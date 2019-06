Written by: Redaktion DER FARANG | 01/06/2019

Spanischer Fußball-Profi Reyes bei Autounfall gestorben

SEGUNDA (dpa) - Der frühere spanische Fußball-Nationalspieler Jose Antonio Reyes ist am Samstag im Alter von 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.



Das teilte unter anderen sein früherer Verein FC Sevilla mit. Nach spanischen Medienberichten soll der Unfall am Samstag auf der Autobahn A-376 von Sevilla nach Utrera, seiner Heimatstadt, passiert sein. Auch ein Neffe Reyes sei gestorben. Reyes hatte mit Sevilla und Atletico Madrid insgesamt fünfmal die Europa League gewonnen. Zudem wurde er mit Real Madrid spanischer Meister sowie mit dem FC Arsenal englischer Meister und Pokalsieger.

Bayern-Ersatztorhüter Ulreich nun auch Ersatz in Nationalmannschaft

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Sven Ulreich ist erstmals für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden.



Der 30 Jahre alte Ersatz von Weltmeister-Torhüter Manuel Neuer beim FC Bayern München rutscht vor den beiden EM-Qualifikationsspielen der Nationalmannschaft in Weißrussland (8. Juni) und gegen Estland (11. Juni) für Bernd Leno in den Kader. Der Torhüter des FC Arsenal kämpft schon seit mehreren Wochen mit einer Daumenverletzung, weshalb er für die DFB-Auswahl absagen musste. Neben Neuer und Ulreich gehört noch der Frankfurter Kevin Trapp zum Torwartpool der DFB-Auswahl.

Sieg in fünf Sätzen: Zverev bei French Open im Achtelfinale

PARIS (dpa) - Tennisprofi Alexander Zverev ist bei den French Open nach einem weiteren Fünf-Satz-Match ins Achtelfinale eingezogen.



Der 22 Jahre alte Hamburger gewann am Samstag gegen den an Nummer 30 gesetzten Serben Dusan Lajovic 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. Nach 3:03 Stunden nutzte der Weltranglisten-Fünfte seinen ersten Matchball. Bereits im vergangenen Jahr standen sich Zverev und Lajovic in Paris gegenüber. Damals setzte sich Zverev in Runde zwei in fünf Sätzen durch. In diesem Jahr brauchte er in der ersten Runde fünf Durchgänge gegen den Australier John Millman. Im Achtelfinale trifft Zverev auf den an Nummer neun gesetzten Italiener Fabio Fognini.

3:0 gegen Weltmeister: Boll/Franziska gewinnen China Open

SHENZHEN (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Patrick Franziska haben bei den China Open überraschend den Doppel-Wettbewerb gewonnen.



Der Europameister im Einzel und der WM-Dritte im Mixed besiegten am Samstag im Endspiel die chinesischen Weltmeister Ma Long und Wang Chuqin klar in 3:0 Sätzen. Er und Franziska waren bereits im April bei der WM in Budapest auf Medaillenkurs, ehe ein grippaler Infekt bei Boll die beiden zur Aufgabe zwangen. Die China Open sind das bedeutendste Turnier der World Tour Serie.

Videobeweis defekt: Eklat in der afrikanischen Champions League

TUNIS (dpa) - Weil der Videobeweis nicht funktionierte, ist das Finale der afrikanischen Fußball-Champions-League mit einem Eklat zu Ende gegangen.



Denn das Rückspiel zwischen Titelverteidiger Esperance Tunis und dem marokkanischen Team Wydad Casablanca wurde in der 60. Minute beim Stand von 1:0 für Tunis unterbrochen und nach über einer Stunde Unterbrechung vom Referee beendet. Damit gewann Tunis nach dem 1:1 im Hinspiel zum vierten Mal den wichtigsten Vereinstitel Afrikas. Der Referee hatte den 1:1-Ausgleich der Marokkaner nicht anerkannt. Wydad wollte die Entscheidung überprüfen lassen. Doch wegen eines technischen Defekts konnte der Videoschiedsrichter nicht aktiv werden. Daraufhin weigerte sich Wydad, die Partie fortzusetzen.

Aufsteiger Union Berlin verpflichtet Suleiman Abdullahi fest

BERLIN (dpa) - Aufsteiger 1. FC Union Berlin hat Offensivspieler Suleiman Abdullahi fest verpflichtet. Der Fußball-Bundesligist zog eine Option und bindet den 22-jährigen Nigerianer für drei Jahre bis 30. Juni 2022.



Wie die Hauptstädter am Samstag mitteilten, ist der Kontrakt für die Bundesliga und 2. Bundesliga gültig. Damit kehrt Abdullahi nicht zu Eintracht Braunschweig zurück. Von den Niedersachsen war er im Sommer 2018 nach Köpenick verliehen worden.

Aufsteiger Paderborn holt Kapic und Pfeiffer

PADERBORN (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat am Samstag Mittelfeldspieler Rifet Kapic und Mittelstürmer Luca Pfeiffer verpflichtet.



Der 23-jährige Bosnier Kapic erhielt einen Dreijahresvertrag bis 30. Juni 2022 und war zuletzt an FK Sarajevo ausgeliehen. Pfeiffer kommt vom Drittligisten Würzburger Kickers und unterschrieb für zwei Jahre bis Ende Juni 2021. Damit hat der SCP bisher sieben Neuzugänge geholt.