Portugal dank Ronaldo im Finale der Nations League

PORTO (dpa) - Superstar Cristiano Ronaldo hat Fußball-Europameister Portugal in das Finale der Nations League geschossen.



Der fünfmalige Weltfußballer erzielte am Mittwoch alle drei Tore zum 3:1 (1:0) im Halbfinale gegen die Schweiz in Porto. Damit hat Portugal 15 Jahre nach der Final-Pleite bei der Heim-EM 2004 nun im Endspiel gegen England oder die Niederlande die Chance auf einen Titel im eigenen Land. Ronaldo sorgte in der 25. Minute per Freistoß für die Führung, ehe es zu einem kuriosen Ausgleich der Schweizer kam. Denn nachdem der deutsche Schiedsrichter Felix Brych auf Elfmeter für Portugal entschieden hatte, überprüfte er per Video eine strittige Szene auf der Gegenseite und entschied auf Elfmeter für die Gäste, die durch Ricardo Rodriguez trafen (57.). Doch Ronaldo beförderte Portugal schließlich mit zwei weiteren Toren (88. und 90.) ins Endspiel am Sonntag.

Training in Aachen mit komplettem Kader - Bewegender Braun-Auftritt

AACHEN (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das öffentliche Training in Aachen mit allen 22 Akteuren bestritten.



Auch Bayern-Profi Leon Goretzka war am späten Mittwochnachmittag am Tivoli mit dabei. Der zuletzt angeschlagene Mittelfeldspieler hatte am Vorabend eine Übungseinheit im Trainingslager in Venlo ausgelassen. Unter den Zuschauern weilte auch DFB-Ehrenpräsident Egidius Braun. Es war ein bewegender Moment, als der 94-Jährige in seiner Heimatstadt für ein Mannschaftsfoto mit dem Team um Kapitän Manuel Neuer den Platz betrat.

Torhüter-Legende Buffon verlässt Paris Saint-Germain

PARIS (dpa) - Der italienische Startorhüter Gianluigi Buffon verlässt in diesem Sommer den französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain.



Das teilte der Club des deutschen Trainers Thomas Tuchel am Mittwoch mit. Damit könnte auch der deutsche Nationaltorhüter Kevin Trapp wieder eine Option werden. Der 28-Jährige war bis zum Saisonende an Eintracht Frankfurt ausgeliehen worden. In der vergangenen Saison hatte Tuchel abwechselnd den 41-jährigen Buffon oder den französischen Nationaltorhüter Alphonse Aréola eingesetzt. Im Mai hatte der deutsche Coach ein Ende der Rotation angekündigt.

Champions-League-Reform: Gipfeltreffen am 11. September geplant

MADRID (dpa) - Im Streit um die Champions-League-Reform soll es am 11. September zu einem Gipfeltreffen mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA), der European Club Association (ECA) und dem Zusammenschluss der Europäischen Ligen kommen.



Es sei Zeit für ein Austausch der Sichtweisen unserer Organisationen, habe UEFA-Präsident Aleksander Ceferin nach Informationen der Nachrichtenagentur AP in einem Brief an ECA-Chef Andrea Agnelli und Ligen-Vertreter Lars-Christer Olsson geschrieben. Die ECA ist der Motor der Reformidee. Demnach sollen von 2024 an nur noch vier der 32 Startplätze über die Platzierung in den nationalen Ligen vergeben werden.

Deutsche Handball-Frauen lösen gegen Kroatien das WM-Ticket

HAMM (dpa) - Deutschlands Handballerinnen haben sich für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr qualifiziert.



Die DHB-Auswahl gewann am Mittwoch in Hamm das Playoff-Rückspiel gegen Kroatien mit 25:21 (14:9) und löste nach dem 24:24 im Hinspiel das Ticket für die Endrunde vom 30. November bis 15. Dezember in Japan. Damit erhielt sich das Team von Bundestrainer Henk Groener zugleich die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. Beste deutsche Werferin vor 2131 Zuschauern war Alicia Stolle mit sechs Toren.

French-Open-Viertelfinale Zverev gegen Djokovic wegen Regens vertagt

PARIS (dpa) - Das Viertelfinale der French Open zwischen Alexander Zverev und Novak Djokovic ist am Mittwoch wegen Dauerregens und der schlechten Wetterprognosen abgesagt und auf Donnerstag vertagt worden.



«Alle Spiele des heutigen Tages sind gestrichen», teilten die Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Paris mit. Für Donnerstag wurde der Beginn der Matches auf 12.00 Uhr vorgezogen. Zunächst werden die Damen-Viertelfinals gespielt, ehe die Herren-Viertelfinals angesetzt wurden

ALBA Berlin gewinnt auch zweites Halbfinale gegen Oldenburg

BERLIN (dpa) - ALBA Berlin ist nur noch ein Sieg vom Finale der Basketball-Bundesliga entfernt.



Am Mittwochabend gewannen die Berliner in eigener Halle vor 9.263 Zuschauern gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 79:68 (32:29). Damit führt ALBA in der Best-of-Five-Serie bereits mit 2:0. Das dritte Spiel findet am Sonntag in Oldenburg statt. Im zweiten Halbfinale liegt Titelverteidiger FC Bayern München gegen Rasta Vechta ebenfalls mit 2:0 in Führung.

Früherer UEFA-Präsident Lennart Johansson gestorben

STOCKHOLM (dpa) - Der frühere schwedische UEFA-Präsident Lennart Johansson ist tot.

Er sei am Dienstagabend nach kurzer Krankheit gestorben, teilte der schwedische Fußballverband am Mittwochmorgen mit. Johansson wurde 89 Jahre alt. Der Verband würdigte Johansson als den größten Anführer des schwedischen Fußballs überhaupt. Die FIFA kündigte an, ihren ehemaligen Vize-Präsidenten an diesem Mittwoch beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Paris zu ehren. Johansson war von 1990 bis 2007 UEFA-Präsident. 1998 unterlag er gegen Joseph Blatter bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten.

FIFA bestätigt Verstöße gegen Arbeitsrecht auf WM-Baustelle

DOHA/ZÜRICH (dpa) - Der Fußball-Weltverband FIFA hat Arbeitsrechtsverstöße auf einer Stadion-Baustelle für die WM 2022 in Katar eingestanden.

Das berichtet der WDR in seinem Magazin «Sport inside». «Uns ist bekannt, dass bezogen auf die Firma TAWASOL - einem Subunternehmer beim Bau des Al Bayt Stadions - Verstöße gegen die Standards für die Arbeiter festgestellt worden sind», wird die FIFA-Medienabteilung zitiert. Konkret geht es um nichtausbezahlte Gehälter. Vorwürfe zu unwürdigen Arbeitsbedingungen und sogar Todesfällen wurden nicht kommentiert.

Paderborner Fans gegen Kooperation mit RB Leipzig

PADERBORN (dpa) - Die Fans des SC Paderborn lehnen eine angestrebte Kooperation des Aufsteigers mit dem Fußball-Bundesligisten RB Leipzig ab und drohen mit Boykott.

In einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme der Anhänger heißt es: «Etwaige sportliche Vorteile werden durch den Verlust der Seele und Identität unseres bodenständigen Fußballvereins teuer erkauft. (...) Unsere Vereinsliebe und die jahrzehntelange Unterstützung stirbt mit dem Tag einer RB Leipzig Kooperation.» Beide Clubs hatten am Dienstag ihre künftige Zusammenarbeit bekannt gegeben.

FC Bayern zieht 42-Millionen-Euro-Option bei James nicht

MÜNCHEN (dpa) - Jetzt ist es offiziell: James Rodríguez verlässt den FC Bayern München nach zwei Jahren.

Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler bat die Verantwortlichen des Rekordmeisters, die mit Real Madrid vereinbarte Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro nicht zu ziehen. Laut Mitteilung vom Mittwoch entsprach der FC Bayern diesem Wunsch. James war seit 2017 von Real ausgeliehen. Der WM-Torschützenkönig von 2014 bestritt 67 Pflichtspiele für den FC Bayern, erzielte dabei 15 Tore und bereitete 20 Treffer vor.

Bayern-Vorstandschef Rummenigge: Noch kein Gebot für Sané

MÜNCHEN (dpa) - Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat Manchester City noch kein Angebot für einen Transfer von Nationalspieler Leroy Sané gemacht.

«Wir haben kein Angebot für Leroy Sané abgegeben. So weit ist es noch lange nicht», sagte Rummenigge der «Sport Bild». Erst müsse der Spieler sich entscheiden, ob er sich vorstellen könne, zum FC Bayern zu kommen. «Wenn dies der Fall ist, gehen wir mit Manchester City in konkrete Verhandlungen.» Der Ball liege nun beim früheren Schalke-Profi.

Hudson-Odoi vor Vertragsverlängerung bei Chelsea

LONDON (dpa) - Der vom FC Bayern München umworbene Callum Hudson-Odoi steht Medienberichten zufolge vor einer Vertragsverlängerung beim FC Chelsea.

Der Sieger der Fußball-Europa- League habe einen großen Durchbruch in den Verhandlungen mit dem 18 Jahre alten Stürmer erzielt, berichtet der «London Evening Standard» am Mittwoch. Dem Bericht zufolge scheine eine offizielle Verkündung der Verlängerung des 2020 auslaufenden Vertrages von Hudson-Odoi um fünf Jahre «nur noch eine Frage der Zeit» zu sein.

Borussia Dortmund plant die Zukunft mit Mario Götze

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund will den Vertrag mit Mario Götze langfristig verlängern.

«Wir sind mit Marios Vater und seinem Berater in einem guten Austausch. Zu Beginn der neuen Saison werden wir uns zusammensetzen», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc der «Sport Bild» (Mittwochausgabe). Der Vertrag des 27-Jährigen beim BVB läuft noch bis 2020. Zuletzt gab es aber immer wieder Wechselgerüchte. Neuerdings soll der englische Top-Club FC Arsenal an einer Verpflichtung des Offensivspielers interessiert sein.

Olympiasiegerin Anja Mittag wechselt zum Frauenteam von RB Leipzig

LEIPZIG (dpa) - Die ehemalige Fußball-Weltmeisterin Anja Mittag verstärkt das Frauenteam von RB Leipzig.

Das teilte der sächsische Verein am Mittwoch mit. Demnach wird die 34-Jährige neben Aufgaben als Individualtrainerin für die Offensiv-Spielerinnen sowie im Scouting und bei der Spielanalyse auch selbst für den Regionalligisten auflaufen. Ende Mai hatte Mittag, die 2016 mit dem deutschen Team Olympiasiegerin in Rio war, ihr Engagement beim schwedischen Club FC Rosengård beendet.

Lockerheit als WM-Rezept - Gereifte Popp: «Ich bin sehr entspannt»

BRUZ (dpa) - Die deutschen Frauen sind bereit für das WM-Auftaktspiel gegen China.

Spielführerin Alexandra Popp verspürt bei ihrer dritten WM viel weniger Erfolgsdruck als beim Heim-Turnier 2011 und in Kanada 2015. Co-Trainerin Britta Carlson sieht die Elf «gut vorbereitet». Noch hat sich bei Alexandra Popp keinerlei Nervosität eingestellt. Auch drei Tage vor dem Auftaktmatch bei der Frauenfußball-WM gegen China wirkt die deutsche Spielführerin extrem locker und zuversichtlich. «Natürlich ist es für mich eine große Ehre, die Mannschaft erstmals bei einer WM als Kapitänin aufs Feld zu führen. Aber noch bin ich sehr entspannt, das Kribbeln kommt wahrscheinlich am Freitagabend, wenn man ins Bett geht», sagte die 28 Jahre alte Angreiferin vom Double-Sieger VfL Wolfsburg mit Blick auf das erste Spiel der DFB-Elf am Samstag (15.00 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes gegen die Asiatinnen.

Alaba will Bayern-Führungsrolle übernehmen: Vor allem über Leistung

MÜNCHEN (dpa) - David Alaba will beim weiteren Umbruch des FC Bayern München eine Führungsrolle übernehmen.

Es sei sicher die Aufgabe, «vorne weg zu gehen und mehr Verantwortung zu übernehmen, in erster Linie über meine Leistungen», sagte der österreichische Fußball-Nationalspieler am Mittwoch in Klagenfurt. Dort trifft Österreichs Auswahl am Freitag auf Slowenien. Am Montag steht in Skopje die Partie gegen Nordmazedonien an. Der 68-malige Nationalspieler will dem FC Bayern München noch länger erhalten bleiben. Der Vertrag des 26-Jährigen läuft ohnehin noch bis zum 30. Juni 2021.

Nach Kreuzbandriss: Alpin-Olympiasiegerin Anna Veith macht weiter

WIEN (dpa) - Die Olympiasiegerin und zweimalige Gesamtweltcupsiegerin Anna Veith will ihre Karriere im alpinen Ski-Weltcup nach der dritten Operation am Knie fortsetzen.

«Mir geht es sehr gut, ich merke große Fortschritte», sagte die Österreicherin, als sie am Mittwoch zum ersten Mal seit dem Kreuzbandriss im Januar konkret über ihre Zukunftspläne sprach. Sie habe gemerkt, dass sie Sportlerin sei und den Ehrgeiz und die Motivation für ein weiteres Comeback habe. «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal so motiviert war», sagte Veith zwei Wochen vor ihrem 30. Geburtstag. «Das große Ziel ist: An der Spitze ankommen.» Den Termin für ihr Comeback ließ sie offen.