Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.19

Überraschende Bewerbung: Ute Groth will DFB-Präsidentin werden

DÜSSELDORF (dpa) - Eine der Öffentlichkeit bislang unbekannte Vereinsvorsitzende will Nachfolgerin von Reinhard Grindel an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) werden.



Die Düsseldorferin Ute Groth hat ihre Bewerbung als Präsidentin des weltgrößten Fußballverbandes bereits Anfang April eingereicht. «Ich möchte mit meiner Kandidatur etwas verändern, wir brauchen ehrliche, begeisternde Menschen im Ehrenamt und an der Spitze des DFB», teilte die 60 Jahre alte Vereinsvorsitzende der DJK TuSA 06 Düsseldorf in einer Mitteilung des DJK-Sportverbandes mit. In 119 Jahren DFB-Geschichte stand noch nie eine Frau an der Spitze des rund sieben Millionen Mitglieder zählenden Verbandes.

Herzinfarkt: Casillas hatte Glück im Unglück, sagt Club-Arzt

PORTO (dpa) - Der spanische Fußball-Torwart Iker Casillas vom FC Porto hatte bei seinem Herzinfarkt offenbar Glück im Unglück.



Es sei positiv gewesen, dass das Problem am Mittwoch beim Training des portugiesischen Teams aufgetreten sei, erklärte Clubarzt Nélson Puga am späten Mittwochabend im Vereins-TV-Sender «Porto Canal». Auf dem Trainingsgelände habe man sich schnell um den 37-Jährigen kümmern können. «Zum Glück konnte eine schnelle Diagnose erstellt werden, und auch alles weitere ist sehr gut gelaufen», erklärte der Arzt. Casillas wurde in einem Krankenhaus in Porto einer Herzkatheter-Untersuchung unterzogen, der Keeper bekam einen so genannten Stent eingepflanzt.

Kovac blendet fehlende Jobgarantie aus: Kein Problem mit Rummenigge

MÜNCHEN (dpa) - Niko Kovac will sich im Meisterschaftsendspurt nicht mit der ausgebliebenen Jobgarantie durch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge befassen.



«Ich nehme das wahr, das ist richtig. Ich kann mich damit jetzt nicht beschäftigen. Wir haben eine richtig schwere Aufgabe», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters FC Bayern am Donnerstag in München. Am Samstag steht das Heimspiel gegen Hannover 96 an. «Ich versuche das auszublenden, weil es bringt nichts, dass ich mich dort mit Nebensachen beschäftige. Wir müssen letztendlich die Mannschaft vorbereiten auf das, was am Wochenende passiert. Wir sind Tabellenerster, wir sind im Pokalendspiel. Ich glaube, so schlecht ist das nicht», sagte Kovac. In der Champions League war der FC Liverpool im Achtelfinale Endstation.

BVB-Sportdirektor Zorc: Gehen mit Trainer Favre in neue Saison

DORTMUND (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund plant langfristig mit Trainer Lucien Favre.



«Wir gehen definitiv mit ihm in die neue Saison», sagte Sportdirektor Michael Zorc im Gespräch mit dem «Kicker», «unabhängig davon, ob wir Meister werden oder nicht. Wir sind mit seiner Arbeit extrem zufrieden.» Der bis 2020 laufende Vertrag solle verlängert werden. «Wir haben ein sehr großes Vertrauensverhältnis und werden Gespräche führen», verriet Zorc dem Fachmagazin. Zunächst sollen die Vertragsgespräche aber bis nach dem Saisonende vertagt werden.

Hoffenheims Nico Schulz strebt Wechsel zu einem Topclub an

ZUZENHAUSEN (dpa) - Fußball-Nationalspieler Nico Schulz hofft auf einen weiteren Karrieresprung. «Ich würde gerne einmal zu einem Topclub gehen», sagte der 26 Jahre alte Linksverteidiger von der TSG 1899 Hoffenheim in einem «Kicker»-Interview (Donnerstag).



«Das wissen die Verantwortlichen hier, das ist kein Geheimnis. Falls so ein Verein wirklich anklopft, bin ich jetzt in einem Alter, in dem wir uns zusammensetzen und entscheiden müssten, ob der Zeitpunkt gekommen ist.» Schulz ist als Neuzugang bei Borussia Dortmund im Gespräch, sein Vertrag bei den Kraichgauern läuft bis 2021.

Hertha: Labbadia wird gehandelt

BERLIN (dpa) - Die Suche nach einem neuen Chefcoach wird bei Hertha BSC noch einige Zeit dauern. Jetzt wird in Berlin neben anderen Namen auch die Personalie Bruno Labbadia gehandelt.



Der Hauptstadtclub soll sich mit Stärken und Schwächen des 53 Jahre alten Fußball-Lehrers intensiv beschäftigen, berichtet die «Berliner Zeitung» am Donnerstag. Labbadia wird den VfL Wolfsburg als Cheftrainer nach Saisonende verlassen. Bei Hertha endet nach viereinhalb Jahren die Trainerzeit von Pal Dardai beim Profiteam. «Die Planung läuft auf allen Ebenen auf Hochtouren», hatte Manager Michael Preetz jüngst erklärt. Es werde aber kurzfristig noch keine Entscheidungen geben.

Südafrikas Leichtathletik-Verband erwägt Einspruch gegen CAS-Urteil

JOHANNESBURG (dpa) - Der Südafrikanische Leichtathletik-Verband (ASA) prüft einen Einspruch gegen das CAS-Urteil im Fall von 800-Meter- Olympiasiegerin Caster Semenya.



Man sei «völlig geschockt darüber, wie eine Institution mit so hohem Ansehen wie der CAS eine Diskriminierung gutheißen kann, ohne mit der Wimper zu zucken», teilte die ASA zur Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs in Lausanne im Streit um Testosteron-Grenzwerte für Frauen in einem Statement mit. Man werde «in Kürze» entscheiden, ob das Urteil angefochten wird oder nicht. Ein Einspruch gegen CAS-Urteile ist innerhalb von 30 Tagen vor dem Schweizer Bundesgericht möglich.

Draisaitl-Ehrgeiz: Weltspitze ist das Ziel - «Noch mehr Potenzial»

KÖLN (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl sieht sich trotz seines Aufstiegs in die Weltklasse noch nicht am Leistungslimit.



«Ich glaube schon, dass ich mich in diese Gruppe reingearbeitet habe. Ich glaube auch, dass ich noch Potenzial nach oben habe und noch besser spielen kann», sagte der 23 Jahre alte Nationalstürmer der Edmonton Oilers im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Seinen Ehrgeiz habe er als Jugendspieler entwickelt: «Ab da an wollte ich immer einer der besten der Welt werden. Ich wollte kein Durchschnitt sein.» Obwohl er als erster Deutscher überhaupt in der nordamerikanischen Profiliga NHL in der abgelaufenen Vorrunde 105 Scorerpunkte sammelte und 50 Tore für Edmonton schoss, schafften es die Oilers erneut nicht in die Playoffs.

Garmisch-Partenkirchen bewirbt sich um alpine Ski-WM 2025

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (dpa) - Garmisch-Partenkirchen will 2025 die alpine Ski-WM ausrichten.



Weiterere Bewerber für die Titelkämpfe in sechs Jahren sind laut einer Mitteilung des Skiweltverbands FIS vom Donnerstag Crans-Montana in der Schweiz und Saalbach in Österreich. Garmisch-Partenkirchen war 1978 und 2011 bereits Gastgeber. Die WM 2021 findet in Cortina d'Ampezzo in Italien statt, 2023 sind die französischen Wintersportorte Courchevel und Meribel Ausrichter der Alpin-WM.

Tour de Yorkshire: Umweltschützer protestieren gegen Froome-Team

SELBY (dpa) - Begleitet von Protesten gegen den neuen Hauptsponsor Ineos des britischen Top-Radrennstalls um den viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome ist die Yorkshire-Rundfahrt gestartet worden.



Mit Plakaten vor dem Teambus hatten Umweltschützer gegen das Chemie-Unternehmen protestiert. Ineos hatte am Mittwoch die Nachfolge des Medien-Unternehmens Sky beim Froome-Team angetreten. Hinter Ineos steckt der Milliardär Jim Ratcliffe, der den Rennstall um Froome und den aktuellen Toursieger Geraint Thomas mit jährlich 36 Millionen Euro unterstützen soll. Umstritten ist das Unternehmen vor allem wegen der angewendeten Fracking-Methode.