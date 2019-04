Von: Redaktion DER FARANG | 25.04.19

Bayern München im Pokalfinale - 3:2-Erfolg in Bremen

BREMEN (dpa) - Der FC Bayern München hat zum 23. Mal das Finale um den DFB-Pokal erreicht.



Die Bayern gewannen am Mittwoch das Halbfinalspiel bei Werder Bremen mit 3:2 (1:0) und beendeten damit ein lange Serie der Hansestädter, die zuvor 31 Jahre in Pokal-Heimspielen unbesiegt geblieben waren. Das Finale am 25. Mai treffen die Bayern im Berliner Olympiastadion auf das Team von RB Leipzig, das tags zuvor den Hamburger SV mit 3:1 ausgeschaltet hatte.

Tennisspielerin Görges leidet unter Halswirbelproblemen

STUTTGART (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat wegen bereits länger bestehenden Problemen an der Halswirbelsäule beim WTA-Turnier von Stuttgart in der ersten Runde aufgegeben.



«Meine ganze Halswirbelsäule ist entzündet», sagte die 31-Jährige am Mittwochabend. «Das Problem ist, dass die ganzen Halswirbel irritiert sind, dass sie die Nerven beeinflussen. Ich habe kein Gefühl in drei Fingern.» Als sie vor 16 Tagen nach ihrer Rückkehr aus den USA morgens aufgewacht sei, habe sie sie nicht mehr drehen können. Sie spüre die Finger den ganzen Tag nicht, sagte Görges. Die deutsche Nummer zwei hatte gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa 6:4, 2:6, 0:4 (0:40) zurückgelegen, als sie die Partie vorzeitig beendete.

Erneuter Erfolg in München: Mannheim fehlt noch ein Sieg zu DEL-Titel

MÜNCHEN (dpa) - Die Adler Mannheim sind nur noch einen Sieg vom Meistertitel in der Deutschen Eishockey Liga entfernt.



Der Mannschaft von Trainer Pavel Gross gelang am Mittwoch ein 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)-Sieg bei Serienchampion EHC Red Bull München und damit die 3:1-Führung in der Finalserie. Mit einem vierten Erfolg am Freitag daheim will Mannheim seinen achten Meistererfolg perfekt machen.

Tischtennis-Mixed Franziska und Solja hat WM-Medaille sicher

BUDAPEST (dpa) - Die deutschen Tischtennis-Profis haben bei den Weltmeisterschaften in Budapest die erste Medaille sicher.



Patrick Franziska und Petrissa Solja zogen am Mittwochabend durch einen 4:2-Sieg gegen Masataka Morizono und Mima Ito aus Japan ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs ein - und das obwohl sich der Weltranglisten-18. im sechsten Satz am Fuß verletzte und behandelt werden musste. Gemeinsam mit Timo Boll ist Franziska auch im Doppel nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Der Weltranglisten-Fünfte und der Weltranglisten-18. gewannen im Achtelfinale gegen die Franzosen Tristan Flore und Emmanuel Lebesson nach einer 3:0-Satzführung und dem 3:3-Ausgleich noch mit 4:3.

Barcelona muss Meisterfeier verschieben: Atlético schlägt Valencia

MADRID (dpa) - Der FC Barcelona muss seine Meisterfeier noch einmal aufschieben. Verfolger Atletico Madrid kam am Mittwochabend in der Primera Division gegen den FC Valencia zu einem 3:2 (1:1)-Erfolg und verkürzte den Vorsprung auf den Tabellenführer aus Barcelona wieder auf neun Punkte.



Somit fehlt Barca noch ein Sieg zum 26. Meistertitel, da man das direkte Duell (1:1/2:0) gegen Atletico für sich entschieden hatte. Die fehlenden drei Punkte wollen sich die Katalanen nun am Samstag im Heimspiel gegen Levante holen und den Titel mit dem heimischem Publikum im Camp Nou feiern.

Flensburgs Handballer verlieren Viertelfinal-Hinspiel 22:28

FLENSBURG (dpa) - Bundesliga-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt hat das Viertelfinal-Hinspiel in der Handball-Champions-League verloren.



Gegen den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem gab es am Mittwoch in der Flensburger Arena eine 22:28 (15:15)-Niederlage. Beste SG-Werfer waren Magnus Jøndal und Holger Glandorf mit je fünf Toren, für die Gäste erzielte Andreas Nilsson sechs Treffer. Das Rückspiel findet am 4. Mai in Ungarn statt.

Dimitrij Ovtcharov bei Tischtennis-WM früh gescheitert

BUDAPEST (dpa) - Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov ist bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Budapest überraschend in der dritten Runde ausgeschieden.

Der 30-Jährige verlor am Mittwoch in 3:4 Sätzen gegen Außenseiter Tomislav Pucar aus Kroatien, der in Runde eins bereits Ovtcharovs deutschen Nationalmannschafts-Kollegen Bastian Steger aus dem Turnier geworfen hatte. Nach seinen Erfolgen im Doppel und im Mixed ist auch Patrick Franziska im Einzel- Wettbewerb in der dritten Runde ausgeschieden. Der Bundesliga-Profi des 1. FC Saarbrücken verlor in 1:4 Sätzen gegen den Weltranglisten-Sechsten Lee Sangsu aus Südkorea.

Unruhe zur Unzeit: Schalke-Profi Bentaleb erneut in U23 versetzt

GELSENKIRCHEN (dpa) - Nabil Bentaleb hat seinen Ruf als Schalker Problemfall untermauert und vor dem wichtigen Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/ARD und Sky) bei Borussia Dortmund für weitere Unruhe gesorgt.

Wie der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist am Mittwoch bestätigte, wurde der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler «von Chef-Trainer Huub Stevens und seinem Trainerteam aufgrund einer erneuten disziplinarischen Verfehlung in das Oberliga-Team versetzt». Nähere Gründe für die Bestrafung des Algeriers, die «bis auf Weiteres» gelten soll, nannte der Club nicht. Nach Informationen der «Bild» soll er einen Sprachkurs geschwänzt haben.

Watzke hofft auf Schalker Klassenerhalt: «Bundesliga braucht Derbys»

DORTMUND (dpa) - Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund hofft auf den Klassenverbleib von Revierrivale Schalke 04. «Ich will nicht, dass Schalke absteigt.

Die Bundesliga braucht Schalke und die Derbys», sagte der Clubchef der «Bild» (Mittwoch) vor dem Duell der beiden Fußball-Bundesligisten am kommenden Samstag. Dass die Königsblauen mit einem Auswärtssieg im Revierderby in Dortmund ihre bis dahin verkorkste Saison vergessen machen könnten, glaubt der 59-Jährige nicht. «Diese Argumentation ist schon ein wenig lächerlich», sagte Watzke.

VfB-Interimscoach Willig glaubt noch an direkten Klassenverbleib

STUTTGART (dpa) - Interimstrainer Nico Willig ist fest vom Klassenverbleib mit dem VfB Stuttgart überzeugt und glaubt auch an die direkte Rettung ohne Umweg über die Relegation.

«Ich glaube, mit dem Ziel, die Relegation zu sichern, gehen wir den falschen Weg», sagte der 38-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. «Es geht darum, dass wir wieder in Bewegung kommen.» Für sein erstes Spiel als Bundesliga-Coach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach kündigte der bisherige U19-Trainer der Schwaben Veränderungen in der Aufstellung an.

Frühes Aus für Tennisprofi Maden bei Turnier in Budapest

BUDAPEST (dpa) - Der deutsche Tennisprofi Yannick Maden ist beim ATP-Turnier in Budapest in der ersten Runde ausgeschieden.

Der Qualifikant aus Stuttgart verlor am Mittwoch 3:6, 6:3, 4:6 gegen Pablo Cuevas aus Uruguay und verpasste damit im Achtelfinale ein Duell mit dem topgesetzten früheren US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien. Auch Matthias Bachinger sollte noch am Mittwoch bei der Sandplatzveranstaltung, die mit gut 524 000 Euro dotiert ist, sein Erstrundenmatch bestreiten. Bereits am Dienstag war der Münchner Peter Gojowczyk weitergekommen.

Durchsuchungen wegen Geldwäsche-Verdachts im belgischen Fußball

BRÜSSEL (dpa) - Wegen des Verdachts auf Geldwäsche hat die belgische Staatsanwaltschaft den Sitz des nationalen Fußballverbands sowie Einrichtungen des Rekordmeisters RSC Anderlecht durchsucht.

Hintergrund der Razzien vom Mittwoch war auch der Verdacht auf organisierte Kriminalität, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtete. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehe der Transfer des Serben Aleksandar Mitrovic 2015 von Anderlecht zum britischen Club Newcastle United. Mitrovic spielt heute beim FC Fulham.

Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko erwartet Nachwuchs

FRANKFURT/MAIN (dpa) - Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko erwartet Nachwuchs. Dies haben die 35-Jährige und ihr britischer Ehemann Liam Cross auf Instagram angekündigt.

«Das Glück ist auf dem Weg. Ich bin begeistert, bald den kleinen Mensch zu treffen, der halb von mir und halb von meinem Liebsten ist», schrieb Savchenko auf Englisch. Damit dürfte endgültig klar sein, dass Savchenko und ihr bisheriger Partner Bruno Massot ihre Karriere beenden. Das Paar hatte bei den Winterspielen in Pyeongchang 2018 Gold gewonnen.

Schmadtke will langfristige Zusammenarbeit mit neuem Wolfsburg-Coach

WOLFSBURG (dpa) - Nach den vielen Trainerwechseln in und am Ende dieser Saison in der Fußball-Bundesliga will der VfL Wolfsburg mit seinem künftigen Chefcoach Oliver Glasner möglichst lange zusammenarbeiten.

«Wenn ein neuer Trainer kommt, braucht er Zeit, um die Ideen umzusetzen. Und wenn er die dann umgesetzt bekommt, will man auch daran partizipieren. Für mich ist das nicht ungewöhnlich», sagte der Wolfsburger Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke am Mittwoch über die künftige Zusammenarbeit mit dem 44 Jahre alten Österreicher. Der VfL hatte am Vortag die Verpflichtung des Labbadia-Nachfolgers bekanntgegeben und Glasner ab der nächsten Saison gleich mit einem Dreijahresvertrag bis 2022 ausgestattet. «Er ist ein analytischer Trainer, der in Österreich dafür bekannt ist, dass er Spieler besser macht», sagte Schmadtke für den aktuellen Coach des Linzer ASK. «Die Spielidee wird eine etwas andere sein, als die, die wir jetzt haben.»

Draisaitl & Co. sollen Unterschied machen - «Freue mich auf die WM»

DEGGENDORF (dpa) - Die Vorrunde von Leon Draisaitl in der stärksten Liga der Welt lässt das deutsche Eishockey für die WM hoffen.

Das Olympia-Ticket winkt dem letztjährigen Silbermedaillengewinner. Zu forsche Ziele verkünden der Star und der neue Trainer nicht. Mit Starspieler Leon Draisaitl will die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wieder Euphorie entfachen. Zwar hielt sich der zweitbeste NHL-Torschütze nach seiner Rückkehr zur Auswahl mit zu forschen WM-Zielen zurück, aber der Ausnahmestürmer soll beim Olympia-Zweiten eine tragende Rolle übernehmen. «Wir brauchen einen guten Start ins Turnier und müssen uns so schnell wie möglich finden. Wir müssen so schnell wie möglich Punkte jagen, dann werden wir sehen, wo wir enden», sagte der 23-Jährige am Mittwoch in Deggendorf und wollte sich nicht mehr groß mit dem Frust über die verpassten Playoffs in Nordamerika befassen. «Ich schaue nach vorne und freue mich auf die WM.»

Umstrittene Youth League: Hoffenheims Nachwuchs träumt vom Coup

NYON/SINSHEIM (dpa) - Der Stellenwert des deutschen Fußball-Nachwuchses lässt sich auch an den Erfolgen der Youth League messen.

Einen deutschen Sieger gab es bisher nicht, jetzt kämpft die TSG 1899 Hoffenheim um den Einzug ins Finale. Ein europäisches Fußball-Halbfinale mit dem FC Barcelona, FC Chelsea, FC Porto - und der TSG 1899 Hoffenheim. Die Youth League, die Jugend-Ausgabe der Champions League, macht es möglich. Beim Bundesligisten aus dem Kraichgau sind sie derzeit mächtig stolz auf den Nachwuchs, der sogar die Talente von Real Madrid aus dem Wettbewerb geworfen hat. Der Wettbewerb an sich - 2013/2014 erstmals ausgetragen - ist jedoch weiter umstritten. Kritik gibt es vor all allem daran, dass die aufwendigen Reisen den ohnehin stressgeplagten Kickern viel Schulzeit rauben.

Acht deutsche Team starten: Ludwig/Kozuch gegen Europameisterinnen

Für Olympiasiegerin und Weltmeisterin Laura Ludwig ist es nach der Geburt ihres Sohnes Teo und dem verletzungsbedingten Karriereende ihre langjährige Erfolgspartnerin Kira Walkenhorst ein Comeback.



Ihren letzten Auftritt hatte sie bei den nationalen Titelkämpfen im Sommer 2017 in Timmendorfer Strand. In Xiamen muss sich Ludwig mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch am Donnerstag gleich gegen die Europameisterinnen Sanne Keizer und Madelein Meppelink aus den Niederlanden beweisen.

Ulms Basketballcoach Leibenath: Deutsches Team spielt um WM-Medaille

ULM (dpa) - Die deutsche Basketball-Auswahl kann aus Sicht des langjährigen Ulmer Bundesligatrainers Thorsten Leibenath bei der WM in diesem Jahr weit vorn landen.

«Die Nationalmannschaft wird bei der Weltmeisterschaft in China um eine Medaille kämpfen», sagte Leibenath in einem Interview der «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (Mittwoch- Ausgabe). «So ein starkes Team hat noch nie für Deutschland gespielt. Von daher muss man sich keine Sorge um den deutschen Nachwuchs machen», ergänzte Leibenath. Die Bundesliga habe ihren Teil dazu beigetragen. Sie habe vorgeschrieben, dass die Clubs nicht nur in die Qualität der Bundesliga-Mannschaft investieren dürften, erklärte der 44-jährige Leibenath unter Verweis auf die Strukturen im Nachwuchs: «Wir haben uns seit längerem die Ausbildung junger Spieler auf die Fahne geschrieben.» Der DBB-Auswahl könnten bei der WM vom 31. August bis zum 15. September in China gleich mehrere NBA-Profis wie Dennis Schröder und Daniel Theis zur Verfügung stehen. Schröder hatte erklärt, er sehe das Team auf einem guten Weg. Es könne auf jeden Fall alles schaffen.