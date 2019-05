Von: Redaktion DER FARANG | 23.05.19

FIFA: WM 2022 in Katar mit 32 Mannschaften - 48 nicht umsetzbar

ZÜRICH (dpa) - Die Erhöhung der Teilnehmerzahl der Fußball- Weltmeisterschaft 2022 in Katar von 32 auf 48 Mannschaften ist vom Tisch.



Die zuvor angestrebte Erweiterungsoption werde nicht weiter verfolgt, teilte die FIFA am Mittwochabend mit. Damit wird die erste WM mit 48 Teams erst 2026 in den USA, Kanada und Mexiko über die Bühne gehen. «Nach einem sorgfältigen und umfassenden Konsultationsprozess mit allen wichtigen Beteiligten wurde entschieden, dass unter den gegenwärtigen Umständen ein derartiger Vorschlag jetzt nicht unterbreitet werden kann», heißt es in dem FIFA-Statement zu Katar. Daher werde dem am 5. Juni in Paris tagenden FIFA-Kongress auch kein Szenario mit einer 48er-WM unterbreitet.

Boxen bleibt olympisch - IOC schlägt Verbands-Suspendierung vor

LAUSANNE (dpa) - Boxen bleibt auch bei den Sommerspielen 2020 in Tokio im olympischen Programm, der Weltverband AIBA soll aber ausgeschlossen werden.



Diese Kernpunkte erarbeitete die Exekutive des Internationalen Olympische Komitees auf ihrer Sitzung am Mittwoch in Lausanne. Die Maßnahmen sollen auf der IOC-Session Ende Juni verabschiedet werden. Das IOC hatte seit Monaten damit gedroht, die AIBA sowohl für das Olympia-Turnier als auch für die Qualifikation in den Monaten davor zu sperren. Das IOC bemängelte in der Vergangenheit an dem Verband die Finanzsituation, die personelle Führung des Verbandes, das Kampfrichtersystem und auch den Anti-Doping-Kampf.

ARD: Auch Biathlon soll im Blutdoping-Skandal betroffen sein

BERLIN (dpa) - Im Blutdoping-Skandal um den mutmaßlichen Drahtzieher Mark S. aus Erfurt rückt Biathlon als womöglich fünfte betroffene Sportart in den Fokus.



Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion vom Mittwochabend soll «mindestens ein Biathlet» zu den sechs noch fehlenden Athleten gehören, die zu den von der Münchner Staatsanwaltschaft bestätigten, aber nicht namentlich benannten 21 Sportlern zählen. Der Name oder die Nationalität des angeblich betroffenen Biathleten wurden zunächst nicht genannt.

Deutsche Hockey-Herren besiegen Argentinien - Damen unterliegen

KREFELD (dpa) - Die deutschen Hockey-Herren haben in der FIH Pro League den Olympiasieger bezwungen.



Das Team von Bundestrainer Stefan Kermas gewann am Mittwochabend in Krefeld mit 6:5 im Penaltyschießen gegen Argentinien. Den Siegtreffer vor 1863 Zuschauern markierte Lokalmatador Niklas Wellen als zwölfter Schütze. Zuvor hatten die deutschen Damen mit 1:2 (0:0) gegen die Südamerikanerinnen verloren.

Friedsam gewinnt deutsches Duell in Nürnberg gegen Petkovic

NÜRNBERG (dpa) - Anna-Lena Friedsam hat beim Tennisturnier in Nürnberg Andrea Petkovic bezwungen und ist als einzige Deutsche ins Viertelfinale eingezogen.



Die 25-Jährige aus Andernach bezwang die Finalistin von 2013 am Mittwoch bei dem WTA-Event in Franken deutlich mit 6:3, 6:1. Friedsam verwandelte nach nur 57 Minuten ihren zweiten Matchball. Damit trifft sie in der nächsten Runde der Sandplatzveranstaltung auf die an Nummer eins gesetzte Tennisspielerin Julia Putinzewa. Die Kasachin hatte beim Nürnberger Versicherungscup Mona Barthel aus Neumünster geschlagen.

Volleyballerinnen verlieren auch zweite Partie in Nationenliga

OPOLE (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Spiel in der Nationenliga verloren.



Die verjüngte Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski musste sich am Mittwochabend im polnischen Opole den Gastgeberinnen in einem hartumkämpften Spiel mit 1:3 (21:25, 25:23, 23:25, 24:26) geschlagen geben. Wie schon tags zuvor beim 0:3 gegen Thailand war Louisa Lippmann mit 23 Punkten beste deutsche Angreiferin. Koslowskis Team trifft zum Abschluss des ersten Events am Donnerstag (17.30 Uhr) auf den WM-Zweiten Italien. Die deutschen Frauen bestreiten bei der Nations League insgesamt fünf Turniere in fünf Ländern.

Trotz Sturz am Vortag: Ackermann sprintet auf Platz drei

NOVI LIGURE (dpa) - Trotz seines schweren Sturzes am Vortag ist der deutsche Straßenradmeister Pascal Ackermann auf der elften Etappe beim 102. Giro d'Italia noch auf einen starken dritten Platz gesprintet.



Der 25-Jährige muste sich am Mittwoch nach 221 Kilometern von Carpi nach Novi Ligure nur dem australischen Sieger Caleb Ewan und dem Franzosen Arnaud Démare geschlagen geben. Damit verlor Ackermann allerdings die Führung in der Punktewertung an Démare.

Nach Verlängerung: Bamberg gleicht Viertelfinalserie gegen Vechta aus

BAMBERG (dpa) - Drei Tage nach der Niederlage bei RASTA Vechta haben die Basketballer von Brose Bamberg in der Best-of-Five-Serie im Viertelfinale der Bundesliga-Playoffs ausgeglichen.



Der frühere Serienmeister setzte sich am Mittwochabend vor heimischer Kulisse in einem spannenden Spiel nach Verlängerung mit 102:98 (89:89, 35:31) gegen den ersatzgeschwächten Aufsteiger aus Niedersachsen durch. Überragende Oberfranken waren Augustine Rubit und Tyrese Rice mit 30 und 26 Punkten, bei Vechta ragten T.J. Bray (29) und Josh Young (28) heraus. Das dritte Spiel der Serie findet am Samstag (20.30 Uhr) in Vechta statt.

Wolfsburg II gewinnt Aufstiegs-Hinspiel gegen Bayern München II 3:1

WOLFSBURG (dpa) - Der VfL Wolfsburg II hat das Hinspiel in der Aufstiegsrunde zur 3. Fußball-Liga gegen den FC Bayern München II 3:1 (3:1) gewonnen und sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erkämpft.



Die Entscheidung um den Aufstieg fällt am 26. Mai in München. Der Sieger der Aufstiegsrunde wird neben Waldhof Mannheim (Regionalliga Südwest), dem Chemnitzer FC (Nordost) und Viktoria Köln (West) in die 3. Liga aufsteigen.

Kein Götze-Comeback bei Löw - Länderspiele ohne Kroos und ter Stegen

MÜNCHEN (dpa) - Mario Götze kehrt auch nach einer starken Rückrunde bei Borussia Dortmund nicht in die Fußball-Nationalmannschaft zurück.

Bundestrainer Joachim Löw berief den WM-Finaltorschützen von 2014 am Mittwoch nicht für die EM-Qualifikationsspiele am 8. Juni in Borissow gegen Weißrussland und drei Tage darauf in Mainz gegen Estland. Löw muss die zwei Partien zum Saisonabschluss ohne die angeschlagenen Marc-André ter Stegen (Knieprobleme) und Toni Kroos (muskuläre Probleme) bestreiten. Bayern-Torwart Manuel Neuer führt das 22-köpfige Aufgebot trotz seiner mehrwöchigen Pause wegen einer Wadenverletzung als Kapitän an. Torwart Bernd Leno und die Feldspieler Julian Draxler und Jonas Hector kehren zurück.

Borussia Dortmund verpflichtet Gladbacher Hazard bis 2024

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund hat Thorgan Hazard vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Mönchengladbach unter Vertrag genommen.

Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Fünfjahresvertrag bis 2024. Das teilte der BVB am Mittwoch mit. Hazard ist nach Nico Schulz von 1899 Hoffenheim bereits der zweite prominente Neuzugang der Borussia. Über die Höhe der Ablösesumme für den belgischen Fußball-Nationalspieler machten die Vereine keine Angaben. Sie soll laut Medienberichten zwischen 25 und 30 Millionen Euro liegen.

Ermittlungen um Leichtathletik-WM in Doha eingeleitet

PARIS (dpa) - Die französische Justiz hat Ermittlungsverfahren wegen Korruptionsverdachts im Rahmen der Bewerbungen Dohas um die Leichtathletik-WM 2019 eingeleitet.

Die Ermittlungen richteten sich gegen den Ex-Präsidenten des Weltverbandes IAAF Lamine Diack und gegen Yousef Al-Obaidly, den Geschäftsführer der katarischen Mediengruppe beIN, wie französische Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch bestätigten. Die Ermittlungsverfahren seien bereits Ende März eröffnet worden, wie die Tageszeitung «Le Monde» berichtete. Demnach werde gegen Al-Obaidly wegen aktiver Bestechung ermittelt. Diack werde der passiven Bestechung verdächtigt, da es Zahlungen an eine Firma seines Sohnes gegeben habe. Die Vorwürfe seien «absolut gegenstandslos und unbegründet» erklärte Al-Obaidly in einer Stellungnahme.

Barthel verpasst bei Nürnberger WTA-Turnier Viertelfinale

NÜRNBERG (dpa) - Mona Barthel aus Neumünster hat den Einzug ins Viertelfinale beim WTA-Turnier in Nürnberg verpasst.

Die 28-Jährige unterlag am Mittwoch der an Nummer eins gesetzten Kasachin Julia Putinzewa mit 6:7 (8:10), 1:6. Zuvor waren bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung aus deutscher Sicht bereits die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki und Qualifikantin Jule Niemeier ausgeschieden.

FC Arsenal will UEFA wegen Mchitarjan zum Gespräch treffen

LONDON (dpa) - Nach dem Verzicht von Henrich Mchitarjan auf das Finale der Europa League will sich sein Arbeitgeber FC Arsenal bei der UEFA in einem offiziellen Gespräch über die Wahl von Baku als Final-Austragungsort beschweren.

Das kündigte Arsenal-Geschäftsführer Vinai Venkatesham an. «Nach dem Finale werden wir uns auch persönlich mit ihnen (der UEFA) zusammensetzen und klarmachen, wie inakzeptabel das ist, und dass das weder Arsenal noch jemand anderem wieder passieren darf», hatte Venkatesham bei einer Fußball-Tagung der «Financial Times» in London gesagt. Mchitarjan hatte seine Teilnahme am Finale gegen den FC Chelsea am 29. Mai wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Hintergrund der Absage sind politische Spannungen zwischen seinem Heimatland Armenien und Aserbaidschan.

Nächster Schock für Torwart-Star Casillas: Ehefrau an Krebs erkrankt

PORTO (dpa) - Wenige Wochen nach dem Herzinfarkt des früheren Welttorhüters Iker Casillas hat das Schicksal die Familie des spanischen Fußball-Stars erneut getroffen.

Die Ehefrau des 38-Jährigen, die Sportmoderatorin Sara Carbonero (35), musste sich nach eigenen Angaben einer Operation unterziehen, nachdem Ärzte bei ihr Eierstockkrebs diagnostiziert haben. «Wir hatten uns von dem einen Schrecken noch nicht einmal erholt, das hat das Leben uns erneut überrascht», schrieb sie am Dienstagabend auf Instagram. «Dieses Mal hat es mich erwischt», so Carbonero, die seit 2016 mit dem Torwart des FC Porto verheiratet ist und zwei Kinder mit ihm hat. Die Operation sei gut verlaufen und der Tumor frühzeitig entdeckt worden, aber es stünden ihr noch einige Monate des Kampfes gegen die Krankheit bevor.

Litauischer Schwimm-Star Meilutyte beendet Karriere

VILNIUS (dpa) - Die litauische Schwimm-Olympiasiegerin Ruta Meilutyte hat ihre Karriere im Alter von 22 Jahren beendet.

«Ich bin bereit, eine neue Lebensphase zu beginnen. Vielen Dank an alle, die mich unterstützt haben», wurde sie am Mittwoch in einer Mitteilung des litauischen Schwimmverbandes in Vilnius zitiert. Meilutyte begründet ihren Rückzug mit persönlichen Gründen und den Wunsch, sich auf ihre Ausbildung konzentrieren zu wollen. Sie hatte zuletzt mit mehreren Problemen abseits des Schwimmbeckens zu kämpfen. 2018 machte Meilutyte publik, dass sie wegen des hohen Erwartungsdrucks an Depressionen leide. Anfang Mai gab der litauische Schwimmverband bekannt, dass Meilutyte binnen zwölf Monaten drei unangekündigte Dopingkontrollen verpasst habe. Wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Richtlinien drohte ihr eine Sperre von bis zu zwei Jahren.

Deutsches Badminton-Team verliert drittes WM-Spiel gegen Kanada

NANNING (dpa) - Die deutsche Badminton-Nationalmannschaft kann bei der Mixed-Weltmeisterschaft in China bestenfalls noch Platz 15 erreichen.

Die DBV-Auswahl verlor am Mittwoch das dritte und letzte Vorrundenspiel mit 2:3 gegen Kanada und verpasste damit nach den Erfolgen gegen Israel und Singapur den Gruppensieg. Im Mixed sorgten Mark Lamsfuß und Isabel Herttrich noch für die 1:0-Führung gegen Kanada, anschließend verloren Kai Schäfer und Yvonne Li aber jedoch ihre Einzel. Auch das Damendoppel mit Johanna Goliszewski und Lara Käpplein unterlag. Im Spiel um Rang 15 trifft Deutschland am Donnerstag auf die Niederlande.

Eishockey: St. Louis steht im NHL-Endspiel

ST. LOUIS (dpa) - Die St. Louis Blues haben zum ersten Mal seit 49 Jahren das NHL-Finale um den Stanley-Cup erreicht.

Im Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga gegen die San Jose Sharks gewann St. Louis am Dienstag (Ortszeit) das sechste Spiel mit 5:1 und entschied damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:2-Siegen für sich. Gegner im Finale sind die Boston Bruins. Die Blues stehen zum vierten Mal in einer Endspielserie, haben bislang aber noch nie den NHL-Titel gewonnen.

Toronto Raptors gleichen im Eastern-Conference-Finale aus

TORONTO (dpa) - Die Toronto Raptors haben im Finale der Eastern Conference der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA den Ausgleich gegen die Milwaukee Bucks geschafft.

Im vierten Spiel nach dem Modus Best-of-Seven gewann das Team von Coach Nick Nurse am Dienstagabend (Ortszeit) auch das zweite Heimspiel in der Scotiabank Arena mit 120:102. Zuvor hatte die Mannschaft aus Kanada mit 118:112 nach Verlängerung den ersten Sieg nach zwei Auswärtsniederlagen bei den Bucks errungen.

Ex-Profi Tommy Haas: Zverev «zerstört sich selbst»

BERLIN (dpa) - Ex-Profi Tommy Haas sieht Deutschlands derzeit besten Tennisspieler Alexander Zverev in einer bedrohlichen Abwärtsspirale.

«Das Selbstvertrauen ist weg, er hadert viel, zieht sich noch weiter runter und zerstört sich selbst», sagte der 41-Jährige der «Sport Bild» (Mittwoch). Zverev befindet sich seit Wochen in einer sportlichen Krise, zuletzt war er beim ATP-Sandplatzturnier in Rom bereits in seinem Auftaktspiel gescheitert. Der Weltranglisten-Fünfte tritt deshalb in dieser Woche kurzfristig beim Turnier in Genf an, um Spielpraxis für die French Open in Paris zu sammeln.

Selbstbewusstsein wächst unter Söderholm: «Wollen ins Halbfinale!»

BRATISLAVA (dpa) - Auch die Tschechen sind machbar - mit diesem Selbstverständnis geht das deutsche Eishockey-Team das WM-Viertelfinale in Bratislava an.

Dort soll ein Coup wie zuletzt 2010 gelingen. Die DEB-Auswahl begrüßt den Mut des neuen Bundestrainers. Schluss mit der Bescheidenheit - Deutschlands Eishockey-Team fühlt sich bei der WM in der Slowakei reif für den Coup. Mit großer Zuversicht und enormen Selbstbewusstsein reisten Leon Draisaitl und Co. am Mittwoch mit einem Sonderzug von Kosice nach Bratislava. Dort soll am Donnerstagabend gegen den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien (20.15 Uhr/Sport1 und DAZN) die Überraschung gelingen. «Ich finde ja, dieses Tiefstapeln sollten wir jetzt ablegen als Deutschland», forderte Kapitän Moritz Müller vor der Abreise.

Deutsche Zeitfahr-DM in Spremberg - Tony Martin glücklich

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Die deutschen Zeitfahrmeisterschaften im Radsport finden am 28. Juni in Spremberg bei Cottbus statt.

Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer am Mittwoch. Damit sind die Terminprobleme rund um die DM gelöst. Erst vor rund einer Woche hatte der BDR die Zusage vom Sachsenring erhalten, dort die deutschen Straßenradmeisterschaften am 30. Juni auszurichten. «Ich freue mich, dass der BDR doch noch einen DM-Ausrichter für meine Paradedisziplin gefunden hat», sagte der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin. «Und besonders freue ich mich, dass es Cottbus ist.» Der 34-Jährige wurde in Cottbus geboren, inzwischen lebt er in der Schweiz. Dem BDR drohte bei der Suche für die Meisterschaften (28. bis 30. Juni) lange Zeit ein Fiasko, sogar eine Ansetzung im Ausland stand kurzzeitig zur Diskussion.