayern für Gareth Bale

MÜNCHEN (dpa) - Der Berater von Real Madrids Gareth Bale hat Meldungen über einen möglichen Wechsel des Mittelfeldspielers zum FC Bayern zurückgewiesen.



Die Gerüchte um ein Interesse der Münchner am 29 Jahre alten Waliser seien «Müll», versicherte Jonathan Barnett dem Sender ESPN. Es habe keine Anfrage des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Bale gegeben.

Copa-América-Gast Katar holt Remis gegen Paraguay

RÍO DE JANEIRO (dpa) - Bei der Copa América hat die Fußball-Nationalelf des Gastlandes Katar überraschend ein Unentschieden gegen Paraguay erreicht.



Das Spiel am Sonntag endete 2:2 (0:1) im Maracaná-Stadion in Río de Janeiro. Katar und Paraguay spielen bei der Copa América in der Gruppe B, die Kolumbien nach dem 2:0-Sieg gegen Argentinien anführt. Uruguay setzte in seinem ersten Spiel in der Gruppe C mit einem Sieg 4:0 (3:0) gegen Ecuador im Minerão-Stadion in Belo Horizonte ein Ausrufezeichen.

Bitterer Abschied: Vereins-Legende Totti hört bei AS Rom auf

ROM (dpa) - Vereinslegende Francesco Totti verlässt endgültig den AS Rom. Per E-Mail habe er am Montag Präsident James Pallotta über seinen Rücktritt als Funktionär beim italienischen Serie-A-Club informiert, sagte Totti am Montag bei einer langen Pressekonferenz.



Der frühere Kapitän des Hauptstadtclubs hatte seine Profi-Karriere 2017 beendet und war danach im Management des Clubs geblieben. Der 42-Jährige begründete seinen Weggang nun mit Problemen innerhalb des Vereins und sprach von einer schwierigen Entscheidung. Seine Ideen seien nicht berücksichtigt worden.

Nächstes Erstrunden-Aus: Kohlschreiber verliert in Halle

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Nach seinem Erstrunden-Aus in Stuttgart hat Philipp Kohlschreiber auch sein Auftaktspiel beim Rasenturnier in Halle/Westfalen verloren.



Der Turniersieger von 2011 unterlag am Montag in der ersten Runde dem auf Platz 68 der Weltrangliste geführten US-Amerikaner Steve Johnson mit 3:6, 3:6. Für den deutschen Tennisprofi war das Match nach nur 68 Minuten beendet. Johnson trifft im Achtelfinale auf den Sieger des Spiels Alexander Zverev gegen den Niederländer Robin Haase, die ebenfalls am Montag ausgetragen wird.

Enttäuschender EM-Auftakt für deutsche Florettfechter

DÜSSELDORF (dpa) - Für die deutschen Florettfechter haben die Europameisterschaften in Düsseldorf mit Enttäuschungen begonnen.



Das Quartett mit dem viermaligen Einzel-Weltmeister Peter Joppich aus Koblenz und Peking-Olympiasieger Benjamin Kleibrink an der Spitze schied am Montag bereits unter den besten 32 aus. Der Düsseldorfer Kleibrink scheiterte 11:15 an Italiens Weltmeister Alessio Foconi. Der Koblenzer Joppich unterlag dem Niederländer Daniel Giacon nach einem 0:9-Rückstand mit 10:15.

US-Golfer Woodland gewinnt US Open - Kaymer auf geteiltem 35. Platz

PEBBLE BEACH (dpa) - Golf-Profi Gary Woodland hat mit einem Sieg bei den US Open den ersten Major-Titel seiner Karriere errungen.



Der 35-jährige US-Amerikaner spielte am Sonntag (Ortszeit) eine 69er-Runde auf dem Par-71-Kurs im kalifornischen Pebble Beach und sicherte sich mit insgesamt 271 Schlägen den Sieg beim dritten Major-Turnier des Jahres. Für den Triumph gab es ein Preisgeld von 2,25 Millionen Dollar. Auf dem zweiten Platz landete Brooks Koepka, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils den US-Open-Titel gewonnen hatte. Der 29-Jährige beendete die 119. US Open mit 274 Schlägen. Der einzige deutsche Golfprofi im Feld, Martin Kaymer, belegte mit 285 Schlägen den geteilten 35. Platz bei dem mit 12,5 Millionen Dollar dotierten Turnier.

Marathonläuferin Kirwa wegen EPO-Dopings für vier Jahre gesperrt

MONTE CARLO (dpa) - Marathonläuferin Eunice Jepkirui Kirwa ist wegen Dopings für vier Jahre gesperrt worden.



Das teilte die unabhängige Integritätseinheit (AIU) des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF am Montag via Twitter mit. Die Olympia-Zweite von 2016 aus Bahrain darf bis zum 7. Mai 2023 keine Wettkämpfe mehr bestreiten - dann wäre die gebürtige Kenianerin 38 Jahre alt. Kirwa wurde vor einem Monat nach einem positiven Test vorläufig suspendiert. Die Läuferin war nach Angaben der AIU positiv auf das Blutdopingmittel EPO getestet worden.

Neue Dopingvorwürfe gegen 33 russische Sportler

MOSKAU (dpa) - Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA erwägt, gegen 33 Sportler verschiedener Sportarten vorzugehen.



Sie sollen verbotene Behandlungen von einem Arzt in Anspruch genommen haben, wie die Dopingkontrolleure am Montag in Moskau mitteilten. Nach mehr als 140 Befragungen seien mindestens 60 Verstöße gegen Doping-Bestimmungen aufgedeckt worden. Unter den beschuldigten Sportlern sind demnach 17 Leichtathleten.

Bogenschützin Unruh wird Fahnenträgerin bei Europaspielen

BERLIN (dpa) - Die Bogenschützin Lisa Unruh aus Berlin führt die deutsche Mannschaft bei der Eröffnungsfeier der Europaspiele am Freitag ins Stadion von Minsk.



In der Olympia-Zweiten von Rio de Janeiro 2016 «geht eine Ausnahmeathletin voran, die erfolgreich und sympathisch zugleich ist», sagte Chef de Mission Uschi Schmitz am Montag in Berlin über die 31 Jahre alte Fahnenträgerin.

Schwedischer Ministerpräsident wirbt für Olympia 2026 in Stockholm

STOCKHOLM (dpa) - Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven und andere namhafte Schweden haben sich für eine Austragung der Olympischen Winterspiele 2026 in Stockholm ausgesprochen.



Eine Woche vor der IOC-Entscheidung über die Olympia-Vergabe brachte Löfven gemeinsam mit Außenministerin Margot Wallström seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Entscheidung zugunsten der schwedischen Bewerbung fallen werde. Das Internationale Olympische Komitee entscheidet am kommenden Montag über die Austragung der Winterspiele. Darum bewerben sich das italienische Mailand und Cortina d'Ampezzo sowie Stockholm mit Are. Schweden hat noch nie Olympische Winterspiele ausgerichtet.