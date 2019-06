Von: Redaktion DER FARANG | 08.06.19

Gastgeber Frankreich startet mit Sieg in die Heim-Weltmeisterschaft

PARIS (dpa) - Frankreichs Fußball-Frauen sind erfolgreich in die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen Land gestartet.



Die Französinnen setzten sich am Freitagabend im Eröffnungsspiel klar mit 4:0 (3:0) gegen Südkorea durch. Vor rund 47.000 Zuschauern im ausverkauften Pariser Prinzenpark erzielte Eugenie Le Sommer (9. Minute) das erste Tor bei dieser WM. Wendie Renard mit zwei Kopfballtreffern (35./45.+3) und Amandine Henry (85.) machten den verdienten Auftakterfolg der Mannschaft von Trainerin Corinne Diacre in der Gruppe A perfekt.

Chelsea-Star Hazard unterschreibt Millionen-Vertrag bei Real Madrid

MADRID (dpa) - Superstar Eden Hazard von Europa-League-Gewinner FC Chelsea wechselt zu Real Madrid.



Der 28-jährige Offensivspieler habe einen Vertrag bis Ende Juni 2024 unterschrieben, gab Real am Freitagabend bekannt. Laut Medienberichten lassen sich die Spanier die Dienste des Belgiers rund 100 Millionen Euro kosten. Der Wechsel hatte sich bereits seit Wochen angedeutet.

Spanien mit 4:1-Erfolg auf Färöer - Peinliche Pleite für Jovic-Team

TÓRSHAVN (dpa) - Ex-Weltmeister Spanien hat am Freitag den dritten Sieg in der EM-Qualifikation gelandet.



Auf den Färöer wurden die Iberer nach überlegen geführtem Spiel ihrer klaren Favoritenrolle beim 4:1 (3:1)-Erfolg gerecht. Bayern-Torjäger Robert Lewandowski sorgte mit seinem 56. Tor im 105. Länderspiel für Jubel bei den Polen, die sich in Nordmazedonien mit 1:0 (0:0) behaupteten. Eine peinliche 0:5-Niederlage mussten die Serben um künftigen Real-Madrid-Stürmer Luka Jovic in der Ukraine einstecken.

Vettel Zweiter im Kanada-Training - Hamilton mit Unfall

MONTRÉAL (dpa) - Sebastian Vettel hat den ersten Trainingstag zum Formel-1-Rennen von Kanada auf Platz zwei abgeschlossen.



Dem deutschen Ferrari-Star fehlten am Freitag auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montréal 0,074 Sekunden auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc. In der ersten Einheit war Vettel noch abgeschlagen Fünfter geworden, Leclerc Dritter. Nach einem Einschlag in die Mauer und einem Platten am rechten Hinterreifen musste WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton in der Box bleiben und sich nach der Topzeit im ersten Training schließlich mit Position sechs begnügen.

Deutsche U21 gewinnt lockeres Testspiel im EM-Trainingslager

NATZ-SCHABS (dpa) - Deutschlands U21-Fußballer haben sich mit einem lockeren Testspielsieg auf die Europameisterschaft in Italien und San Marino eingestimmt.



Die Mannschaft von Nationaltrainer Stefan Kuntz setzte sich am Freitagabend im EM-Trainingslager in Natz-Schabs mit 12:0 gegen eine Südtirol-Auswahl durch. Vor rund 800 Zuschauern wurden bei Sonnenschein dreimal 30 Minuten gespielt. Kuntz nutzte die Partie zehn Tage vor dem EM-Auftakt gegen Dänemark vor allem zum Testen und wechselte sein Team auf allen Positionen durch.

Nowitzki strebt Greencard für die USA an

WASHINGTON (dpa) - Der frühere Basketball-Superstar Dirk Nowitzki und seine Ehefrau Jessica streben eine Greencard für die USA an - eine Voraussetzung für einen möglichen Antrag auf die amerikanische Staatsbürgerschaft.



«Wir sind im Prozess, eine Greencard zu bekommen», sagte der 40-jährige Würzburger der Zeitung «Dallas News» in einem am Freitag veröffentlichten Bericht. «Wenn wir das geschafft haben, dann muss man ein Greencard-Inhaber für, ich glaube, fünf Jahre sein, bevor man darüber auch nur nachdenken kann», fügte er mit Blick auf die US-Staatsbürgerschaft hinzu.

French-Open-Halbfinale zwischen Djokovic und Thiem vertagt

PARIS (dpa) - Das zweite French-Open-Halbfinale zwischen dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokvic aus Serbien und dem Österreicher Dominic Thiem ist wegen Regens zunächst zwei Mal unterbrochen und dann auf Samstag vertagt worden.



Das teilten die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Paris am frühen Freitagabend mit. Aus Sicht Djokovics stand es 2:6, 6:3, 1:3. Damit wird der Endspiel-Gegner von Rafael Nadal erst mit einem Tag Verspätung ermittelt. Der 33 Jahre alte Spanier hatte das erste Halbfinale gegen den Schweizer Roger Federer mit 6:3, 6:4, 6:2 für sich entschieden.

Bericht: Ski-Weltverband ändert Regularien nach Causa Luitz

MÜNCHEN (dpa) - Der Ski-Weltverband FIS will nach dem juristischen Gerangel mit Stefan Luitz sein Regelwerk ändern.



Nach einem Bericht der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag) soll der Gebrauch von Flaschensauerstoff bei einem Wettkampf zwar weiterhin verboten bleiben. Die FIS wolle das aber nicht mehr in den Anti-Doping-Regeln verankern, sondern in der Wettkampfordnung. Damit wäre das Inhalieren von Sauerstoff auch nach dem Reglement kein Dopingvergehen mehr.

Rekordsieger Nadal schlägt Federer im Halbfinale der French Open

PARIS (dpa) - Rekordsieger Rafael Nadal hat das Halbfinal-Duell mit Roger Federer für sich entschieden und zum zwölften Mal das Endspiel der French Open erreicht.

Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Spanien setzte sich am Freitag beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen den vier Jahre älteren Schweizer mit 6:3, 6:4, 6:2 durch. Im Kampf um seinen zwölften Titel in Paris trifft Nadal am Sonntag auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder in einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels auf den Österreicher Dominic Thiem. Im 39. Vergleich mit Federer feierte Nadal den 24. Sieg.

Skisprung-Olympiasieger Wellinger erleidet Kreuzbandriss

MÜNCHEN (dpa) - Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger hat sich bei einem Trainingssturz einen Kreuzbandriss zugezogen und wird den DSV-Adlern lange fehlen.

Der 23 Jahre alte Bayer wurde bereits am Donnerstag operiert, wie er auf seiner Instagram-Seite am Freitag mitteilte. «Die Operation lief gut, und jetzt ist es Zeit, mich auf meine Reha zu fokussieren und auf ein anderes Sommertraining. Ich werde so schnell wie möglich zurück sein», schrieb Wellinger. Der Skispringer hatte bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Gold und Silber im Einzel gewonnen. Zudem führte er das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) zu Silber im Teamwettbewerb.

Vondrousova und Barty im Damen-Finale der French Open

PARIS (dpa) - Marketa Vondrousova und Ashleigh Barty bestreiten am Samstag das Finale der French Open.

Die 19 Jahre alte Tschechin Vondrousova entschied am Freitag in Paris ihr Halbfinale gegen die britische Tennisspielerin Johanna Konta mit 7:5, 7:6 (7:2) für sich. Die an Nummer acht gesetzte Australierin Barty gewann gegen die 17 Jahre alte Amanda Anisimova 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 und beendete die überraschende Siegesserie der Amerikanerin. Vondrousova und Barty standen zuvor noch nie bei einem der vier großen Turniere im Finale. Die beiden bisherigen Vergleiche hat Barty gewonnen, auf Sand haben Vondrousova und Barty allerdings noch nie gegeneinander gespielt.

DFB verteidigte unterschiedliche WM-Prämien für Frauen und Männer

BERLIN (dpa) - Die deutschen Fußball-Spielerinnen bekommen für den WM-Titel 275.000 Euro weniger als die Männer.

Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die unterschiedlichen WM-Prämienzahlungen verteidigt. «Aktuell ist es so, dass mit der Frauen-Nationalmannschaft bei weitem nicht die Erlöse erzielt werden können, die im Männerfußball realisiert werden», sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch am Freitag im ARD-Mittagsmagazin.

Voss-Tecklenburg plant Veränderungen in der WM-Startelf gegen China

RENNES (dpa) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will im WM-Auftaktspiel gegen China am Samstag (15.00 Uhr/ARD und DAZN) nicht dieselbe Startelf aufbieten wie im letzten Testspiel gegen Chile.

«Es wird Veränderungen geben», kündigte die 51-Jährige am Freitag in Rennes an. «Aber ich werde jetzt keine Namen nennen, sondern will erst Gespräche mit den Spielerinnen führen», ergänzte sie vor dem Abschlusstraining der DFB-Auswahl.

Skirennfahrer Baumann startet für DSV - «Muss sich Platz erarbeiten»

MÜNCHEN (dpa) - Der österreichische Abfahrer Romed Baumann darf künftig für den Deutschen Skiverband (DSV) starten.

Der 33 Jahre alte Tiroler besitzt nach einer Hochzeit mit einer Deutschen die doppelte Staatsbürgerschaft; in dieser Woche stimmte der Weltverband FIS dem Ansuchen für den Nationenwechsel zu. Obwohl Baumann aus der Ski-Nation Österreich kommt, hat er im inzwischen starken deutschen A-Kader um die Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen und Josef Ferstl aber nicht automatisch einen Platz. Alpin-Direktor Wolfgang Maier sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag: «Romed hat beim DSV angefragt. Seinen Platz muss er sich im Quali-System erarbeiten.»

Jonas Folger gibt Comeback bei Motorrad-WM

BARCELONA (dpa) - Jonas Folger erhält nach einer gesundheitlichen Auszeit eine neue Chance bei der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Als Ersatzpilot für das malaysische Petronas-Team wird der Deutsche bei den Moto2-WM-Läufen in Barcelona, Assen und auf dem Sachsenring an den Start gehen. Folger ersetzt den verletzten Stammfahrer Khairul Idham Pawi aus Malaysia. Folger hatte sich Ende 2017 aus gesundheitlichen Gründen von der Motorrad-WM zurückgezogen.

Slowene Lakovic neuer Basketball-Trainer von ratiopharm Ulm

ULM (dpa) - Der Slowene Jaka Lakovic ist neuer Trainer des Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm.

Der 40-Jährige tritt die Nachfolge des langjährigen Ulmer Coachs Thorsten Leibenath an und erhält einen Vertrag bis Sommer 2022, teilte der Verein am Freitag mit. Leibenath hatte bereits Mitte März angekündigt, nach dieser Saison als Trainer aufzuhören. Nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale übernahm er den neu geschaffenen Posten des Sportdirektors.