Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

Tennisprofi Thiem nach Sieg gegen Djokovic im French-Open-Endspiel

PARIS (dpa) - Der österreichische Tennisprofi Dominic Thiem hat durch einen Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic das Endspiel der French Open erreicht.



Der 25-Jährige entschied das tags zuvor abgebrochene und am Samstag wegen Regens für eine Stunde unterbrochene Halbfinale gegen den 32 Jahre alten Serben mit 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5 für sich. Im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) trifft Thiem in einer Neuauflage des Vorjahresfinals auf den elfmaligen Roland-Garros-Champion Rafael Nadal. Der Spanier hatte sich am Freitag gegen Roger Federer durchgesetzt. Djokovic verlor bei einem Grand Slam erstmals wieder nach zuletzt 26 Siegen.

Vom letzten Platz: Wittmann gewinnt fünften DTM-Lauf in Misano

MISANO (dpa) - BMW-Pilot Marco Wittmann hat nach einer spektakulären Aufholjagd den fünften Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters im italienischen Misano gewonnen.



Der zweimalige Champion, der vom letzten Platz gestartet war, triumphierte am Samstag in seinem 99. DTM-Rennen vor den Audi-Piloten René Rast und Loic Duval. «Ziemlich geil von ganz hinten auf eins», sagte Wittmann noch im Cockpit.

Spanien und Portugal denken über Ausrichtung der WM 2030 nach

PORTO (dpa) - Die Fußballverbände von Spanien und Portugal erwägen die gemeinsame Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030.



Beide Verbände veröffentlichten am Samstag ein Statement, wonach sie «einen umfassenden Prozess der Analyse über die Möglichkeit der gemeinsamen Präsentation einer Bewerbung für die Organisation» des Turniers starten. Die Regierungen beider Länder würden dabei eine wichtige Rolle spielen.

Podolski-Club Kobe holt Trainer Fink

KOBE (dpa) - Thorsten Fink ist neuer Trainer des japanischen Fußball-Clubs Vissel Kobe. Der Verein des früheren Weltmeisters Lukas Podolski gab die Verpflichtung des ehemaligen Mittelfeldspielers des FC Bayern München am Samstag bekannt.



«Kobe wird eine neue Ära beginnen», hieß es auf der Website des Vereins, der in der J-League nur auf Platz 13 steht. Über die Vertragslaufzeit machte der Club, bei dem auch die Spanier Andres Iniesta und David Villa spielen, zunächst keine Angaben. Seine Japan-Premiere auf der Trainerbank soll Fink am nächsten Samstag im Spiel beim Tabellenführer FC Tokio geben.

Toronto Raptors fehlt noch ein Sieg zum Titelgewinn in der NBA

OAKLAND (dpa) - Nur noch ein Sieg fehlt den Toronto Raptors zu ihrem ersten NBA-Titel, doch Basketball-Superstar Kawhi Leonard sieht sich noch längst nicht am Ziel.



«Es ist noch nicht vorbei. Man muss geduldig sein und diesen vierten Sieg holen», sagte der 27-Jährige. Mit 105:92 siegten die Raptors am Freitag (Ortszeit) bei Titelverteidiger Golden State Warriors. Leonard war mit 36 Punkten einmal mehr der überragende Akteur bei den Kanadiern und hatte großen Anteil daran, dass die Raptors nun mit 3:1 führen. In der Nacht zu Dienstag kann Toronto in eigener Halle die Meisterschaft gewinnen.

Ein Jahr nach dem Aus: Ex-Bundestrainerin Steffi Jones kritisiert DFB

BERLIN (dpa) - Etwas mehr als ein Jahr nach ihrem Aus als Bundestrainerin der Frauen hat Steffi Jones den Deutschen Fußball-Bund heftig angegriffen.



In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» beklagte die Weltmeisterin von 2003 fehlende Unterstützung durch den Verband in ihren 19 Monaten als Verantwortliche für das Nationalteam. Jones hatte nach dem Olympia-Gold von Rio de Janeiro die Nachfolge von Silvia Neid übernommen und musste ein neues Team formen. «Ich wurde teilweise von den Medien so schlimm attackiert, dass ich vom DFB erwartet hätte, dass er das mit dem Umbruch erklärt hätte, dass dieser seine Zeit benötigt», sagte die gebürtige Frankfurterin.