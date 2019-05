Von: Redaktion DER FARANG | 31.05.19

Deutsches Tennis-Trio beeindruckt: Zverev, Struff, Petkovic weiter

PARIS (dpa) - Ein deutsches Tennis-Trio mit Alexander Zverev an der Spitze hat bei den French Open die dritte Runde erreicht und mit imponierenden Auftritten die bislang bescheidene Bilanz aufpoliert.

Zverev gewann am Donnerstag auch ohne seinen Trainer Ivan Lendl mit einer Sandplatz-Demonstration im Eiltempo gegen den überforderten schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer 6:1, 6:3, 7:6 (7:3). Jan-Lennard Struff zog durch ein 7:6 (7:2), 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:2 gegen Radu Albot aus Moldau erstmals in die dritte Runde von Paris ein. Andrea Petkovic rang in einem Kraftakt über 2:24 Stunden die an Nummer 25 gesetzte Hsieh Su-Wei aus Taiwan mit 4:6, 6:3, 8:6 nieder.

Deutsche Fußballerinnen gewinnen letzten WM-Test mit 2:0 gegen Chile

REGENSBURG (dpa) - Die deutschen Fußballerinnen haben Chile bei ihrer WM-Generalprobe mit 2:0 (2:0) geschlagen.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte sich am Donnerstag in Regensburg durch Treffer von Alexandra Popp (29. Minute) und Carolin Simon (45.+2) gegen die Südamerikanerinnen durch, die erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Gastgeberinnen waren im ersten Abschnitt klar überlegen, in der zweiten Halbzeit ging der Spielfluss durch viele Wechsel verloren. Insgesamt ließen sie gut eine Woche vor Beginn des Turniers in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) zu viele Torgelegenheiten aus.

Bericht: Man City lehnt erstes Bayern-Angebot für Sané ab

MÜNCHEN (dpa) - Manchester City hat einem Medienbericht zufolge ein erstes Angebot des FC Bayern München für Nationalspieler Leroy Sané abgelehnt.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister sei mit einem Vorstoß über 80 Millionen Euro bei dem Premier-League-Club gescheitert, berichtete die englische Zeitung «The Guardian» am Donnerstag. Die Münchner überlegten nun, ein höheres Angebot abzugeben. Der FC Bayern hatte betont, den Flügelspieler im Sommer gerne verpflichten zu wollen. Club-Präsident Uli Hoeneß hatte jedoch zuletzt gesagt, er erwarte, dass der Transfer finanziell schwierig werde. «Ich habe noch keine genauen Zahlen, aber ich denke, dass der finanzielle Rahmen sehr schwierig wird», sagte er der «Sport Bild».

Boateng hält Verbleib in München für möglich: «Werde nicht wegrennen»

MÜNCHEN (dpa) - Für den früheren deutschen Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng ist trotz der klaren Wechsel-Empfehlung von Präsident Uli Hoeneß eine weitere Saison beim FC Bayern eine Option.

Er könne sich «klar vorstellen, dass es auch beim FC Bayern weitergehen kann», sagte der Innenverteidiger dem «Kicker» (Freitagausgabe). «Ich werde hier bestimmt nicht wegrennen. Situationen verändern sich schnell.» Der 30-Jährige war beim deutschen Rekordmeister zuletzt kein Stammspieler mehr, Hoeneß hatte ihm nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale einen Vereinswechsel nahegelegt. «Ich glaube, für ihn wäre es vielleicht besser, wenn er mal eine andere Luft genießen würde. Ich würde ihm raten, den FC Bayern zu verlassen», sagte der Präsident.

Giro d'Italia: Ackermann sprintet mit Platz zwei ins Lila Trikot

SANTA MARIA DI SALA (dpa) - Der deutsche Straßenradmeister Pascal Ackermann hat seinen dritten Etappensieg beim 102. Giro d'Italia hauchdünn verpasst.

Nach einer spannenden Aufholjagd fehlten dem 25-Jährigen am Donnerstag auf dem 18. Teilstück nach 222 Kilometer von Olang nach Santa Maria di Sala als Zweiter nur wenige Meter, um den italienischen Ausreißer Damiano Cima noch einzuholen. Immerhin eroberte Ackermann durch seinen zweiten Platz das Lila Trikot des Punktbesten vom Franzosen Arnaud Démare zurück.

Real-Kapitän Ramos dementiert Gerüchte: «Will hier Karriere beenden»

MADRID (dpa) - Abwehr-Star Sergio Ramos vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat Gerüchte über einen möglichen Wechsel nach China dementiert.

«Ich möchte nach den vielen Spekulationen über meine Zukunft eins ganz deutlich machen: Ich bin Madridista, ich möchte hier meine Karriere beenden und meinen Vertrag erfüllen», sagte der 33-jährige Kapitän am Donnerstag vor Journalisten. Die schlechte Saison der Königlichen wolle er hinter sich lassen und jetzt die Zukunft aufbauen, betonte Ramos.

Schalke-Youngster Matondo bestreitet Zwischenfall im Flugzeug

DÜSSELDORF (dpa) - Fußballprofi Rabbi Matondo vom FC Schalke 04 bestreitet Vorwürfe, auf einem Flug von Portugal nach Bristol eine Stewardess beleidigt und Streit mit dem Kabinenpersonal angefangen zu haben.

Beim Fußball-Bundesligisten hieß es, der 18-Jährige weise die Vorwürfe vehement zurück und sei darüber sehr aufgebracht. Matondo wolle sich eventuell auch juristisch beraten lassen. Der Club selbst hatte keinen Kontakt zu dem Spieler, der dies über sein Management mitteilen ließ. Zuvor hatte die «Daily Mail» berichtet, dass Matondo sich geweigert habe, beim Start einen Sicherheitsgurt anzulegen. Als eine Stewardess ihn darauf angesprochen habe, soll Matondo die Frau beleidigt haben. In Bristol angekommen soll der Spieler zehn Minuten von der Polizei befragt worden sein und konnte dann gehen.

Ulmerin Alina Reh verbessert in Stockholm 5.000-Meter-Bestleistung

STOCKHOLM (dpa) - Die Ulmer Läuferin Alina Reh hat am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Stockholm ihre Bestleistung über 5.000 Meter um knapp sechs Sekunden auf 15:04,10 Minuten verbessert und wurde Elfte.

Ihre bisher schnellste Zeit über fünf Kilometer hatte sie im Halbfinale der Weltmeisterschaften 2017 in London in 15:10,01 Minuten aufgestellt. Die Norm für die WM Ende September in Doha/Katar hatte Reh bereits bei der Laufnacht in Karlsruhe mit 15:12,96 Minuten unterboten. Den Sieg sicherte sich Agnes Jebet Tirop aus Kenia in 14:50,82 Minuten vor der Äthiopierin Fantu Worku (14:51,31).

Schwedischer Reiter Fredricson siegt beim Championat von Hamburg

HAMBURG (dpa) - Europameister Peder Fredricson hat das Championat beim Derby-Turnier in Hamburg gewonnen.

Der Schwede setzte sich am Donnerstag auf seinem Erfolgspferd All In mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt durch und sicherte sich ein Cabrio im Wert von 59.000 Euro. Das Paar lag nur 22 Hundertstelsekunden vor der Portugiesin Luciana Diniz mit Vertigo du Desert, die wie im Vorjahr Zweite wurde. Bester Deutscher war Andre Thieme, der auf der erst neun Jahre alten Crazy Girl auf Rang drei kam. Nur die ersten drei Reiter waren im Stechen der mit 122.000 Euro dotierten Prüfung ohne Strafpunkte geblieben. Insgesamt hatten zwölf der 46 Starter nach Nullrunden im Normalumlauf den entscheidenden Durchgang erreicht.

French-Open-Aus für Laura Siegemund in Runde zwei

PARIS (dpa) - Laura Siegemund ist bei den French Open in Paris als sechste der anfangs sieben deutschen Tennis-Damen ausgeschieden.

Beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison verlor die 31 Jahre alte Metzingerin am Donnerstag gegen die an Nummer 15 gesetzte Belinda Bencic aus der Schweiz 6:4, 4:6, 4:6. Die Partie war am Vortag beim Stand von 4:4 im dritten Satz wegen Dunkelheit abgebrochen worden.

Aufsichtsrat des VfB Stuttgart stärkt Präsident Wolfgang Dietrich

STUTTGART (dpa) - Der Aufsichtsrat des VfB Stuttgart hat dem Vorsitzenden des Gremiums, Präsident Wolfgang Dietrich, trotz des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga und monatelanger massiver Kritik das Vertrauen ausgesprochen.

Das teilte der Verein am Donnerstag in einer Stellungnahme zu der Sitzung vom Mittwochabend mit. Dietrich steht seit Monaten in der Kritik. Viele Anhänger fordern seinen Rücktritt, zuletzt sprach sich auch Ex-Weltmeister Thomas Berthold für diesen Schritt aus.

Oral verlässt FC Ingolstadt: «Für mich ist das hier beendet»

INGOLSTADT (dpa) - Trainer Tomas Oral verlässt nach der verpassten Rettung den Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt. «Für mich ist das hier beendet.

Der Verein braucht neue Leute», zitierte der «Donaukurier» den 46-Jährigen. Für den Vorstandsvorsitzenden des in die 3. Fußball-Liga abgestürzten Vereins, Peter Jackwerth, ist die Verpflichtung eines sportlich Verantwortlichen die drängendste Aufgabe. Interimssportdirektor Thomas Linke soll den Verein zumindest weiter beraten.

Inter Mailand trennt sich von Coach Spalletti

MAILAND (dpa) - Der italienische Fußball-Erstligist Inter Mailand hat sich von Trainer Luciano Spalletti getrennt.

Das erklärte der Club am Donnerstag in einer Mitteilung. Als Spallettis Nachfolger wird Ex-Nationalcoach Antonio Conte gehandelt. Laut der Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» hat Conte bereits den Vertrag unterschrieben - am Freitag soll die Personalie demnach offiziell werden. Der 60-jährige Spalletti war seit 2017 Trainer bei Inter, vergangenen Sommer war sein Vertrag noch bis 2021 verlängert worden.

Bericht: Barcelona legt geplanten Griezmann-Transfer auf Eis

BARCELONA (dpa) - Der FC Barcelona hat einem Medienbericht zufolge eine mögliche Verpflichtung von Frankreichs Fußball-Weltmeister Antoine Griezmann zunächst auf Eis gelegt.

Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu habe derzeit «keinerlei Absicht», den 28-Jährigen zu den Katalanen zu holen, berichtete das spanische Sportblatt «Marca» am Donnerstag. Der Stürmer hatte vor wenigen Wochen angekündigt, Atlético Madrid nach fünf Jahren verlassen zu wollen.

Erster Neuzugang für Union Berlin: Flecker kommt aus Österreich

BERLIN (dpa) - Nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Union Berlin den Österreicher Florian Flecker als ersten neuen Spieler verpflichtet.

Der 23-Jährige erhält bei den Köpenickern einen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2021, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Der Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison in seinem Heimatland für den Bundesligisten TSV Hartberg aktiv.

Fußball-Bundesliga in Europas Umsatz-Ranking neuer Zweiter

HAMBURG (dpa) - Die Fußball-Bundesliga ist im Umsatz-Ranking der europäischen Top-Ligen auf Platz zwei vorgerückt.

Das geht aus der Rangliste hervor, die das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Deloitte am Donnerstag für die Saison 2017/18 veröffentlichte. Demnach stieg der Gesamtumsatz der deutschen Eliteliga im Vergleich zur Saison 2016/17 um 13 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Die Bundesliga zog damit an der spanischen Primera División (3,07 Milliarden Euro) vorbei. Unangefochtener Erster bleibt die englische Premier League, die mit 5,44 Milliarden Euro rund 72 Prozent mehr erlöste als die Bundesliga.

Schalke-Stürmer Embolo verzichtet wegen Fußproblemen auf Länderspiele

ZÜRICH (dpa) - Schalkes Stürmer Breel Embolo fehlt wegen Fußproblemen der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft beim Finalturnier der Nations League in der kommenden Woche in Portugal.

Wie der Schweizer Verband am Donnerstag mitteilte, hätten radiologische Untersuchungen am linken Fuß ergeben, dass der 22-Jährige derzeit nicht hundertprozentig einsatzfähig sei. Embolo wird nun bei seinem Verein FC Schalke 04 weiter behandelt.

Nach Aufstieg: Wiesbadens Urgestein Alf Mintzel beendet Karriere

WIESBADEN (dpa) - Nach dem Zweitliga-Aufstieg mit dem SV Wehen Wiesbaden hat Routinier Alf Mintzel sein Karriereende verkündet. Das teilte der 37-Jährige am Donnerstag via Facebook mit. Mintzel war 2010 vom SV Sandhausen zu den Hessen gewechselt, für die er 272 Drittligaspiele absolvierte.

Füchse Berlin verpflichten serbischen Nationaltorhüter Milosavljev

BERLIN (dpa) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat den serbischen Nationaltorhüter Dejan Milosavljev verpflichtet.

Der 23-Jährige unterschrieb bei den Hauptstädtern einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wie der Club am Donnerstag bekanntgab. Vor seinem Wechsel nach Berlin kann der Weltklasse-Keeper am Wochenende mit seinem aktuellen Club RK Vardar Skopje in Köln noch die Champions League gewinnen.

Volleyballerinnen beenden Turnier in Türkei mit Niederlage

ANKARA (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben das zweite Turnier in der Nationenliga mit einer Niederlage abgeschlossen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski verlor am Donnerstag in Ankara gegen Japan mit 0:3 (23:25, 19:25, 17:25). Die Deutschen weisen nach den ersten beiden Turnieren eine Bilanz von nur einem Sieg aus sechs Partien auf. Als nächstes reisen sie nach Lincoln (USA), ehe Stuttgart und Ningbo (China) auf dem Etappenplan stehen.