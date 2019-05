Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

Borger/Sude spielen um Platz drei - Walkenhorst/Winter überraschen

KUALA LUMPUR (dpa) - Während für Laura Ludwig und Margareta Kozuch auch die zweite Welttour-Station mit einer Enttäuschung endete, kämpft mit Karla Borger und Julia Sude ein anderes neues deutsches Beachvolleyball-Nationalteam in Malaysia um Platz drei.



Das Stuttgarter Duo setzte sich am Freitag im Viertelfinale gegen die US-Amerikanerinnen Amanda Dowdy und Corinne Quiggle mit 2:0 (21:13, 21:12) durch. Im Halbfinale unterlagen Borger/Sude dann dem US-Topteam Brooke Sweat und Kerri Walsh Jennings mit 0:2 (11:21, 18:21). Bei den Männern schafften überraschend Alexander Walkenhorst und Sven Winter, die nicht zu den geförderten Nationalteams gehören, den Sprung ins Halbfinale.

«Spiegel»: Gratisreisen von DFB-Funktionären zum WM-Finale 2014

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Mitglieder des Vorstands und Ehrenmitglieder des Deutschen Fußball-Bundes sollen nach «Spiegel»-Informationen 2014 in der Businessclass gratis zum WM-Finale nach Brasilien gereist sein.



Der Lufthansa-Sonderflug sei vom DFB-Reisebüro kurzfristig organisiert worden, berichtete das Nachrichtenmagazin am Freitag. Der DFB wollte sich am Freitag am Rande des Spatenstichs für seine Akademie in Frankfurt/Main nicht zu dem Bericht äußern.

Söderholm hofft vor Eishockey-WM auf weitere NHL-Verstärkungen

MANHEIM (dpa) - Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hofft vor der Weltmeisterschaft in der Slowakei auf weitere Verstärkung aus der nordamerikanischen Profiliga NHL.



«Ich verfolge die NHL-Playoffs mit beiden Augen», sagte der 41-Jährige am Freitag in Mannheim. Dort wird am nächsten Dienstag mit der Partie gegen die USA die Generalprobe für die WM vom 10. bis 26. Mai stattfinden. Bislang stehen mit Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) und Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) drei NHL-Profis im Kader des Deutschen Eishockey-Bundes. Söderholm wünscht sich, dass dieser Kreis noch größer wird.

Auswahlturner Herder erleidet Hals-Verletzung bei Trainingssturz

BERLIN (dpa) - Der Berliner Auswahlturner Philipp Herder ist beim Training am Barren schwer gestürzt und hat sich eine Verletzung im Halsbereich zugezogen.



Dies teilte der Deutsche Turnerbund am Freitag mit. Der Trainingssturz hatte sich bereits am Montag ereignet. Bei der Untersuchung stellte sich glücklicherweise keine direkte Beeinträchtigung der Halswirbelsäule heraus. Die Verletzung erwies sich als Riss des Bandes zwischen dem vierten und fünften Halswirbel.

Nach Konsens: DFB begrüßt Neuregelung für Drittliga-Aufsteiger

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Nach monatelangen Diskussionen um die Neuregelung des Drittliga-Aufstiegs hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den erarbeiteten Vorschlag der Vereinsvertreter unterstützt.



Demnach gab das Gremium nun der DFB-Verwaltung den Auftrag, einen entsprechenden Beschlussantrag für den DFB-Bundestag am 27. September 2019 zu formulieren. Das teilte der Fußball-Verband nach seiner Sitzung in Frankfurt am Main am Freitag mit.

Christian Wörns wird DFB-Nachwuchstrainer - Kramer nach Salzburg

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der frühere Nationalspieler Christian Wörns wird neuer Trainer der U18-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.



Dies gab der DFB am Freitag in Frankfurt/Main bekannt. Damit treibt der größte Sportfachverband der Welt weiter seinen Umbau im Juniorenbereich unter der Leitung von Chefcoach Meikel Schönweitz voran. Zudem wurde der Vertrag von U19-Trainer Frank Kramer auf dessen Wunsch aufgelöst.

Spatenstich in Frankfurt: Bau der DFB-Akademie hat begonnen

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Der Bau der Akademie des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt hat begonnen.



Beim Spatenstich an der ehemaligen Galopprennbahn in Niederrad war am Freitag neben Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auch die komplette DFB-Spitze um die beiden Vize-Präsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch vertreten. «Wir werden ein tolles Bauwerk errichten. Wir sind alle Frankfurt im Fußball», sagte Koch. Das 150 Millionen Euro teure Bauprojekt soll bis 2021 fertiggestellt werden.

Neue Prämien für Löw-Team: Maximal drei Millionen Euro für EM-Quali

BERLIN (dpa) - Maximal drei Millionen Euro schüttet der Deutsche Fußball-Bund für eine erfolgreiche EM-Qualifikation an die Nationalspieler aus.



Dafür muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw in seiner Ausscheidungs-Gruppe Platz eins belegen. Für Rang zwei, der ebenfalls noch das direkte Ticket für die EM-Endrunde 2020 bringt, gibt es nur zwei Millionen Euro. Das teilte der DFB am Freitag mit. Die neue Regelung wurde von Mannschaftskapitän Manuel Neuer und DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius ausgehandelt.

Eisbären Berlin holen kanadischen Eishockey-Coach Aubin

BERLIN (dpa) - Die Eisbären Berlin haben den Kanadier Serge Aubin als neuen Cheftrainer verpflichtet.



Der 44 Jahre alte frühere Coach der Hamburg Freezers erhalte einen Zweijahresvertrag, teilte der Hauptstadtclub aus der Deutschen Eishockey Liga am Freitag mit. «Starke Führungsqualitäten, eine gute Kommunikation und offensives, erfolgreiches Eishockey standen für uns ganz oben bei den Kriterien für die Trainersuche», sagte Stéphane Richer. Der Sportdirektor hatte das Team nach der Trennung von Clement Jodoin Mitte Dezember trainiert. Die Eisbären waren im DEL-Viertelfinale am späteren Vizemeister EHC Red Bull München gescheitert.