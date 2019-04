Von: Redaktion DER FARANG | 13.04.19

Young Boys Bern erneut Schweizer Meister - Basel mit Schützenhilfe

Basel (dpa) - Die Young Boys Bern haben wie im Vorjahr die Schweizer Fußball-Meisterschaft gewonnen.



Der Ex-Club von Frankfurts Trainer Adi Hütter durfte am Samstag nach einem 0:0 des Rivalen FC Basel gegen Grasshopper Zürich vorzeitig feiern. Die Berner, die erst am Sonntag beim FC Zürich spielen, haben damit schon am achtletzten Spieltag bei 22 Punkten Vorsprung den 13. Titelgewinn sicher. So früh stand in der 2003 eingeführten Super League nur der FC Basel 2017 als Meister fest. In der vergangenen Saison hatte Hütter die Young Boys erstmals nach 32 Jahren zur Meisterschaft geführt.

Dortmund zumindest bis Sonntag Tabellenführer - Leipzig auf Kurs

DORTMUND (dpa) - Borussia Dortmund ist zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückgekehrt.

Der BVB besiegte am Samstag den FSV Mainz 05 mit 2:1 und liegt damit wieder zwei Punkte vor den Münchnern, die erst am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf antreten müssen. RB Leipzig untermauerte seine Ambitionen für die Königsklasse und sicherte Rang drei mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg ab. Borussia Mönchengladbach rückte als Fünfter mit einem 1:0 (0:0) bei Hannover 96 näher an den Vierten Eintracht Frankfurt heran. Bayer 04 Leverkusen durch ein 1:0 beim VfB Stuttgart und Werder Bremen mit einem 2:1 gegen den SC Freiburg sammelten derweil wichtige Punkte im Kampf um die Europa-League-Qualifikation.

Hecking: Verdacht auf Schienbeinbruch bei Gladbach-Kapitän Stindl

MÖNCHENGLADBACH (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl hat sich beim 1:0 (0:0) bei seinem Ex-Club Hannover 96 am Samstag womöglich einen Schienbeinbruch zugezogen.

Das sagte Borussen-Coach Dieter Hecking nach dem Spiel. «Ich kann noch nicht genau sagen, was mit ihm ist. Es steht aber zu befürchten, dass er lange ausfällt. Vielleicht ist es ein Schienbeinbruch», sagte Hecking. Stindl war bereits kurz nach dem Anpfiff mit Hannovers Matthias Ostrzolek zusammengeprallt und musste sofort ausgewechselt werden.

Deutsche Eishockey-Auswahl gewinnt auch zweiten Test gegen Slowakei

KAUFBEUREN (dpa) - Die deutschen Eishockey-Auswahl hat auch das zweite Testspiel für die Weltmeisterschaft in einem Monat gewonnen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm feierte am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ein 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) über WM-Gastgeber Slowakei. Die Tore erzielten Lean Bergmann (14. Minute), Parker Tuomie (16.) und Marcel Noebels (33.). Das Gegentor durch Lukas Cingel (25.) brockten sich die Gastgeber vor 5845 Zuschauern bei Überzahl selbst ein.

Buchmann verpasst Gesamtsieg der Baskenland-Rundfahrt - Izagirre vorn

EIBAR (dpa) - Emanuel Buchmann ist der Gesamtsieg bei der 59. Baskenland-Rundfahrt doch noch entrissen worden.

Der Spanier Ion Izagirre setzte sich mit einem vierten Platz auf der abschließenden sechsten Etappe über 118,2 Kilometer rund um Eibar doch noch an die Spitze. Izagirre erreicht als Mitglied einer fünfköpfigen Ausreißergruppe 1:35 Minuten vor Buchmann das Ziel. Der Tagessieg ging an den Briten Adam Yates. Bitter für Buchmann: Kurz vor dem Ziel wurde seine Gruppe fehlgeleitet, wodurch der Ravensburger wichtige Sekunden auf die Top-Gruppe verlor. Die Jury sprach Buchmann aber nachträglich zwölf Sekunden gut, womit er zumindest noch den dritten Gesamtrang belegte.

Drei weitere Medaillen für deutsche Ringer bei EM in Rumänien

BUKAREST (dpa) - Die deutschen Ringer haben am vorletzten EM-Tag drei Medaillen gewonnen.

Der Burghauser Roland Schwarz verlor am Samstag zwar sein Griechisch-Römisch-Finale bis 77 Kilogramm gegen den zweimaligen russischen Olympiasieger Roman Wlasow, konnte aber über Silber jubeln. Denis Kudla aus Schifferstadt erkämpfte sich in der Klasse bis 87 Kilogramm Bronze durch einen Sieg über den Weißrussen Mikalai Stadub. Fabian Schmitt aus Burghausen gewann seinen Bronze-Kampf bis 55 Kilogramm gegen den Norweger Anders Rönningen.

Oldenburger Basketballer weiter auf Erfolgskurs - Sieg gegen Bayreuth

OLDENBURG (dpa) - Die EWE Baskets Oldenburg haben den zweiten Tabellenplatz in der Basketball-Bundesliga gefestigt.

Die Niedersachsen setzten sich am Samstagabend mit 90:81 gegen medi Bayreuth durch und feierten den zehnten Sieg in den vergangenen elf Ligaspielen. Im direkten Duell zweier Playoff-Kandidaten feierte ratiopharm Ulm einen 95:94-Sieg nach Verlängerung über s.Oliver Würzburg. Durch den zweiten Erfolg nacheinander schob sich Ulm auf Platz sechs, auch Würzburg besitzt als Achter weiter gute Chancen auf die K.o.-Runde.

«Rheinische Post»: Düsseldorf trennt sich von Vorstandschef Schäfer

DÜSSELDORF (dpa) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf trennt sich Medienberichten zufolge von Vorstandschef Robert Schäfer.

Schäfer, dessen Vertrag erst im August bis 2021 verlängert wurde, soll die Trennung bereits mitgeteilt worden sein, berichtet die «Rheinische Post» am Samstag in ihrer Online-Ausgabe und beruft sich auf Informationen aus dem Fortuna-Aufsichtsrat. Der förmliche Beschluss werde in den nächsten Tagen gefasst. Als Grund gelte ein fehlendes Vertrauensverhältnis von Schäfer zum Aufsichtsrat, zu Trainer Friedhelm Funkel und zur Mannschaft. Der Club kommentierte den Bericht nicht. Am Sonntag (15.30 Uhr) empfangen die Düsseldorfer den FC Bayern München.

Deutsche Handballer qualifizieren sich für Europameisterschaft 2020

HALLE/WESTFALEN (dpa) - Die deutschen Handballer haben die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 sicher.

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop setzte sich im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen am Samstag in Halle/Westfalen mit 29:24 (16:16) durch. Mit nun 8:0-Punkten ist die DHB-Auswahl in ihrer Gruppe nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen, die sicher zur Teilnahme am Turnier im kommenden Januar in Norwegen, Schweden und Österreich berechtigen. Bester Werfer der deutschen Mannschaft war Kapitän Uwe Gensheimer mit zehn Treffern. Mit 828 Toren ist der 32-Jährige nun drittbester Torjäger in der DHB-Historie.

Stindl verletzt sich früh bei Startelf-Comeback für Gladbach

HANNOVER (dpa) - Kapitän Lars Stindl hat sich bei seinem Startelf-Comeback für Borussia Mönchengladbach möglicherweise ernsthaft verletzt.

Der 30 Jahre alte Fußball-Nationalspieler musste nach einem schweren Zusammenprall mit Matthias Ostrzolek von Hannover 96 am Samstag bereits in der dritten Minute ausgwechselt werden. Stindl bekam dabei einen Schlag auf sein rechtes Schienbein und musste vom Platz getragen werden. Auftreten konnte der frühere 96-Profi dabei nicht.

Paderborn macht Druck im Aufstiegsrennen - Sandhausen schlägt Dresden

PADERBORN (dpa) - Der SC Paderborn macht Druck im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga und nähert sich dem Relegationsrang an.

Das Team von Trainer Steffen Baumgart gewann am Samstag gegen den MSV Duisburg deutlich mit 4:0 (2:0) und liegt nun nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten Union Berlin. Im Abstiegskampf sicherte sich der SV Sandhausen mit 3:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden drei wichtige Punkte. Der 1. FC Magdeburg kassierte gegen den SV Darmstadt 98 eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage. Magdeburg bleibt damit Tabellen-16., hat aber nun drei Punkte Rückstand auf Sandhausen.

Bottas holt Pole fürs 1000. Formel-1-Rennen - Vettel Dritter

SHANGHAI (dpa) - Sebastian Vettel hat die Pole Position für das 1000. Rennen der Formel 1 klar verpasst.

Der 31 Jahre alte Heppenheimer musste sich am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von China in seinem Ferrari mit dem dritten Platz zufrieden geben. Die Pole holte sich WM-Spitzenreiter Valtteri Bottas im Mercedes vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Vierter wurde Charles Leclerc im zweiten Ferrari. Nico Hülkenberg belegte im Renault den achten Platz.

Golfprofis Langer und Kaymer schaffen Cut beim Masters in Augusta

AUGUSTA (dpa) - Die deutschen Golf-Asse Bernhard Langer und Martin Kaymer haben sich für die beiden entscheidenden Runden beim 83. Masters qualifiziert.

Der 61 Jahre alte Langer spielte am Freitag eine gute 72er-Runde im Augusta National Golf Club. Nach zwei Tagen liegt der Masters-Sieger von 1985 und 1993 mit insgesamt 143 Schlägen auf dem geteilten 29. Rang. Kaymer überstand ebenfalls den Cut beim ersten Major-Turnier des Jahres. Der 34-Jährige aus Mettmann kehrte mit einer 74er-Runde ins Clubhaus zurück. Kaymer rangiert zur Halbzeit mit 147 Schlägen auf dem geteilten 57. Platz.

Traditions-Duell in belgischer Liga wegen Ausschreitungen abgebrochen

LÜTTICH (dpa) - Nach Fan-Ausschreitungen ist das Spiel der beiden belgischen Fußball-Erstligisten Standard Lüttich und RSC Anderlecht abgebrochen worden.

Mitgereiste Anderlechter Fans hatten am Freitagabend Fackeln und andere Pyrotechnik abgefeuert und auch auf das Feld geworfen. Schiedsrichter Eric Lambrechts entschied sich daher in der 32. Minute beim Stand von 2:0 dazu, das Spiel zu beenden. Zuvor hatte die Begegnung der beiden traditionsreichen Vereine bereits mehrmals unterbrochen werden müssen.

Basketball-Profi Hartenstein gewinnt Titel in NBA-Entwicklungsliga

STONY BROOK (dpa) - Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat die Rio Grande Valley Vipers zum Titelgewinn in der NBA-Entwicklungsliga G-League geführt.

Der 20 Jahre alte Center erzielte am Freitag (Ortszeit) beim 129:112-Sieg des Farmteams der Houston Rockets über die Long Island Nets 30 Punkte und sammelte 17 Rebounds. Hartenstein wurde als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie ausgezeichnet, die die Vipers mit 2:1-Siegen gewannen.

Kühnhackl und Islanders gewinnen auch Spiel zwei in den NHL-Playoffs

UNIONDALE (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den New York Islanders auch das zweite Spiel der Playoff-Serie in der nordamerikanischen Profiliga NHL für sich entschieden.

Die Islanders gewannen am Freitag (Ortszeit) im heimischen Nassau Veterans Memorial Coliseum mit 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gegen die Pittsburgh Penguins und führen dadurch in der Best-of-Seven-Serie mit 2:0.