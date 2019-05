Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

Zverev nach Fünf-Satz-Sieg gegen Millman bei French Open weiter

PARIS (dpa) - Alexander Zverev ist mit einem schwer erkämpften Fünf-Satz-Sieg in die zweite Runde der French Open eingezogen.



Bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in Paris bezwang Zverev am Dienstag den Australier John Millman nach 4:08 Stunden 7:6 (7:4), 6:3, 2:6, 6:7 (5:7), 6:3. Im Kampf um den Einzug in die dritte Runde trifft der 22 Jahre alte Hamburger jetzt auf den schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer. Vor Zverev hatten schon Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber sowie Qualifikant Yannick Maden und Lucky Loser Oscar Otte die zweite Runde der Sandplatz-Veranstaltung erreicht.

Aus für Barthel - Nur zwei deutsche Tennis-Damen in Paris weiter

PARIS (dpa) - Von anfangs sieben deutschen Tennis-Damen haben es nur zwei in die zweite Runde der French Open geschafft.



Mona Barthel verlor am Dienstag gegen die Französin Caroline Garcia 2:6, 4:6. Die 28-Jährige aus Neumünster schied damit als fünfte Deutsche nach Angelique Kerber, Julia Görges, Antonia Lottner und Tatjana Maria bei dem Sandplatz-Turnier in Paris aus. Andrea Petkovic und Laura Siegemund dagegen hatten ihre Erstrunden-Partien gewonnen.

Offiziell: Hannover 96 holt Slomka als Trainer zurück

HANNOVER (dpa) - Die Rückkehr von Mirko Slomka zu Hannover 96 ist perfekt.



Der Verein bestätigte am Dienstag, dass der 51-Jährige neuer Trainer des Fußball-Bundesliga-Absteigers wird und der frühere Nationalspieler Jan Schlaudraff neuer Sportdirektor. Slomka war von Januar 2010 bis Dezember 2013 Coach seines Herzensvereins, von 2001 bis 2004 Co-Trainer und von 1989 bis 1999 Jugendcoach. Schlaudraff spielte von 2008 bis 2015 für die 96er.

Berater: Mario Gomez bleibt beim VfB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Ex-Nationalstürmer Mario Gomez will laut seinem Berater trotz des Abstiegs in die 2. Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart bleiben.



«Mario will mithelfen, den sportlichen Schaden zu reparieren. In dieser Lage wird er den Verein nicht verlassen», sagte sein Berater Uli Ferber am Dienstag der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten». Der 33-Jährige hat bei den Schwaben noch einen bis zum 30. Juni 2020 gültigen Vertrag.

Mehrere Fußballer in Spanien wegen Spielabsprachen festgenommen

MADRID (dpa) - Die spanische Polizei hat mehrere Fußballer und Ex-Fußballer aus der ersten und zweiten Liga wegen möglicher Spielabsprachen festgenommen.



Ihnen werde vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein, die aus manipulierten Spielen in der Primera und Segunda División Profit bei Sportwetten geschlagen habe, berichtete das spanische Fernsehen am Dienstag. Alle Verdächtige würden der Korruption und Geldwäsche bezichtigt. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

Lange Pause für Eishockey-Stürmer Eisenschmid nach WM-Verletzung

BRATISLAVA/MANNHEIM (dpa) - Eishockey-Nationalstürmer Markus Eisenschmid von den Adlern Mannheim wird nach seiner Verletzung aus dem WM-Viertelfinale lange pausieren müssen.



Der 24-Jährige zog sich beim 1:5 gegen Tschechien am vergangenen Donnerstag eine schwere Schulterverletzung zu und fällt rund vier Monate aus. Der Angreifer soll in dieser Woche operiert werden, wie der deutsche Eishockey-Meister am Dienstag mitteilte.

Boston gewinnt Auftaktspiel im Stanley-Cup-Finale gegen St. Louis

BOSTON (dpa) - Die Boston Bruins haben das Auftaktspiel der Finalserie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gewonnen.



Die Bruins setzten sich am Montag (Ortszeit) im Stanley-Cup-Finale gegen die St. Louis Blues mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) durch. Spiel zwei der Best-of-Seven-Finalserie wird am Mittwoch auch in Boston ausgetragen.

Tschechische Biathlon-Ex-Weltmeisterin Koukalova beendet Karriere

PRAG (dpa) - Kurz nach Deutschlands Star Laura Dahlmeier hat auch die tschechische Biathletin Gabriela Koukalova ihre Karriere beendet.



Die zweifache Weltmeisterin und zweifache Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen von Sotschi 2014 gab ihre Entscheidung am Dienstag in den sozialen Netzwerken bekannt. Die 29-Jährige war zuletzt beim Biathlon-Weltcup in Oslo im März 2017 angetreten. Seither hatte sie wegen Problemen mit der Achillessehne und der Wadenmuskulatur pausieren müssen.

Liverpools Firmino vor Champions-League-Endspiel wieder fit

LIVERPOOL (dpa) - Der FC Liverpool und sein deutscher Trainer Jürgen Klopp können im Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur wieder den früheren Hoffenheimer Roberto Firmino einsetzen.



Der 27 Jahre alte Brasilianer sei nach seinen muskulären Problemen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, sagte Klopp am Dienstag. Firmino hatte zuvor die drei Spiele gegen Newcastle, Barcelona und Wolverhampton verletzt verpasst. Der frühere Leipziger Naby Keita wird dagegen nach Angaben seines Trainers nicht mehr rechtzeitig für das Finale am Samstagabend (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Madrid fit.

Verteidiger Föhrenbach wechselt von Freiburg nach Heidenheim

FREIBURG/HEIDENHEIM (dpa) - Abwehrspieler Jonas Föhrenbach wechselt vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim.



Das teilten die Clubs am Dienstag mit. Der 23-Jährige erhielt einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Föhrenbach war in der Saison 2017/18 an den Karlsruher SC in die 3. Liga und in der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg ausgeliehen.

Fünfter Neuzugang für Paderborn: Hilßner kommt aus Rostock

PADERBORN (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat in Marcel Hilßner bereits den fünften Neuzugang innerhalb weniger Tage präsentiert.



Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler, der aus der Nachwuchsabteilung von Werder Bremen stammt und in der Saison 2016/2017 in der 2. Liga für Dynamo Dresden spielte, unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Ostwestfalen. Er kommt vom Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock.