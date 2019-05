Written by: Redaktion DER FARANG | 21/05/2019

Mona Barthel feiert Auftaktsieg beim Tennisturnier in Nürnberg

NÜRNBERG (dpa) - Mona Barthel hat beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg als erste deutsche Spielerin das Achtelfinale erreicht.



Die 28-Jährige aus Neumünster besiegte am Montag bei dem mit 250 000 US-Dollar dotierten WTA-Turnier in ihrem Auftaktspiel Paula Ormaechea aus Argentinien in drei Sätzen mit 6:3, 3:6, 6:2. Die Partie musste im ersten Satz beim Stand von 5:3 für Barthel wegen Regens für fast vier Stunden unterbrochen werden. Im Achtelfinale trifft Barthel auf die an Nummer eins gesetzte Kasachin Julia Putinzewa.

Deutsches Badminton-Team siegt im zweiten WM-Spiel gegen Singapur

NANNING (dpa) - Das deutsche Badminton-Nationalteam hat auch das zweite Gruppenspiel bei der WM in der chinesischen Stadt Nanning gewonnen.



Die Mannschaft von Bundestrainer Detlef Poste setzte sich am Montag beim 3:2 gegen Singapur erst im entscheidenden Herren-Doppel durch. Den Siegpunkt verbuchte das Duo Mark Lamsfuß/Marvin Seidel mit 21:14, 22:20. Im abschließenden Gruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft am Mittwoch auf Kanada.

PSG versichert «nächste Saison» mit Jungstar Mbappé

PARIS (dpa) - Nach Spekulationen über einen Wechsel hat Paris Saint-Germain versichert, dass Jungstar Kylian Mbappé dem Fußballclub erhalten bleiben wird.



«PSG und Kylian Mbappé sind seit zwei Jahren sehr eng miteinander verbunden, und die gemeinsame Geschichte wird sich in der nächsten Saison fortsetzen», schrieb PSG am Montagabend auf Twitter. Jeder wichtige Spieler müsse seinen Beitrag leisten und immer für das Team arbeiten.

Vorjahresfinalist Gojowczyk verliert bei Tennis-Turnier in Genf

GENF (dpa) - Ein Jahr nach seinem Final-Einzug ist Tennisprofi Peter Gojowczyk in Genf bereits in der ersten Runde gescheitert.



Der 29-jährige Münchner unterlag am Montag dem Serben Janko Tipsarevic 5:7, 5:7. Der Weltranglisten-96. hatte 2018 bei der Sandplatz-Veranstaltung erst im Endspiel gegen den Ungarn Marton Fucsovics seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour verpasst.

Frankreich und Österreich steigen bei Eishockey-WM ab

KOSICE (dpa) - Frankreich und Österreich spielen bei der Eishockey-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nur noch zweitklassig.



Die Franzosen verloren am Montag im slowakischen Kosice überraschend das entscheidende Spiel gegen Aufsteiger Großbritannien mit 3:4 (0:0, 3:2, 0:1) nach Verlängerung. Das entscheidende Tor für den Außenseiter schoss Ben Davies in der dritten Minute der Verlängerung. In der regulären Spielzeit hatten die Briten ein 0:3 aufgeholt. Beide Teams hatten bislang alle WM-Spiele in der deutschen Gruppe A verloren. Frankreich war seit 2008 durchgängig erstklassig. Am Abend verlor Österreich in Bratislava gegen Italien 3:4 (2:1, 0:2, 1:0) nach Penaltyschießen. Aufsteiger Italien hatte zuvor in sechs Spielen nur ein Tor geschossen.

Flugzeug defekt: VfL Wolfsburg erst am Dienstag nach China

WOLFSBURG (dpa) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird seine Saisonabschlussreise nach China erst mit einem Tag Verspätung antreten.



Der für Montagnachmittag geplante Flug der Mannschaft wurde wegen eines technischen Defekts gestrichen. «Der VfL tritt daher erst am morgigen Dienstag die China-Tour an», teilte der Verein via Twitter mit. Die Wolfsburger bleiben bis Samstag in Fernost und werden dort am Freitag auch ein Freundschaftsspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt bestreiten.

Paderborner Torhüter Zingerle fällt mit Schulterverletzung aus

PADERBORN (dpa) - Torhüter Leopold Zingerle vom Bundesligaaufsteiger SC Paderborn muss wegen einer Schulterverletzung vorerst pausieren.



Wie der Club am Montag nach weiteren Untersuchungen bekanntgab, hat sich der 25-Jährige am Sonntag im Spiel bei Dynamo Dresden eine Schultereckgelenksprengung zugezogen. Der Schlussmann musste nach einem Zusammenprall in der Halbzeit ausgewechselt werden. Zingerle soll nicht operiert werden. Der Club hofft, dass der Torhüter bis zum Saisonstart wieder fit ist.

EM als Auftrag: Steve Clarke neuer schottischer Nationaltrainer

GLASGOW (dpa) - Steve Clarke hat den vor einem Monat beurlaubten Alex McLeish als schottischen Nationaltrainer beerbt.



Der ehemalige Fußball-Profi soll das Nationalteam zur EM 2020 führen, teilte der schottische Fußball-Verband mit. Clarke spielte in seiner aktiven Karriere in Schottland beim FC St. Mirren sowie in England beim FC Chelsea.

Hoffenheim leiht Stürmer David Otto an Heidenheim aus

ZUZENHAUSEN/HEIDENHEIM (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim leiht Stürmer David Otto für die nächste Saison an den Zweitligisten 1. FC Heidenheim aus.



Der U20-Nationalspieler war in der vergangenen Saison auf drei Bundesliga-Spiele gekommen und hat bei den Kraichgauern noch einen Vertrag bis 2021.

Tim Walter wird neuer Trainer des VfB Stuttgart

STUTTGART (dpa) - Tim Walter wird zur kommenden Saison neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart.



Der bisherige Coach des Zweitligisten Holstein Kiel unterschrieb bis zum 30. Juni 2021, teilte der abstiegsbedrohte Verein am Montag mit.

Toni Kroos verlängert bei Real Madrid bis 2023

MADRID (dpa) - Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid vorzeitig um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2023 verlängert.

«Das ist ein besonderer Tag für mich. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten vier Jahren gemeinsam viel Erfolg haben werden», sagte der 29 Jahre alte Profi am Montag nach der Vertragsunterzeichnung in Madrid. Kroos hatte mehrfach gesagt, er erwäge, bis zum Karriereende bei den Königlichen zu bleiben.

«Kicker»: Bayern-Verpflichtung von Leroy Sané «gut möglich»

MÜNCHEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané ist nach einem Bericht des «Kicker» ein Kandidat für einen Wechsel zum FC Bayern München.

Wie das Fachblatt am Montag meldete, wird die Personalie des Flügelspielers von Manchester City bei den Münchnern geprüft. Da Pep Guardiola den 23-Jährigen laut dem Bericht loswerden möchte, könne Sané «preisgünstiger und - das ist gut möglich - bald FCB-Profi» werden.

Kerber rutscht in Tennis-Weltrangliste ab

BERLIN (dpa) - Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist eine Woche vor Beginn der French Open in der Tennis-Weltrangliste um zwei Plätze abgerutscht.

Die 31-Jährige aus Kiel belegt in dem am Montag veröffentlichten Ranking Platz fünf. In der Herren-Weltrangliste liegt Alexander Zverev wie Kerber auf Rang fünf. Der 22 Jahre alte Hamburger spielt in dieser Woche kurzfristig beim ATP-Turnier in Genf.

US-Golfstar Koepka gewinnt die 101. PGA Championship

NEW YORK (dpa) - Golfstar Brooks Koepka hat die 101. PGA Championship gewonnen und seinen Titel damit erfolgreich verteidigt.

Der 29 Jahre alte US-Amerikaner spielte am Sonntag (Ortszeit) beim zweiten Major-Turnier des Jahres auf dem Bethpage Black Course in der Nähe von New York eine 74er-Runde und benötigte insgesamt 272 Schläge.

Alonso verpasst Qualifikation für Indy 500

INDIANAPOLIS (dpa) - Der zweifache Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat die Qualifikation zum diesjährigen 500-Meilen-Rennen von Indianapolis völlig überraschend verpasst.

Der Spanier war einer von lediglich drei Fahrern, die sich am Sonntag (Ortszeit) nicht für einen der verbliebenen drei Startplätze qualifizieren konnten. Die Pole Position für die 103. Auflage des Rennklassikers sicherte sich der Franzose Simon Pagenaud. Die Indy500 am kommenden Sonntag über 500 Meilen ist das berühmteste Rennen des amerikanischen Formel-1-Pendants, der IndyCar-Serie.