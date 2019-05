Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.19

Tottenham im Finale gegen Liverpool - Spurs besiegen Ajax 3:2

AMSTERDAM (dpa) - Tottenham Hotspur ist dem FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp ins Finale der Fußball-Champions-League gefolgt und hat das rein englische Endspiel perfekt gemacht.

Der Premier-League-Club gewann am Mittwochabend mit 3:2 (0:2) beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam und machte die 0:1-Heimniederlage aus dem Hinspiel wett. Lucas Moura (55., 59. und 90.+6 Minute) traf dreifach für das Team aus London, das wie Amsterdam überraschend ins Seminale vorgedrungen war und nun erstmals im Endspiel der Königsklasse steht. Matthijs de Ligt (5.) und Hakim Ziyech (35.) waren für den Gastgeber erfolgreich.

Eintracht-Trainer Hütter vor Chelsea-Spiel zuversichtlich

LONDON (dpa) - Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter sieht dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Chelsea zuversichtlich entgegen.

«Wenn man so weit kommt, will man auch ins Finale. Wir freuen uns, bei diesem Spektakel dabei zu sein, und werden alles dafür tun, nach Baku zu kommen. Wir können etwas Historisches schaffen», sagte Hütter am Mittwochabend in London. Nach dem 1:1 im Hinspiel benötigen die Hessen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) einen Sieg oder ein Remis mit mindestens zwei Toren, um erstmals seit 39 Jahren wieder ins Endspiel eines internationalen Wettbewerbes einzuziehen.

UEFA stellt Clubs umstrittene Champions-League-Pläne vor

NYON (dpa) - Die UEFA hat den europäischen Fußball-Ligen die umstrittene Ideen für den künftigen Modus der Champions League vorgestellt.

Bei dem Treffen der Führung des europäischen Verbandes mit den Vertretern der nationalen Ligen ging es am Mittwoch laut Medienberichten in der UEFA-Zentrale in Nyon unter anderen um größere Gruppen und ein System mit Auf- und Abstieg. Der neue Modus soll von 2024 an gelten.

Zverev bei Tennis-Turnier in Madrid weiter - Kohlschreiber raus

MADRID (dpa) - Tennis-Star Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Madrid das Achtelfinale erreicht und ist damit der letzte deutsche Profi im Teilnehmerfeld.

Der 22 Jahre alte Weltranglisten-Vierte aus Hamburg bezwang am Mittwochabend den spanischen Lokalmatador David Ferrer mit 6:4 und 6:1. Im Achtelfinale trifft Deutschlands bester Tennisspieler und Vorjahressieger von Madrid auf den polnischen Qualifikanten Hubert Hurkacz. Für Philipp Kohlschreiber war dagegen in Runde zwei bereits Endstation. Der Augsburger Routinier verlor gegen das US-Talent Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 3:6.

Berlin Volleys erkämpfen fünftes Spiel: 3:1 gegen Friedrichshafen

BERLIN (dpa) - Die Berlin Volleys haben im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft ein fünftes und alles entscheidendes Spiel erzwungen.

In der Finalserie Best of five gelang dem Hauptstadt-Club gegen den VfB Friedrichshafen am Mittwoch mit einem 3:1 (28:26, 25:21, 15:25, 25:21)-Heimsieg der 2:2-Ausgleich. Vor 8553 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle lieferten die BR Volleys, angeführt von Zuspieler Sergej Grankin, ihre bisher beste Leistung in der spannenden Finalserie. Am Sonntag (14.30 Uhr) fällt nun in Friedrichshafen die Entscheidung in der Meisterschaft.

Bambergs Basketballer verlieren Topspiel gegen Oldenburg

BAMBERG (dpa) - Die Basketballer von Brose Bamberg haben nach dem verpatzten Champions-League-Final-Four auch in der Bundesliga eine Niederlage kassiert.

Trotz eines überragenden Tyrese Rice verlor die Mannschaft von Trainer Federico Perego das Topspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg am Mittwochabend zuhause mit 86:93 (47:44). Rice egalisierte mit 33 Punkten seinen Karriere-Bestwert, überragende 22 Zähler steuerte der US-amerikanische Aufbauspieler in der ersten Halbzeit bei.

Formel 1 soll im kommenden Jahr in Rio de Janeiro starten

RIO DE JANEIRO (dpa) - Der Große Preis von Brasilien soll im kommenden Jahr in Rio de Janeiro ausgetragen werden.

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, Gouverneur Wilson Witzel und Bürgermeister Marcelo Crivella unterzeichneten am Mittwoch ein entsprechendes Kooperationsabkommen. Das letzte Formel-1-Rennen war 1989 in Rio de Janeiro gefahren worden. Seitdem findet der Große Preis von Brasilien in São Paulo statt. In Rio de Janeiro soll nun eine neue Rennstrecke gebaut werden, die den Namen des tödlich verunglückten brasilianischen Rennfahrers Ayrton Senna tragen wird.

Ovtcharov und Orenburg gewinnen Champions League im Tischtennis

ORENBURG (dpa) - Der deutsche Tischtennis-Star Dimitrij Ovtcharov hat mit seinem russischen Verein Fakel Orenburg erneut die Champions League gewonnen.

Der Titelträger von 2012, 2013, 2015 und 2017 siegte am Mittwoch auch im Final-Rückspiel gegen den russischen Rivalen UMMC Jekaterinburg mit 3:2. Bereits die erste Partie hatte Orenburg mit 3:2 gewonnen. Der 30 Jahre alte Ovtcharov verlor am Mittwoch im Einzel gegen den Chinesen Fang Bo mit 0:3, gewann aber das zweite und entscheidende Einzel-Match gegen Aleksander Schibaew mit 3:0.

Barça-Fans attackieren Club-Idol Messi nach Debakel in Liverpool

BARCELONA (dpa) - Nach dem 0:4-Debakel des FC Barcelona beim FC Liverpool im Champions-League-Halbfinale haben empörte Fans des spanischen Fußball-Meisters auch Club-Idol Lionel Messi verbal attackiert.

«Mensch, jedes verdammte Jahr das gleiche», schrie nach Medien-Angaben ein Anhänger in der Nacht zum Mittwoch auf dem Liverpooler Flughafen, als der Argentinier durch die Sicherheitskontrollen ging. Messi habe sich kurz zu den protestierenden Fans umgedreht, sei aber von Teambetreuer Pepe Costa zum Weitergehen überredet worden, berichtete die katalanische Sportzeitung «Mundo Deportivo».

FIFA bestätigt Transfersperre für FC Chelsea - Club zieht vor den CAS

LONDON/ZÜRICH (dpa) - Die FIFA hat das Transferverbot für den FC Chelsea bis 2020 wegen des Verstoßes gegen die Regeln zur Verpflichtung Minderjähriger bestätigt.

Die Berufungskommission habe den Einspruch des Premier-League-Clubs und Gegners von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Halbfinale abgewiesen, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Weltverbandes vom Mittwoch. Außerdem bestätigte das Gremium eine Geldstrafe in Höhe von 600.000 Schweizer Franken (rund 526.000 Euro). Der Verein wird gegen diese Entscheidung beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) Berufung einlegen.

Nach Schlägerei: Russische Fußballspieler müssen ins Straflager

MOSKAU (dpa) - Die beiden russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sind wegen einer Schlägerei zu rund anderthalb Jahren Straflager verurteilt worden.

Sie hätten vorsätzlich andere verletzen wollen, urteilte eine Richterin am Mittwoch in Moskau. Die beiden Fußballer saßen bereits seit Oktober vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Sie sollen gemeinsam in Moskau zahlreiche Menschen angegriffen und verletzt haben. Auch zwei Begleiter wurden verurteilt.

Gesperrter Marco Reus am Spielfeldrand: Geldstrafe für den BVB

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Weil sich der gesperrte Kapitän Marco Reus während des Bundesliga-Spiels in Bremen am Spielfeldrand aufhielt, muss Borussia Dortmund 10.000 Euro Geldstrafe bezahlen.

Dieses Urteil fällte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwoch. Das Verfahren gegen Reus wurde zudem mit der Auflage eingestellt, dass der Nationalspieler eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an die Sepp-Herberger-Stiftung überweist. Reus hatte sich während des Spiels bei Werder Bremen (2:2) am vergangenen Samstag im Innenraum aufgehalten und auf einer Bank hinter der Ersatzspielerbank Platz genommen, obwohl er mit einer Rot-Sperre für zwei Spiele belegt war.

Kohlschreiber verliert Zweitrundenspiel beim Tennis-Turnier in Madrid

MADRID (dpa) - Auch für Tennisprofi Philipp Kohlschreiber ist das Masters-Turnier in Madrid nach der zweiten Runde beendet.

Der Augsburger Routinier verlor am Mittwoch gegen das US-Talent Frances Tiafoe 4:6, 6:3, 3:6. Im Falle eines Sieges wäre im Achtelfinale der spanische Sandplatz-Spezialist und Weltranglisten-Zweite Rafael Nadal der mögliche attraktive Gegner gewesen. Am Dienstag hatte auch Kohlschreibers Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff den Einzug in die Runde der besten 16 verpasst.

Karlsruher SC bestätigt: DFL erteilt Ausnahmegenehmigung für Stadion

KARLSRUHE (dpa) - Der Karlsruher SC darf im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga wie erwartet auch ohne eine Überdachung der Südtribüne Spiele im Wildparkstadion austragen.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) erteilte dem Traditionsclub eine Ausnahmegenehmigung, wie der KSC am Mittwoch mitteilte. Ursprünglich hatte die DFL vom KSC die Überdachung der Tribüne bis zum 1. September gefordert und damit einen ersten Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung abgelehnt.