Written by: Redaktion DER FARANG | 31/03/2019

Bellarabi fehlt Bayer Leverkusen nach Verletzung bis Saisonende

LEVERKUSEN (dpa) - Fußballprofi Karim Bellarabi steht Bayer Leverkusen in der laufenden Bundesliga-Saison nicht mehr zur Verfügung.



Der Offensivakteur hat sich im Auswärtsspiel am Freitagabend gegen 1899 Hoffenheim (1:4) eine Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Werksclub am Samstag mit.

Dämpfer im Aufstiegskampf: HSV holt 0:0, Union unterliegt Paderborn

DÜSSELDORF (dpa) - Der Hamburger SV muss im Aufstiegskampf zur Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag verarbeiten.



Durch das 0:0 am Samstag beim VfL Bochum blieb der Tabellenzweite (51 Punkte) der 2. Liga auch im zweiten Spiel in Serie ohne Sieg und verpasste nunmehr punktgleich mit Spitzenreiter 1. FC Köln den Sprung auf Rang eins. Union Berlin (47) auf Relegationsrang drei konnte vom Hamburger Patzer jedoch nicht profitieren. Der 1. FC Köln kann am Sonntag (13.30 Uhr) mit einem Erfolg im Heimspiel gegen Kiel an der Tabellenspitze davonziehen.

Manchester City nach 2:0-Erfolg beim FC Fulham wieder Tabellenführer

LONDON (dpa) - Der englische Fußballmeister Manchester City hat mit einem Auswärtssieg beim FC Fulham die Tabellenführung der Premier League zurückerobert.



Das Team von Trainer Pep Guardiola gewann bei den abstiegsgefährdeten Londonern am Samstag mühelos mit 2:0 (2:0). Mit 77 Punkten überholte Man City den Konkurrenten FC Liverpool, der bei gleicher Anzahl absolvierter Spiele 76 Zähler auf dem Konto hat.

Ferrari auch im Bahrain-Abschlusstraining ganz vorne

SAKHIR (dpa) - Ferrari hat auch im Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix von Bahrain das Tempo vorgegeben.



Sebastian Vettel drehte am Samstag auf dem 5,412 Kilometer langen Wüstenkurs am Persischen Golf die zweitschnellste Runde. Dem deutschen Scuderia-Piloten fehlten nach der einstündigen Einheit 0,169 Sekunden auf seinen Stallrivalen Charles Leclerc. Dritter vor der Qualifikation (16.00 Uhr/RTL und Sky) wurde Lewis Hamilton im Mercedes.

Vettel macht Formel-1-Zukunft auch von Regelreform abhängig

SAKHIR (dpa) - Sebastian Vettel möchte seine weitere Zukunft in der Formel 1 auch von der Regelreform abhängig machen.



«Ich bin mir sicher, dass ich dieses Jahr und nächstes Jahr fahren will, dann weiß ich nicht, was mit den Regularien passiert. Niemand weiß das soweit», sagte der viermalige Weltmeister der englischen «Times». «Die Formel 1 ist mehr und mehr eine Show und ein Geschäft als ein Sport. Man kann das gleiche wahrscheinlich auch über andere Sportarten sagen», meinte Vettel. Man müsse aber eine Entscheidung treffen, was man nun sein wolle. «Ich habe das Gefühl, dass wir soviel Zeit und Energie mit den Regularien verschwenden, die einfach kostspielig für wirklich nichts sind.»

Mick Schumacher holt bei Formel-2-Debüt erste Punkte

SAKHIR (dpa) - Mick Schumacher ist bei seinem Debüt in der Formel 2 gleich in die Punkte gefahren.



Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher landete am Samstag im ersten Rennen der höchsten Nachwuchsklasse in Bahrain sogar auf dem achten Platz, nachdem er in der letzten Runde auch noch den Japaner Nobuharu Matsushita im Carlin überholte. Damit verdiente sich der 20 Jahre alte Prema-Pilot nach 32 Umläufen auf dem Wüstenkurs in Sakhir vier Punkte.

3. Liga: Halle verpasst Sprung auf dritten Rang

LEIPZIG (dpa) - Der Hallesche FC hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf den dritten Tabellenplatz verpasst.



Der HFC trennte sich am Samstag 0:0 von der Spielvereinigung Unterhaching, die weiter auf den ersten Sieg nach der Winterpause wartet. Dabei machten es sich die Gäste selbst schwer: Halles Urgestein Toni Lindenhahn sah nach einem Foul in der 23. Minute die Rote Karte. Der FC Hansa Rostock schlug den FSV Zwickau 3:1 (2:0), hat als Tabellenfünfter aber noch sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Moustahsane leitet Amateurbox-Weltverband als Interimspräsident

LAUSANNE (dpa) - Der Amateurbox-Weltverband AIBA hat Mohamed Moustahsene am Freitagabend in Lausanne ohne Gegenstimme zu seinem Interimspräsidenten gewählt.



Der Marokkaner übernahm mit sofortiger Wirkung die Aufgaben des Usbeken Gafur Rachimow, der sein Amt ruhen lässt. Moustahsane soll den Streit der AIBA mit dem Internationalen Olympischen Komitee beilegen. Der AIBA droht der Ausschluss von den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Tokio.